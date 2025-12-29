Бастрыкин потребовал возобновить дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в Казани

Речь идет о многоквартирном доме на улице Железнодорожников в Казани

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин дал указание вновь возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Казани. Поводом стало обращение, поступившее в комментарии аккаунта Информационного центра СКР, пишет пресс-служба.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Железнодорожников в Казани. Здание, возведенное в 1960 году, шесть лет назад официально признали аварийным и подлежащим сносу из‑за высокой степени физического износа. Состояние дома вызывает серьезные опасения: в стенах образовались многочисленные трещины, инженерные коммуникации находятся в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют горячее водоснабжение, канализационная и вентиляционная системы.

Несмотря на неоднократные обращения жильцов в различные инстанции, проблема до сих пор не решена — благоустроенное жилье гражданам так и не предоставлено.

Ситуация уже находилась в поле зрения следственных органов: СУ СКР по Татарстану дважды возбуждало уголовные дела по данному факту. Однако заместитель прокурора Кировского района Казани Сабина Марфина отменила постановления о возбуждении дел. Попытки следственных органов обжаловать эти решения — вплоть до заместителя прокурора республики Александра Чеховского — не принесли результата. В настоящее время последнее решение обжалуется прокурору республики Альберту Суяргулову.



Рената Валеева