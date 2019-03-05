Кредиты Татарстана: ипотеку подстегивают низкие ставки, а бизнес боится задолжать

Анализ рынка кредитования в регионе в 2018 году

Аналитическая служба «Реального времени» анализирует ситуацию с кредитованием физических и юридических лиц в Татарстане по итогам 2018 года. Как оказалось, «физики» и юридические лица ведут себя достаточно по-разному: у физлиц кредитование растет, а юрлица, напротив, снижают объемы кредитования.

Дешевая ипотека ведет к росту кредитования физлиц

Как следует из данных исследования аналитической службы «Реального времени», в 2018 году объемы кредитования физических лиц в Татарстане заметно выросли — сразу в полтора раза. Год назад физические лица в регионе взяли кредитов на сумму 215 млрд рублей, а в 2018 году она составила 323,2 млрд рублей.

Примерно такую же динамику показал и один из наиболее значимых видов кредитования — жилищные кредиты. Тут объем кредитов вырос на 43%, с 67 до 95,8 млрд рублей, а количество их выросло на четверть. Подробнее о ситуации с жилищным кредитованием мы рассказывали недавно. Вероятно, причиной роста популярности жилищных кредитов стало заметное снижение процентной ставки: в 2018 году она оказалась самой низкой за последние 5 лет — 9,53%. За год до этого процентная ставка составляла 10,6%, а, к примеру, по итогам 2015 года, вообще, 13,6%. Отметим также и рост заинтересованности кредитами под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Впрочем, рост тут не такой значительный, как в случае с жилищными кредитами в целом. Он составил 37% — с 17,5 млрд рублей в 2017 году до 24 млрд рублей в 2018 году.

Алсу Тазеева, управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Казани, несмотря на то, что считает 2018 год самым успешным ипотечным годом в Татарстане, прогнозирует, что в 2019 году результат сохранить не удастся. По ее словам, не стоит ожидать более высоких результатов и даже сохранения объемов выдач на прежнем уровне без запуска программ с господдержкой.

«Фактически опыт 2015 и 2016 годов показал, что строительный рынок выжил в результате субсидирования ставок со стороны государства и спецпрограмм от застройщиков, а ипотека превратилась из банковского продукта в социальный проект федерального уровня.

Ипотечные ставки пошли в рост еще с осени 2018 года и менее чем за полгода поднялись почти на 1,5 п.п. Если летом 2018 года средняя ипотечная ставка в Татарстане опустилась до исторического минимума — 9,6 процента годовых, то в феврале 2019-го она приблизилась к 11,5 процента годовых. Практически все эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост ставок — до 11,5 процента годовых в первом полугодии 2019 года, в связи с сохранением ключевой ставки на высоком уровне.

Косвенно о тенденции к росту ставок по ипотеке говорит тот факт, что практически все ведущие ипотечные банки существенно сократили срок действия предварительно одобренной заявки на кредит. Если раньше процентная ставка по одобренной заявке фиксировалась на срок до 4 месяцев, то сейчас этот срок сократился до 1 месяца, а то и 2 недель.

Если же среднерыночная ставка перешагнет планку в 12 процентов годовых, а инструмента поддержки в виде госпрограмм к этому моменту не будет, то с каждым последующим процентом объем выдач ипотеки будет снижаться на 15 процентов», — говорит Тазеева.

Кредиты в рублях, предоставленные физическим лицам в РТ на 1.01.2019

Дата Объем кредитов всего, млн руб. Жилищные кредиты Ипотечные жилищные кредиты под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года Количество, единиц Объем, млн руб. 01.01.2019 323.186 55.893 95.770 187,40 9,53 01.01.2018 214.954 44.427 66.972 176,8 10,57 01.01.2017 165.781 36.463 49.003 167,9 12,47 01.01.2016 130.788 29.920 37.957 163 13,62 01.01.2015 202.759 39.699 52.953 167,6 12,62 01.01.2014 212.778 34.392 38.414 157 12,51 Изменение в 2018 году 50% 26% 43% 6% -10%

Что касается задолженности, то она соответствующим образом выросла, но не так значительно, как объемы кредитования. В целом рублевая задолженность увеличилась лишь на 26% — с 309,5 до 391,1 млрд рублей. Задолженность по жилищным кредитам изменилась почти так же, она выросла на 28%, со 139,9 до 179,7 млрд рублей. Выросла и просроченная задолженность — с 1,1 до 1,26 млрд рублей, то есть на 15%.

При этом заметен рост интереса к кредитам в иностранной валюте: задолженность по ним выросла в два раза, со 182 до 373 млн рублей. Впрочем, несмотря на такой значительный рост, показатель по-прежнему в разы меньше, чем в 2013—2016 годах: тогда задолженность в валюте составляла от 1,06 (в 2013 году) до 1,77 млрд рублей (в 2015 году). А вот тревожно то, что за последний год в полтора раза выросла и валютная «просрочка» — с 20 до 30 млн рублей: видимо, привлекательность валютных кредитов играет злую шутку с заемщиками.

Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в РТ, на 1.01.2019, млн руб.

Дата в рублях в иностранной валюте по кредитам, всего по жилищным кредитам по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в том числе просроченная 01.01.2019 391.067 180.604 179.735 1.264 35.325 01.01.2018 309.496 140.945 139.879 1.097 26.353 01.01.2017 270.165 113.563 112.232 914 19.373 01.01.2016 259.176 94.150 92.108 718 01.01.2015 278.330 87.304 84.779 431 01.01.2014 245.803 63.675 60.709 286 Изменение в 2018 году 26% 28% 28% 15% 34%

Юридические лица опасаются кредитоваться

Значительно отличается ситуация в случае с кредитами, которые были выданы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В 2018 году объем взятых ими кредитов значительно уменьшился — более чем на треть, а точнее, на 35%. Показатель 2017 года был равен 2,13 трлн рублей, а в 2018 году он составил 1,39 трлн рублей. Причем снижение произошло как в случае с рублевыми кредитами (на те же 35%, до 1,37 трлн рублей), так и в случае с кредитами в иностранной валюте и драгоценных металлах (на 29%, с 22,5 до 16 млрд рублей).

А вот задолженность юрлиц показала достаточно разнонаправленную динамику. В целом она снизилась на 4%, с 736,9 до 706,7 млрд рублей. При этом рублевая задолженность снизилась более значительно — с 549,7 до 473,3 млрд рублей, то есть на 14%. Задолженность в иностранной валюте, напротив, выросла на четверть — со 187,1 до 233,5 млрд рублей. Отметим, что доля валютной задолженности довольно велика — около трети от общей, в то время как объем выданных кредитов в валюте составил лишь около 1% от общего объема выданных юрлицам кредитов. При этом «просрочка» практически не изменилась в рублях, а в иностранной валюте выросла незначительно — на 3%.

Андрей Пастернак, старший вице-президент «Росбанка» отмечает, что размер задолженности компаний того или иного региона на отчетную дату не дает полного представления о реальной потребности компаний региона в кредитах — в течение года кредитный портфель компаний может существенно меняться.

Отмечает субъективность таких цифр и Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»: «Зачастую появление какого-то крупного проекта, строительство масштабного промышленного объекта, активизация отдельных отраслей производства за счет адресных программ стимулирования со стороны региональных властей приводят к ускоренному росту объемов кредитования в данной области, республике или крае», — говорит он.

Кредиты, предоставленные юрлицам и индивидуальным предпринимателям в РТ, на 1.01.2019, млн руб.

Дата Объем Задолженность В том числе просроченная всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.01.2019 1.383.808 1.367.805 16.004 706.747 473.267 01.01.2018 2.125.849 2.103.346 22.503 736.839 549.694 01.01.2017 1.657.682 1.618.088 39.594 804.868 620.326 01.01.2016 908.484 811.975 96.509 832.120 615.087 01.01.2015 744.928 704.255 40.673 664.573 542.390 01.01.2014 743.297 694.076 49.221 538.024 464.622 Изменение в 2018 -35% -35% -29% -4% -14%

Нефтяники потеряли интерес к кредитам, строители — нашли, а химики набирают в валюте

Больше половины всех выданных кредитов — 849,8 млрд из 1,37 трлн рублей — приходится на компании обрабатывающей отрасли. Однако объемы кредитования отрасли за год снизились почти в два раза: в 2017 году только она получила кредитов на 1,65 трлн рублей, что больше, чем кредиты всех сегментов бизнеса в 2018 году. Основной «вклад» в это внес провал у производителей нефтепродуктов (а также кокса и ядерных материалов) — результат уменьшился на 59%, с 1,42 трлн до 585,5 млрд рублей. Другие относительно крупные отрасли обрабатывающих производств, наоборот, повысили объемы кредитования: производители транспортных средств и оборудования, например, увеличили кредитование на четверть, до 147 млрд рублей, причем конкретно производители автомобилей — вообще на 47%, до 124 млрд рублей. Производители пищевых продуктов увеличили сумму полученных кредитов на 6%, до 59,8 млрд рублей.

Что касается отраслей, не связанных с обрабатывающими производствами, то тут стоит обратить внимание на строительство, а также на транспорт и связь. Компании из сферы строительства за год увеличили объем кредитов в 2,3 раза, с 20,9 до 48 млрд рублей. Компании из сферы транспорта и связи увеличили кредитование в 2,35 раза, с 15,4 до 36,2 млрд рублей. Кроме того, на 14% выросла сумма кредитов на завершение расчетов, со 137,7 до 156,7 млрд рублей, а на 20% с 43,1 до 51,7 млрд рублей, — у компаний, связанных с операциями с недвижимым имуществом. При этом почти полностью перестали кредитоваться предприятия, занимающиеся деятельностью воздушного транспорта (входят в категорию «транспорт и связь», снижение с 965 до 10 млн рублей), на 15% снизились кредиты у «прочих видов деятельности», на 17% — у производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Кредиты, предоставленные юрлицам и индивидуальным предпринимателям в РТ в рублях, по видам экономической деятельности, на 1.01.2019, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 1.367.805 27.516 27.423 849.782 59.755 01.01.2018 2.103.346 30.952 30.332 1.652.976 56.576 01.01.2017 1.618.088 187.140 186.565 991.237 51.683 01.01.2016 811.975 12.434 11.551 329.110 30.186 01.01.2015 704.255 11.922 10.495 175.307 21.767 01.01.2014 694.076 30.124 26.619 172.181 32.197 Изменение в 2018 году -35% -11% -10% -49% 6%

В иностранной валюте из 16 млрд рублей взятых кредитов около 13,6 млрд приходится на предприятия, связанные с обрабатывающими производствами. В целом показатель в регионе снизился на 29% (с 22,5 млрд рублей), а в этой сфере он вырос примерно в 10 раз — с 1,4 млрд рублей, 12 млрд из этих денег получили в виде кредитов предприятия, связанные с химическим производством (год назад показатель равнялся нулю). Еще 1,2 млрд рублей получили производители транспортных средств и оборудования (на 12% меньше, чем год назад), а 2,2 млрд пришлось на предприятия, связанные с добычей полезных ископаемых (показатель снизился за год на 18%).

Кредиты, предоставленные юрлицам и индивидуальным предпринимателям в РТ в иностранной валюте, по видам экономической деятельности, на 1.01.2019, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 16.004 2.188 2.188 13.634 0 01.01.2018 22.503 2.672 0 1.399 0 01.01.2017 39.594 6.822 0 15.220 0 01.01.2016 96.509 22.955 0 50.182 0 01.01.2015 40.673 7.659 0 29.452 0 01.01.2014 49.221 0 0 39.357 0 Изменение в 2018 году -29% -18% 875%

«Просрочка» растет у продавцов

Как уже говорилось, рублевая задолженность предприятий Татарстана снизилась на 14% — с 549,7 до 473,3 млрд рублей. В основном это снижение обусловлено показателями предприятий, связанных с обрабатывающими производствами — у них задолженность снизилась на 20%, с 282 до 225,5 млрд рублей. Тут, в частности, в три раза снизились долги производителей нефтепродуктов (с 67,5 до 22,2 млрд рублей), на 38% — у производителей пищевых продуктов (с 65,7 до 40,5 млрд рублей). А вот производители транспортных средств, наоборот, повысили задолженность на 19%, с 99,7 до 119 млрд рублей. Из отраслей, не связанных с обрабатывающими производствами, заметно очень сильное — с 24,9 до 3,2 млрд рублей — снижение задолженности компаний, связанных с добычей полезных ископаемых. Кроме того, на 18% снизился показатель производителей и распределителей электроэнергии, газа и воды — с 23,3 до 19,2 млрд рублей.

Валютная задолженность выросла на четверть — со 187,1 до 233,5 млрд рублей. Почти вся она — на сумму 186,6 млрд рублей — приходится на обрабатывающие производства. Особенно заметен рост в сегментах химического производства (31%, с 96,5 до 126,3 млрд рублей) и производства нефтепродуктов (на 21%, с 45,6 до 55 млрд рублей).

Задолженность по кредитам, предоставленным в РТ юрлицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности, на 1.01.2019, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 473.267 3.220 3.146 225.528 40.530 01.01.2018 549.694 24.855 24.757 282.302 65.714 01.01.2017 620.326 8.990 8.691 253.286 60.651 01.01.2016 615.087 5.863 5.775 225.157 51.558 01.01.2015 542.390 6.741 5.604 188.027 42.078 01.01.2014 464.622 4.903 3.869 151.234 48.822 Изменение в 2018 -14% -87% -87% -20% -38%

Рублевая «просрочка» в целом по всем юрлицам практически не изменилась и составила 22,3 млрд рублей. Обрабатывающие производства и торговля увеличили ее на четверть (с 6,2 до 7,6 млрд рублей и с 3,6 до 4,4 млрд рублей), а, например, сельское хозяйство, строительство и операции с недвижимым имуществом, напротив, снизили на 17—26%. В валюте «просрочка» выросла на 3%, но она совсем незначительная, около 606 млн рублей. Для сравнения — по итогам 2016 года она составляла 4,17 млрд рублей. В 2018 году она в основном приходится на обрабатывающие производства (485 млн, за год не изменилась), еще 121 млн — на оптовую и розничную торговлю.

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным в РТ юрлицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности, на 1.01.2019, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 22.346 2 0 7.593 107 01.01.2018 22.279 8 0 6.167 333 01.01.2017 16.586 12 1 2.913 165 01.01.2016 15.285 16 1 4.173 1.106 01.01.2015 12.602 124 118 4.781 3.092 01.01.2014 15.286 165 116 7.472 6.831 Изменение в 2018 году 0% -75% 23% -68%

МСБ наращивает долги

Малый и средний бизнес за прошедший год взял кредитов на 213,1 млрд рублей. Это лишь на 4% больше, чем годом ранее. Индивидуальные предприниматели взяли кредитов на 12,7 млрд рублей. Тут рост составил уже более заметные 12%. Почти все эти кредиты — рублевые. Кредитов в иностранных валютах взято всего на 76 млн рублей (это в четыре раза больше, чем год назад).

Кредиты, предоставленные в РТ субъектам МСП, млн руб.



Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателям субъектам малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателям субъектам малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателям 01.01.2019 213.145 12.719 76 0 213.221 12.719 01.01.2018 205.643 11.321 18 0 205.661 11.321 01.01.2017 215.271 8.922 1.453 0 216.724 8.922 01.01.2016 176.915 8.512 18.401 0 195.316 8.512 01.01.2015 237.238 17.503 31 0 237.269 17.503 01.01.2014 235.665 21.258 2.535 130 238.200 21.388 Изменение в 2018 году 4% 12% 322% 4% 12%

Задолженность МСБ по кредитам в рублях выросла на 16%, чуть меньше, чем у физлиц, и составила 127 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели увеличили задолженность менее значительно — на 3%. В иностранной валюте «просрочка» выросла со 118 до 611 млн рублей. А вот рублевая «просрочка» заметно снизилась — на 24% в случае со всем МСБ (с 6,2 до 4,8 млрд рублей), на 47% в случае с индивидуальными предпринимателями (с 754 до 397 млн рублей).

Задолженность по кредитам, предоставленным в РТ субъектам МСП, на 1.01.2019, млн руб.

Дата Задолженность Просроченная задолженность в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателей 01.01.2019 127.021 9.545 611 0 127.632 01.01.2018 109.308 9.284 118 0 109.426 01.01.2017 163.290 10.413 1.588 0 164.878 01.01.2016 157.849 12.968 16.895 0 174.744 01.01.2015 146.003 17.927 710 0 146.713 01.01.2014 134.768 19.036 454 328 135.222 Изменение в 2018 году 16% 3% 418% 17%