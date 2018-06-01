В ЖК «Весна» в Казани построят школу за 511 млн рублей
В Казани в жилом комплексе «Весна» по Мамадышскому тракту в Советском районе построят школу за 511 млн рублей.
Согласно размещенной Главинвестстроем РТ закупке, школа будет рассчитана на 1 501 место. При этом учебное заведение должны достроить к 30 августа 2019 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 июня 2018 года.
Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе появится новая современная школа. Напомним, в прошлом году в Казани открылась новая многопрофильная школа №181 в ЖК «Седьмое небо» Советского района города. Всего в Татарстане планировали за 2 года открыть 11 школ.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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