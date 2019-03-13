«Мы вам позвоним»: как застройщик «Мелодии» отчитался перед своими дольщиками
В «Мелодии» наложен запрет на регистрационные действия. Застройщик собирается уладить вопрос «за три минуты»
Накануне в жилом комплексе «Мелодия», строительство которого должно было завершиться еще более года назад, прошла долгожданная встреча с дольщиками. На ней директор застройщика «Пик+» Марат Саттаров, отвечая на вопросы, пояснил, что задержка по пуску тепла произошла из-за вынужденных изменений в проекте. Но вместо ответов на многочисленные вопросы Саттаров обещал позвонить. Подробности в репортаже «Реального времени».
Ошибки, из-за которых в «Мелодии» до сих пор холодно
Из внешних изменений, которые произошли за последние месяцы, можно отметить свежий паспорт объекта ЖК «Мелодия». Теперь на нем указано, что работы начались во II квартале 2016 года, а сдаваться объект будет во II квартале 2019 года. Отметим, что во время последней встречи в «Мелодии» на заборе, огораживающем строящийся комплекс, висел старый паспорт с первоначальными сроками сдачи дома — IV квартал 2017 года. Застройщик отклонился от намеченных сроков почти на полтора года.
Обновленного паспорта оказалось недостаточно, чтобы снизить градус напряжения среди собравшихся дольщиков. Их интересовало, какие работы ведутся на объекте и почему застройщик — компания ООО «Пик+» — не организовывала встречи на стройке ранее. В ходе разговора выяснилось, что директор ООО «Пик+» Марат Саттаров предлагал дольщикам компенсировать расходы на жилье, которое они вынуждены были снимать из-за переносов сроков сдачи дома.
— Есть эти люди [получившие компенсацию]? — поинтересовались дольщики.
— Есть, да, — абстрактно ответил Саттаров, не приводя конкретных примеров, добавив, что придуман некий механизм по оплате неустоек.
На замечание о том, что дольщики вынуждены присоединяться к митингам обманутых дольщиков, директор «Пик+» отреагировал с обидой:
— Что это вообще такое? Вы сами постоянно накручиваете в соцсетях.
Тут на подмогу Марату Саттарову пришел один из подрядчиков — представитель компании «Гарантия сервис» Алексей Лаврентьев. Он рассказал, что на данный момент проводятся земляные работы, а через пару дней должны начаться монтаж и укладка трубы. По его словам, прилагается максимум усилий, чтобы запустить в течение двух недель тепло.
— У нас были небольшие проблемы, связанные с высоковольтными кабелями. Дело в том, что первоначально нам на 110 кВт дали углубление 4,5 метра. Мы, соответственно, сделали все проекты. Это по «наружке»: вода, канализация и наружные сети теплоснабжения. Когда приступили к работе, выезжает их бригада и говорит о том, что у них заглубление 1,2 метра, уходите на 6 метров. Мы работы остановили. По нашей трассировке, когда проект был согласован в 2017 году, вдоль высоковольтных кабелей в охранной зоне проложены были кабели для поселка «Алтан» и на эту стройку. Не внесли в ГлавАПУ, и когда мы начали копать, зацепили все. Пришлось в быстром темпе передвинуть сеть нашу и принять решение с теплоснабжающей организацией в том числе, — так подрядчик объяснил, почему в «Мелодию» тепло подается с опозданием.
Дольщиков больше интересовал вопрос о том, выделяются ли застройщиком деньги для оплаты этих работ. На него Лаврентьев ответил утвердительно.
Во всем виновата погода?
Получить объяснения, почему наложен запрет на регистрационные действия в «Мелодии», не удалось. Один из владельцев квартиры пытался продать свои квадратные метры, но в ответ было получено уведомление о том, что регдействия приостановлены на основании постановления судебного пристава-исполнителя Вахитовского районного отдела судебных приставов Казани.
— Это ерунда. Не может быть. Если какой-то такой вопрос будет, мы его снимем за три секунды, — с запинкой ответил Марат Саттаров. Но, несмотря на то что активисты тут же вытащили из папки копию уведомления, директор «Пик+» не захотел его смотреть, оставив это занятие на потом.
У подрядчиков был готов ответ и на вопрос, почему не застекляются балконы: для этого сначала нужно балкон утеплить, и есть риск, что монтажники при этом заденут остекление. А утеплять балконы, как оказалось, мешает погода.
— Утепление невозможно делать в такую погоду, он (утеплитель, — прим. ред.) просто намокнет, потому что он должен отделываться штукатуркой. Штукатурка в такую погоду не делается.
Дольщиков такой ответ не устроил — они потребовали предоставить им график работ. Но они были очень удивлены, заметив, что после их последней встречи он сильно изменился и сроки оказались вновь сдвинуты.
— Отставание идет, потому что тепло… не по нашим причинам, — замялся директор «Пик+». Но решил приободрить своих дольщиков и добавил:
— Остальное пойдет все, не переживайте. Там осталась-то ерунда, вы что.
Когда речь зашла о тепловом узле, представитель компании «Гарантия сервис» Алексей Лаврентьев вновь пустился в описание того, как он собирается и как изменились параметры после 2017 года. Свой спич он закончил сообщением, что «теплообменники пришли, а насос, наверное, на следующей неделе будет».
— Мы созванивались с вами две недели назад, вы тоже говорили, что насос будет в конце недели, — удивилась дольщица Альбина.
— Шесть-семь недель — срок поставки, — парировал подрядчик.
«Посмотрите и скажете, что ошибались»
Дольщиков также интересовала сделка по продаже проекта ЖК «Жардин» на Аэропортовской, принадлежавшего некому ООО «Мегаполис». Активисты считают, что это могло быть сделано намеренно для вывода средств из «Пик+». Отметим, что, согласно данным kartoteka.ru, учредителем и директором «Мегаполиса» является Дмитрий Елин. Он же раннее был одним из учредителей ООО «РТК» — компании, которая строит жилой комплекс «Новый горизонт» на 1-й Азинской. Этот комплекс, как и ЖК «Мелодия», тоже входит в число проектов группы «СтандартСтрой».
— Я соберу вас на следующей неделе насчет «Жардина» и целевого использования. Покажу, спокойно посмотрите, скажете: «Мы ошиблись», — увещевал собравшихся Марат Саттаров. Вместо ответов на вопросы приглашал всех на рандеву, которое должно было состояться то ли в конце недели, то ли в конце марта.
— По факту к концу недели что будет готово? — поинтересовался один из дольщиков.
— По факту — мы позвоним. Договоримся на протокольном заседании, что должно быть сделано, — туманно пообещал Саттаров.
Застройщик: «Закончим в мае»
В поисках конкретных данных по срокам работ корреспондент «Реального времени» уже не раз пыталась связаться с директором «Пик+». В первый раз сотрудница в приемной категорично заявила, что начальство с прессой общаться не будет. Во второй раз номер корреспондента записали, пообещав позвонить, но звонка так и не последовало.
Пользуясь возможностью на встрече, корреспондент «Реального времени» поинтересовался, почему сроки сдачи «Мелодии» переносились несколько раз, несмотря на то что дом должен был сдаваться в конце 2017 года. Но в ответ Саттаров пообещал показать некое письменное объяснение, «все четко, по каждому переносу расписано». Далее приводим краткий диалог с директором «Пик+»:
Корреспондент РВ: На какой стадии находится строительство ЖК «Жардин»?
Марат Саттаров: На самой высокой стадии. Там осталось сделать, до конца добить верх покрытия, который нельзя сделать из-за погодных условий. И доделать фасадную часть первого этажа. И все — дом готов.
Корреспондент РВ: То есть все сети проведены?
Саттаров: Абсолютно, все завезено, все поставлено.
Корреспондент РВ: Каков срок сдачи дома?
Саттаров: Он стоит такой же, как и здесь.
Имя таинственного подрядчика, который оказался недобросовестным и из-за которого были приостановлены работы в прошлом году, вновь осталось неназванным. Об этом и о запрете на регистрационные действия в «Мелодии» директор «Пик+» пообещал рассказать на личной встрече, на которую корреспондента должен пригласить «буквально на этой неделе».
Под конец встречи девелопер вспомнил третий закон Ньютона, который гласит, что действие рождает противодействие, и намекнул дольщикам, что это они своими жалобами тормозят стройку. Хотя как — непонятно, учитывая, что квартиры в доме уже распроданы и денежный поток от репутации застройщика уже не зависит.
Напоследок дольщики решили сравнить графики работ, которые им были предоставлены ранее, с новыми и доказать, что сроки выполнения работ все-таки были сдвинуты.
— Не надо мерзнуть, все посмотрели, показали все. Закончим в мае. До свидания, спасибо всем за участие, — с этими словами директор «Пик+» удалился со стройплощадки, оставив дольщиков в сомнениях и обещаниях скорой встречи.
P.S. После общения с застройщиком, пообещавшим в скором времени провести все коммуникации, один из дольщиков прошел на верхние этажи дома и обнаружил, что кровля протекает и одна из труб покрылась льдом.
комментарии
А стройку каким образом дольщики тормозят?