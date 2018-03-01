Дело на полмиллиона: заму главного пристава Татарстана «шьют» дезорганизацию работы Пенсионного фонда

На старте процесса прокуратура пригрозила Сергею Плющему новым арестом — за давление на свидетелей

Фото: Ирина Плотникова

Желание выслужиться и завысить результаты работы обернулось фиктивным закрытием исполнительных производств и недостачей взноса в полмиллиона рублей в Пенсионный фонд. Именно так сторона гособвинения расценивает мотив и действия нынешнего заместителя главного судебного пристава Татарстана Сергея Плющего в период его работы главным приставом Советского района Казани. На старте судебного процесса «Реальное время» убедилось: Плющий верен себе.

Версия обвинения: «Давал указания фиктивно закрывать до 50 производствв день»



Пока в телеграм-каналах гадают, кто займет пост главного пристава Татарстана после перевода Радика Ильясова на Алтай и назначения возможного преемника, нижегородца Игоря Корсакова, вице-премьером Карелии, в Казани дошло до суда дело сотрудника, который вполне может претендовать на высокую позицию в ведомстве. Если будет признан невиновным.

Ради этого к своей защите замглавы УФССП по РТ Сергей Плющий подключил сразу двух адвокатов — Сейрана Ахмедова и Рамиля Валиева. Напомним, ранее им уже удалось добиться освобождения своего клиента из-под домашнего ареста. Так что в Вахитовский райсуд Казани 28 февраля Плющий пришел без конвоя.

Старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов огласил версию обвинения о действиях подсудимого:

— В период с 4 июня 2012 года по 4 мая 2016 года он превышал должностные полномочия, действовал умышленно, заинтересованно, не желая принимать весь комплекс законных мер, не хотел добиваться снижения показателей эффективности деятельности подразделения. Желание повысить показатели, зарекомендовать себя с положительной стороны привело к тому, что обвиняемый неоднократно на совещаниях давал указания судебным приставам, находящимся в подчинении, ежедневно фиктивно оканчивать от 20 до 50 исполнительных производств.

«Незаконные действия Плющего привели к тому, что бюджет УПФР (Управление Пенсионного фонда России) по Советскому району Казани недополучил 475 596 рублей (в виде страховых взносов граждан», — сообщил гособвинитель. Фото yandex.ru



Спиридонов отметил: одни подчиненные Плющего по фиктивным основаниям закрывали одно-два производства, другие — более десяти, а происходило это в будни с 19 до 24 часов. «Незаконные действия Плющего привели к тому, что бюджет УПФР (Управление Пенсионного фонда России) по Советскому району Казани недополучил 475 596 рублей (в виде страховых взносов граждан, — прим. ред.), а УПФР Высокогорского района Татарстана — 39 311 рублей. Задолженность не погашена по 49 исполнительным производствам», — сообщил гособвинитель.

Подсудимый: свидетель обвинения уволена по утрате доверия

Отказ от взыскания задолженности, по мнению следствия и прокуратуры, привел к нарушению прав и законных интересов государства в лице отделений Пенсионного фонда и даже «дезорганизации их работы при выполнении возложенных государством задач».

«Обвинение понятно. Вину не признаю», — выразил свою позицию Сергей Плющий. Напомним, на старте следствия он даже требовал проверки на детекторе лжи.

Спиридонов сообщил суду, что к заседанию суда поступили два заявления от свидетелей по данному делу — Гаскаровой и Федотовой — о давлении на них со стороны «служебных лиц» УФССП по РТ. Далее представитель прокуратуры поспешил предупредить подсудимого, что при «продолжении подобных попыток» государственным обвинением будет поставлен вопрос об изменении меры пресечения на заключение под стражу.

— Я считаю, что это полный бред, ваша честь. Ни на кого давления я не оказывал и оказывать не собираюсь. Гаскарова в моем подчинении не находится, а Федотова вообще уволена за утрату доверия и по иным основаниям, не связанным с этим уголовным делом, — ответил на косвенные обвинения замглавы УФССП по РТ, а затем перешел в нападение: — Раз Следственный комитет прислал эти заявления, он должен был принять процессуальное решение. Раз его нет, значит, заявления безосновательны.

Несмотря на возражения защиты, суд приобщил заявления к делу. Правда, оглашать их не стал. Так что осталось неясным, кто, когда и в какой форме пытался повлиять на свидетелей.

Адвокат подсудимого Сейран Ахмедов напомнил, что теперь вопросами недоимок по отчислениям в Пенсионный фонд занимается налоговая инспекция. Фото Ирины Плотниковой



«Отключали свет, воду?» — «Возможно, было и такое»

Заседание продолжил допрос руководителя юридической группы УПФР Советского района Казани Дамира Галимова. Представитель потерпевшей организации рассказал, что его подразделение Пенсионного фонда получало по почте постановления о взыскании средств с должников и окончании производства в связи с исполнением, но поступления денег не было.

Подсудимый атаковал потерпевшего: видел ли тот письменные указания Плющего о необходимости закрывать исполнительные производства. «Нет», — признал Галимов. Обвиняемый предложил ему пройтись по каждому из 49 фактов закрытия и рассказать, кто именно в УПФР работает с приставами. «Отдел недоимок», — ответил руководитель юргруппы и добавил, что личных отношений между сотрудниками двух ведомств нет, как и конкретного сотрудника УПФР, отвечающего за работу с судебными приставами.

Адвокат подсудимого Сейран Ахмедов напомнил, что теперь вопросами недоимок по отчислениям в Пенсионный фонд занимается налоговая инспекция. Представитель потерпевшего подтвердил: с января 2018-го подобные вопросы передали в ведение налоговых органов.

«Взыскания проводились Пенсионным фондом, но кто сейчас их должен истребовать?» — интересовался защитник. Он просил предоставить документ, на каком основании именно УПФР по Советскому району, а не налоговая, считает себя потерпевшей стороной в деле Плющего. Похоже, Ахмедов клонил к тому, что коль президент страны объявил налоговую амнистию, то вопрос вообще мог бы быть снят. Впрочем, суд в полномочиях УПФР не усомнился и отклонил ходатайство о соответствующем запросе.

Сергей Плющий захотел узнать, как судебные приставы могли помешать Пенсионному фонду преждевременным закрытием производств: «За это время (период инкриминируемых преступлений, — прим. ред.) не были выплачены пенсии?»

Допрос потерпевшего продолжится через две недели. Фото Ирины Плотниковой

— Такого быть не могло, если денег и не хватало, то были выделены дополнительные деньги из других источников, — отвечал представитель потерпевшей стороны.

— Как нехватка средств сказалась на работе учреждения? Отключали свет, воду?

— Возможно, было и такое.

Уточнений, каким образом текущие коммунальные расходы бюджетной организации могут быть связаны с уплатой либо неуплатой страховых сборов, подсудимый юрист у потерпевшего коллеги требовать не стал. Но когда суд не получил ответов Галимова еще на несколько вопросов защиты, представителю УПФР посоветовали подготовить дополнительные документы.

— Я прошу, чтобы он предоставил суду все жалобы на действия судебных приставов Советского района на незаконные прекращения исполнительного производства… Я это к чему? Период большой, меня тут не знаю в чем обвиняют, а так будет видно, куда обращались и какие меры принимались, — попросил Сергей Плющий.

Допрос потерпевшего продолжится через две недели.

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Сергей Плющий служил начальником Советского райотдела судебных приставов С 2012 по 2016 годы. В 2015-м на повышение в центральный аппарат ушли сразу три его зама. А в конце 2016-го начальство оценило и заслуги Плющего. Он был назначен одним из пяти заместителей главного судебного пристава РТ Радика Ильясова и стал курировать работу всех приставов-дознавателей республики.

Примечательно, что произошло это вскоре после скандала с вывозом на свалку архива Советского РОСП. По материалам прокурорской проверки этого ЧП, речь шла о попытке уничтожения тысяч материалов действующих и старых исполнительных производств. Именно из этих материалов со временем отпочковалось дело Плющего. Его задержали 19 июля 2017 года и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По материалам прокурорской проверки этого ЧП, речь шла о попытке уничтожения тысяч материалов действующих и старых исполнительных производств. Именно из этих материалов со временем отпочковалось дело Плющего. Фото evening-kazan.ru



На старте следствия Плющего обвиняли в причастности к незаконному закрытию 60 исполнительных производств, но не исключали — объем может возрасти до 7 тысяч. А он почему-то уменьшился.