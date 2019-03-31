Диалоги в свободном пространстве
ГСИ РТ представила казанцам серию выставок
Два вечера подряд в Галерее современного искусства было не протолкнуться — одна за другой открылись четыре разные, но объединенные неким общим эстетским духом выставки. Подробности — в материале «Реального времени».
В белых залах
Некогда запущенное, с протекающими потолками и унылыми стенами здание Выставочного зала, которое с некоторых пор ассоциировалось с ярмарками, где можно было купить все — от дешевых греческих шуб до украшений с турецких рынков, несколько месяцев назад превратилось в стильную галерею с белоснежным интерьером.
Перед дирекцией ГМИИ РТ, куда входит и ГСИ, стояла задача репутационная — вернуть в галерею публику, сделать это место модным для посещения. Ведь в свое время, когда открылся долгожданный Выставочный зал Союза художников РТ, где можно было посмотреть работы современных авторов, пару лет зрители туда ходили с удовольствием. Особенно когда выставлялись экспозиции в рамках «Большой Волги», и можно было увидеть работы мастеров всего Поволжья. Упадок зала и его технические проблемы начались позже.
Обновленная Галерея современного искусства, где было выстроено удобное и для экспозиций работ, и для разного рода проектов пространство, открылось в прошлом году чередой громких выставок, среди которых, например, были экспозиция работ Игоря Вулоха и выставка, посвященная творчеству Андрея Тарковского.
В марте этого года на всех трех этажах ГСИ появились новые экспозиции, целая обойма, которая привлекла внимание сотен людей. В первый вечер открылась выставка, посвященная авангарду из коллекции ГМИИ РТ, и экспозиция интереснейшей художницы из Москвы Люси Вороновой.
Вечером в минувшую пятницу подряд открылись еще две экспозиции — фоторабот казанца Евгения Балашова «Фотология бытия» и проект московского художника Егора Плотникова. И если с фотоработами Балашова все ясно — они стильные, в меру постановочные и отражают жизнь казанской «богемы» девяностых годов, что не безынтересно (хотя понятие богемы в данном случае более чем условно), то Плотников заслуживает отдельного разговора.
«Фотология бытия» весьма интересно выстроена — фотоработы «разбавлены» живописью казанских художников конца прошлого века. Что до принадлежности к богеме, то этому понятию отвечает меньшая часть моделей фотомастера. Пожалуй, самыми интересными работами можно назвать портреты художника Геннадия Архиреева, действительно оставившего яркий след на казанском художественном небосклоне.
Не-Свияжск
То, что написано в пресс-релизе — что Плотников вдохновился поездкой на Свияжск, надо забыть сразу же по прочтении. Нет в проекте этого ныне модного и востребованного московского художника, а некогда уроженца депрессивного Кирова, там же получившего художественное образование, ни узнаваемого красного кирпича собора Всех Скорбящих радости, ни церкви Константина и Елены — привычных атрибутов туристического Свияжска. Проект Плотникова не об этом.
Он — о пространстве, перенесенном в музейные залы, и о том, как человек с этим пространством будет взаимодействовать. Нас сразу же встречает большое полотно, созданное в условной манере, где царят два цвета — зеленый и голубой. Зеленая трава и голубое небо — и то, и другое — символ бескрайности и свободы. И все это ограничено регламентом музейного зала.
Проект Плотникова называется «За минуту до пробуждения», и понятия реального и нереального в нем смещены. Реальные пейзажи становятся условными, а зритель, попадая в это музейное пространство, наблюдает их, находясь как бы в двух реальностях. Небольшие белые скульптуры, включенные в экспозицию, становятся как бы альтер эго зрителя.
Проект Плотникова, конечно, непривычен для Казани и большого числа зрителей, но одна из фишек ГСИ — именно такие креативные, провокационные проекты, заточенные под игру со зрителем, под вывод их из зоны созерцательного комфорта, когда надо включать и голову, и шестое чувство. Современное искусство разное, есть в нем и такие направления, и их не надо бояться и сразу отвергать.
Два вечера в ГСИ РТ показали, что публика хорошо запомнила новое пространство и обжила его, к чему и стремились в галерее. Но дни и вечера презентаций, к сожалению, не показатель. Интерес к выставкам надо подогревать постоянно. Чего зрители и ждут от новой галереи.
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