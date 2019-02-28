«Как 150 тысяч тонн мусора дают такую прибыль?»: президент поручил проверить детройтскую мусорную технологию

И пообещал экспортерам «пробить» старые субсидии

«Да, Рафинат, ты немножко проспал… Пораньше должен был нас туда отправить», — так с легкой иронией отозвался сегодня Рустам Минниханов на запоздалую презентацию альтернативного проекта утилизации ТКО, исключающего раздельный сбор мусора. На заседании совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинга» питерская инжиниринговая компания ASKA Technologies удивила недоверчивого главу Минстроя Ирека Файзуллина фантастической доходностью от утилизации ТКО методом автоклава, а глава ПОЗИСа Радик Хасанов, не стесняясь, задал московскому представителю «Российского экспортного центра» (РЭЦ) вопрос на засыпку: почему экспортерам срезают субсидии на возмещение транспортных расходов? Подробности — в репортаже «Реального времени».

РЭЦ подкрепил татарстанских экспортеров на $500 млн



Очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинга» проходило в преддверии заседания российско-чешской рабочей группы, намеченного на начало марта в Праге. Ожидается, что основными спикерами от российской стороны на нем станут глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и президент РТ Рустам Минниханов, а главным событием будет открытие первого российского завода по выпуску гибкой пленки за рубежом от компании «Данафлекс». Очевидно, в привязке к этому событию на вчерашнем заседании совета директоров ТНХИХ выступил член правления и управляющий директор АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Максим Кобин. Он презентовал государственные инструменты для поддержки российских экспортеров, которые предоставляют «Росэксимбанк» и страховая компания ЭКСАР.

Для начала Кобин напомнил, что 25 сентября прошлого года был утвержден национальный проект «Международная кооперация и поддержка экспорта», который предполагает увеличение к 2024 году несырьевого экспорта в 2,2 раза. По итогам 2018 года несырьевой экспорт составил $150 млрд, или 33% от всего российского экспорта. РЭЦ оказывает поддержку крупным и малым компаниям при выходе на экспортные рынки. «По итогам 2018 года «Росэксимбанк» открыл финансирование на поддержку экспорта на $1,2 млрд, а ЭКСАР заключила договоры страхования экспортных контрактов на $16,7 млрд», — перечислил он основные параметры поддержки. По его словам, география российских экспортных контрактов охватывает 158 стран. «ЭКСАР предлагает страхование кредитов поставщика и страхование инвестиций, кредитов на создание экспортных производств, а «Росэксимбанк» — льготные кредиты», — сообщил он.

«По итогам 2018 года Росэксимбанк открыл финансирование на поддержку экспорта на $1,2 млрд, а ЭКСАР заключила договоры страхования экспортных контрактов на $16,7 млрд», — перечислил Кобин основные параметры поддержки



По словам управляющего директора РЭЦ, татарстанским экспортерам была оказана поддержка на $500 млн. Причем половина из этой суммы пришлась на ОАО «КАМАЗ», а другая половина — на нефтехимические предприятия, экспортирующие пластмассы и минеральные удобрения, сообщил Кобин. Разумеется, от системной господдержки отрезаны энергетические компании, так как в приоритете — развитие несырьевого машиностроительного экспорта. И с этим трудно поспорить.

«Козака ввели в заблуждение. Может быть, не нарочно»

Однако как раз «экспортные» субсидии оказались под угрозой секвестра для производителей российской техники. Недовольство этим выразил Радик Хасанов, глава ОАО «ПОЗИС», ежегодно экспортирующего четверть производимой холодильной и медицинской техники.

«Мы никогда [прежде] не выходили на дальнее зарубежье. А за счет этого впервые вышли в Индию, Тайвань, Европу — это очень хороший механизм, — рассказал московскому гостю директор ПОЗИСа. — За счет этого обеспечили рост продаж на 60 процентов, а за 2 месяца года — на 50 процентов. Это блестящий проект. Но, к сожалению, условия меняются. Не в лучшую сторону произошла корректировка 496-го постановления правительства РФ», — с укоризной произнес он.

Речь идет о сокращении размера экспортных субсидий на транспортировку продукции по контрактам. Изменения в постановление правительства РФ были подготовлены по поручению вице-премьера Дмитрия Козака, который потребовал «повысить эффективность расходования средств бюджета». В ответ Минпромторг РФ предложил снизить лимит субсидируемых экспортных затрат с 25—27,5% до 7—8% и ограничить потолок субсидии для одной компании.

«Мы никогда [прежде] не выходили на дальнее зарубежье. А за счет этого впервые вышли в Индию, Тайвань, Европу — это очень хороший механизм», — рассказал московскому гостю директор ПОЗИСа



Президент отрегировал на негодование старейшего экспортера быстрее, чем гость из РЭЦ. «Я знаю, что Козака ввели в заблуждение, хотя, может быть, не специально. Пришла новая команда. Всегда кажется, что ты придешь и революцию сделаешь, а на деле оказывается, что до тебя работали люди, которые работали лучше тебя. Какие-то поспешные действия чреваты. Я готов к этому подключиться», — пообещал Минниханов. По его словам, повод для личной встречи с Денисом Мантуровым представится совсем скоро в Праге.

«Я к вам обращусь, — повернулся президент к Кобину, — и в правительство РФ обращусь. Будем толкать! Вы тоже нам подсказываете чего и как делать».

Как позже пояснил «Реальному времени» сам Радик Хасанов, в случае его предприятия речь идет о сокращении дотаций на 60 млн рублей.



«Ну как 150 тысяч тонн мусора дают такую прибыль!»

Однако главным событием заседания совета директоров стала презентация альтернативной сжиганию технологии переработки твердых коммунальных отходов от питерской инжиниринговой компании ARSKA Technologies (ООО «АРСКА ТЕК»). Хотя технология и несколько запоздала, но она вызвала нешуточный интерес у членов совета директоров. Глава ARSKA Technologies Артем Воловиков предложил построить в республике нестандартный и прибыльный комплекс по переработке ТКО. Его отличительная особенность в том, что он принимает весь мусор без предварительной сортировки, а его разделение на виды происходит внутри завода. «Это позволяет приступать к переработке сразу, без дополнительных социальных преобразований», — подчеркнул Воловиков.

Технология переработки проходит несколько этапов: на первом несортированные ТКО измельчаются, потом при 150-градусной температуре и высоком давлении пара в автоклавах происходят стерилизация, дезодорация и очистка от пищевых остатков. На выходе автоматически отсортировываются биомасса, стеклобой, смесь пластика, цветмет и другие полупродукты. Газ собирается, вся органика выходит с водой, которая подвергается мембранной очистке.

«Ну как [завод на] 150 тысяч тонн дает такую прибыль? — отмахнулся министр строительства РТ Ирек Файзуллин. — А сколько газа вы потребляете?», — попытался он подловить Воловикова

Но главное — фантастическая коммерческая эффективность. «Завод способен перерабатывать 150 тысяч тонн ТКО. Инвестиции оцениваются в 2,7 млрд рублей. Инвестиции могут окупиться за 2-3 года с момента пуска завода в эксплуатацию. Предполагаемая валовая выручка предприятия — 1,1 млрд рублей в год, прибыль — 750 млн рублей», — привел бизнес- параметры Воловиков. Этот завод «съедает» все: пластмассы, автошины. По этой технологии работает завод под Детройтом (США, штат Мичиган).

«Металл забрали, пластик забрали, а еда куда ушла? Продукты очистки воды дальше продаются кому-нибудь или нет? Эх, если бы еще и то продать, — не верил Рустам Минниханов. — А если он говорит правду?» «Ну как [завод на] 150 тысяч тонн дает такую прибыль? — отмахнулся министр строительства РТ Ирек Файзуллин. — А сколько газа вы потребляете?», — попытался он подловить Воловикова.

Президент, кажется, все-таки поверил в возможности этой технологии и поручил министру съездить в Детройт и проверить все лично. «Ирек, ты возьми его сразу. Мы можем туда съездить? Нас туда пустят, — продолжал он с долей юмора. — Давай, Ирек, собери делегацию во главе с собой. Это большая серьезная тема. Раздельный сбор — это 10 лет пройдет, пока народ научим», — резюмировал Минниханов.