Новости происшествий

17:25 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Украина предприняла атаку БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области

18:21, 29.12.2025

Переговорная позиция России будет пересмотрена

Украина предприняла атаку БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку БПЛА-атаки на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Всего уничтожен 91 БПЛА.

По словам министра, уже определены объекты и время ответного удара России после атаки на госрезиденцию. Также будет пересмотрена переговорная позиция страны «с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма», пишет ТАСС.

При этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем