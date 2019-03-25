«Компании нефтегазового сектора приложат все силы, чтобы лоббировать разрешение повысить цены»

Снижение цен на газ продолжается во всех городах ПФО. Бензин не дешевеет, кроме Самары и Йошкар-Олы, но где-то, как в Ульяновске и Уфе, показывает значительный рост

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» следит за стоимостью топлива в регионах Приволжского федерального округа. Повышение ожидаемо продолжается, но уже умереннее, чем год назад — в пределах инфляции и поправок на новую ставку НДС. По мнению опрошенных нами экспертов, сдерживающим фактором выступило соглашение правительства с вертикально интегрированными нефтяными компаниями и независимыми участниками нефтегазового рынка о стабилизации цен в ноябре прошлого года.

«Нефтяные компании уже теряют много денег на внутреннем рынке»

Срок соглашения истекает 31 марта. Курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак в ноябре прошлого года рассказывал Владимиру Путину, что с 1 января цены все равно должны вырасти из-за повышения ставки НДС: «Цены вырастут на 1,7%, а с 1 февраля их будут индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не было превышения прогнозной среднегодовой инфляции».

В прошедший четверг Козак объявил о продлении соглашения еще на один квартал, до 1 июля. Экономический аналитик и партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин полагает, что продление «может дать какую-то передышку до 1 июля», но повышения цен на топливо не избежать. Единственной возможностью удержать рост или даже выйти на снижение может быть только «снижение налогового бремени на это топливо, потому что сейчас правительство забирает себе больше 66% от цены бензина».

— Нефтеперерабатывающие компании уже теряют много денег на внутреннем рынке. Те, кто может это компенсировать прибылями от экспорта, это делают. Но те компании, у которых серьезного экспорта нет, терпят значительные убытки, не в силах компенсировать налоговое бремя со стороны правительства, — сказал Крутихин.

До момента, когда закончится второй этап соглашения (1 июля), «компании нефтегазового сектора приложат все силы, чтобы лоббировать либо снижение налогов, либо разрешение повысить цены». «Посмотрим, чем закончится эта борьба. Грустно, что продолжается курс на ручное управление административными методами и отказ от рыночного регулирования», — резюмировал Крутихин.

«Это повышение — не более чем в пределах повышения НДС»

За прошедший квартал средние цены по рынку за 92-й и 95-й бензин выросли в пределах 20 копеек; почти на 60 копеек увеличилась средняя цена на редкий 98-й бензин. При этом газ продолжает падение, начавшееся в октябре прошлого года после пика на уровне 25 рублей. С конца декабря прошлого года цена на газ снизилась еще на 3,1 рубля, достигнув 20 рублей.

В сравнении максимальных цен разница между показателями декабря 2018 и марта этого года чуть больше: на 53 копейки за 3 неполных месяца подорожал 92-й бензин, 98-й — на 86 копеек. А рост у дизельного топлива и 95-го — в пределах 20—30 копеек. Разница в максимальных ценах на газ — 2 рубля, но в пределах общего тренда, то есть в сторону понижения.

«Это повышение — не более чем в пределах повышения НДС, о чем говорило правительство в конце года», — уверил президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Татарстана Ирек Сулейманов.

Что касается резкого роста цены 98-го бензина во многих регионах (порядка 80 копеек), Сулейманов заявил, что это тоже «незначительно»: «Это тоже в пределах инфляции и НДС, во-первых. А во-вторых, ну что такое 98-й бензин? На всю республику если продается 100 л в день условно — я даже не знаю, кто заправляется 98-м бензином. Это редкий продукт, и он не показателен. Самый показательный нефтепродукт — 92-й и дизельное топливо».

Этот «самый показательный» бензин подорожал сильнее всего в Уфе (на 67 копеек до 41,45 рубля) и Ульяновске (на 61 копейку до 41,02 рубля). Динамика значительно превышает показатели всех остальных сравниваемых городов.

Что касается городов Татарстана, в Альметьевске 92-й подорожал за три наблюдаемых месяца всего на 2 копейки. На втором месте — Набережные Челны (10 копеек), в Казани рост составил 16 копеек, а в Нижнекамске — 19. Дизельное топливо подешевело до всех указанных городах республики, кроме Казани, где рост почему-то составил 85 копеек (до 44,53 рубля). В Набережных Челнах оно подешевело почти на рубль (95 копеек, до 44,12 рубля), в Нижнекамске — на 63 копейки до 44,50, а в Альметьевске — на 17 копеек до 45,03 рубля.

В Йошкар-Оле цена на 92-й не изменилась и осталась на уровне 40,84 рубля, а в Самаре и вовсе снизилась на 10 копеек до 40,66. В той же Самаре дизельное топливо подешевело на 64 копейки, а в Ульяновске и Уфе — выросло в цене в пределах 80 копеек.

В Самаре дизельное топливо подешевело на 64 копейки, а в Ульяновске и Уфе — выросло в цене в пределах 80 копеек. Фото centraltrans.ru

«Обещать можно что угодно, а цены растут»

«Более, чем на сумму НДС, он подорожать не мог никак — потому что принятым постановлением правительством Российской Федерации зафиксированы цены в каждом регионе, — возразил Сулейманов. — Их зафиксировали до 31 марта. Они должны были подняться всего лишь на инфляцию, которая накопилась за первый квартал, плюс НДС».

Есть фактор частных заправок, которые, по словам эксперта, имеют право продавать нефтепродукты на 4% дороже, чем заправки вертикально-интегрированных нефтяных компаний. «Но кто будет продавать дороже, когда можно продавать на одном уровне? Кто тогда поедет к независимым заправкам?» — резюмировал Сулейманов.

Однако, по мнению Крутихина, для владельцев независимых автозаправочных сетей продажа на уровне чуть выше — единственный способ погасить свои убытки от высоких налогов, раз они не могут этого достичь экспортом, как это могут сделать их крупные конкуренты из ВИНК: «Когда растут налоги, цена не может оставаться на прежнем уровне. Они вынужденно повышают цены».

И повернуть тренд в другую сторону возможностей Крутихин не видит: «Посмотрите, сколько президент уже обещает сдержать нефтяные цены: на всех своих прямых линиях он обещает сдержать цены на топливо. Но обещать можно что угодно, а цены растут. И конца этой тенденции не видно, потому что правительство неуклонно повышает налоги».

Цена на газ продолжает падение с октября и за последний квартал в среднем понизилась на 3,1 рубля. Фото Максима Платонова



Избыточный дешевеющий газ

Цена на газ продолжает падение с самого октября и за последний квартал в среднем понизилась на 3,1 рубля.

Самое драматичное падение — в Чебоксарах — 4,6 рубля (теперь цена на него составляет 18,45 рубля, рекорд среди рассматриваемых городов). На 3,45 рубля — спад в Набережных Челнах. В других сравниваемых городах Татарстана снижение не превышает 3 рублей: в Казани это 2,85, в Нижнекамске — 2,95, в Альметьевске — 2,75.

Недалеко ушла Йошкар-Ола с 2,6 рубля квартальной разницы. В Уфе — наименьший спад (2 рубля ровно до 22 рублей, здесь самый дорогой газ в ПФО). В Самаре и Ульяновске цена на этот вид топлива снизилась на 3,25 и 3,46 рубля соответственно.

— Газа у нас сейчас в избытке, потому что его некуда продавать. Индустриальный спрос на внутреннем рынке не растет, то есть надо уже ориентироваться на потребителя на газозаправочных станциях. За границей очень ограниченный спрос, а мы все добываем и добываем все больше газа, открываем новые месторождения, то есть его просто некуда девать, — прокомментировал снижение цен Крутихин.

Сулейманов предположил, что снижение цен на газ могло быть вызвано снижением оптовых цен на газ. В любом случае, цену на этот вид топлива никто не регламентировал и не указывал, какой она должна быть, добавил он: «Цена на газ меняется, я думаю, согласно рынку. Те, кто торгует, наверное, решили продавать по сниженной цене. Это на нефть цены фиксированные».