Новые горизонты для застройщика «Мелодии»: проверка прокуратуры и иски о банкротстве

Дольщики жилых комплексов «Мелодия» и «Новый горизонт» бьют тревогу — городские власти говорят, что все под контролем

В редакцию «Реального времени» обратились дольщики жилого комплекса «Мелодия» на ул. Габишева в Казани. Застройщик комплекса «Стандартстрой» многократно сдвигал сроки сдачи и «Мелодии», и другого своего объекта — ЖК «Новый горизонт» на 1-й Азинской. «Водоканал» грозит девелоперу банкротством, а прокуратура Казани проверяет, как расходовались деньги дольщиков. Несмотря на это, хозяева «Стандартстроя» уже начали новую стройку — ЖК «Поколение» на ул. Аделя Кутуя. Подробности — в материале «Реального времени».

Застройщик снова перенес сроки сдачи «Мелодии»

— Мы уже не верим информации, которую нам озвучивает застройщик, — рассказывает дольщица жилого комплекса «Мелодия» на Габишева Диана Петрова.

«Реальное время» уже рассказывало, что компания «Пик+» под руководством Марата Саттарова неоднократно переносила сроки сдачи «Мелодии», фактически приостановив строительство в марте прошлого года. Дольщикам снижение темпов строительства объясняли судебными разбирательствами с подрядчиками, которые якобы получили оплату и не выполнили работы. Тем не менее, прошлой осенью девелопер клятвенно обещал своим дольщикам сдать дом в эксплуатацию до конца 2018 года. Однако теперь у ЖК «Мелодия» новый срок сдачи — до конца июня 2019 года.

— Застройщик объясняет это тем, что многоквартирный дом тяжело ввести в эксплуатацию. Опять же ссылается на нерешенные проблемы с подрядчиками. Фактически из того, что было обещано, поставили только часть оконных рам и выполнили часть внутренних работ, — рассказывает дольщик «Мелодии» Ильшат.

Для того, чтобы будущие жители комплекса могли наблюдать за стройкой, не выходя из дома, девелопер даже организовал онлайн-трансляцию с площадки. Но, по словам дольщиков, быстрее дом строиться не стал.

«На прошлой неделе на стройке была тишина», — сетует Диана Петрова. Дольщик Ильшат отмечает, что оживление на стройке бывает лишь накануне и во время проведения редких встреч инициативной группы с застройщиком на стройплощадке. По информации на сайте жилого комплекса, дом построен на 92 процента. Но какие именно работы уже проведены, застройщик не поясняет.

Настораживает дольщиков и тот факт, что работы не ведутся не только в «Мелодии», но и в другом жилом комплексе «Новый горизонт» на 1-й Азинской, строительством которого также занимается группа «Стандартстрой». По информации на официальном сайте, дом на 157 квартир построен на 93 процента. В объявлении от 24 декабря указано, что заканчиваются работы по строительству подземного паркинга.



Настораживает дольщиков и тот факт, что работы не ведутся не только в «Мелодии», но и в другом жилом комплексе «Новый горизонт» на 1-й Азинской, строительством которого также занимается группа «Стандартстрой». Фото stastroi.ru

Кроме того, среди дольщиков прошла информация, что те, кто хотел перепродать свои квартиры, не смогли этого сделать, поскольку банки не одобрили их покупателям ипотеку.

ЖК «Поколение»: компании разные, фамилии те же

Формально застройщиком ЖК «Мелодия» на Габишева является ООО «Пик+», которым в равной доле владеют Марат Саттаров и Артем Исламов. Саттаров является и директором фирмы.

«Новый горизонт» строит ООО «РТК». Согласно данным kartoteka.ru, сейчас им владеет и управляет некий Рустем Биккузин. Однако ранее учредителем этого юрлица вместе с Олегом Куликовым выступал упомянутый Исламов. «РТК» вместе с «Пик+» входят в группу «Стандартстрой».

А вот жилой комплекс «Поколение» на ул. Аделя Кутуя на сайте «Стандартстроя» в числе объектов этого девелопера не указан. Тем не менее, если заглянуть в состав учредителей застройщика «Поколения» — компании ООО «Инвест-строй торг», — то там можно найти знакомые фамилии: в равной доле фирмой владеют Олег Куликов и Марат Саттаров (он же числится директором). Дом на Аделя Кутуя, согласно проектной декларации, должен сдаваться во II квартале 2020 года.

Отметим, что рекламу ЖК «Поколение» постоянно крутят на казанских радиостанциях. Дозвониться по номеру отдела продаж, указанному на сайте объекта, однако, не удалось. По информации, указанной на «Циане», однокомнатные квартиры стоят здесь в районе 2,69—3,65 млн рублей, «двушки» — 4,25—4,77 млн рублей, «трешки» — 5,25—5,45 млн рублей.

На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, контролируется ли строительство «Поколения», учитывая, что застройщик постоянно переносит сроки сдачи двух других своих объектов, в пресс-службе исполкома Казани коротко ответили: «Контролируется».

Оперативно получить комментарий от группы «Стандартстрой» не удалось. «Реальное время» опубликует его, если застройщик захочет высказать свою позицию и объяснить причины срывов сдачи своих объектов.

Формально застройщиком ЖК «Мелодия» на Габишева является ООО «Пик+». Фото Гуландам Фатхуллиной

Как «Жардин» выпал из числа казанских строек

Хозяева «Стандартстроя» в свое время заявляли еще об одном проекте — пятиэтажном ЖК «Жардин» на Аэропортовской. У объекта даже имелся свой сайт, на котором была опубликована проектная декларация и указан телефон отдела продаж. Однако сейчас этот сайт не работает. На наш запрос в казанском исполкоме ответили, что жилой комплекс с таким названием на сегодняшний день не строится.

«ООО «Мегаполис» обратилось в Управление (жилищной политики исполкома, — прим. ред.) за получением заключения о соответствии требованиям, установленным ч. 2 ст. 3, ст. 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее — Заключение) по ЖК «Жардин», — сообщила нам пресс-служба казанского исполкома. — Управлением отказано в выдаче Заключения в связи с несоответствием проектной декларации застройщика требованиям, предусмотренным Федеральным законом №214 и приказом Министерства строительства Российской Федерации от 20.12.2016 №996/пр. В связи с изложенным вышеуказанное лицо не вправе привлекать денежные средства дольщиков на строительство ЖК «Жардин». Информация о застройщике и о строительстве жилого комплекса «Жардин» отсутствует».

«Водоканал» просит денег с застройщика «Мелодии», грозя банкротством

Поскольку застройщик затягивает сроки сдачи объектов и не дает убедительных объяснений этому, среди дольщиков появляются разные версии происходящего. В частности, они подозревают, что застройщик часть квартир в ЖК «Мелодия» мог не продать, а переписать на доверенных лиц и таким образом вывести часть денежных средств. Поэтому дольщики вновь обратились с заявлением в прокуратуру.

Ранее проверки в отношении застройщиков жилых комплексов «Мелодия» и «Новый горизонт» проводили и Управление жилищной политики Казани, и прокуратура города. На наш запрос в исполкоме ответили, что знают о переносах сроков сдачи объектов «Стандартстроя».

«Ситуация известна и находится на контроле в Управлении жилищной политики Исполнительного комитета города Казани», — сообщает пресс-служба казанского исполкома. Фото Романа Хасаева

«Данная ситуация известна и находится на контроле в Управлении жилищной политики Исполнительного комитета города Казани (далее — Управление). В отношении ООО «ПИК+» и ООО «РТК» проведены выездные внеплановые проверки, по результатам которых составлены акты проверки от 16.11.2018. Данные акты направлены в Прокуратуру Казани. Обращения граждан по вышеуказанному вопросу поступали, гражданам были даны разъяснения по всем интересующим вопросам», — сообщается в ответе, полученном нами из пресс-службы казанского исполкома.

Пресс-служба прокуратуры, в свою очередь, рассказала, что проверка целевого расходования денег дольщиков продолжается. Напомним, что речь идет о 282 млн рублей. Кроме того, в картотеке Арбитражного суда РТ можно найти иск МУП «Водоканал» к ООО «Пик+» о несостоятельности. Правда, сумма долга по девелоперским меркам смешная — порядка 950 тысяч рублей, так что дело вряд ли дойдет до банкротства.

Кроме того, Арбитражный суд удовлетворил несколько исков, которые подавали дольщики «Мелодии» из-за нарушения срока передачи квартир. В частности, в пользу одного из истцов суд взыскал 63 тысячи рублей, в пользу второго — более 127 тысяч рублей.