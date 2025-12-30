В Татарстане вынесли приговор водителю, по вине которого погибли двое детей

В салоне Honda Civic находились четыре человека: водитель, его родной брат и двое несовершеннолетних детей брата

Фото: Реальное время

Апастовский районный суд рассмотрел уголовное дело о ДТП, повлекшем гибель двух несовершеннолетних. Обвиняемым по делу проходил 42‑летний житель Казани, которому инкриминировали нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Судом установлено, что вечером 10 августа фигурант дела управлял автомобилем Hyundai Solaris на автодороге Р‑241 Казань — Буинск — Ульяновск. В ходе движения он допустил нарушение правил дорожного движения, что привело к лобовому столкновению с автомобилем Honda Civic, двигавшимся во встречном направлении.

В салоне Honda Civic находились четыре человека: водитель, его родной брат и двое несовершеннолетних детей брата. В результате аварии оба ребенка получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Водитель Honda Civic и его старший родственник выжили, однако им был причинен тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции прокуратуры Апастовского района суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении. Кроме того, осужденного лишили права управлять транспортными средствами на срок три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.



Рената Валеева