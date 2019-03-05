Кредиты Татарстана: ипотеку подстегивают низкие ставки, а бизнес боится задолжать
Анализ рынка кредитования в регионе в 2018 году
Аналитическая служба «Реального времени» анализирует ситуацию с кредитованием физических и юридических лиц в Татарстане по итогам 2018 года. Как оказалось, «физики» и юридические лица ведут себя достаточно по-разному: у физлиц кредитование растет, а юрлица, напротив, снижают объемы кредитования.
Дешевая ипотека ведет к росту кредитования физлиц
Как следует из данных исследования аналитической службы «Реального времени», в 2018 году объемы кредитования физических лиц в Татарстане заметно выросли — сразу в полтора раза. Год назад физические лица в регионе взяли кредитов на сумму 215 млрд рублей, а в 2018 году она составила 323,2 млрд рублей.
Примерно такую же динамику показал и один из наиболее значимых видов кредитования — жилищные кредиты. Тут объем кредитов вырос на 43%, с 67 до 95,8 млрд рублей, а количество их выросло на четверть. Подробнее о ситуации с жилищным кредитованием мы рассказывали недавно. Вероятно, причиной роста популярности жилищных кредитов стало заметное снижение процентной ставки: в 2018 году она оказалась самой низкой за последние 5 лет — 9,53%. За год до этого процентная ставка составляла 10,6%, а, к примеру, по итогам 2015 года, вообще, 13,6%. Отметим также и рост заинтересованности кредитами под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Впрочем, рост тут не такой значительный, как в случае с жилищными кредитами в целом. Он составил 37% — с 17,5 млрд рублей в 2017 году до 24 млрд рублей в 2018 году.
Алсу Тазеева, управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Казани, несмотря на то, что считает 2018 год самым успешным ипотечным годом в Татарстане, прогнозирует, что в 2019 году результат сохранить не удастся. По ее словам, не стоит ожидать более высоких результатов и даже сохранения объемов выдач на прежнем уровне без запуска программ с господдержкой.
«Фактически опыт 2015 и 2016 годов показал, что строительный рынок выжил в результате субсидирования ставок со стороны государства и спецпрограмм от застройщиков, а ипотека превратилась из банковского продукта в социальный проект федерального уровня.
Ипотечные ставки пошли в рост еще с осени 2018 года и менее чем за полгода поднялись почти на 1,5 п.п. Если летом 2018 года средняя ипотечная ставка в Татарстане опустилась до исторического минимума — 9,6 процента годовых, то в феврале 2019-го она приблизилась к 11,5 процента годовых. Практически все эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост ставок — до 11,5 процента годовых в первом полугодии 2019 года, в связи с сохранением ключевой ставки на высоком уровне.
Косвенно о тенденции к росту ставок по ипотеке говорит тот факт, что практически все ведущие ипотечные банки существенно сократили срок действия предварительно одобренной заявки на кредит. Если раньше процентная ставка по одобренной заявке фиксировалась на срок до 4 месяцев, то сейчас этот срок сократился до 1 месяца, а то и 2 недель.
Если же среднерыночная ставка перешагнет планку в 12 процентов годовых, а инструмента поддержки в виде госпрограмм к этому моменту не будет, то с каждым последующим процентом объем выдач ипотеки будет снижаться на 15 процентов», — говорит Тазеева.
|Дата
|Объем кредитов всего, млн руб.
|Жилищные кредиты
|Ипотечные жилищные кредиты
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|01.01.2019
|323.186
|55.893
|95.770
|187,40
|9,53
|01.01.2018
|214.954
|44.427
|66.972
|176,8
|10,57
|01.01.2017
|165.781
|36.463
|49.003
|167,9
|12,47
|01.01.2016
|130.788
|29.920
|37.957
|163
|13,62
|01.01.2015
|202.759
|39.699
|52.953
|167,6
|12,62
|01.01.2014
|212.778
|34.392
|38.414
|157
|12,51
|Изменение в 2018 году
|50%
|26%
|43%
|6%
|-10%
Что касается задолженности, то она соответствующим образом выросла, но не так значительно, как объемы кредитования. В целом рублевая задолженность увеличилась лишь на 26% — с 309,5 до 391,1 млрд рублей. Задолженность по жилищным кредитам изменилась почти так же, она выросла на 28%, со 139,9 до 179,7 млрд рублей. Выросла и просроченная задолженность — с 1,1 до 1,26 млрд рублей, то есть на 15%.
При этом заметен рост интереса к кредитам в иностранной валюте: задолженность по ним выросла в два раза, со 182 до 373 млн рублей. Впрочем, несмотря на такой значительный рост, показатель по-прежнему в разы меньше, чем в 2013—2016 годах: тогда задолженность в валюте составляла от 1,06 (в 2013 году) до 1,77 млрд рублей (в 2015 году). А вот тревожно то, что за последний год в полтора раза выросла и валютная «просрочка» — с 20 до 30 млн рублей: видимо, привлекательность валютных кредитов играет злую шутку с заемщиками.
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте
|по кредитам, всего
|по жилищным кредитам
|по ипотечным жилищным кредитам
|в том числе просроченная
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|в том числе просроченная
|01.01.2019
|391.067
|180.604
|179.735
|1.264
|35.325
|01.01.2018
|309.496
|140.945
|139.879
|1.097
|26.353
|01.01.2017
|270.165
|113.563
|112.232
|914
|19.373
|01.01.2016
|259.176
|94.150
|92.108
|718
|01.01.2015
|278.330
|87.304
|84.779
|431
|01.01.2014
|245.803
|63.675
|60.709
|286
|Изменение в 2018 году
|26%
|28%
|28%
|15%
|34%
Юридические лица опасаются кредитоваться
Значительно отличается ситуация в случае с кредитами, которые были выданы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В 2018 году объем взятых ими кредитов значительно уменьшился — более чем на треть, а точнее, на 35%. Показатель 2017 года был равен 2,13 трлн рублей, а в 2018 году он составил 1,39 трлн рублей. Причем снижение произошло как в случае с рублевыми кредитами (на те же 35%, до 1,37 трлн рублей), так и в случае с кредитами в иностранной валюте и драгоценных металлах (на 29%, с 22,5 до 16 млрд рублей).
А вот задолженность юрлиц показала достаточно разнонаправленную динамику. В целом она снизилась на 4%, с 736,9 до 706,7 млрд рублей. При этом рублевая задолженность снизилась более значительно — с 549,7 до 473,3 млрд рублей, то есть на 14%. Задолженность в иностранной валюте, напротив, выросла на четверть — со 187,1 до 233,5 млрд рублей. Отметим, что доля валютной задолженности довольно велика — около трети от общей, в то время как объем выданных кредитов в валюте составил лишь около 1% от общего объема выданных юрлицам кредитов. При этом «просрочка» практически не изменилась в рублях, а в иностранной валюте выросла незначительно — на 3%.
Андрей Пастернак, старший вице-президент «Росбанка» отмечает, что размер задолженности компаний того или иного региона на отчетную дату не дает полного представления о реальной потребности компаний региона в кредитах — в течение года кредитный портфель компаний может существенно меняться.
Отмечает субъективность таких цифр и Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»: «Зачастую появление какого-то крупного проекта, строительство масштабного промышленного объекта, активизация отдельных отраслей производства за счет адресных программ стимулирования со стороны региональных властей приводят к ускоренному росту объемов кредитования в данной области, республике или крае», — говорит он.
|Дата
|Объем
|Задолженность
|В том числе просроченная
|всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.01.2019
|1.383.808
|1.367.805
|16.004
|706.747
|473.267
|01.01.2018
|2.125.849
|2.103.346
|22.503
|736.839
|549.694
|01.01.2017
|1.657.682
|1.618.088
|39.594
|804.868
|620.326
|01.01.2016
|908.484
|811.975
|96.509
|832.120
|615.087
|01.01.2015
|744.928
|704.255
|40.673
|664.573
|542.390
|01.01.2014
|743.297
|694.076
|49.221
|538.024
|464.622
|Изменение в 2018
|-35%
|-35%
|-29%
|-4%
|-14%
Нефтяники потеряли интерес к кредитам, строители — нашли, а химики набирают в валюте
Больше половины всех выданных кредитов — 849,8 млрд из 1,37 трлн рублей — приходится на компании обрабатывающей отрасли. Однако объемы кредитования отрасли за год снизились почти в два раза: в 2017 году только она получила кредитов на 1,65 трлн рублей, что больше, чем кредиты всех сегментов бизнеса в 2018 году. Основной «вклад» в это внес провал у производителей нефтепродуктов (а также кокса и ядерных материалов) — результат уменьшился на 59%, с 1,42 трлн до 585,5 млрд рублей. Другие относительно крупные отрасли обрабатывающих производств, наоборот, повысили объемы кредитования: производители транспортных средств и оборудования, например, увеличили кредитование на четверть, до 147 млрд рублей, причем конкретно производители автомобилей — вообще на 47%, до 124 млрд рублей. Производители пищевых продуктов увеличили сумму полученных кредитов на 6%, до 59,8 млрд рублей.
Что касается отраслей, не связанных с обрабатывающими производствами, то тут стоит обратить внимание на строительство, а также на транспорт и связь. Компании из сферы строительства за год увеличили объем кредитов в 2,3 раза, с 20,9 до 48 млрд рублей. Компании из сферы транспорта и связи увеличили кредитование в 2,35 раза, с 15,4 до 36,2 млрд рублей. Кроме того, на 14% выросла сумма кредитов на завершение расчетов, со 137,7 до 156,7 млрд рублей, а на 20% с 43,1 до 51,7 млрд рублей, — у компаний, связанных с операциями с недвижимым имуществом. При этом почти полностью перестали кредитоваться предприятия, занимающиеся деятельностью воздушного транспорта (входят в категорию «транспорт и связь», снижение с 965 до 10 млн рублей), на 15% снизились кредиты у «прочих видов деятельности», на 17% — у производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|1.367.805
|27.516
|27.423
|849.782
|59.755
|01.01.2018
|2.103.346
|30.952
|30.332
|1.652.976
|56.576
|01.01.2017
|1.618.088
|187.140
|186.565
|991.237
|51.683
|01.01.2016
|811.975
|12.434
|11.551
|329.110
|30.186
|01.01.2015
|704.255
|11.922
|10.495
|175.307
|21.767
|01.01.2014
|694.076
|30.124
|26.619
|172.181
|32.197
|Изменение в 2018 году
|-35%
|-11%
|-10%
|-49%
|6%
В иностранной валюте из 16 млрд рублей взятых кредитов около 13,6 млрд приходится на предприятия, связанные с обрабатывающими производствами. В целом показатель в регионе снизился на 29% (с 22,5 млрд рублей), а в этой сфере он вырос примерно в 10 раз — с 1,4 млрд рублей, 12 млрд из этих денег получили в виде кредитов предприятия, связанные с химическим производством (год назад показатель равнялся нулю). Еще 1,2 млрд рублей получили производители транспортных средств и оборудования (на 12% меньше, чем год назад), а 2,2 млрд пришлось на предприятия, связанные с добычей полезных ископаемых (показатель снизился за год на 18%).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|16.004
|2.188
|2.188
|13.634
|0
|01.01.2018
|22.503
|2.672
|0
|1.399
|0
|01.01.2017
|39.594
|6.822
|0
|15.220
|0
|01.01.2016
|96.509
|22.955
|0
|50.182
|0
|01.01.2015
|40.673
|7.659
|0
|29.452
|0
|01.01.2014
|49.221
|0
|0
|39.357
|0
|Изменение в 2018 году
|-29%
|-18%
|875%
«Просрочка» растет у продавцов
Как уже говорилось, рублевая задолженность предприятий Татарстана снизилась на 14% — с 549,7 до 473,3 млрд рублей. В основном это снижение обусловлено показателями предприятий, связанных с обрабатывающими производствами — у них задолженность снизилась на 20%, с 282 до 225,5 млрд рублей. Тут, в частности, в три раза снизились долги производителей нефтепродуктов (с 67,5 до 22,2 млрд рублей), на 38% — у производителей пищевых продуктов (с 65,7 до 40,5 млрд рублей). А вот производители транспортных средств, наоборот, повысили задолженность на 19%, с 99,7 до 119 млрд рублей. Из отраслей, не связанных с обрабатывающими производствами, заметно очень сильное — с 24,9 до 3,2 млрд рублей — снижение задолженности компаний, связанных с добычей полезных ископаемых. Кроме того, на 18% снизился показатель производителей и распределителей электроэнергии, газа и воды — с 23,3 до 19,2 млрд рублей.
Валютная задолженность выросла на четверть — со 187,1 до 233,5 млрд рублей. Почти вся она — на сумму 186,6 млрд рублей — приходится на обрабатывающие производства. Особенно заметен рост в сегментах химического производства (31%, с 96,5 до 126,3 млрд рублей) и производства нефтепродуктов (на 21%, с 45,6 до 55 млрд рублей).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|473.267
|3.220
|3.146
|225.528
|40.530
|01.01.2018
|549.694
|24.855
|24.757
|282.302
|65.714
|01.01.2017
|620.326
|8.990
|8.691
|253.286
|60.651
|01.01.2016
|615.087
|5.863
|5.775
|225.157
|51.558
|01.01.2015
|542.390
|6.741
|5.604
|188.027
|42.078
|01.01.2014
|464.622
|4.903
|3.869
|151.234
|48.822
|Изменение в 2018
|-14%
|-87%
|-87%
|-20%
|-38%
Рублевая «просрочка» в целом по всем юрлицам практически не изменилась и составила 22,3 млрд рублей. Обрабатывающие производства и торговля увеличили ее на четверть (с 6,2 до 7,6 млрд рублей и с 3,6 до 4,4 млрд рублей), а, например, сельское хозяйство, строительство и операции с недвижимым имуществом, напротив, снизили на 17—26%. В валюте «просрочка» выросла на 3%, но она совсем незначительная, около 606 млн рублей. Для сравнения — по итогам 2016 года она составляла 4,17 млрд рублей. В 2018 году она в основном приходится на обрабатывающие производства (485 млн, за год не изменилась), еще 121 млн — на оптовую и розничную торговлю.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|22.346
|2
|0
|7.593
|107
|01.01.2018
|22.279
|8
|0
|6.167
|333
|01.01.2017
|16.586
|12
|1
|2.913
|165
|01.01.2016
|15.285
|16
|1
|4.173
|1.106
|01.01.2015
|12.602
|124
|118
|4.781
|3.092
|01.01.2014
|15.286
|165
|116
|7.472
|6.831
|Изменение в 2018 году
|0%
|-75%
|23%
|-68%
МСБ наращивает долги
Малый и средний бизнес за прошедший год взял кредитов на 213,1 млрд рублей. Это лишь на 4% больше, чем годом ранее. Индивидуальные предприниматели взяли кредитов на 12,7 млрд рублей. Тут рост составил уже более заметные 12%. Почти все эти кредиты — рублевые. Кредитов в иностранных валютах взято всего на 76 млн рублей (это в четыре раза больше, чем год назад).
Кредиты, предоставленные в РТ субъектам МСП, млн руб.
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателям
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателям
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателям
|01.01.2019
|213.145
|12.719
|76
|0
|213.221
|12.719
|01.01.2018
|205.643
|11.321
|18
|0
|205.661
|11.321
|01.01.2017
|215.271
|8.922
|1.453
|0
|216.724
|8.922
|01.01.2016
|176.915
|8.512
|18.401
|0
|195.316
|8.512
|01.01.2015
|237.238
|17.503
|31
|0
|237.269
|17.503
|01.01.2014
|235.665
|21.258
|2.535
|130
|238.200
|21.388
|Изменение в 2018 году
|4%
|12%
|322%
|4%
|12%
Задолженность МСБ по кредитам в рублях выросла на 16%, чуть меньше, чем у физлиц, и составила 127 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели увеличили задолженность менее значительно — на 3%. В иностранной валюте «просрочка» выросла со 118 до 611 млн рублей. А вот рублевая «просрочка» заметно снизилась — на 24% в случае со всем МСБ (с 6,2 до 4,8 млрд рублей), на 47% в случае с индивидуальными предпринимателями (с 754 до 397 млн рублей).
|Дата
|Задолженность
|Просроченная задолженность
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателей
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателей
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателей
|01.01.2019
|127.021
|9.545
|611
|0
|127.632
|01.01.2018
|109.308
|9.284
|118
|0
|109.426
|01.01.2017
|163.290
|10.413
|1.588
|0
|164.878
|01.01.2016
|157.849
|12.968
|16.895
|0
|174.744
|01.01.2015
|146.003
|17.927
|710
|0
|146.713
|01.01.2014
|134.768
|19.036
|454
|328
|135.222
|Изменение в 2018 году
|16%
|3%
|418%
|17%
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