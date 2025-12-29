Минобороны: за сутки сбиты две ракеты «Гром» и 140 украинских беспилотников

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории промпредприятия

Фото: Татьяна Демина

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили и уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Гром» и 140 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно этим данным, всего было уничтожено 669 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 775 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 50 291 единица специальной военной автомобильной техники.

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия в городе Белореченске. По сообщению оперативного штаба региона, в результате падения была повреждена труба одного из цехов, что вызвало возгорание на площади 20 квадратных метров, которое было оперативно потушено. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Краснодаре, в поселке Индустриальный, число поврежденных при налете украинских дронов частных домов увеличилось до 13. В результате подворового обхода было обнаружено, что в домах выбиты стекла, а в одном случае также поврежден забор.

Кроме того, за прошедшие сутки в результате атак ВСУ в Запорожской области ранения получили четыре мирных жителя. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что зафиксировано три факта целенаправленной атаки противника на населенные пункты. В Каменско-Днепровском муниципальном округе, в городе Каменка-Днепровская, украинский БПЛА нанес удар по легковому автомобилю. Пострадали трое граждан 1984, 1997 и 1999 годов рождения, которые в настоящее время находятся на амбулаторном лечении.

Рената Валеева