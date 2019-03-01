«В Казани из мусора можно извлечь 30 процентов полезных ресурсов. Но сделать это нереально»

Мусорная реформа забуксовала: раздельный сбор оказался бесполезен, региональные операторы только собирают деньги, противники МСЗ просятся в Сан-Франциско

Фото: Олег Тихонов

«Уровень протестной активности по мусорной реформе выше, чем по пенсионной», — заметил вчера в региональном парламенте на круглом столе соответствующей тематики депутат Госсовета от КПРФ Артем Прокофьев. Состав собрания получился внушительный — общественники, представители власти, причем не только Татарстана, но и соседней Чувашии. Не приехали только «виновники торжества» — региональные операторы по сбору ТКО. «Это показатель их отношения, но мы этого так не оставим», — пригрозил им Прокофьев. Проблемы, поднятые на круглом столе, можно разделить на три блока — связанные с несправедливым начислением платы за вывоз ТКО, с отсутствием раздельного сбора мусора и с предстоящим строительством МСЗ. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Как начисляется плата за вывоз и утилизацию ТКО?

Что жители России имеют от мусорной реформы? То, что на рынок пришли региональные операторы, но кроме возросших тарифов ничего не изменилось, — таковы выводы участников круглого стола.

— Когда вывоз мусора был жилищной услугой, жильцы могли устанавливать тариф. Сейчас услугу перевели в коммунальную и люди потеряли право распоряжаться собственными отходами. Ранее мы для своего дома установили тариф 33 рубля с человека, а сейчас пришла платежка — 71 рубль с человека. Объем мусора не увеличился, а цены возросли, — обрисовала последствия мусорной реформы Ирина Волкова, член координационного совета общественных организаций ПФО по проблемам ЖКХ.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров ответил, что Татарстан до последнего тянул с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами: «Мы утвердили тариф, который в два раза ниже, чем запрашивали региональные операторы».

Из чего состоит тариф на ТКО, объяснила заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова. Ранее управляющая компания или ТСЖ заключали договоры на вывоз и утилизацию самостоятельно, и тарифы разнились: где-то это было 200 рублей за кубометр, где-то 500. Сейчас в Татарстане тариф единый — 369 рублей за кубометр.

— 70 процентов затрат в тарифе — это затраты перевозчика. Это очень большой пласт, и я хотела бы обратится к депутатам, чтобы перевозчиков тоже дали на регулирование. Потому что сегодня регоператоры с ними так же заключают договоры, — попросила Борисова.

70 процентов затрат в тарифе — это затраты перевозчика, объяснила Борисова. Фото kt.tatarstan.ru



Детей и лежачих больных попросили освободить от платы за мусор

Кроме тарифа, есть норматив накопления мусора. В Татарстане это 1,96 кубометров на человека в год. До мусорной реформы норматив составлял 1—1,2 кубометра на человека. Почему его повысили, если во дворах установлены сетки для пластика и объем накопленных отходов сокращается? Зачем нужен норматив, если плата за коммунальные услуги начисляется по фактическому потреблению? Эти вопросы беспокоят общественников, и они просят доработать федеральный закон.

— Мы просим освободить от платы детей до 7 лет полностью, детей от 7 до 14 лет — наполовину, а также лежачих больных, которые лежат и ничего не вырабатывают! Разрешить многоквартирным домам собирать и реализовывать вторсырье, — предложил Сергей Муравьев, депутат Чебоксарского городского собрания.

— У нас одно только предложение — оплачивать по факту проживания. Живет человек, производит мусор — с него требуйте! — высказалась Татьяна Манаева, председатель комиссии ЖКХ Чувашии и председатель координационного совета общественных организаций ПФО по проблемам ЖКХ.

Еще одна несправедливость мусорной реформы заключается в двойной оплате за вывоз ТКО. Здесь рискуют дачники, с которых летом будут брать плату и в городе, и в садовом обществе. Общественники просили внести соответствующие поправки в закон, но начальник Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов сообщил, что этот вопрос уже решен в 254-м постановлении. Чтобы получить перерасчет, жильцу надо подтвердить, что он в это время не проживал дома.

— При неправильном начислении платы будут приниматься меры. Будем наказывать как регоператора, так и ТСЖ или УК, — пообещал Крайнов.

Сергей Крайнов сообщил, что этот вопрос уже решен в 254-м постановлении. Чтобы получить перерасчет, жильцу надо подтвердить, что он в это время не проживал дома. Фото: gji.tatarstan.ru



Как работают региональные операторы: «сверхприбыли и минимум ответственности»

Специалист Министерства экологии и природных ресурсов РТ Рустем Богданов согласился, что мусорная реформа не доработана, и у региональных операторов, при том что все деньги идут им, слишком мало ответственности. Они не обязаны создавать контейнерные площадки — это должны делать управляющие компании, в общественных местах — органы МСУ: «Есть инициатива, чтобы регионального оператора «пригрузить».

— Регоператор не обязан работать с батарейками и ртутными лампами — это тоже недоработка законодателя. Федеральные власти хотят возложить эти функции на Росатом. Это обсуждается давно, но пока подвижек нет, — сказал Богданов.

Кстати, недавно Татарстан и «Дюраселл» подписали соглашение о накоплении и утилизации батареек, согласно которому в республике должны появиться 2300 пунктов раздельного накопления и сбора отработанных батареек и аккумуляторов.

В Казани нет спроса на вторсырье — нет и смысла в раздельном сборе

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин посетовал, что при всем желании собирать раздельно и перерабатывать мусор в Казани сейчас невозможно.

— Большая задача — развивать перерабатывающее производство. Сейчас из собираемого в Казани мусора можно извлечь до 30 процентов полезных ресурсов, но сделать это нереально из-за отсутствия спроса на вторсырье. Здесь требуется поддержка государства. Меня заверили, что Минпромторг готовит федеральную программу государственного субсидирования предприятий в сфере переработки вторсырья, — сказал Гиниятуллин.

Сейчас в Казани в 400 из 12 тысяч контейнеров ведется дуальный сбор мусора по принципу сухого и мокрого. Гиниятуллин заверил, что эти отходы «не сваливаются в одну машину». Также он рассказал, что региональный оператор должен построить сортировочную станцию, сейчас определяется место.

Искандер Гиниятуллин посетовал, что при всем желании собирать раздельно и перерабатывать мусор в Казани сейчас невозможно. Фото Олега Тихонова



Противники МСЗ: «В 2022 году будет сжигаться 94 процента собираемого мусора»

Вновь речь зашла о мусоросжигательном заводе, который планируется построить в Осиново. Противники напомнили свои доводы: безопасным завод в Татарстане быть не может, поскольку в республике нет системы раздельного сбора мусора, как в Японии или странах Европы, и в топку пойдут все отходы.

— В проекте территориальной схемы обращения с отходами говорится о том, что в 2022 году будет сжигаться 94 процента собираемого мусора. То есть никакого раздельного сбора у нас не будет, это фикция! — говорит Елена Изотова, эколог по образованию и представитель движения против МСЗ.

По словам Татьяны Лядовой, председателя президиума татарстанского отделения Всероссийского общества охраны природы, Казань не нуждается в мусоросжигательном заводе — население города не будет прирастать такими темпами, чтобы загрузить завод на требуемую мощность, и придется не только сжигать 100 процентов отходов, но и завозить их из других городов.

— После сжигания на МСЗ остается шлак — это 30 процентов от объема отходов. Мы хотим строить завод за 28 млрд и полигон для шлака на 3 млн тонн. А знает ли Минстрой, что мусор можно прессовать — и выход будет примерно одинаковым? Объем уменьшается в 10 раз при сжигании и в 8 раз при прессовании, — сказала активистка Вера Керпель.

«Мы просим организовать экскурсию в Сан-Франциско!»

Она напомнила, что накануне Рустаму Минниханову предложили альтернативный МСЗ вариант мусороперерабатывающего завода. По этой технологии работают под Детройтом (США). Минниханов поручил главе Минстроя РТ съездить в США, дабы выяснить все на месте.

— Но всем известно, что в США лидер по переработке — Сан-Франциско, где перерабатывается 85 процентов. И мы просим организовать экскурсию в Сан-Франциско! — воскликнула Керпель.

— Давайте сформируем команду и отправимся в Сан-Франциско! — поддержал ее лидер татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

«Давайте сформируем команду и отправимся в Сан-Франциско!», — поддержал Хафиз Миргалимов. Фото tat-kprf.ru

— Кругом только планы! Просятся в командировку в США, сбор мусора не налажен, а деньги уже собирают, — проявили недовольство в зале. — Нужно использовать опыт Петра I, и не делегацию в Америку собирать, а одного специалиста пригласить к нам. Пригласите немцев, которые скажут, где и какие заводы по мусору строить!

Не решив, какому опыту — американскому, немецкому или японскому следовать, и физически не успев выслушать всех желающих, еще один круглый стол по мусорной проблеме его организаторы решили собрать весной. И привести на него (раз уж добровольно они не хотят) тех, к кому больше всего вопросов — региональных операторов.