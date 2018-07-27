Нарожали: самые бедные районы захлестнул беби-бум, а детсады оказались не готовы
Обзор демографической ситуации и обеспеченности местами в детсадах Татарстана
Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать ситуацию с рождаемостью и обеспеченностью детскими садами. Ранее мы сделали обзор по регионам ПФО, теперь подробно остановились на районах Татарстана. Рождаемость в республике падает третий год подряд. Если в 2015 году на свет появилось 56,8 тыс. малышей, то в 2017-м уже 48,1 тыс. Причем в последний год кривая просто свалилась — если в 2012—2015 годах на 1 000 жителей Татарстана приходилось 14,4—14,8 новорожденного, то в 2017-м — всего 12,4. В среднем по Татарстану рождаемость за год упала на 13,8%. Плюс в этом можно найти только один — разгрузятся детские сады — пока на 1 000 детей дошкольного возраста в республике только 612 мест в ДОУ.
Где рожают больше всех?
Рассмотрим ситуацию по районам и увидим, что среднее республиканское значение — не более чем средняя температура по больнице. Где-то рождаемость упала на уровень статистической погрешности, где-то в два раза, а где-то вообще выросла. Так что вряд ли стоит искать в причинах демографического кризиса 2017-го пресловутый кризис рождаемости 1990-х.
Меньше всего рожать стали в Апастовском районе — минус 47,5%. С младенцами тут и так было не густо — 120 в относительно не плохом 2016-м году, а в 2017-м родилось всего 63 ребенка. На 47,1% упал Рыбно-Слободский район (153 ребенка в 2016-м и 81 в 2017-м), на 39% — Тукаевский район (638 и 389 новорожденных соответственно), 38,7% — Тетюшский (194 и 119 младенцев соответственно), 37,4% — Новошешминский (107 и 67 соответственно). Причины демографического кризиса можно поискать в рейтинге доходов, но и тут четкой связи нет. Три из вышеперечисленных районов находятся в числе самых бедных — в Апастовском, Рыбно-Слободском, Тетюшском районах среднемесячная зарплата составляет около 21 тыс. рублей. В Тукаевском и Новошешминском — 31 и 33 тыс. руб. соответственно.
В Татарстане есть районы, в которых демографического кризиса не почувствовали вовсе. К примеру, в Буинском в 2016-м на свет появилось 374 ребенка, а в 2017-м — 385 (прирост 2,9%). Минимальное падение в Ютазинском — 2,4% (210 детей родилось в 2016-м и 205 в 2017 году). Неплохо смотрится Камско-Устьинский район — минус 3,6%. Правда, тут и так мало рожали — 89 детей в 2015-м, 84 — в 2016-м и 81 в 2017 году. Минус 4,9% показал Балтасинский район (307 и 292 младенца соответственно). Замыкает пятерку лучших Мамадышский район — минус 5,5% (348 и 329 детей соответственно). Связи рождаемости с зарплатой тоже не прослеживается. Мамадышский в рейтинге районов по доходам населения находится на 34-м месте со средней зарплатой 21 тыс. рублей, Балтасинский — на 31-м месте с такой же зарплатой. Камско-Устьинский и вовсе занимает «почетное» 45-е место со средней зарплатой 20,3 тыс. рублей. В Буинском и Ютазинском районах дела слегка получше — 22,8 и 24,7 тыс. соответственно.
Рождаемость в Республике Татарстан
|№№
|районы, городские округа РТ
|2017
|2016
|2015
|изменение в %
|1
|Агрызский
|306
|378
|410
|-19,0%
|2
|Азнакаевский
|654
|742
|790
|-11,9%
|3
|Аксубаевский
|196
|258
|264
|-24,0%
|4
|Актанышский
|211
|288
|272
|-26,7%
|5
|Алексеевский
|185
|212
|260
|-12,7%
|6
|Алькеевский
|109
|145
|157
|-24,8%
|7
|Альметьевский
|2824
|3162
|3268
|-10,7%
|8
|Апастовский
|63
|120
|140
|-47,5%
|9
|Арский
|420
|519
|591
|-19,1%
|10
|Атнинский
|65
|86
|90
|-24,4%
|11
|Бавлинский
|288
|386
|368
|-25,4%
|12
|Балтасинский
|292
|307
|380
|-4,9%
|13
|Бугульминский
|1090
|1327
|1409
|-17,9%
|14
|Буинский
|385
|374
|510
|2,9%
|15
|Верхнеуслонский
|83
|105
|121
|-21,0%
|16
|Высокогорский
|349
|401
|449
|-13,0%
|17
|Дрожжановский
|134
|175
|154
|-23,4%
|18
|Елабужский
|978
|1147
|1233
|-14,7%
|19
|Заинский
|447
|551
|570
|-18,9%
|20
|Зеленодольский
|1302
|1571
|1662
|-17,1%
|21
|Кайбицкий
|70
|78
|102
|-10,3%
|22
|Камско-Устьинский
|81
|84
|89
|-3,6%
|23
|Кукморский
|482
|583
|665
|-17,3%
|24
|Лаишевский
|254
|313
|343
|-18,8%
|25
|Лениногорский
|806
|949
|999
|-15,1%
|26
|Мамадышский
|329
|348
|396
|-5,5%
|27
|Менделеевский
|268
|322
|348
|-16,8%
|28
|Мензелинский
|194
|255
|328
|-23,9%
|29
|Муслюмовский
|161
|199
|198
|-19,1%
|30
|Нижнекамский
|3162
|3875
|3950
|-18,4%
|31
|Новошешминский
|67
|107
|123
|-37,4%
|32
|Нурлатский
|457
|554
|643
|-17,5%
|33
|Пестречинский
|166
|232
|239
|-28,4%
|34
|Рыбно-Слободский
|81
|153
|177
|-47,1%
|35
|Сабинский
|301
|366
|408
|-17,8%
|36
|Сармановский
|272
|344
|343
|-20,9%
|37
|Спасский
|108
|119
|149
|-9,2%
|38
|Тетюшский
|119
|194
|208
|-38,7%
|39
|Тюлячинский
|89
|108
|129
|-17,6%
|40
|Тукаевский
|389
|638
|519
|-39,0%
|41
|Черемшанский
|127
|156
|201
|-18,6%
|42
|Чистопольский
|762
|931
|956
|-18,2%
|43
|Ютазинский
|205
|210
|244
|-2,4%
|Итого по районам
|19331
|23372
|24855
|-17,3%
|г. Набережные Челны
|7377
|8445
|8581
|-12,6%
|1
|УЗАГС г. Казани
|5891
|5775
|4853
|2,0%
|2
|Кировский
|8888
|12269
|10858
|-27,6%
|3
|Приволжский
|7109
|6520
|8352
|9,0%
|Итого по Казани
|21888
|24564
|24063
|-10,9%
|Итого по РТ за год
|48.596
|56.381
|57.499
|-13,8%
Сады государственные и частные
Закономерный итог всплеска рождаемости 2013—2014 годов — увеличение числа воспитанников детских садов. Если в 2014-м в Татарстане 203 тыс. детей посещали детсад (из них 1,8 тыс. — частные детсады), то в 2017-м — 220 тыс. (2,8 тыс. — в частных).
А вот самих дошкольных учреждений становится меньше — было 2 029, стало 2 020. В Минобрнауки Татарстана этот феномен объяснили реорганизацией.
«Если в том году у нас была 121 школа с дошкольными группами, то в этом — 133. При этом количество мест в детсадах растет из года в год», — дала комментарий «Реальному времени» начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки РТ Эльвира Измайлова.
Количество ДОУ в Республике Татарстан
|Наименование муниципальных районов и городских округов
|Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, всего единиц
|в т.ч. негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (частная форма собственности)
|2014
|2015
|2016
|2017
|2014
|2015
|2016
|2017
|Итого по Республике Татарстан
|2.029
|2.055
|2.049
|2.020
|20
|22
|24
|28
|Казань
|334
|345
|352
|340
|13
|14
|17
|20
|Набережные Челны
|119
|124
|125
|126
|2
|2
|3
|3
|Нижнекамский
|94
|96
|95
|94
|0
|0
|0
|0
|Альметьевский
|91
|93
|93
|92
|2
|2
|2
|2
|Кукморский
|60
|61
|61
|61
|0
|0
|0
|0
|Зеленодольский
|57
|58
|59
|60
|0
|0
|0
|1
|Бугульминский
|57
|58
|58
|58
|1
|1
|1
|1
|Лениногорский
|58
|58
|58
|56
|0
|0
|0
|0
|Азнакаевский
|58
|56
|55
|55
|0
|0
|0
|0
|Арский
|54
|56
|55
|54
|0
|0
|0
|0
|Сабинский
|47
|49
|49
|48
|0
|0
|0
|0
|Чистопольский
|45
|46
|46
|46
|0
|0
|0
|0
|Елабужский
|42
|44
|45
|45
|1
|1
|1
|1
|Буинский
|43
|43
|42
|42
|0
|0
|0
|0
|Мамадышский
|43
|42
|42
|42
|0
|0
|0
|0
|Актанышский
|43
|43
|41
|41
|0
|0
|0
|0
|Балтасинский
|41
|41
|41
|42
|0
|0
|0
|0
|Нурлатский
|37
|37
|39
|39
|0
|0
|0
|0
|Высокогорский
|37
|38
|38
|39
|0
|0
|0
|0
|Сармановский
|35
|36
|35
|33
|0
|0
|0
|0
|Апастовский
|36
|35
|34
|31
|0
|0
|0
|0
|Мензелинский
|34
|34
|34
|34
|0
|0
|0
|0
|Аксубаевский
|35
|34
|33
|31
|0
|0
|0
|0
|Алькеевский
|37
|33
|32
|31
|0
|0
|0
|0
|Агрызский
|33
|33
|31
|30
|0
|0
|0
|0
|Заинский
|30
|31
|31
|32
|0
|0
|0
|0
|Алексеевский
|32
|32
|30
|29
|0
|0
|0
|0
|Муслюмовский
|29
|30
|29
|29
|0
|0
|0
|0
|Дрожжановский
|29
|28
|28
|28
|0
|0
|0
|0
|Черемшанский
|25
|27
|27
|27
|0
|0
|0
|0
|Тетюшский
|25
|26
|26
|26
|0
|0
|0
|0
|Тукаевский
|27
|27
|26
|26
|1
|1
|0
|0
|Бавлинский
|25
|25
|25
|25
|0
|0
|0
|0
|Спасский
|29
|26
|25
|23
|0
|0
|0
|0
|Новошешминский
|23
|24
|24
|23
|0
|0
|0
|0
|Лаишевский
|22
|23
|23
|23
|0
|0
|0
|0
|Менделеевский
|22
|22
|22
|22
|0
|0
|0
|0
|Рыбно-Слободский
|23
|22
|21
|21
|0
|0
|0
|0
|Верхнеуслонский
|18
|20
|20
|20
|0
|1
|0
|0
|Ютазинский
|21
|20
|20
|19
|0
|0
|0
|0
|Кайбицкий
|18
|19
|19
|19
|0
|0
|0
|0
|Тюлячинский
|17
|17
|17
|17
|0
|0
|0
|0
|Камско-Устьинский
|17
|15
|15
|13
|0
|0
|0
|0
|Пестречинский
|14
|15
|15
|15
|0
|0
|0
|0
|Атнинский
|13
|13
|13
|13
|0
|0
|0
|0
Число воспитанников частных детских садов растет год от года. Если в Казани в 2014-м только 1,3 тыс. детей ходило в частные садики, то в 2017-м — 2,1 тыс. В других крупных городах республики счет идет на сотни. В Набережных Челнах — 144 ребенка, в Альметьевске — 161, в Елабуге — 130, в Зеленодольске — 25, в Бугульме — 230. Причем в Бугульме все 230 человек ходят в один частный детский сад, и это, судя по отзывам на форумах, садик от предприятия «Татнефтьгеофизика». В Казани по официальным данным 20 частных детсадов, которые посещают 2,1 тыс. детей, в Набережных Челнах — 3, в Альметьевске — 2, в Елабуге — 1.
В перерасчете на общее количество детсадовцев в Казани каждый 33-й ребенок посещает частный сад, в Бугульме — каждый 27-ой, в Елабуге — каждый 45-й, в Альметьевске — каждый 78-й, а в Набережных Челнах — каждый 230-й ребенок. Это, напомним, официальные данные, а сколько домашних детсадов и так называемых групп кратковременного пребывания…
Численность детей в ДОУ РТ, всего
|Наименование муниципальных районов и городских округов
|2014
|2015
|2016
|2017
|Итого по Республике Татарстан
|203.262
|211.757
|217.384
|220.284
|Казань
|63.909
|66.295
|69.620
|71.366
|Набережные Челны
|29.856
|31.278
|32.196
|33.231
|Нижнекамский
|17.168
|17.957
|18.330
|18.325
|Альметьевский
|12.064
|12.624
|12.669
|12.685
|Зеленодольский
|8.250
|8.696
|8.689
|8.905
|Бугульминский
|6.166
|6.306
|6.406
|6.330
|Елабужский
|5.126
|5.739
|5.862
|5.921
|Лениногорский
|4.413
|4.384
|4.488
|4.602
|Чистопольский
|3.908
|4.143
|4.247
|4.159
|Азнакаевский
|4.071
|4.111
|4.113
|4.049
|Нурлатский
|2.866
|2.793
|2.913
|2.752
|Заинский
|2.797
|2.932
|2.901
|2.895
|Кукморский
|2.297
|2.581
|2.653
|2.709
|Арский
|2.143
|2.447
|2.493
|2.476
|Высокогорский
|2.018
|2.119
|2.487
|2.629
|Сабинский
|2.103
|2.217
|2.305
|2.344
|Лаишевский
|1.810
|2.043
|2.066
|2.106
|Агрызский
|2.060
|1.983
|2.030
|1.997
|Буинский
|1.895
|1.928
|1.997
|1.926
|Мамадышский
|1.912
|1.978
|1.961
|1.935
|Балтасинский
|2.010
|1.976
|1.956
|1.930
|Бавлинский
|1.839
|1.895
|1.870
|1.864
|Сармановский
|1.869
|1.906
|1.857
|1.827
|Менделеевский
|1.601
|1.747
|1.744
|1.751
|Мензелинский
|1.487
|1.570
|1.586
|1.578
|Тукаевский
|1.543
|1.589
|1.570
|1.590
|Актанышский
|1.587
|1.555
|1.526
|1.489
|Пестречинский
|1.268
|1.402
|1.427
|1.439
|Алексеевский
|1.323
|1.332
|1.348
|1.343
|Ютазинский
|1.088
|1.103
|1.104
|1.108
|Муслюмовский
|1.024
|1.106
|1.082
|1.041
|Аксубаевский
|1.065
|1.045
|1.022
|995
|Алькеевский
|811
|835
|805
|773
|Верхнеуслонский
|606
|689
|795
|899
|Апастовский
|804
|786
|781
|750
|Тетюшский
|807
|774
|769
|779
|Рыбно-Слободский
|781
|794
|760
|756
|Черемшанский
|788
|811
|735
|774
|Спасский
|719
|729
|713
|715
|Тюлячинский
|584
|632
|666
|683
|Дрожжановский
|716
|684
|639
|656
|Новошешминский
|599
|659
|623
|618
|Камско-Устьинский
|608
|610
|598
|603
|Атнинский
|453
|500
|505
|496
|Кайбицкий
|450
|474
|477
|485
Численность детей в негосударственных ДОУ РТ
|Наименование муниципальных районов и городских округов
|2014
|2015
|2016
|2017
|Итого по Республике Татарстан
|1881
|2300
|2456
|2806
|Казань
|1336
|1687
|1824
|2116
|Набережные Челны
|125
|126
|152
|144
|Нижнекамский
|0
|0
|0
|0
|Альметьевский
|148
|161
|161
|161
|Зеленодольский
|0
|0
|0
|25
|Бугульминский
|224
|226
|226
|230
|Елабужский
|40
|68
|93
|130
|Лениногорский
|0
|0
|0
|0
|Чистопольский
|0
|0
|0
|0
|Азнакаевский
|0
|0
|0
|0
|Нурлатский
|0
|0
|0
|0
|Заинский
|0
|0
|0
|0
|Кукморский
|0
|0
|0
|0
|Арский
|0
|0
|0
|0
|Высокогорский
|0
|0
|0
|0
|Сабинский
|0
|0
|0
|0
|Лаишевский
|0
|0
|0
|0
|Агрызский
|0
|0
|0
|0
|Буинский
|0
|0
|0
|0
|Мамадышский
|0
|0
|0
|0
|Балтасинский
|0
|0
|0
|0
|Бавлинский
|0
|0
|0
|0
|Сармановский
|0
|0
|0
|0
|Менделеевский
|0
|0
|0
|0
|Мензелинский
|0
|0
|0
|0
|Тукаевский
|8
|12
|0
|0
|Актанышский
|0
|0
|0
|0
|Пестречинский
|0
|0
|0
|0
|Алексеевский
|0
|0
|0
|0
|Ютазинский
|0
|0
|0
|0
|Муслюмовский
|0
|0
|0
|0
|Аксубаевский
|0
|0
|0
|0
|Алькеевский
|0
|0
|0
|0
|Верхнеуслонский
|0
|20
|0
|0
|Апастовский
|0
|0
|0
|0
|Тетюшский
|0
|0
|0
|0
|Рыбно-Слободский
|0
|0
|0
|0
|Черемшанский
|0
|0
|0
|0
|Спасский
|0
|0
|0
|0
|Тюлячинский
|0
|0
|0
|0
|Дрожжановский
|0
|0
|0
|0
|Новошешминский
|0
|0
|0
|0
|Камско-Устьинский
|0
|0
|0
|0
|Атнинский
|0
|0
|0
|0
|Кайбицкий
|0
|0
|0
|0
612 мест на 1 000 детей
В коммерческие учреждения идут не только за лучшими условиями, но и от безысходности. Несмотря на то, что с 2013 по 2017 год в Татарстане появилось 25 716 новых мест в детсадах, обеспеченность остается на низком уровне. На 1 000 детей в возрасте от 1 года до 6 лет в республике только 612 мест в детсадах. Год назад ситуация была несколько лучше — 627 мест на 1 000 нуждающихся детей.
Хуже всего дела с местами в детсадах обстоят в Тукаевском районе — только 446 мест на 1 000 детей дошкольного возраста. Это можно объяснить тем, что в 2016-м Тукаевский был лидером по рождаемости, а инфраструктура оказалась не готова. На втором месте с конца — Пестречинский район — 474 места, на третьем Арский — 502 места, на четвертом — Казань — 547 мест, на пятом — Аксубаевский район — 549 мест на 1 000 детей в возрасте от 1 до 6 лет.
В приграничном Пестречинском районе возросший дефицит мест можно объяснить тем, что сотни молодых семей из Казани мигрировали за дешевыми квартирами в жилых комплексах, которые там недавно ввели. В Арском — высокой рождаемостью, в 2015-м там был зарегистрирован один из высоких показателей по РТ. Причину нехватки мест в детсадах в Аксубаевском районе найти сложно — там, как и в большинстве сельских районов, отмечается естественная убыль населения.
Самые благополучные с точки зрения обеспеченности детсадами — Сабинский, Верхнеуслонский, Бугульминский, Менделеевский и Новошешминский районы. Там на 1 000 детей приходится от 877 до 803 мест.
Обеспеченность детей 1—6 лет местами в ДОУ в РТ
|Наименование муниципальных районов и городских округов
|Мест на 1000 детей на 1 января следующего за отчетным года
|2014
|2015
|2016
|2017
|Республика Татарстан
|602
|616
|627
|612
|Сабинский район
|828
|902
|902
|877
|Бугульминский район
|835
|841
|841
|834
|Новошешминский район
|759
|834
|833
|803
|Балтасинский район
|834
|834
|822
|789
|Верхнеуслонский район
|643
|922
|807
|866
|Менделеевский район
|760
|792
|803
|804
|Тюлячинский район
|749
|739
|741
|688
|Актанышский район
|715
|748
|736
|772
|Мензелинский район
|735
|763
|730
|758
|Бавлинский район
|655
|722
|718
|743
|Камско-Устьинский район
|742
|718
|715
|698
|Нижнекамский район
|685
|706
|708
|705
|Апастовский район
|688
|706
|704
|669
|Дрожжановский район
|681
|688
|700
|746
|Азнакаевский район
|719
|699
|698
|703
|Агрызский район
|657
|707
|691
|719
|Елабужский район
|635
|683
|691
|682
|Буинский район
|641
|658
|686
|678
|Тетюшский район
|676
|682
|681
|683
|Лениногорский район
|664
|684
|675
|679
|Чистопольский район
|630
|663
|661
|658
|Нурлатский район
|586
|585
|656
|667
|Алексеевский район
|661
|665
|651
|653
|Мамадышский район
|612
|652
|651
|659
|Сармановский район
|614
|650
|651
|641
|Атнинский район
|614
|640
|645
|624
|Спасский район
|717
|671
|642
|617
|Черемшанский район
|637
|734
|640
|723
|Алькеевский район
|693
|666
|639
|641
|Лаишевский район
|583
|641
|637
|599
|Заинский район
|599
|639
|636
|656
|Ютазинский район
|620
|638
|636
|624
|Кайбицкий район
|597
|620
|626
|643
|Муслюмовский район
|559
|644
|625
|653
|Кукморский район
|565
|603
|612
|608
|Альметьевский район
|614
|609
|611
|586
|Рыбно-Слободский район
|543
|609
|606
|602
|Набережные Челны
|565
|586
|592
|581
|Казань
|550
|548
|579
|547
|Высокогорский район
|553
|543
|578
|575
|Зеленодольский район
|550
|572
|573
|571
|Аксубаевский район
|464
|549
|529
|549
|Пестречинский район
|503
|511
|519
|474
|Арский район
|476
|509
|517
|502
|Тукаевский район
|440
|439
|430
|446
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