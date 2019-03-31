Диалоги в свободном пространстве

ГСИ РТ представила казанцам серию выставок

Фото: Максим Платонов

Два вечера подряд в Галерее современного искусства было не протолкнуться — одна за другой открылись четыре разные, но объединенные неким общим эстетским духом выставки. Подробности — в материале «Реального времени».

В белых залах

Некогда запущенное, с протекающими потолками и унылыми стенами здание Выставочного зала, которое с некоторых пор ассоциировалось с ярмарками, где можно было купить все — от дешевых греческих шуб до украшений с турецких рынков, несколько месяцев назад превратилось в стильную галерею с белоснежным интерьером.

Перед дирекцией ГМИИ РТ, куда входит и ГСИ, стояла задача репутационная — вернуть в галерею публику, сделать это место модным для посещения. Ведь в свое время, когда открылся долгожданный Выставочный зал Союза художников РТ, где можно было посмотреть работы современных авторов, пару лет зрители туда ходили с удовольствием. Особенно когда выставлялись экспозиции в рамках «Большой Волги», и можно было увидеть работы мастеров всего Поволжья. Упадок зала и его технические проблемы начались позже.

Обновленная Галерея современного искусства, где было выстроено удобное и для экспозиций работ, и для разного рода проектов пространство, открылось в прошлом году чередой громких выставок, среди которых, например, были экспозиция работ Игоря Вулоха и выставка, посвященная творчеству Андрея Тарковского.

В первый вечер открылась выставка, посвященная авангарду из коллекции ГМИИ РТ, и экспозиция интереснейшей художницы из Москвы Люси Вороновой. Фото Дмитрия Резнова



В марте этого года на всех трех этажах ГСИ появились новые экспозиции, целая обойма, которая привлекла внимание сотен людей. В первый вечер открылась выставка, посвященная авангарду из коллекции ГМИИ РТ, и экспозиция интереснейшей художницы из Москвы Люси Вороновой.

Вечером в минувшую пятницу подряд открылись еще две экспозиции — фоторабот казанца Евгения Балашова «Фотология бытия» и проект московского художника Егора Плотникова. И если с фотоработами Балашова все ясно — они стильные, в меру постановочные и отражают жизнь казанской «богемы» девяностых годов, что не безынтересно (хотя понятие богемы в данном случае более чем условно), то Плотников заслуживает отдельного разговора.

«Фотология бытия» весьма интересно выстроена — фотоработы «разбавлены» живописью казанских художников конца прошлого века. Что до принадлежности к богеме, то этому понятию отвечает меньшая часть моделей фотомастера. Пожалуй, самыми интересными работами можно назвать портреты художника Геннадия Архиреева, действительно оставившего яркий след на казанском художественном небосклоне.

Не-Свияжск

То, что написано в пресс-релизе — что Плотников вдохновился поездкой на Свияжск, надо забыть сразу же по прочтении. Нет в проекте этого ныне модного и востребованного московского художника, а некогда уроженца депрессивного Кирова, там же получившего художественное образование, ни узнаваемого красного кирпича собора Всех Скорбящих радости, ни церкви Константина и Елены — привычных атрибутов туристического Свияжска. Проект Плотникова не об этом.

Проект Плотникова называется «За минуту до пробуждения», и понятия реального и нереального в нем смещены. Фото Максима Платонова

Он — о пространстве, перенесенном в музейные залы, и о том, как человек с этим пространством будет взаимодействовать. Нас сразу же встречает большое полотно, созданное в условной манере, где царят два цвета — зеленый и голубой. Зеленая трава и голубое небо — и то, и другое — символ бескрайности и свободы. И все это ограничено регламентом музейного зала.

Проект Плотникова называется «За минуту до пробуждения», и понятия реального и нереального в нем смещены. Реальные пейзажи становятся условными, а зритель, попадая в это музейное пространство, наблюдает их, находясь как бы в двух реальностях. Небольшие белые скульптуры, включенные в экспозицию, становятся как бы альтер эго зрителя.

Проект Плотникова, конечно, непривычен для Казани и большого числа зрителей, но одна из фишек ГСИ — именно такие креативные, провокационные проекты, заточенные под игру со зрителем, под вывод их из зоны созерцательного комфорта, когда надо включать и голову, и шестое чувство. Современное искусство разное, есть в нем и такие направления, и их не надо бояться и сразу отвергать.

Два вечера в ГСИ РТ показали, что публика хорошо запомнила новое пространство и обжила его, к чему и стремились в галерее. Но дни и вечера презентаций, к сожалению, не показатель. Интерес к выставкам надо подогревать постоянно. Чего зрители и ждут от новой галереи.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов