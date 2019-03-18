Госзакупки: строительство школ, борьба с сорняком и нерабочие рояли

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. Строительство двух школ на 2,7 тысячи мест

Главное инвестиционно-строительное управление РТ выделит почти 1,1 млрд рублей на строительство двух общеобразовательных школ на 1 501 и 1 224 места. Об этом было объявлено 12 марта. Первый тендер предполагает строительство общеобразовательной школы на полторы тысячи мест по Мамадышскому тракту в жилом комплексе «Весна». Согласно заявке, заказчик обязуется заплатить 511 млн рублей за выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установку и монтаж оборудования, в срок до 30 сентября 2019 года. Аналогичный тендер на тех же условиях выставлялся в июне 2018 года.

Второй тендер касается строительства общеобразовательной школы чуть меньшего масштаба в жилом комплексе «Усадьба Царево» Пестречинского района. Сумма контракта в этом случае составляет 560 млн рублей, исполнитель должен закончить работы до 31 января 2020 года.

ГИСУ РТ выделит почти 1,1 млрд рублей на строительство двух школ. Фото kzn.ru

2. Газон на стадион

Центральный стадион в первой декаде марта собирается заплатить 900 тысяч рублей за поставку семян газонных трав общим весом 1 470 кг, а также 600 тысяч рублей — за поставку 2,5 тонны минеральных удобрений трех типов. Закупка осуществляется в целях реализации мероприятия муниципальной программы, ее крайний срок — 30 июня 2019 года.

Напомним, что в связи с необходимостью увеличения аудитории церемоний открытия и закрытия WorldSkills-2019 и более качественного их освещения было принято решение, что площадкой для них станет не Центральный стадион, а «Казань Арена». Казанский ФК «Рубин» домашние матчи первенства РПЛ будет проводить по этой причине на Центральном стадионе.

3. «Таттелеком» — из прошлого в будущее

«Таттелеком» 11 марта разместил информацию о закупке 60 универсальных карточных таксофонов общей максимальной стоимостью 1 560 900 рублей. Одновременно с этим «Таттелеком» готов заплатить 4 014 000 рублей за поставку смартфонов Xiaomi в количестве 600 штук ( по цене 6 690 рублей за штуку), а также 420 смартфонов марки INOI 2 на общую сумму 1,5 млн рублей. Срок исполнения заявок — 31 декабря 2019 года.

Впервые о российском бренде INOI широкая аудитория узнала в сентябре 2017 года. На третьей международной специализированной выставке «Импортозамещение» компания презентовала смартфон R7 Дмитрию Медведеву. Аппарат марки INOI функционирует на безопасной операционной системе Sailfish Rus, которая не «шпионит» за пользователем. Первая крупная партия смартфонов была реализована по госзаказу.

Впервые о российском бренде INOI широкая аудитория узнала в сентябре 2017 года. Фото hitech.vesti.ru



4. Борьба с борщевиком

В 2018 году по инициативе комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ совместно с Россельхозцентром была разработана программа по ликвидации опасного сорняка. Для борьбы с опасным сорняком — борщевиком Сосновского в республике в 2019 году запланировали отдельное финансирование.

14 марта 2019 года министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ выставило тендерную заявку на выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского. Сумма контракта — 10 млн рублей, срок исполнения договорных обязательств — конец 2019 года.

Напомним, в феврале 2019 года Госсовет Татарстана принял обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой инициировать федеральную программу по борьбе с борщевиком.

Для борьбы с опасным сорняком — борщевиком Сосновского в республике в 2019 году запланировали отдельное финансирование. Фото herbicide.ru

5. Спеть за 2,5 миллиона

Государственный симфонический оркестр РТ заплатит 2,5 млн за обеспечение участия солиста Ильдара Абдразакова в концерте, который пройдет в Казани 23 марта 2019 года. Причем договор уже подписан с его супругой — Абдразаковой Марией Отариевной, которую светское общество знает как Марику. В стоимость контракта входят перелет артиста бизнес-классом из Москвы в Казань, вип-проход в аэропорту, проживание в гостинице в номере категории «Люкс», питание, при необходимости — услуги парикмахера, визажиста, врача-оториноларинголога и др.

Ильдар Абдразаков — российский оперный певец (бас), народный артист Башкортостана и Татарстана. В 2018 году был удостоен премии Bravo в номинации «Лучший мужской классический вокал». 23 марта исполнит с ГСО РТ арию Захарии «Tu sul labbro» из оперы «Набукко», арию Банко из оперы «Макбет», арию короля Филиппа из оперы «Дон Карлос» и др.

Ильдар Абдразаков — российский оперный певец, народный артист Башкортостана и Татарстана. Фото tatarstan-symphony.com

6. Музыка недолго играла

Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова готова заплатить 2,1 млн рублей за ремонт музыкальных инструментов. Закупка была объявлена 14 марта 2019 года, сроки выполнения работ — до 31 июля 2019 года. Согласно документации, исполнитель должен осуществить ремонт пяти роялей — трех роялей «Эстония» и по одному роялю August Forster и Bechstein.

Исполнитель контракта должен будет осуществить следующие работы: снять и установить вирбели и струны, снять старый и нанести новый слой лака на деку, полностью проклеить все рассохшиеся соединения и швы корпуса и составляющие детали корпуса инструмента, нанести новое лаковое покрытие, отремонтировать рояльные демпферы, произвести замену флеек и друкшайб, изготовить пюпитр и многое другое.

7. Сколько стоит образование на одного учащегося

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» 15 марта разместил объявление о закупке у единственного поставщика, согласно которой исполнитель заявки, ФГБОУ КНИТУ, окажет услуги, связанные с «обеспечением обучения для 170 обучающихся «Лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии», включая организацию (обеспечение) образовательного процесса (обучения по образовательным программам основного общего и (или) среднего образования)».

Стоимость услуг по договору составляет 46 млн рублей, сроки их оказания — с 1 января по 31 декабря 2019 года. Согласно спецификации расходов, нормативные затраты на обучение одного учащегося за 12 месяцев по основному общему образованию составляют 270 591,75 рубля, а на обучение учащегося на средней общей ступени образования — 270 591,8 рубля.

8. Этот день Победы!

Управление культуры исполкома Казани в преддверии Дня Победы заявило закупку, связанную с проведением праздника. 14 марта на портале госзакупок появилась информация о тендере на предоставление услуг по организации и проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 9 мая 2019 года. Стоимость работ по предоставлению услуг оценена в 45,8 млн рублей.

Управление культуры исполкома Казани в преддверии Дня Победы заявило закупку, связанную с проведением праздника. Фото Максима Платонова

В описании тендера, однако, не содержится никакой конкретной информации, в том числе о конкретных услугах, которые должен будет предоставить заказчик. Известно лишь, что закупка проводится в рамках программы «Развитие культуры в городе Казани на 2018—2022 годы».

9. Кто в домике живет

МВД по Республике Татарстан разместило заявку на выполнение работ по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маршрутная в г. Казани». Стоимость контракта составляет 227 млн рублей.

Согласно проектной документации, дом будет построен по адресу г. Казань, ул. Маршрутная, дом 16 на участке площадью 5,1 тыс. кв. м. Последний был предоставлен МВД по РТ постановлением горисполкома в 2017 году для проектирования и строительства жилого дома в рамках федеральной адресной инвестиционной программы по финансированию строительства объектов жилищного назначения для обеспечения постоянным жильем сотрудников федеральных органов исполнительной власти.

Дом одноподъездный, 10-этажный на 110 квартир (61 однокомнатных и 49 двухкомнатных) общей площадью 7,2 тыс. кв. м, площадью квартир 4,3 тыс. кв. м. Подготовительные работы по строительству дома планируется начать в апреле 2019 года, ввод в эксплуатацию — апрель 2021 года.

Жилые помещения будут предоставляться сотрудникам органов внутренних дел по договору социального найма.

«Главтатдортранс» объявил тендер на ремонт дорожно-уличной сети Казани. Фото Максима Платонова

10. Дороги за дорого

«Главтатдортранс» в ходе подготовки дорожного покрытия к летнему сезону и в рамках постановления КМ РТ № 1064 от 29.11.2018 объявил тендер на ремонт дорожно-уличной сети Казани, а также на устройство технических средств организации дорожного движения. Стоимость проводимых мероприятий не должна превышать 210 млн рублей.

Исполнитель контракта должен в срок до 10 сентября 2019 года провести ремонт 1 870 770 метров дорожной-уличной сети, а также организовать устройство 6 133 единиц технических средств организации дорожного движения.