Ипотека в России: число кредитов растет, ВТБ24 избавился от цифр, а «Ак Барс» вышел в российский топ
Анализ рынка по итогам 2018 года
«Реальное время» анализирует итоги прошлого года для российского рынка ипотечного жилищного кредитования. Распределение банков в топ-10 не претерпело значительных изменений — при этом в десятку крупнейших вошел татарстанский «Ак Барс». А вот Сбербанк, по мнению экспертов, начинают теснить другие игроки.
Сбербанк в лидерах, но его начинают теснить
Все банки, входящие в топ-10 по числу выданных жилищных кредитов в 2018 году, значительно улучшили свои показатели. Количество выданных этими банками жилищных кредитов выросло как минимум на 10%. В отдельных случаях результат вообще измеряется десятками тысяч процентов, однако это — частный случай, о котором будет сказано ниже.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», отмечает, что в предыдущие периоды абсолютным лидером этого сегмента кредитования являлся Сбербанк. Не изменилась ситуация и сейчас, но прослеживается тенденция к росту других участников рынка: «Многие достаточно крупные игроки стали понемногу теснить его (Сбербанк, — прим. ред.), укрепляя свои позиции. Рост ипотечного кредитования в прошедшем году наблюдался у большинства достаточно крупных кредитных учреждений. Это было вызвано и снижением процентных ставок, и широкой линейкой специальных программ, предполагающих выдачу льготных кредитов или предусматривающих определенные бонусы.
Вероятнее всего, эта тенденция сохранится и в ближайшее время, поскольку большинству банков в условиях сжимающегося рынка придется испытывать жесткую конкуренцию и изыскивать пути оптимизации расходов, существенного улучшения качества и масштабов маркетинговых мероприятий, расширять линейку предлагаемых продуктов. Немаловажен и грядущий переход на расчеты с использованием счетов эскроу, где застройщики за счет сотрудничества с теми или иными кредитными учреждениями смогут в определенной степени влиять на выбор заемщиком банка-кредитора», — говорит Коренев.
ВТБ подменил ВТБ24, а «ГПБ» стабилизируется
Крупнейший банк России — «Сбербанк» — увеличил количество выданных кредитов на 31%, а их сумму — на 44%. Банк выдал 850 тысяч кредитов на общую сумму 1,61 трлн рублей. Уже привычный довольно скромный средний чек банка вырос на 10% — с 1,73 до 1,9 млн рублей. Отметим, что число кредитов, выданных под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, выросло не так сильно — всего на 11%, а сумма их увеличилась на 23%. Доля просроченной задолженности составила 0,8% — годом ранее она достигала 1%.
Второе место оказалось у банка ВТБ с ростом показателя на невероятные 20 тысяч процентов. Впрочем, ларчик открывается просто. Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что рост кредитов от ВТБ связан исключительно с присоединением к нему ВТБ24. «Раньше практически весь объем кредитования шел с баланса ВТБ24, а сам ВТБ этим не занимался. В результате объединения в начале 2018 года ВТБ получил к себе на баланс все кредиты ВТБ24, поэтому и получился такой одномоментный прирост», — говорит он. В 2018 году банк выдал 248 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 590 млрд рублей. Средний чек составил 2,375 млн рублей — это заметно больше, чем у лидера рынка. Для сравнения, ВТБ24 в 2017 году выдал около 182 тысяч кредитов на 389 млрд рублей со средним чеком в 2,14 млн рублей. Еще 1,26 тысяч кредитов на 4,7 млрд рублей (средний чек — 3,74 млн рублей) выдал сам ВТБ, под брендом которого сейчас работает и ВТБ24. Интересно, что при этом доля «просрочки» даже немного увеличилась — с прошлогодних 0,6% у ВТБ24 до 0,7% сейчас. Впрочем, это по-прежнему меньше, чем у Сбербанка.
На третьем месте расположился банк с одним из самых небольших средних чеков — «Россельхозбанк». Средний размер жилищного кредита составил здесь 1,86 млн рублей — это даже меньше, чем год назад (1,895 млн). Количество жилищных кредитов за год выросло здесь на 56%, а их сумма — на 53%, банк выдал 68,5 тысячи кредитов на общую сумму 127,6 млрд рублей. Банк за год не изменил своей третьей позиции, а вот доля «просрочки» заметно выросла с 1,2% до 1,9%.
Четвертое место, как и год назад, оказалось у «Газпромбанка», который стал одним из лидеров по годовому росту как числа кредитов, так и их суммы. При этом доля просроченной задолженности снизилась с 0,7% до 0,5%, так что показатель банка «Газпрома» можно считать одним из наиболее успешных. Год назад банк выдал 35,4 тысячи кредитов, в этом году показатель вырос до 61,9 тысячи. Общая сумма составила 152,7 млрд рублей — год назад было лишь 72,8 млрд рублей. Показатели выросли на 75% и 108% соответственно, а средний чек увеличился на 19% — с 2,07 до 2,47 млн рублей.
Находящийся на пятом месте «Совкомбанк» показал довольно необычную динамику. Количество жилищных кредитов выросло всего на 25% — с 22 до 27,6 тысячи, а вот сумма кредитов при этом увеличилась более чем в два раза — с 13,9 до 28,7 млрд рублей. Соответственно, на две трети увеличился средний чек — однако он по-прежнему самый небольшой из всех банков топ-10: 1,04 млн рублей (год назад было всего 629 тысяч). При этом, несмотря на увеличение обоих ключевых показателей, банк заметно ухудшил еще один важный параметр — долю просроченной задолженности: она выросла с и без того заметных 1,5% до 3,5%. Сейчас «Совкомбанк» — лидер среди всех банков топ-10 по доле просроченной задолженности.
«ДельтаКредит» успешен, а «Открытие» идет в долевое строительство
Шестое место сохранил за собой «ДельтаКредит». Число кредитов тут выросло не очень заметно — на 25% (с 20 до 27 тысяч), а вот объем их показал взрывной рост — в 3,6 раза, с 19,6 до 70,6 млрд рублей. Как следствие, очень заметно вырос и средний чек — с одного из самых низких показателей прошлого года в 971 тыс. рублей он вырос в 2,7 раз, до самого крупного из банков топ-10 — 2,6 млн рублей. При этом, несмотря на такой значительный рост, доля «просрочки» выросла едва заметно — с 0,5% до 0,6%. Благодаря этому «ДельтаКредит» можно, наравне с «ГПБ», назвать одним из триумфаторов года.
А вот у банка «Открытие» динамика очень странная. За год он поднялся с 13-го на седьмое место — казалось бы, очень успешный показатель, но вот касается он только числа выданных кредитов. Они действительно сильно выросли — сразу в 2,5 раза (с 6,4 до 15,6 тысячи), но при этом сумма кредитов не только не показала такую динамику, она даже снизилась, причем сразу на четверть — с 52,9 до 38,8 млрд рублей. Как следствие, «обвалился» средний чек, с нестандартно крупных 8,3 млн до 2,5 млн рублей (минус 70%). При этом значительно, в пять раз по числу и на 15% по сумме, выросли кредиты под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Удалось снизить и важный показатель просроченной задолженности — с 3,3% до 2,5%.
У находящегося на восьмом месте «Уралсиба» показатели выглядят стабильными. Он, правда, опустился с седьмого места, но это объясняется скорее ростом числа кредитов «Открытия». Практически все ключевые показатели существенно не изменились: число кредитов выросло на 10% (с 13,2 до 14,5 тысячи), их сумма — на 13% (с 27,9 до 31,4 млрд рублей), средний чек — на 2% (с 2,11 до 2,16 млн рублей). При этом год назад у «Уралсиба» были очень тревожные показатели по «просрочке» — она составляла 6,5%, сейчас же ситуация несколько выровнялась — показатель снизился до 3%.
В топ-10 вошел и один из татарстанских банков. Это расположившийся на девятом месте «Ак Барс». Год назад банку не хватило совсем немного для попадания в топ-10, он открывал вторую десятку. За год «Ак Барс» увеличил число выданных кредитов на 59% (с 8 до 13 тысяч), а сумму — на 45% (с 16 до 23,2 млрд рублей). Средняя сумма в результате снизилась на 9% — с 1,96 до 1,79 млн рублей, а «просрочка» уменьшилась с 2,5% до 1,7%.
Замыкает десятку по числу кредитов банк «Российский капитал» — он увеличил показатель на 51%, с 8,2 до 12,4 тысячи кредитов, но снизил сумму на 20% — с 31 до 25 млрд рублей. Соответственно, сильно (на 47%) снизился средний чек — с 3,79 до 2 млн рублей, а просроченная задолженность, и без того маленькая — 0,3%, — снизилась до 0,2%.
«Связь-банк» сдает позиции, а два челнинских банка — по-прежнему с маленьким чеком
В десятку по сумме входят два банка, не вошедших в топ-10 по числу кредитов. Седьмое место по сумме занимает «Райффайзенбанк» с 11,8 тысячи кредитов на 37,5 млрд рублей. Доля просроченной задолженности составляет 0,4% (год назад — 0,6%). Сумма выросла в 2,55 раз, а число — на 9%. Соответственно, средний чек увеличился в 2,3 раза — до 3,2 млн рублей. По числу кредитов банк расположился на 12-й позиции.
В топ-10 по сумме также входит банк «Возрождение». За 2018 год он выдал 10,6 тысячи кредитов на 28,5 млрд рублей. Сумма выросла на 79%, число — на 63%, а средний чек — на 10%, до 2,68 млн рублей. «Просрочка» снизилась на 0,1% — ровно до 1%.
Отметим, кроме того, еще несколько банков, результаты которых в 2018 году оказались выдающимися. Это, например, «ЮниКредит Банк», расположившийся на 15-м месте и по числу выданных кредитов, и по их сумме. Год назад он был на три строчки ниже по числу кредитов и на две строчки ниже — по сумме. За год банк увеличил число кредитов в 2,4 раза, а сумму — в 2,3 раза. При этом средний чек сократился на 3%, до 2,67 млн рублей, а доля «просрочки» снизилась с 4% до 2,4%.
Выделим также и «Связь-Банк», который продемонстрировал заметный результат, но с негативной стороны. Число выданных кредитов у него сократилось на 23% (с 5,7 до 4,4 тысяч), а сумма кредитов — на 22%, с 11,5 до 9,06 млрд рублей. Несмотря на сокращение объемов жилищного кредитования, доля «просрочки» у банка только выросла — с 0,7% до 1,7%.
Что касается банков из Татарстана, то в топ-35 банков России по числу выданных кредитов входят, помимо триумфатора «Ак Барса» еще четыре банка из региона. Крупнейший из них — расположившийся на 22-м месте «Автоградбанк». У этого банка по-прежнему самый низкий показатель среднего чека из банков топ-35 — всего 480 тыс. рублей. Однако это на 30% больше, чем год назад. При этом число выданных кредитов сократилось на 10% (до 3 тысяч), а их сумма выросла на 28%, с 1,24 до 1,44 млрд рублей. Доля «просрочки» практически не изменилась и составляет около 2%.
Еще один челнинский банк — «Акибанк» — расположился на 26-м месте. Он увеличил число кредитов почти на треть (до 1,86 тысячи), а сумму снизил на 12% — с 1,43 до 1,26 млрд рублей. Средняя сумма, в прошлом году не дотягивавшая одну тысячу до миллиона, уменьшилась на треть, до 679 тыс. рублей. Уменьшилась, правда, и доля «просрочки» — с 2,7% до 4%.
|Количество выданных рублевых жилищных кредитов за 2018 год
|Количество выданных рублевых жилищных кредитов за 2017 год
|Объем выданных рублевых жилищных кредитов за 2018 год
|Объем выданных рублевых жилищных кредитов за 2017 год
|Изменение количества выданных рублевых жилищных кредитов
|БАНК
|Жилищные кредиты, всего, из них:
|ипотечные жилищные кредиты, всего, из них:
|выданные под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|Жилищные кредиты, всего, из них:
|ипотечные жилищные кредиты, всего, из них:
|ПАО Сбербанк (рег.№ 1481)
|850 327
|850 288
|194 395
|647 372
|647 316
|Банк ВТБ (ПАО) (рег.№ 1000)
|248 249
|248 249
|81 658
|1 263
|1 262
|АО «Россельхозбанк» (рег.№ 3349)
|68 486
|67 775
|13 042
|43 893
|42 550
|Банк ГПБ (АО) (рег.№ 354)
|61 886
|61 886
|20 827
|35 388
|35 388
|ПАО «Совкомбанк» (рег.№ 963)
|27 561
|27 561
|1 605
|22 071
|22 069
|АО «КБ ДельтаКредит» (рег.№ 3338)
|27 021
|27 021
|4 635
|20 166
|20 166
|ПАО Банк «ФК Открытие» (рег.№ 2209)
|15 606
|15 606
|3 402
|6 369
|6 369
|ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (рег.№ 2275)
|14 538
|14 401
|6 824
|13 193
|13 169
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