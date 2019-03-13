«Мы вам позвоним»: как застройщик «Мелодии» отчитался перед своими дольщиками

В «Мелодии» наложен запрет на регистрационные действия. Застройщик собирается уладить вопрос «за три минуты»

Фото: Ренат Назметдинов

Накануне в жилом комплексе «Мелодия», строительство которого должно было завершиться еще более года назад, прошла долгожданная встреча с дольщиками. На ней директор застройщика «Пик+» Марат Саттаров, отвечая на вопросы, пояснил, что задержка по пуску тепла произошла из-за вынужденных изменений в проекте. Но вместо ответов на многочисленные вопросы Саттаров обещал позвонить. Подробности в репортаже «Реального времени».

Ошибки, из-за которых в «Мелодии» до сих пор холодно

Из внешних изменений, которые произошли за последние месяцы, можно отметить свежий паспорт объекта ЖК «Мелодия». Теперь на нем указано, что работы начались во II квартале 2016 года, а сдаваться объект будет во II квартале 2019 года. Отметим, что во время последней встречи в «Мелодии» на заборе, огораживающем строящийся комплекс, висел старый паспорт с первоначальными сроками сдачи дома — IV квартал 2017 года. Застройщик отклонился от намеченных сроков почти на полтора года.

Обновленного паспорта оказалось недостаточно, чтобы снизить градус напряжения среди собравшихся дольщиков. Их интересовало, какие работы ведутся на объекте и почему застройщик — компания ООО «Пик+» — не организовывала встречи на стройке ранее. В ходе разговора выяснилось, что директор ООО «Пик+» Марат Саттаров предлагал дольщикам компенсировать расходы на жилье, которое они вынуждены были снимать из-за переносов сроков сдачи дома.

Обновленного паспорта оказалось недостаточно, чтобы снизить градус напряжения среди собравшихся дольщиков



— Есть эти люди [получившие компенсацию]? — поинтересовались дольщики.

— Есть, да, — абстрактно ответил Саттаров, не приводя конкретных примеров, добавив, что придуман некий механизм по оплате неустоек.

На замечание о том, что дольщики вынуждены присоединяться к митингам обманутых дольщиков, директор «Пик+» отреагировал с обидой:

— Что это вообще такое? Вы сами постоянно накручиваете в соцсетях.

Тут на подмогу Марату Саттарову пришел один из подрядчиков — представитель компании «Гарантия сервис» Алексей Лаврентьев. Он рассказал, что на данный момент проводятся земляные работы, а через пару дней должны начаться монтаж и укладка трубы. По его словам, прилагается максимум усилий, чтобы запустить в течение двух недель тепло.

— У нас были небольшие проблемы, связанные с высоковольтными кабелями. Дело в том, что первоначально нам на 110 кВт дали углубление 4,5 метра. Мы, соответственно, сделали все проекты. Это по «наружке»: вода, канализация и наружные сети теплоснабжения. Когда приступили к работе, выезжает их бригада и говорит о том, что у них заглубление 1,2 метра, уходите на 6 метров. Мы работы остановили. По нашей трассировке, когда проект был согласован в 2017 году, вдоль высоковольтных кабелей в охранной зоне проложены были кабели для поселка «Алтан» и на эту стройку. Не внесли в ГлавАПУ, и когда мы начали копать, зацепили все. Пришлось в быстром темпе передвинуть сеть нашу и принять решение с теплоснабжающей организацией в том числе, — так подрядчик объяснил, почему в «Мелодию» тепло подается с опозданием.

Дольщиков больше интересовал вопрос о том, выделяются ли застройщиком деньги для оплаты этих работ. На него Лаврентьев ответил утвердительно.

У подрядчиков был готов ответ и на вопрос, почему не застекляются балконы: для этого сначала нужно балкон утеплить, и есть риск, что монтажники при этом заденут остекление. А утеплять балконы, как оказалось, мешает погода



Во всем виновата погода?

Получить объяснения, почему наложен запрет на регистрационные действия в «Мелодии», не удалось. Один из владельцев квартиры пытался продать свои квадратные метры, но в ответ было получено уведомление о том, что регдействия приостановлены на основании постановления судебного пристава-исполнителя Вахитовского районного отдела судебных приставов Казани.

— Это ерунда. Не может быть. Если какой-то такой вопрос будет, мы его снимем за три секунды, — с запинкой ответил Марат Саттаров. Но, несмотря на то что активисты тут же вытащили из папки копию уведомления, директор «Пик+» не захотел его смотреть, оставив это занятие на потом.

У подрядчиков был готов ответ и на вопрос, почему не застекляются балконы: для этого сначала нужно балкон утеплить, и есть риск, что монтажники при этом заденут остекление. А утеплять балконы, как оказалось, мешает погода.

— Утепление невозможно делать в такую погоду, он (утеплитель, — прим. ред.) просто намокнет, потому что он должен отделываться штукатуркой. Штукатурка в такую погоду не делается.

Дольщиков такой ответ не устроил — они потребовали предоставить им график работ. Но они были очень удивлены, заметив, что после их последней встречи он сильно изменился и сроки оказались вновь сдвинуты.

— Отставание идет, потому что тепло… не по нашим причинам, — замялся директор «Пик+». Но решил приободрить своих дольщиков и добавил:

— Остальное пойдет все, не переживайте. Там осталась-то ерунда, вы что.

Дольщики были очень удивлены, заметив, что после их последней встречи график работ сильно изменился и сроки оказались вновь сдвинуты



Когда речь зашла о тепловом узле, представитель компании «Гарантия сервис» Алексей Лаврентьев вновь пустился в описание того, как он собирается и как изменились параметры после 2017 года. Свой спич он закончил сообщением, что «теплообменники пришли, а насос, наверное, на следующей неделе будет».

— Мы созванивались с вами две недели назад, вы тоже говорили, что насос будет в конце недели, — удивилась дольщица Альбина.

— Шесть-семь недель — срок поставки, — парировал подрядчик.

«Посмотрите и скажете, что ошибались»

Дольщиков также интересовала сделка по продаже проекта ЖК «Жардин» на Аэропортовской, принадлежавшего некому ООО «Мегаполис». Активисты считают, что это могло быть сделано намеренно для вывода средств из «Пик+». Отметим, что, согласно данным kartoteka.ru, учредителем и директором «Мегаполиса» является Дмитрий Елин. Он же раннее был одним из учредителей ООО «РТК» — компании, которая строит жилой комплекс «Новый горизонт» на 1-й Азинской. Этот комплекс, как и ЖК «Мелодия», тоже входит в число проектов группы «СтандартСтрой».

— Я соберу вас на следующей неделе насчет «Жардина» и целевого использования. Покажу, спокойно посмотрите, скажете: «Мы ошиблись», — увещевал собравшихся Марат Саттаров. Вместо ответов на вопросы приглашал всех на рандеву, которое должно было состояться то ли в конце недели, то ли в конце марта.

— По факту к концу недели что будет готово? — поинтересовался один из дольщиков.

— По факту — мы позвоним. Договоримся на протокольном заседании, что должно быть сделано, — туманно пообещал Саттаров.

Имя таинственного подрядчика, который оказался недобросовестным и из-за которого были приостановлены работы в прошлом году, вновь осталось неназванным

Застройщик: «Закончим в мае»

В поисках конкретных данных по срокам работ корреспондент «Реального времени» уже не раз пыталась связаться с директором «Пик+». В первый раз сотрудница в приемной категорично заявила, что начальство с прессой общаться не будет. Во второй раз номер корреспондента записали, пообещав позвонить, но звонка так и не последовало.

Пользуясь возможностью на встрече, корреспондент «Реального времени» поинтересовался, почему сроки сдачи «Мелодии» переносились несколько раз, несмотря на то что дом должен был сдаваться в конце 2017 года. Но в ответ Саттаров пообещал показать некое письменное объяснение, «все четко, по каждому переносу расписано». Далее приводим краткий диалог с директором «Пик+»:

Корреспондент РВ: На какой стадии находится строительство ЖК «Жардин»?

Марат Саттаров: На самой высокой стадии. Там осталось сделать, до конца добить верх покрытия, который нельзя сделать из-за погодных условий. И доделать фасадную часть первого этажа. И все — дом готов.

Корреспондент РВ: То есть все сети проведены?

Саттаров: Абсолютно, все завезено, все поставлено.

Корреспондент РВ: Каков срок сдачи дома?

Саттаров: Он стоит такой же, как и здесь.

Имя таинственного подрядчика, который оказался недобросовестным и из-за которого были приостановлены работы в прошлом году, вновь осталось неназванным. Об этом и о запрете на регистрационные действия в «Мелодии» директор «Пик+» пообещал рассказать на личной встрече, на которую корреспондента должен пригласить «буквально на этой неделе».

Под конец встречи девелопер намекнул дольщикам, что это они своими жалобами тормозят стройку

Под конец встречи девелопер вспомнил третий закон Ньютона, который гласит, что действие рождает противодействие, и намекнул дольщикам, что это они своими жалобами тормозят стройку. Хотя как — непонятно, учитывая, что квартиры в доме уже распроданы и денежный поток от репутации застройщика уже не зависит.

Напоследок дольщики решили сравнить графики работ, которые им были предоставлены ранее, с новыми и доказать, что сроки выполнения работ все-таки были сдвинуты.

— Не надо мерзнуть, все посмотрели, показали все. Закончим в мае. До свидания, спасибо всем за участие, — с этими словами директор «Пик+» удалился со стройплощадки, оставив дольщиков в сомнениях и обещаниях скорой встречи.

P.S. После общения с застройщиком, пообещавшим в скором времени провести все коммуникации, один из дольщиков прошел на верхние этажи дома и обнаружил, что кровля протекает и одна из труб покрылась льдом.

1 / 16 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов