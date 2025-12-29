Украина предприняла атаку БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области
Переговорная позиция России будет пересмотрена
Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку БПЛА-атаки на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Всего уничтожен 91 БПЛА.
По словам министра, уже определены объекты и время ответного удара России после атаки на госрезиденцию. Также будет пересмотрена переговорная позиция страны «с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма», пишет ТАСС.
При этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса.
