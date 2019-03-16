Не среднее учебное заведение: у девяти директоров школ Казани зарплата превышает 100 тысяч рублей

Самый высокооплачиваемый из них получает в шесть раз больше самого низкооплачиваемого

Фото: Олег Тихонов

По данным аналитической службы «Реального времени», средняя зарплата 163 директоров казанских школ, лицеев и гимназий по всем источникам финансирования составила в 2018 году 66,2 тыс. рублей, увеличившись на 14%. Девять директоров казанских школ получают зарплату, превышающую 100 тыс. рублей, а самый высокооплачиваемый из них получает теперь в шесть раз больше самого низкооплачиваемого.

Самый высокооплачиваемый директор школы получает в шесть раз больше самого низкооплачиваемого

Самую высокую зарплату, как и в 2016 и 2017 годах, по-прежнему получает директор «Лицея — инженерного центра» Венера Хайрутдинова — за год ее зарплата выросла еще на 25% и составляет теперь 185,7 тыс. рублей. Год назад она получала 148,5 тыс. рублей, еще годом ранее, когда возглавляла казанский лицей №121, ее зарплата составляла 121,8 тыс. рублей. Для сравнения, самый низкооплачиваемый директор школы №73 Нина Гатауллина получает в шесть раз меньше — 30,8 тыс. рублей (возможно, потому, что до прошлого года не была директором).

Что интересно, обычно уровень зарплаты директора повышается в зависимости от престижности заведения и количества учащихся. Однако лицей №121 по итогам прошлого учебного года занял в рейтинге управления образования Казани седьмое место среди лицеев, а «Лицей — инженерный центр» — лишь 23-е. К тому же в 121-м лицее обучается сегодня 2 219 учеников, а в «Инженерном центре» — 319.

Впрочем, «Лицей — инженерный центр» — еще очень новое заведение, не успевшее заработать необходимый статус, — и отметим, что если через год после открытия он занимал лишь 37-е место среди лицеев, то в прошлом году, как видим, поднялся сразу на 14 позиций. «Инженерный центр» открылся в 2016 году на улице Аделя Кутуя, в него вошли детский сад, интеллектуально-лингвистическая школа для начальных классов и непосредственно лицей как «инновационное образовательное учреждение с разработанной образовательной концепцией», которое должно обеспечить сетевое взаимодействие с КНИТУ-КАИ, ОАО «КМПО», ОАО «НПО ГИПО» и АО «КОМЗ».

Самую высокую зарплату по-прежнему получает директор «Лицея — инженерного центра» Венера Хайрутдинова. Фото tatarstan.ru



Для сравнения, Валентина Афонская, новый директор лицея №121, который в рейтинге, напротив, опустился с третьего места на седьмое, получает 93,8 тыс. рублей (зарплата за год выросла на 14%), то есть в два раза меньше, чем получает Хайрутдинова сегодня, и на 30 тыс. рублей меньше, чем получала она же в качестве директора лицея №121.

Самый высокооплачиваемый директор казанского учебного заведения, заслуженный учитель школы РТ Венера Хайрутдинова за год до смены места работы стала фигуранткой уголовного дела: задержанная по подозрению в получении взятки в размере 275 тыс. рублей и обвиненная в превышении должностных полномочий, Хайрутдинова, признав вину и раскаявшись, была освобождена от уголовного преследования прямо в зале суда. В 2005 году она была избрана депутатом Казанской думы, став членом постоянной комиссии по образованию и культуре. С 2005 года является членом политсовета Советского района партии «Единая Россия».

Зарплата директора школы №146 выросла на треть, сама школа опустилась в рейтинге с 1-го на 3-е место

С третьего на второе месте в рейтинге самых высокооплачиваемых директоров казанских школ переместилась Диляра Каримова, зарплата которой в прошлом году выросла на треть, составив 166,4 тыс. рублей. Каримова возглавляет среднюю общеобразовательную школу №146 с углубленным изучением отдельных предметов — там учатся сегодня 1 453 ученика. Диляра Каримова, как и Хайрутдинова, кандидат педагогических наук, обладатель республиканских грантов «Лучший директор школы — 2011», «Лучший директор школы — 2012» и призер всероссийского конкурса «Директор школы — 2016».

Школа №146 наряду с тем же лицеем №121 и гимназией №19 два года назад входила в перечень 500 лучших образовательных организаций России. И в рейтинге казанских учебных заведений по разряду школ с углубленным изучением предметов поднялась в 2017 году с 6-го места на первое. Но год спустя — завоевала лишь третье место. Каримова в ответ выразила сомнение в правильности рейтинга, заявив ряду СМИ, что в нем отражены даже те позиции, которые ее школе не нужны.

С третьего на второе месте в рейтинге самых высокооплачиваемых директоров казанских школ переместилась Диляра Каримова. Фото tatar-inform.ru

Из «метшинской» в нетиповую: гимназию под руководством экс-аппаратчика мэрии прочат в нацпроект «Наука»

Андрей Талманов, год назад ставший вторым самым высокооплачиваемым директором, по итогам 2018 года стал третьим — зарплата директора гимназии №19 снизилась на 1%, составив 137,5 тыс. рублей. Напомним, Талманов в 2016 году только возглавил основанную в 1987 году гимназию (сегодня там учатся 1 550 учеников) — его педагогический стаж составляет всего пять лет, а стаж директора — три года: все потому, что ранее он работал замруководителя аппарата исполкома Казани. И был посажен в директорское кресло, чтобы решить ряд «коррупционных проблем».

Гимназию с углубленным изучением английского языка, известную как «метшинская» (там учатся дети высокопоставленных чиновников), с 2012 года сотрясали скандалы, связанные с «благотворительным фондом», существование которого не понравилось прокуратуре РТ, потребовавшей уволить тогдашнего директора гимназии Нияза Гафиятуллина за незаконные поборы. Приход Талманова помог мало: в ноябре 2017 года уже Минобрнауки РТ заявило, что из муниципального учреждения сделали коммерческую структуру. Впрочем, с тех пор пока все тихо.

В 2017 году гимназия с первого места опустилась на седьмое, но год спустя завоевала второе место в рейтинге лучших лицеев Казани — в прошлом же году один из педагогов гимназии — Тимур Вишневский стал учителем года Казани. А в феврале этого года поползли слухи о том, что гимназию включили в нацпроект «Наука», который предусмотрен одним из майских указов президента РФ (в нем говорится о создании к 2024 году сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня). Однако Талманов этой информации не очень-то рад: по его словам, если гимназия станет нетиповой, многие дети микрорайона (заведение находится на пр. Победы, 48) не смогут ее посещать, так как она будет вынуждена работать только с одаренными детьми.

В прошлом же году один из педагогов гимназии — Тимур Вишневский стал учителем года Казани. Фото tatar-inform.ru

На треть выросла зарплата директора школы, которую собираются сделать полилингвальной

На 34% выросла зарплата у директора школы №165 Ново-Савиновского района Казани (обучается 1 789 детей) Айдара Шамсутдинова, составив по итогам 2018 года 124,7 тыс. рублей. Благодаря этому с шестой строчки он переместился на четвертую. Педагогический стаж Шамсутдинова — 20 лет, половину его он провел в директорском кресле. В рейтинге школ с углубленным изучением предметов 165-я поднялась в 2017 году с 10-го места на 9-е — его же сохранила и в 2018 году.

О школе Шамсутдинова много стали говорить в феврале этого года: эту «волну» поднял Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, представивший новый проект полилингвальной школы — «современного общеобразовательного комплекса, состоящего из многопрофильной школы, детсада, интерната и загородного лагеря для детей». Комплексом, предположительно, займется фонд «Возрождение».

Планируется, что академические знания в обновленной школе №165 будут получать на русском, татарском и английском языках. Как следствие, в школе будет обучаться еще больше детей — почти 2 400 человек. Официально полилингвальная концепция пока не представлена, это должно произойти, по словам Шамсутдинова, в марте.

Планируется, что академические знания в обновленной школе №165 будут получать на русском, татарском и английском языках. Фото evening-kazan.ru

В список «стотысячников» (получающих зарплату более 100 тыс. рублей в месяц) вошла также директор гимназии №6 Приволжского района Ольга Баклашова, занявшая сразу пятое место — ее зарплата в прошлом году выросла на 61% и составила 119,2 тыс. рублей. В гимназии обучаются 2 092 ребенка. Стаж Баклашовой один из самых больших — 42 года, 20 из которых она провела в директорском кресле. В 2009 году стала лучшим директором РТ, в 2013-м — «Заслуженным учителем РТ». В рейтинге лучших заведений среди лицеев и гимназий Казани гимназия №6 заняла в прошлом году 13-е место, опустившись на него с седьмого места.

В лучшем лицее Казани учится на 1 000 детей больше, чем было в проекте

Шестую по величине зарплату получает директор лицея №177 Ново-Савиновского района (учатся 1 818 детей) Ильдар Имамов, тоже вошедший в прошлом году в список «стотысячников» — его зарплата в прошлом году выросла на 18%, составив 116,5 тыс. рублей. Педагогический стаж Имамова — 25 лет, любопытно, что все 25 лет он является директором. В 2011 году стал «Лучшим педагогом России».

Рост зарплаты Имамова вполне справедливый: напомним, что в 2017 году лицей 177 поднялся с 12-го сразу на 4-е место, а в 2018-м стал вообще лучшим среди лицеев и гимназий. Во время посещения лицея в рамках его десятилетнего юбилея мэр Казани назвал его «лучшей организацией РТ» уже по итогам 2017 года, и заметил, что средний балл ЕГЭ выпускников лицея выше, чем средний по городу. Проблемой лицея он назвал переполненность: проектная мощность школы — всего 864 ученика, в итоге учиться они вынуждены в две смены.

«Экошкола» с гаджетами: зарплата у директора школы с лучшим качеством образования не изменилась

Осталась почти на том же уровне зарплата директора школы №179 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района Эльвиры Наумовой — она как получала, так и получает в месяц 109—110 тыс. рублей. Из-за отсутствия роста зарплаты Наумова опустилась в рейтинге самых высокооплачиваемых директоров казанских школ с четвертого на седьмое место.

Гимназия №179 заняла в 2017 году первое место в конкурсе «Экошкола». Фото evening-kazan.ru

Интересно, что в рейтинге управления образования Казани школа №179, открытая в 2015 году (сегодня здесь учатся 1 852 ребенка), представлена именно как школа с углубленным изучением предметов, и в рейтинге этом она заняла первое место по качеству образования среди себе подобных. Однако официально она, кажется, уже получила статус гимназии, в сентябре прошлого года здесь, именно как в гимназии №179, прошла конференция «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (таковых в Казани 13, среди них и школа Наумовой): сама директор назвала тогда гимназию №179 «школой развития личности не только ребенка, но и взрослого» и отметила, что упор у них делается и на включение в учебу гаджетов, так как «современные школьники в любой момент могут достать свои гаджеты и проверить в интернете сказанное учителем». Гимназия также заняла в 2017 году первое место в конкурсе «Экошкола» — здесь не первый год стоят раздельные контейнеры для мусора. Официально она считалась при открытии «самой большой школой Татарстана».

Восьмое место заняла директор лицея №83 («Центр образования» — здесь учатся 1 608 учеников) Диляра Бакуева, победительница конкурса «Лучший директор школы РТ» в 2016 году — ее зарплата тоже перевалила стотысячный рубеж, увеличившись в прошлом году сразу на 23% — до 108,2 тыс. рублей. В рейтинге казанских лицеев/гимназий лицей №83 в 2017 году поднялся с 16-го на 13-е место, а в прошлом году стал уже шестым.

Лучшая школа Татарстана по данным федералов — не лучшая по данным казанской мэрии

На девятую строчку с седьмой переместилась директор «Физико-математического лицея №131» Вахитовского района (здесь учатся 690 детей) Альфия Хабибуллина, зарплата которой в позапрошлом году выросла на 11% и составила 90,7 тыс. рублей, а в 2018-м Хабибуллина получала уже 101 тыс. рублей в месяц. Хабибуллина, педагогический стаж которой составляет 27 лет, директором работает 12 лет. Она обладательница почетных грамот министерств образования РФ и РТ, в том числе за подготовку победителей и призеров олимпиад по химии. В 2015 году стала заслуженным учителем РТ.

Сам лицей, основанный в 1961 году, хорошо известен в Казани. Именно он занял самое высокое место среди татарстанских школ — 21-е — в топ-500, составленном Минобразом РФ в 2017 году. Лицей №131 стал единственным учебным заведением Татарстана, вошедшим в топ-25 лучших школ России. А в 2018 году он занял 38-е место в топ-100 лучших школ России по данным агентства RAEX, одновременно заняв 22-е место по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Альфия Хабибуллина, педагогический стаж которой составляет 27 лет, директором работает 12 лет. Фото kzn.ru

На этом фоне особенно странно смотрится пятая позиция лицея по качеству образования в рейтинге управления образования Казани, несмотря на то что в 2018 году он подготовил максимальное количество «стобалльников» — 10 человек, а в прошлом был на первом месте в республике по среднему баллу ЕГЭ (83,2 по русскому языку и 78,3 по математике).

Единственный самый высокооплачиваемый директор казанской школы, вошедший в топ-10 по величине зарплаты и не получающий ста тысяч (пока), заслуженный учитель РФ и РТ Назия Шевелева, возглавляющая среднюю школу №18 с углубленным изучением английского языка Вахитовского района — ее зарплата в прошлом году составила 95,9 тыс. рублей.

Второй год подряд школа занимает седьмую строчку в рейтинге управления образования Казани (и вторую по качеству образования) среди школ с углубленным изучением предметов. В одной из старейших школ — открытой еще в 1959 году — учатся сегодня 955 детей. В 2018 году она заняла 84-е место в общероссийском топ-100 лучших школ, составленном агентством RAEX. Помимо ее и лицея №131 (см. выше), в топ попали также IT-лицей КФУ (32-е место), лицей им. Лобачевского при КФУ (56-е место) и набережночелнинская гимназия №26 (87-е место).

Зарплаты директоров общеобразовательных школ Казани, 2018 год

№№ Наименование учреждения (сокращенное) Фамилия, имя, отчество (полностью) Среднемесячная зарплата за 2018 год, руб. Среднемесячная зарплата за 2017 год, руб. Изменение 1 МАОУ " Лицей-Инженерный центр" Хайрутдинова Венера Кашфиевна 185.708,33 148.597,25 25% 2 МАОУ «СОШ № 146 СУИОП» Каримова Диляра Салиховна 166.389,00 128.433,00 30% 3 МАОУ «Гимназия № 19» Талманов Андрей Львович 137.575,00 138.515,40 -1% 4 МАОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 165» Шамсутдинов Айдар Ильдарович 124.703,16 92.861,03 34% 5 МБОУ «Гимназия № 6» Баклашова Ольга Николаевна 119.214,10 73.928,86 61% 6 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 177 СУИОП» Имамов Ильдар Фаизович 116.574,00 98.978,76 18% 7 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 179 СУИОП» Наумова Эльвира Викторовна 109.922,02 109.474,79 0% 8 МБОУ «Лицей № 83 — Центр образования» Бикуева Диляра Динаровна 108.186,58 87.976,90 23% 9 МАОУ «Физико-математический лицей № 131» Хабибуллина Альфия Блигвардовна 101.016,67 90.708,21 11%