Украина предприняла атаку БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области

Переговорная позиция России будет пересмотрена

Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку БПЛА-атаки на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Всего уничтожен 91 БПЛА.

По словам министра, уже определены объекты и время ответного удара России после атаки на госрезиденцию. Также будет пересмотрена переговорная позиция страны «с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма», пишет ТАСС.

При этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса.

Денис Петров