ФСБ пресекла теракт в школе Адыгеи: злоумышленник хотел начать с поджога елки

Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии

Фото: Артем Дергунов

ФСБ сообщила о предотвращении террористического акта в отношении учащихся одной из школ на территории Адыгеи. Преступление было пресечено на стадии приготовления, передает RT.

Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который, как установило следствие, является сторонником международной террористической организации, запрещенной в России. По информации ФСБ, злоумышленника курировали из‑за рубежа через мессенджер «Телеграм».

В ходе оперативно‑разыскных мероприятий возле школы был обнаружен автомобиль задержанного. Из него сотрудники ФСБ изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации. По словам задержанного, в его планы входил поджог елки, однако дальнейшие действия могли иметь более серьезные последствия.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта.



Рената Валеева