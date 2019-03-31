На одной молодежи далеко не уедешь: «Рубин» не может выиграть четвертый матч

Казанцы не дожали аутсайдера, игравшего вдесятером

В «Рубине» сегодня нет такого напряжения, как у его оппонента из Красноярска, — в клубе заявляют о полном погашении всех долгов, а из медиапространства команда выпала почти на две недели. А вот в «Енисее» неспокойно уже несколько месяцев. И это должно было стать дополнительной мотивацией для казанцев — теоретически у аутсайдера нужно было забирать «легкие» очки. «Енисей» помогал как мог, заработав удаление уже в первом тайме, но на деле все оказалось не так просто — «Рубин» не сумел дожать обескровленного соперника, обнажив и свои системообразующие проблемы. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о том, как Красноярск вернулся в реальность после Универсиады, какими решениями Бердыев удивил Аленичева, а также почему «Рубин» не может пока рассчитывать на высокие места в таблице. Спойлер: не хватает «стержневых» игроков.

В Красноярске сейчас жарко во всех смыслах

О том, что игра «Рубина» с «Енисеем» пройдет на поле хозяев в Красноярске, было объявлено лишь в начале недели. Прошло уже две трети сезона, а местный многострадальный Центральный стадион никак не мог получить соответствующую лицензию, чтобы принимать матчи РПЛ. Клубу приходилось играть и в соседней Тюмени, и меняться кругами с соперниками, и принимать оппонентов в Сочи. Пару раз, впрочем, команде Дмитрия Аленичева все-таки разрешали сыграть перед своими болельщиками, что называется, «в виде исключения».

Лицензия была получена несколько дней назад, однако оставались опасения по поводу погодных условий в Сибири, где совсем недавно проходила зимняя Универсиада. Вот только в отличие от Казани, которая никак не распрощается с зимой, в Красноярске столбик термометра показал в день игры аж 13 градусов тепла. Так что игроки «Рубина» с берегов Волги поехали в Восточную Сибирь, можно сказать, греться.

А вот где по-настоящему горячо, так это внутри красноярского клуба. Уже с начала года тлеет серьезный конфликт между тренерским штабом и руководством «Енисея». Дело в том, что после очередного крупного поражения (от «Крыльев Советов» 0:4) фанаты клуба написали довольно жесткое обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу, раскритиковав в нем тренерский штаб. Аленичев через несколько дней сделал заявление, что это «заказ» от директоров клуба («обычного» и спортивного) Дениса Рубцова и Дениса Петровского, те, разумеется, опровергли свою причастность.

По-настоящему горячо внутри красноярского клуба. с начала года тлеет серьезный конфликт между тренерским штабом и руководством «Енисея». Фото ftbl.ru



— У побед очень много отцов. Но когда возникают трудности, мало кто может взять на себя ответственность и признать свою неправоту. Мы не собираемся отвечать по принципу «сам дурак», — прокомментировал заявление Аленичева Рубцов. — Что касается публикаций в прессе от нашего тренера, каждый понимает, что нужно отвечать за свои слова — это ведь ложь. Нельзя врать на всю страну. Тем более когда находишься на работе.

Тут же последовали слухи о скорой отставке Аленичева и его штаба, а спортивный директор сибирского клуба Денис Петровский даже заявил, что тренер своим заявлением «подвел черту», намекая, что отношения с ним в «Енисее» продлевать не будут точно. Вопрос лишь в том, как скоро покинут Красноярск Аленичев и Титов.

Так или иначе, подобная нервозность внутри клуба только на пользу соперникам красноярцев. В нынешнем году «Енисей» в РПЛ пока не побеждал.

У «Рубина» голевой кризис — над решением думали две недели

В «Рубине» же все куда спокойнее. Команда практически в полном составе закрылась у себя на базе, придумывая, как научиться забивать и выигрывать без Сердара Азмуна. Пока что дела в этом плане не очень — после стартовой победы во второй части сезона над «Ахматом», когда Сагитов забил на последней минуте со стандарта, казанская команда не побеждала и не забивала. Сначала она уступила «Локомотиву» в Кубке (0:1), затем была разгромлена в Москве ЦСКА (0:3) и проиграла в игре замен «Ростову» у себя дома (0:2). Александр Бухаров совсем забыл, что значит забивать, а Дмитрий Полоз, похоже, уже думает о скором возвращении в «Зенит» и о своей дальнейшей карьере.

Ко всем проблемам в атаке у казанской команды добавились и серьезные неприятные в оборонительном плане — лидер обороны Владимир Гранат получил перелом малоберцовой кости в игре с ростовчанами, так что в центр обороны Бердыеву пришлось спускать Руслана Камболова.

После стартовой победы во второй части сезона над «Ахматом» казанская команда не побеждала и не забивала

Впереди же голевой кризис вынудил наставника команды искать новые варианты — в нападении вышел Артур Сагитов, а под ним, в роли «оттянутого», — Хорен Байрамян.

Коновалов, Башкиров и Подберезкин заняли позиции в середине поля, а компанию в обороне капитану команды составили Егор Сорокин и Филипп Уремович, а также слегка «выдвинутые» Ибрагим Цаллагов и Виталий Устинов. В «рамку» встал Иван Коновалов.

Универсиада закончилась — Красноярск вернулся в реальность

Постоянно прерывающаяся трансляция из Красноярска позволяла понять лишь то, что хозяева начали без раскачки и сразу же заперли гостей в их штрафной площади. Разок красноярцы едва не замкнули точный навес с фланга — нападающий не сумел переправить мяч едва ли не с линии ворот Коновалова. Однако в какой-то момент сигнал из Сибири просто пропал, и телезрители с полчаса рассматривали одни и те же кадры с красноярскими болельщиками. Универсиада закончилась меньше трех недель назад, четкие трансляции с дорисованным салютом тоже ушли в прошлое — и Красноярск, похоже, вернулся в свою повседневную реальность.

Сигнал вернулся к концу первого тайма, когда казанцы чувствовали себя на поле несколько увереннее, отодвинув игру от своих ворот. При этом «Енисей» нанес по воротам «Рубина» 4 удара против полного «сухаря» у казанцев, так что о какой-то серьезной опасности у ворот хозяев говорить не приходилось.

Так продолжалось до тех пор, пока в какой-то момент нигерийский полузащитник «Енисея» Фегор Огуде буквально не съехал с катушек. В течение одной минуты он самозабвенно косил игроков «Рубина» двумя ногами, за что получил две желтые карточки и ушел с поля. Лицо Аленичева в этот момент было не просто мрачным, а угрожающим — вероятно, и в этом эпизоде он мог усмотреть определенный заговор против себя.





К концу первого тайма казанцы чувствовали себя на поле несколько увереннее, отодвинув игру от своих ворот



К численному превосходству «Рубин» получил еще и опасный штрафной, которым распорядился неважно. Вообще, у гостей просматривались явные проблемы с развитием атак — практически все передачи делались либо назад, либо поперек поля, если и случалась передача вперед, то только забросом по воздуху. Слабо действовал на фланге и Виталий Устинов, проигрывавший много единоборств слева, где начинались атаки соперника.

С Байрамяном угадали

Уже после перерыва оба тренера сделали перестановки — Аленичев закрыл оголившуюся позицию, заменив экс-казанца Дмитрия Торбинского на Александра Зотова. А вот Курбан Бердыев решил обойтись без замен, просто подкорректировав картину на поле — «Рубин» перестроился со схемы в пять защитников на расстановку с тремя центральными (Цаллагов и Устинов окончательно выдвинулись вперед — помогать полузащите в развитии атак)

Вскоре Сагитов получил длинный заброс от Цаллагова из глубины поля, и на скорости врывался в штрафную площадь — защитник «Енисея» пошел в рискованный подкат, снеся Артура, но судья матча Иван Мешков решил, что сначала была игра в мяч — Бердыев только развел руками.

Вскоре все тот же Цаллагов развернул уже голевую атаку, вновь сделав длинный точный заброс. Мяч оказался на правом фланге у Хорена Байрамяна, армянский полузащитник легко убрал на замахе сразу двух игроков «Енисея» и положил мяч точно в дальний угол ворот. Можно сказать, что решение наставника казанцев выдвинуть Байрамяна высоко сыграло.

Мяч оказался на правом фланге у Хорена Байрамяна, армянский полузащитник легко убрал на замахе сразу двух игроков «Енисея» и положил мяч точно в дальний угол ворот

«Рубину» нужны лидеры — на одной молодежи не уедешь

А вот со следующими решениями Бердыев явно не угадал. Сначала Бухаров заменил Сагитова, а следом на поле появился молодой Данил Степанов, который и «привез» ответный гол. Сначала он упустил игрока «Енисея» Олега Данченко в середине поля, остановив его лишь ценой толчка в спину. Красноярцы подали прямо в штрафную, где после долгих манипуляций с мячом все-таки затолкали его в ворота Коновалова — 1:1. «Енисей» забил впервые за последние три игры, а всего это 13-й гол красноярцев в чемпионате.

Остаток игры прошел предсказуемо: «Рубин» сильно спешил, а сибиряки сели глубоко на своей половине поля и отстаивали очко, добытое вдесятером. Казанцы много бегали, пытались проникнуть во вратарскую хозяев, но безуспешно. Подопечные Аленичева откровенно принялись тянуть и убивать время очень долгими заменами. Степанов все больше старался поскорее избавиться от мяча, а не начинать атаки, как и многие его партнеры по команде. Не особенно помогла и замена Подберезкина на Могилевца за 15 минут до конца игры.

Так и не смог «Рубин» отобрать три очка у главного аутсайдера РПЛ, раздираемого внутренними противоречиями, да еще и проведшего большую часть матча в меньшинстве. В «Рубине» явно не хватает игрока, который взял бы игру на себя, а не искал немедленно адресата для передачи. В этом и заключалась основная причина такой слабой игры в развитии атак. Становится очевидно, что на одной лишь молодежи далеко не уедешь.