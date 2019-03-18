«Чтобы и дальше так продолжалось»: профильный комитет Госсовета одобрил увеличение бюджета Татарстана

Дефицит в казне покроют за счет остатков по итогам исполнения бюджета прошлого года

Доходная часть татарстанского бюджета увеличивается на 5,2 млрд рублей — до 242 млрд рублей, расходная — сразу на 24 млрд — до 265 млрд. Дефицит планируется покрыть за счет остатков средств бюджета по итогам его исполнения за 2018 год. Комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам единогласно поддержал законопроекты об увеличении казны и бюджета территориального ФОМС на 2019-й и плановый период 2020—2021 годов. Решение — за парламентом и президентом.



Доходы вырастут на 5,2 млрд, расходы — на 24 млрд



Первым вопросом на заседании бюджетного комитета татарстанского парламента 18 марта депутаты рассмотрели изменения в региональный закон о бюджете на 2019-й и плановый период 2020—2021 годов. По словам министра финансов Радика Гайзатуллина, законопроект предполагает увеличение доходной части бюджета текущего года на 5,18 млрд рублей (по разделу «Безвозмездные поступления», в части федеральных средств) — до 242,2 млрд рублей. Кабмин предложил учесть субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального центра, в частности: 3,66 млрд рублей — на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам в АПК, 1,12 млрд рублей — обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, 300 млн рублей — целевые безвозмездные поступления, 128 млн рублей — на переобучение и повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости.



Расходную часть бюджета предлагается увеличить на 24 млрд рублей, в том числе целевые средства федерального бюджета, Пенсионного фонда и остатки федеральных средств прошлых лет — 6,2 млрд рублей, средства на оплату неисполненных республиканских госконтрактов, подлежащих оплате в 2018 году, — 2,5 млрд рублей, 2,6 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства, дорожные работы — 2 млрд рублей, строительство и капремонт объектов социально-культурной сферы, промпарков — 8,2 млрд рублей, материальное оснащение и погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений — 1,8 млрд рублей.

Общий объем бюджета республики по доходам в этом году прогнозируется на уровне 242,2 млрд рублей, по расходам — 265,2 млрд рублей, дефицит — 23 млрд рублей. Покрыть его планируется за счет остатка средств бюджета по итогам его исполнения за 2018 год. В 2020 году, согласно ожиданиям, доходы бюджета составят 234 млрд рублей, расходы — 238,7 млрд рублей, в 2021-м — 239,4 и 244,7 млрд рублей соответственно.

По словам Радика Гайзатуллина, предполагается увеличение доходной части бюджета текущего года на 5,18 млрд рублей — до 242,2 млрд рублей. Фото gossov.tatarstan.ru

Следом члены комитета рассмотрели законопроект об изменении бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования. По словам Алсу Мифтаховой, директора фонда, доходы ТФОМС предполагается увеличить на 131,1 млн рублей. Таким образом, прогнозируемый объем доходов фонда в 2019 году — 54,2 млрд рублей, в том числе 44,7 млрд рублей — межбюджетные трансферты из бюджета федерального ФОМС, 8,7 млрд рублей — из бюджета республики.

Из республиканского бюджета дополнительно выделяются 150,2 млн рублей, из них на софинансирование расходов по высокотехнологической медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, — 127,2 млн рублей, реализацию преимущественно одноканального финансирования — 23 млн рублей. Дополнительные неналоговые доходы составят 28,9 млн рублей. Также учтен возврат остатков межбюджетных трансфертов в бюджет федерального ФОМС в сумме 270 тыс. рублей и в бюджет РТ в размере 48,1 млн рублей.

С учетом дополнительных поступлений и возврата из бюджета федерального фонда остатка субвенций расходы увеличиваются на 395,4 млн рублей — до 54,5 млрд рублей. Дефицит составит 305,8 млн рублей, который планируется покрыть за счет остатка средств на счете фонда.

Как сообщила Алсу Мифтахова, прогнозируемый объем доходов фонда в 2019 году — 54,2 млрд рублей



Объем расходов на финансирование подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» возрастет на 347,5 млн рублей. Расходы на программу по зубо- и слухопротезированию отдельным категориям граждан увеличиваются на 1,8 млн рублей. Еще 42,5 млн рублей пойдут на дополнительное профобразование медработников и ремонт оборудования.



Декларационная кампания не за горами



На оба законопроекта получены все необходимые положительные заключения, депутаты одобрили их единогласно. Глава комитета Леонид Якунин порадовался росту бюджетов: «Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось». Законопроекты в тот же день планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госсовета.

Также парламентарии рассмотрели и единогласно приняли план работы комитета на второй квартал этого года. В частности, депутаты намерены в ближайшие месяцы рассмотреть и вынести на заседание Госсовета законопроекты о внесении изменений в республиканские законы о Счетной палате РТ, в Бюджетный кодекс РТ, закон «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», о налоге на имущество организаций РТ и другие акты. Кроме того, вниманию народных избранников будут представлены отчеты о работе Счетной палаты РТ, исполнении бюджета Татарстана и территориального ФОМС за 2018 год. В формате выездного заседания комитета депутаты планируют в скором времени обсудить проблемы и результаты применения налога на движимое имущество, проведут слушания по проекту бюджета на 2020 год и круглый стол по эксперименту с самозанятостью, в котором Татарстан «пилотирует» вместе с Москвой, Московской и Калужской областями.

В завершение заседания комитета Леонид Якунин обратил внимание коллег на приближение сроков декларационной кампании



В завершение заседания комитета Леонид Якунин обратил внимание коллег на приближение сроков декларационной кампании. Депутатам необходимо подать сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Глава комитета выразил надежду, что заполнение форм никому не доставит проблем, и обратил внимание депутатов на точность вносимых сведений по собственным заработкам и доходам членов семей. Сам же Якунин пообещал отчитаться в ближайшие дни.