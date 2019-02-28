Ипотека в России: число кредитов растет, ВТБ24 избавился от цифр, а «Ак Барс» вышел в российский топ

Анализ рынка по итогам 2018 года

«Реальное время» анализирует итоги прошлого года для российского рынка ипотечного жилищного кредитования. Распределение банков в топ-10 не претерпело значительных изменений — при этом в десятку крупнейших вошел татарстанский «Ак Барс». А вот Сбербанк, по мнению экспертов, начинают теснить другие игроки.

Сбербанк в лидерах, но его начинают теснить

Все банки, входящие в топ-10 по числу выданных жилищных кредитов в 2018 году, значительно улучшили свои показатели. Количество выданных этими банками жилищных кредитов выросло как минимум на 10%. В отдельных случаях результат вообще измеряется десятками тысяч процентов, однако это — частный случай, о котором будет сказано ниже.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», отмечает, что в предыдущие периоды абсолютным лидером этого сегмента кредитования являлся Сбербанк. Не изменилась ситуация и сейчас, но прослеживается тенденция к росту других участников рынка: «Многие достаточно крупные игроки стали понемногу теснить его (Сбербанк, — прим. ред.), укрепляя свои позиции. Рост ипотечного кредитования в прошедшем году наблюдался у большинства достаточно крупных кредитных учреждений. Это было вызвано и снижением процентных ставок, и широкой линейкой специальных программ, предполагающих выдачу льготных кредитов или предусматривающих определенные бонусы.

Вероятнее всего, эта тенденция сохранится и в ближайшее время, поскольку большинству банков в условиях сжимающегося рынка придется испытывать жесткую конкуренцию и изыскивать пути оптимизации расходов, существенного улучшения качества и масштабов маркетинговых мероприятий, расширять линейку предлагаемых продуктов. Немаловажен и грядущий переход на расчеты с использованием счетов эскроу, где застройщики за счет сотрудничества с теми или иными кредитными учреждениями смогут в определенной степени влиять на выбор заемщиком банка-кредитора», — говорит Коренев.

ВТБ подменил ВТБ24, а «ГПБ» стабилизируется

Крупнейший банк России — «Сбербанк» — увеличил количество выданных кредитов на 31%, а их сумму — на 44%. Банк выдал 850 тысяч кредитов на общую сумму 1,61 трлн рублей. Уже привычный довольно скромный средний чек банка вырос на 10% — с 1,73 до 1,9 млн рублей. Отметим, что число кредитов, выданных под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, выросло не так сильно — всего на 11%, а сумма их увеличилась на 23%. Доля просроченной задолженности составила 0,8% — годом ранее она достигала 1%.

Второе место оказалось у банка ВТБ с ростом показателя на невероятные 20 тысяч процентов. Впрочем, ларчик открывается просто. Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что рост кредитов от ВТБ связан исключительно с присоединением к нему ВТБ24. «Раньше практически весь объем кредитования шел с баланса ВТБ24, а сам ВТБ этим не занимался. В результате объединения в начале 2018 года ВТБ получил к себе на баланс все кредиты ВТБ24, поэтому и получился такой одномоментный прирост», — говорит он. В 2018 году банк выдал 248 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 590 млрд рублей. Средний чек составил 2,375 млн рублей — это заметно больше, чем у лидера рынка. Для сравнения, ВТБ24 в 2017 году выдал около 182 тысяч кредитов на 389 млрд рублей со средним чеком в 2,14 млн рублей. Еще 1,26 тысяч кредитов на 4,7 млрд рублей (средний чек — 3,74 млн рублей) выдал сам ВТБ, под брендом которого сейчас работает и ВТБ24. Интересно, что при этом доля «просрочки» даже немного увеличилась — с прошлогодних 0,6% у ВТБ24 до 0,7% сейчас. Впрочем, это по-прежнему меньше, чем у Сбербанка.

На третьем месте расположился банк с одним из самых небольших средних чеков — «Россельхозбанк». Средний размер жилищного кредита составил здесь 1,86 млн рублей — это даже меньше, чем год назад (1,895 млн). Количество жилищных кредитов за год выросло здесь на 56%, а их сумма — на 53%, банк выдал 68,5 тысячи кредитов на общую сумму 127,6 млрд рублей. Банк за год не изменил своей третьей позиции, а вот доля «просрочки» заметно выросла с 1,2% до 1,9%.

Четвертое место, как и год назад, оказалось у «Газпромбанка», который стал одним из лидеров по годовому росту как числа кредитов, так и их суммы. При этом доля просроченной задолженности снизилась с 0,7% до 0,5%, так что показатель банка «Газпрома» можно считать одним из наиболее успешных. Год назад банк выдал 35,4 тысячи кредитов, в этом году показатель вырос до 61,9 тысячи. Общая сумма составила 152,7 млрд рублей — год назад было лишь 72,8 млрд рублей. Показатели выросли на 75% и 108% соответственно, а средний чек увеличился на 19% — с 2,07 до 2,47 млн рублей.

Находящийся на пятом месте «Совкомбанк» показал довольно необычную динамику. Количество жилищных кредитов выросло всего на 25% — с 22 до 27,6 тысячи, а вот сумма кредитов при этом увеличилась более чем в два раза — с 13,9 до 28,7 млрд рублей. Соответственно, на две трети увеличился средний чек — однако он по-прежнему самый небольшой из всех банков топ-10: 1,04 млн рублей (год назад было всего 629 тысяч). При этом, несмотря на увеличение обоих ключевых показателей, банк заметно ухудшил еще один важный параметр — долю просроченной задолженности: она выросла с и без того заметных 1,5% до 3,5%. Сейчас «Совкомбанк» — лидер среди всех банков топ-10 по доле просроченной задолженности.

«Совкомбанк» — лидер среди всех банков топ-10 по доле просроченной задолженности. Фото tatbank.ru

«ДельтаКредит» успешен, а «Открытие» идет в долевое строительство

Шестое место сохранил за собой «ДельтаКредит». Число кредитов тут выросло не очень заметно — на 25% (с 20 до 27 тысяч), а вот объем их показал взрывной рост — в 3,6 раза, с 19,6 до 70,6 млрд рублей. Как следствие, очень заметно вырос и средний чек — с одного из самых низких показателей прошлого года в 971 тыс. рублей он вырос в 2,7 раз, до самого крупного из банков топ-10 — 2,6 млн рублей. При этом, несмотря на такой значительный рост, доля «просрочки» выросла едва заметно — с 0,5% до 0,6%. Благодаря этому «ДельтаКредит» можно, наравне с «ГПБ», назвать одним из триумфаторов года.

А вот у банка «Открытие» динамика очень странная. За год он поднялся с 13-го на седьмое место — казалось бы, очень успешный показатель, но вот касается он только числа выданных кредитов. Они действительно сильно выросли — сразу в 2,5 раза (с 6,4 до 15,6 тысячи), но при этом сумма кредитов не только не показала такую динамику, она даже снизилась, причем сразу на четверть — с 52,9 до 38,8 млрд рублей. Как следствие, «обвалился» средний чек, с нестандартно крупных 8,3 млн до 2,5 млн рублей (минус 70%). При этом значительно, в пять раз по числу и на 15% по сумме, выросли кредиты под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Удалось снизить и важный показатель просроченной задолженности — с 3,3% до 2,5%.

У находящегося на восьмом месте «Уралсиба» показатели выглядят стабильными. Он, правда, опустился с седьмого места, но это объясняется скорее ростом числа кредитов «Открытия». Практически все ключевые показатели существенно не изменились: число кредитов выросло на 10% (с 13,2 до 14,5 тысячи), их сумма — на 13% (с 27,9 до 31,4 млрд рублей), средний чек — на 2% (с 2,11 до 2,16 млн рублей). При этом год назад у «Уралсиба» были очень тревожные показатели по «просрочке» — она составляла 6,5%, сейчас же ситуация несколько выровнялась — показатель снизился до 3%.

За год «Ак Барс» увеличил число выданных кредитов на 59% (с 8 до 13 тысяч), а сумму — на 45% (с 16 до 23,2 млрд рублей)



В топ-10 вошел и один из татарстанских банков. Это расположившийся на девятом месте «Ак Барс». Год назад банку не хватило совсем немного для попадания в топ-10, он открывал вторую десятку. За год «Ак Барс» увеличил число выданных кредитов на 59% (с 8 до 13 тысяч), а сумму — на 45% (с 16 до 23,2 млрд рублей). Средняя сумма в результате снизилась на 9% — с 1,96 до 1,79 млн рублей, а «просрочка» уменьшилась с 2,5% до 1,7%.

Замыкает десятку по числу кредитов банк «Российский капитал» — он увеличил показатель на 51%, с 8,2 до 12,4 тысячи кредитов, но снизил сумму на 20% — с 31 до 25 млрд рублей. Соответственно, сильно (на 47%) снизился средний чек — с 3,79 до 2 млн рублей, а просроченная задолженность, и без того маленькая — 0,3%, — снизилась до 0,2%.

«Связь-банк» сдает позиции, а два челнинских банка — по-прежнему с маленьким чеком

В десятку по сумме входят два банка, не вошедших в топ-10 по числу кредитов. Седьмое место по сумме занимает «Райффайзенбанк» с 11,8 тысячи кредитов на 37,5 млрд рублей. Доля просроченной задолженности составляет 0,4% (год назад — 0,6%). Сумма выросла в 2,55 раз, а число — на 9%. Соответственно, средний чек увеличился в 2,3 раза — до 3,2 млн рублей. По числу кредитов банк расположился на 12-й позиции.

В топ-10 по сумме также входит банк «Возрождение». За 2018 год он выдал 10,6 тысячи кредитов на 28,5 млрд рублей. Сумма выросла на 79%, число — на 63%, а средний чек — на 10%, до 2,68 млн рублей. «Просрочка» снизилась на 0,1% — ровно до 1%.

Отметим, кроме того, еще несколько банков, результаты которых в 2018 году оказались выдающимися. Это, например, «ЮниКредит Банк», расположившийся на 15-м месте и по числу выданных кредитов, и по их сумме. Год назад он был на три строчки ниже по числу кредитов и на две строчки ниже — по сумме. За год банк увеличил число кредитов в 2,4 раза, а сумму — в 2,3 раза. При этом средний чек сократился на 3%, до 2,67 млн рублей, а доля «просрочки» снизилась с 4% до 2,4%.

У этого банка по-прежнему самый низкий показатель среднего чека из банков топ-35 — 480 тыс. рублей. Фото nvdaily.ru



Выделим также и «Связь-Банк», который продемонстрировал заметный результат, но с негативной стороны. Число выданных кредитов у него сократилось на 23% (с 5,7 до 4,4 тысяч), а сумма кредитов — на 22%, с 11,5 до 9,06 млрд рублей. Несмотря на сокращение объемов жилищного кредитования, доля «просрочки» у банка только выросла — с 0,7% до 1,7%.

Что касается банков из Татарстана, то в топ-35 банков России по числу выданных кредитов входят, помимо триумфатора «Ак Барса» еще четыре банка из региона. Крупнейший из них — расположившийся на 22-м месте «Автоградбанк». У этого банка по-прежнему самый низкий показатель среднего чека из банков топ-35 — всего 480 тыс. рублей. Однако это на 30% больше, чем год назад. При этом число выданных кредитов сократилось на 10% (до 3 тысяч), а их сумма выросла на 28%, с 1,24 до 1,44 млрд рублей. Доля «просрочки» практически не изменилась и составляет около 2%.

Еще один челнинский банк — «Акибанк» — расположился на 26-м месте. Он увеличил число кредитов почти на треть (до 1,86 тысячи), а сумму снизил на 12% — с 1,43 до 1,26 млрд рублей. Средняя сумма, в прошлом году не дотягивавшая одну тысячу до миллиона, уменьшилась на треть, до 679 тыс. рублей. Уменьшилась, правда, и доля «просрочки» — с 2,7% до 4%.

Жилищные кредиты за 2018 год

Количество выданных рублевых жилищных кредитов за 2018 год Количество выданных рублевых жилищных кредитов за 2017 год Объем выданных рублевых жилищных кредитов за 2018 год Объем выданных рублевых жилищных кредитов за 2017 год Изменение количества выданных рублевых жилищных кредитов БАНК Жилищные кредиты, всего, из них: ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве Жилищные кредиты, всего, из них: ипотечные жилищные кредиты, всего, из них: ПАО Сбербанк (рег.№ 1481) 850 327 850 288 194 395 647 372 647 316 Банк ВТБ (ПАО) (рег.№ 1000) 248 249 248 249 81 658 1 263 1 262 АО «Россельхозбанк» (рег.№ 3349) 68 486 67 775 13 042 43 893 42 550 Банк ГПБ (АО) (рег.№ 354) 61 886 61 886 20 827 35 388 35 388 ПАО «Совкомбанк» (рег.№ 963) 27 561 27 561 1 605 22 071 22 069 АО «КБ ДельтаКредит» (рег.№ 3338) 27 021 27 021 4 635 20 166 20 166 ПАО Банк «ФК Открытие» (рег.№ 2209) 15 606 15 606 3 402 6 369 6 369 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (рег.№ 2275) 14 538 14 401 6 824 13 193 13 169