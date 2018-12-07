Забытая «Мелодия»: застройщик дома на Габишева срывает сроки и винит подрядчиков

Дольщики пожаловались в прокуратуру. Заинтересуются ли силовики «Неуловимым Джо» из Казани?

Фото: Гуландам Фатхуллина

Строительство идет очень медленными темпами уже с марта, а застройщик, ГК «Стандартстрой», объясняет переносы сроков «кидаловом» от подрядчика — об этом «Реальному времени» рассказали дольщики ЖК «Мелодия», возводящегося на улице Габишева в Казани. Корреспондент газеты, побывавший на стройплощадке, убедилась, что волнение дольщиков небеспочвенно. Однако общаться с журналистами руководство застройщика наотрез отказалось. Тем временем прокуратура Казани проверяет, законно ли использовались деньги дольщиков.

«Все лето он не работал. Ссылался на то, что не может заменить подрядчика»

Пока власти бьются над тем, чтобы завершить одни проблемные стройки дольщиков, в Казани могут появиться новые долгострои. Как рассказали «Реальному времени» дольщики ЖК «Мелодия», строительство их дома на Габишева в марте этого года фактически остановилось. Хотя в самой первой проектной декларации, опубликованной на сайте «Стандартстроя» указано, что строительство должно быть завершено в III квартале 2017 года (там же записано, что застройщиком жилого комплекса выступает ООО «Пик+» — одна из строительных организаций, входящих в ГК «Стандартстрой», — прим. ред.). Однако срок сдачи, согласно документам, переносился дважды — сначала на III, а затем на IV квартал 2018 года.

— С марта месяца 2018 года на стройке полнейшая тишина! Застройщик лишь в сентябре увиделся с нами один раз и сказал, что работы начнутся. Якобы, подрядчик его «кинул». Видимо, для отвода глаз сделал вид, что работает, сейчас опять «тихая война». Видеофиксация стройки должна была начаться еще летом, но так до сих пор и не включена. На наши требования предоставить нам договоры с «Водоканалом» и энергосетями — полнейшее игнорирование. Сотни семей вложили деньги, многие взяли ипотеку, использовали материнский капитал, — рассказывает дольщик ЖК «Мелодия» Ильшат.

По его словам, застройщик не хочет продлевать страховые полисы до тех пор, пока дольщики не согласятся подписать дополнительные соглашения о переносе сроков сдачи дома.

Дольщица Диана Петрова сообщила, что застройщик объясняет перенос сроков сдачи тем, что подрядчик, с которым он рассчитывался квартирами, не выполнил весь объем работ. Теперь идет процесс отчуждения прав на эти квартиры, застройщик и подрядчик выясняют отношения в суде.

Хотя в самой первой проектной декларации указано, что строительство должно быть завершено в III квартале 2017 года, срок сдачи, согласно документам, переносился дважды



— Все лето он не работал, ссылаясь на то, что не может просто так поменять подрядчика. Что есть процессуальные отношения, что он должен был отправить письмо, выждать, потом отправить еще одно письмо и только после этого менять подрядчика. Обещает, что выдаст нам ключи весной 2019-го. Некоторые уже начинают паниковать, потому что срок сдачи и так перенесли на год, — рассказала Петрова.

В соцсетях и на форумах даже появились экзотические версии, что застройщик на самом деле вложил все деньги в биткоин и прогорел. Впрочем, такие предположения никак не подтверждаются.

Расходование средств проверит прокуратура

Дольщики рассказали также, что они обращались в Управление жилищной политики Казани, и застройщик даже объяснял приостановку строительства «Мелодии» тем, что на объекте шла проверка. Пресс-служба мэрии Казани подтвердила, что УЖП получало обращения от дольщиков. Мы поинтересовались, принимает ли управление какие-то меры по отношению к застройщику, который сорвал срок сдачи объекта.

«Да, в период строительства в отношении ООО «Пик+» и ООО «РТК» (последняя компания также входит в ГК «Стандартстрой», — прим. ред.) Управлением жилищной политики Казани вынесены акты и предписания, в том числе в части нарушения сроков передачи квартир участникам долевого строительства, нарушения нормативов целевого использования денежных средств участников долевого строительства», — ответила пресс-служба казанской мэрии.

С вопросом о том, когда же все-таки застройщик завершит строительство в «Мелодии» и в «Новом горизонте» (еще один объект «Стандартстроя» — на ул. 1-й Азинской, застройщик — то самое ООО «РТК»), корреспонденту «Реального времени» посоветовали обратиться к нему самому. Кроме того, в пресс-службе мэрии сообщили, что разрешение на строительство «Мелодии» истекло 31 октября 2018 года и что сейчас застройщик пытается его продлить. И за более подробной информацией вновь отправили к застройщику.

В отношении директора ООО «Пик+» Марата Саттарова возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ. Фото Максима Платонова

Вот только основная проблема заключается в том, что застройщик не дает внятных объяснений, почему он не смог вручить ключи в срок. А журналистов руководство «Пик+» и вовсе старательно избегает, не желая давать никакие комментарии. Но об этом чуть позже.

Дольщики, которые не смогли заехать в свои квартиры в обещанный срок, обращались и в прокуратуру Казани. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Прокуратуры РТ, в сентябре — октябре 2018 года поступило три обращения от дольщиков «Мелодии». В отношении директора ООО «Пик+» Марата Саттарова возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ. По его результатам Саттарова привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Размер штрафа не называется, но в соответствующей статье КоАП указано, что для физлиц он составляет от 5 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тыс. рублей.

«МКУ «Управление жилищной политики МО г. Казани» в адрес руководителя организации 02.02.2018 внесено предписание №3 о нарушении срока передачи квартир, которое в настоящее время не исполнено. В связи с чем в сентябре 2018 года прокуратурой города Казани в отношении директора ООО «Пик+» возбуждено административное производство по ч. 1 ст.19.5 КоАП Российской Федерации (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Кроме того, в ведомстве установили, что застройщик принял от дольщиков 282 млн рублей. В настоящее время органы прокуратуры проверяют, законно ли расходовались эти денежные средства.

«По результатам проведенных мероприятий, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

На многих окнах развевается пленка, часть окон почему-то полностью открыта. К слову, открытые окна уже давно беспокоят дольщиков, которые боятся, что в квартиры попадет снег



Ход строительства: ни света, ни окон, ни охранников

Чтобы выяснить, не возобновилась ли работа на стройплощадке, корреспондент «Реального времени» отправилась на стройплощадки двух проблемных ЖК. Внешне создается впечатление, что дом на Габишева находится в высокой степени готовности — выполнены монолитные работы и внешняя облицовка. Но балконы еще не застеклены. На многих окнах развевается пленка, часть окон почему-то полностью открыта. К слову, открытые окна уже давно беспокоят дольщиков, которые боятся, что в квартиры попадет снег. Однако за это время никто из строителей их так и не закрыл. Судить о наличии коммуникаций в доме сложно, но, понятно, застройщик не стал бы распахивать окна настежь зимой в отапливаемых помещениях.

Дом полностью огорожен забором, подойти к нему ближе нельзя. Каких бы то ни было признаков жизни — заезжающей техники или рабочих — обнаружить не удалось. Двое сотрудников, которые вышли из соседнего автосервиса, сообщили, что движения на стройке не замечали уже давно.

ЖК «Новый горизонт» находится в еще более высокой степени готовности — здесь установлены все окна, дом почти полностью облицован, нет и строительного забора. В то же время благоустройство еще не выполнено — перед домом лежат строительные материалы, прикрытые пленкой. В момент нашего визита ни в одном из окон не горел свет, нигде не было видно рабочих. Охранника не было тоже. Без забора площадка осталась незащищенной — отовсюду торчат провода, притом что до соседнего дома и его детской площадки рукой подать.

Одним словом, сложилось впечатление, что опасения дольщиков далеко не напрасны. Большая часть работ уже выполнена, однако видимых признаков того, что на стройплощадках что-то делается, очень мало.

Благоустройство еще не выполнено — перед домом лежат строительные материалы, прикрытые пленкой



Не достроив «Мелодию», взялись за «Жардин»

По данным kartoteka.ru, ООО «Пик+» в равных долях владеют Марат Саттаров и Артем Исламов. Саттаров также является директором «Пик+». Единственный учредитель и директор ООО «РТК» — некий Рустем Биккузин. Ранее компания принадлежала Олегу Куликову и Артему Исламову.

На сайте застройщика указано, что наряду с ООО «Пик+» и ООО «РТК» в группу компаний «Стандартстрой» входят также ООО «ИК«КазСтройСити» и ООО «СК«ТатСтройДом». Отмечается, что «Стандартстрой» построил 5-этажный дом №35 по улице Некрасова и 7-этажный дом №21 на Гоголя, а также выигрывал тендеры по строительству учебно-методического центра ФАС, по капремонту главного учебного корпуса и здания стоматологии Казанского государственного медицинского университета, по строительству здания детской поликлиники №4 и других объектов.

Любопытно, что кроме недостроенных «Мелодии» и «Нового горизонта» у застройщика есть еще два объекта — ЖК «Жардин» и ЖК «Поколение». Первый возводится на Аэропортовской, 25, недалеко от улицы Гвардейской. Планируемый срок сдачи объекта — II квартал 2019 года. Судя по проектной декларации, застройщик — тот же «Пик+». Несмотря на то, что «Жардин» позиционируется как комплекс, пока здесь строится только один пятиэтажный дом.

«Поколение» на Аделя Кутуя — самый свежий проект «Стандартстроя». Его застройщиком является компания «Инвест-строй торг», в качестве учредителей выступают все те же Марат Саттаров и Олег Куликов. Саттаров совмещает и должность директора «ИСТ». Разрешение на строительство «Поколения» выдано в июне 2018 года, действует оно до конца июня 2020 года. Получается, что за новый объект застройщик взялся, еще не достроив многоэтажки на Габишева и 1-й Азинской. При этом квартиры в «Поколении» уже вовсю продаются. Как рассказали нам в отделе продаж, стоимость квадратного метра стартует от 55 тыс. рублей, самую дешевую «однушку» можно купить за 2,2 млн рублей.

Квартиры в этих комплексах уже проданы

«Руководство ни с кем разговаривать не будет»



Мы попытались связаться с застройщиком, дабы выяснить имя подрядчика, который якобы не выполнил своих обязательств и тем самым заморозил стройку. Сотрудник отдела продаж «Стандартстрой» продиктовала корреспонденту «Реального времени» номер приемной руководителя «Пик+» Марата Саттарова. Но сразу предупредила, что общаться на тему срыва сроков в «Мелодии» и «Новом горизонте» руководители вряд ли захотят. Кроме того, удалось выяснить, что квартиры в этих комплексах уже проданы. На вопрос о продаже квартир в ЖК «Жардин» и ЖК «Поколение» сотрудница ответила, что застройщик там другой — не «стандартстроевский», но, как мы уже писали, несмотря на то, что юрлица там действительно другие, собственники объектов все те же.

Все наши попытки получить комментарии от владельцев компании оказались безуспешными. В приемной «Пик+» сначала долго не брали трубку, потом одна из сотрудниц все-таки ответила, что руководства нет на месте, и попросила перезвонить позже. Корреспондент попыталась оставить для связи свой номер, но сотрудница приемной отказалась его записывать, сославшись на то, что руководство с журналистами на тему проблемных строек не общается. В этот день боссы в офисе так и появились, по крайней мере так отвечали корреспонденту в приемной.

— Я же уже сказала, что руководство ни с кем разговаривать не будет, — заявили нам на другой день.

Отчаявшись побеседовать с неуловимым Маратом Саттаровым и его компаньонами, мы постарались найти судебные разбирательства с участием «Пик+», «РТК» и его руководителей самостоятельно, но, увы, попытки не увенчались успехом.

1 / 30 Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина

Гуландам Фатхуллина