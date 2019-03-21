«Растут над собой»: элитные школы Казани тасуют колоды кадров и увеличивают их доходы

Рейтинг завучей по размеру зарплаты в 2018 году

По данным аналитической службы «Реального времени», количество заместителей директоров казанских школ в 2018 году сократилось: если год назад таковых было 1 013 человек (в 2016-м — 902), то сегодня их 950. В результате сокращений рост зарплат оставшихся завучей составил уже не 4%, как в 2017 году, а 7%: они выросли с 44,4 тыс. рублей до 47,5 тыс. рублей. Это почти на 20 тыс. рублей меньше, чем средняя зарплата директоров школ. Зарплата самого высокооплачиваемого завуча (118,7 тыс. рублей) при этом в 13 раз выше зарплаты самого низкооплачиваемого замдиректора школы (9,2 тыс. рублей). В целом же рост зарплат завучей по-прежнему иногда коррелирует с ростом качества образования, а иногда… нет.

Самый дорогой завуч — в «метшинской» гимназии, которой грозит вхождение в нацпроект «Наука»

Самым высокооплачиваемым замдиректора казанской школы третий год подряд остается замдиректора по учебной работе в начальной школе Ирина Петрова из гимназии №19 — хотя впервые за три года ее зарплата не выросла, а даже сократилась на 2,6%, составив 118,7 тыс. рублей. Она педагог высшей категории (работает еще и классным руководителем одного из начальных классов), обладатель четырех наград и гранта «Наш лучший учитель» за 2014 год. В 2017 году президент РТ Рустам Минниханов присвоил Петровой звание «Заслуженный учитель РТ».

Напомним, в гимназии учатся 1 550 детей, ее называют «метшинской», поскольку туда отдавали учиться своих детей чиновники. После многолетних скандалов из-за «благотворительного фонда» (прокуратура и Минобрнауки РТ считали, что поборы незаконны) и назначения директором экс-аппаратчика казанской мэрии Андрея Талманова (он занял в рейтинге высокооплачиваемых директоров казанских школ 3-е место с зарплатой в размере 137,5 тыс. рублей) — в ближайшие годы ее может ждать вхождение в нацпроект «Наука», что сделает гимназию «нетиповой». В 2018 году она заняла второе место среди казанских лицеев, поднявшись в рейтинге управления образования Казани сразу на пять позиций.

В 2017 году президент РТ Рустам Минниханов присвоил Ирине Петровой звание «Заслуженный учитель РТ». Фото gymn19.ru



Ранее второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых «завучей» занимал еще один замдиректора 19-й гимназии — Гузель Шакирзянова — в 2017 году ее зарплата выросла на 22%, составив 93,5 тыс. рублей, что было вызвано большим кругом обязанностей: она курировала и учителей английского языка, и параллель 10 классов, и питание, и семейное обучение, и самообразование. Однако в 2018 году ее зарплата сократилась на 16,5% — и в среднем педагог теперь получает 78 тыс. рублей. По-видимому, это могло стать следствием «разгрузки» и избавления ее от части обязанностей.

Зато в топ-10 высокооплачиваемых завучей по итогам 2017 года вошел еще один замдиректора гимназии №19 — Артур Галиахметов, зарплата которого за год выросла на 15,8%, составив 87,1 тыс. рублей. Галиахметов — педагог первой категории, заместитель Талманова по лицейской системе, он также курирует учителей истории, обществознания, географии и информатики, параллели 6 и 10 классов.

Всего в гимназии работает девять заместителей директора, средняя зарплата которых составила по итогам 2018 года 70,3 тыс. рублей (в прошлом году она была выше — 71,6 тыс. рублей). Таким образом, в среднем на всех кураторов заведения уходит порядка 7,6 млн рублей в год (без налогов и взносов).

В гимназии №19 учится 1 550 детей. Фото vk.com/gymn19ru

«Топ-менеджерам» 146-й школы резко подняли зарплаты — больше 100 тыс. получают и директор, и зам

Если в 2017 году в аналогичном обзоре был всего один «стотысячник», то теперь их двое — благодаря тому, что зарплата замдиректора по АХЧ школы с углубленным изучением отдельных предметов №146 Ново-Савиновского района Гульгены Валеевой выросла на треть, составив 110,6 тыс. рублей. Валеева заняла второе место в рейтинге «Реального времени».

Напомним, год назад она поднялась сразу с девятого на четвертое место. Мы уже писали, что директор школы №146 (где более 90 педагогов преподают 1 453 ученикам) Диляра Каримова — тоже занимает второе место в директорском рейтинге с зарплатой в 166,4 тыс. рублей. Характерно, что и ее зарплата в прошлом году выросла на треть.

Школа №146 два года назад входила в перечень 500 лучших образовательных организаций России. И в рейтинге казанских учебных заведений по разряду школ с углубленным изучением предметов 146-я поднялась в 2017 году с 6-го места на первое, но год спустя — завоевала только третье место.

Всего в 146-й школе работает 8 замдиректора со средней зарплатой почти в 60 тыс. рублей, за год она выросла почти на 10 тыс. рублей. Отметим, что на треть выросли зарплаты еще у трех завучей школы (еще у одного — в 1,5 раза), благодаря чему теперь три замдиректора входят в топ-100 самых высокооплачиваемых завучей Казани.

Школа №146 два года назад входила в перечень 500 лучших образовательных организаций России. Фото kazanweek.ru

«Лицей — инженерный центр» избавился от части своих завучей — зарплаты замам здесь выше, чем в среднем по Казани

Тройку лидеров по итогам 2018 года замыкает Полина Сулейманова (высшая квалификационная категория, стаж 11 лет), ранее работавшая в лицее №121 и в 2017 году вместе с другими своими коллегами перешедшая вместе со своим шефом, Венерой Хайрутдиновой, в новообразованный «Лицей — инженерный центр», составив основной «ударный костяк», призванный сделать учебное заведение качественным и престижным. Ее зарплата за год выросла на новом месте на 10,6% и теперь составляет 97 тыс. рублей.

Напомним, Хайрутдинова остается самым высокооплачиваемым директором школы Казани с зарплатой в 185 тыс. рублей (то есть почти в два раза большей, чем ее заместительницы). За два года работы новый лицей поднялся в рейтинге управления образования казанской мэрии с 37-го на 23-е место. Интересно, что в 2018 году «Лицей — инженерный центр» по ряду причин был вынужден избавиться сразу от трех своих заместителей директора (и принял на работу новенького): было семь, стало пять — перестали замещать Хайрутдинову, отправившись на вольные хлеба (в списке других школ их тоже нет), Эльмира Митрофанова, Нияз Саттаров и Екатерина Гаврилова.

Одной из причин могло стать несоответствие числа заместителей количеству учащихся — в лицее обучаются всего 319 детей. Зато в итоге выросла и средняя зарплата оставшейся пятерки — она составила почти 75 тыс. рублей (было — 70 тыс.). И если год назад в топ-10 пребывали сразу два завуча из «Инженерного центра», то сегодня — только один, двое других по величине зарплаты примыкают к высокооплачиваемой десятке — Гульнара Галеева и Руфина Давлетбаева получают более 80 тыс. рублей в месяц.

Из лицея же №121 в топ-10 высокооплачиваемых завучей, замыкая «десятку», попала Марина Успенская (высшая квалификационная категория, стаж 27 лет) с зарплатой в 82,2 тыс. рублей (выросла за год на 11,5%). В прошлом году, впрочем, от этого лицея в «десятке» не было вообще никого.

В 2018 году «Лицей — инженерный центр» по ряду причин был вынужден избавиться сразу от трех своих заместителей директора. Фото google.com/maps

Рост зарплат завучам иногда коррелирует с ростом качества образования, иногда нет

Впервые в топ-10 попала замдиректора гимназии №6 Приволжского района (здесь учатся более 2 000 детей) Диляра Валеева, зарплата которой за год выросла на 26%, составив 94,4 тыс. рублей. Ее шеф, директор Ольга Баклашова, напомним, тоже впервые вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых руководителей казанских учебных заведений с зарплатой, выросшей на 61% и составившей почти 120 тыс. рублей в месяц.

В рейтинге лучших учебных заведений среди лицеев и гимназий Казани от казанской мэрии гимназия №6 при этом заняла в прошлом году 13-е место, опустившись на него с седьмого. Диляра Валеева — руководитель первой квалификационной категории, учитель математики, курирующий учителей начальной школы гимназии. Школа большая, по этой причине здесь трудятся девять замдиректора со средней зарплатой 61 тыс. рублей (в 2017 году — 58 тыс.).

С седьмого на пятое место переместилась замдиректора лицея №177 Ново-Савиновского района Казани Елена Мурзина, зарплата которой в прошлом году выросла на 16,5%, составив 91,4 тыс. рублей. Ее шеф — директор лицея Ильдар Имамов в рейтинге высокооплачиваемых директоров занял по итогам 2018 года шестое место с зарплатой 116,5 тыс. рублей (выросла на 18%).

Рост зарплат у обоих справедливый: в 2017 году лицей №177 поднялся с 12-го сразу на 4-е место, а в 2018 году стал вообще лучшим среди лицеев и гимназий Казани. У самой Мурзиной — первая квалификационная категория, педагогический стаж 27 лет. В большом учебном заведении — здесь учатся более 1 800 детей — работают 10 замдиректора со средней зарплатой в 65,3 тыс. рублей, которая выросла за год на 5,5 тыс. рублей.

В рейтинге лучших заведений среди лицеев и гимназий Казани казанской мэрии гимназия №6 заняла в прошлом году 13-е место. Фото 2gis.ru

Завучу — постановщику французских мюзиклов платят столько же, сколько и ее шефу

На шестом месте — замдиректора средней школы №33 с углубленным изучением отдельных предметов Ляйсян Ибатуллина, средняя зарплата которой в 2018 году выросла почти на 10%, составив 89,5 тыс. рублей. Она имеет первую квалификационную категорию с педагогическим стажем в 20 лет.

Заметим, что сам директор школы Нелля Шаяхметова, экс-завуч гимназии №122, заняла в директорском рейтинге лишь 13-е место, и ее зарплата лишь ненамного выше зарплаты подчиненной — в 2018 году она составляла 90,8 тыс. рублей. Школа №33 заняла в прошлом году первое место среди казанских учебных заведений с углубленным изучением отдельных предметов и считается элитной в Авиастроительном районе.

Ибатуллину можно найти в составе избирательной комиссии №40 города Казани — секретарем ее рекомендовала «Аграрная партия России». Завуч время от времени ведет свой блог, где в мае 2017 года рассказала о том, как поставила мюзикл «Гаврош», в котором задействовала на сцене театра школы L'arc-en-ciel 150 человек, а в 2018 году была поставлена французская же постановка «Без семьи».

В школе, где обучаются 1 222 ребенка, работают 11 заместителей директора со средней зарплатой в 55,3 тыс. рублей.

Школа №33 считается элитной в своем районе. Фото kazan33.ru

Школа №179 перетасовала колоду завучей и подняла им зарплату

Наконец, восьмое и девятое места в списке высокооплачиваемых завучей казанских школ занимают лица и, собственно, школы, которых в прошлом году в рейтинге не было.

Так, на четверть выросла зарплата замдиректора Людмилы Вилковой из СОШ №179 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района — с 67,6 до 83,9 тыс. рублей. У Вилковой высшая квалификационная категория, педагогический стаж — 28 лет.

Напомним, школа это открылась недавно, в 2015 году, и сегодня в ней учатся уже более 1 800 детей — где-то ее по-прежнему называют школой, где-то она проходит как гимназия. Учебное заведение входит в список 13 школ, ассоциированных с ЮНЕСКО. В рейтинге казанской мэрии оно занимает первое место по качеству образования среди школ с углубленным изучением предметов.

Директор Эльвира Наумова занимает в списке высокооплачиваемых директоров казанских школ седьмое место с зарплатой в 110 тыс. рублей. В прошлом году в учебном заведении перетасовали команду завучей, частью наняв новых заместителей директора, средняя зарплата увеличилась с 50,8 до 62,3 тыс. рублей.

Сразу в два раза выросла зарплата у замдиректора гимназии №52 Приволжского района (учатся здесь почти 1,5 тыс. детей) Светланы Павловой — с 42,2 тыс. до 82,5 тыс. рублей. Для сравнения, у директора гимназии Альфии Латыповой зарплата в прошлом году составляла в среднем всего 71,3 тыс. рублей. Отметим, что среди казанских гимназий это учебное заведение заняло в прошлом году лишь 41-е место в рейтинге казанской мэрии.

У Павловой, учителя первой квалификационной категории, педагогический стаж составляет 21 год. Она лауреат премии «Учитель года — 2012» в номинации «Классный руководитель». В гимназии №52 тоже 8 заместителей директора, зарплаты которых выросли в среднем с 45,2 тыс. рублей до 58,3 тыс.

Зарплаты завучей общеобразовательных школ Казани, 2018 год

№№ Наименование учреждения (сокращенное) Фамилия, имя, отчество (полностью) Среднемесячная зарплата за 2018 год Среднемесячная зарплата за 2017 год 1 МАОУ «Гимназия № 19» Петрова Ирина Николаевна 118.733,83 121.867,91 2 МАОУ «СОШ № 146 СУИОП» Валеева Гульгена Рустамовна 110.671,00 84.350,87 3 МАОУ " Лицей-Инженерный центр" Сулейманова Полина Владиславовна 96.939,74 87.594,76 4 МБОУ «Гимназия № 6» Валеева Диляра Равильевна 94.354,34 74.907,87 5 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 177 СУИОП» Мурзина Елена Сергеевна 91.396,00 78.417,86 6 МБОУ СОШ № 33 Ибатуллина Ляйсян Бахтигариевна 89.475,70 81.708,66 7 МАОУ «Гимназия № 19» Галиахметов Артур Каримович 87.107,09 75.179,99 8 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 179 СУИОП» Вилкова Людмила Петровна 83.893,38 67.609,69 9 МБОУ «Гимназия № 52» Павлова Светлана Викторовна 82.516,00 42.229,53