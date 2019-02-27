Луну поселят в зоопарке: изъятого у наркоторговцев тигренка Минниханов поручил перевезти в Казань

Животное поселят в барсятнике, ранее руководство учреждения отказывалось его принимать

Фото: РБК Татарстан

Минниханов поручил перевезти из Набережных Челнов в Казань двухмесячного тигренка, изъятого у наркоторговцев в ходе спецоперации. Живая улика более двух недель находилась в частном зоопарке при конноспортивной школе «Тулпар». Руководство учреждения рассчитывало оставить Луну у себя — благо условия и опыт содержания хищников у них есть. Но руководство республики распорядилось по-другому, сюрпризом это стало и для Казанского зооботсада, который ранее отказывался принимать тигренка. Подробности в материале «Реального времени».

Минниханова тронула петиция в защиту тигренка

Судьба двухмесячной тигрицы Луны решена — ее передадут Казанскому зооботсаду. Поручение дал президент Татарстана Рустам Минниханов. Сначала об этом написал телеграм-канал «Аппаратная», который, вероятно, ведет аппарат президента РТ, а позже подтвердила официальный представитель Кремля Лилия Галимова.

По словам Галимовой, Минниханов видел петицию, которую написали зоозащитники, и она не оставила его равнодушным. Правда, в петиции просили не о том, чтобы передать Луну в Казанский зооботсад, а о том, чтобы не отдавать ее в цирк и оставить в частном зоопарке Набережных Челнов.

«В Набережных Челнах есть место с вполне пригодными условиями для реабилитации малышки и дальнейшего ее проживания. Есть люди, готовые заботиться о ней. Не извлекая при этом никакой пользы. Люди с необходимым для этого опытом, желанием, а самое главное, с добрыми сердцами. Место, где Луна сможет прожить свою тигриную жизнь. Пусть не совсем как в дикой природе. Но, во всяком случае, без стрессов, дрессировок и не нужных ей гастролей», — говорилось в петиции, которая набрала более 3,5 тыс. подписей.

Марс Гилязов с радостью принял новую питомицу, откармливал козьим молоком и даже готов был построить для нее вольер. Фото: из личного архива Марса Гилязова

Набережные Челны хотели оставить Луну себе



В Набережных Челнах официального зоопарка нет, но несколько лет и вполне успешно его заменяет частный зверинец при конноспортивной школе «Тулпар». Сформировался он стихийно, когда директору школы начали приносить животных. Сначала домашних, потом диких. Одной из питомиц 4 года назад стала львица Киара, ее тоже приняли сюда в двухмесячном возрасте.

Луну, изъятую у наркоторговцев в ходе спецоперации, руководство Набережных Челнов сразу пристроило в «Тулпар», зная, что здесь есть все условия. И директор Марс Гилязов с радостью принял новую питомицу, откармливал козьим молоком и даже готов был построить для нее вольер. Новость о том, что тигрицу придется передать, он воспринял с грустью.

— Почему ее забирают, не могу вам сказать, я не знаю этого. Она же у нас не на балансе, а на ответственном хранении. Это не наше решение, и мы здесь ничего сделать не можем. Конечно, хотелось бы, чтобы ее оставили, тем более что опыт у нас есть — у нас львица Киара, — сказал Марс Гилязов «Реальному времени».

Жители Набережных Челнов, которые рассчитывали на то, что Луна поселится у них, тоже грустят.

«Хотелось бы видеть в Челнах свой полноценный зоопарк, с вольерами и всеми необходимыми условиями. По примеру, скажем, Челябинского зоопарка. Это, ко всему прочему, поможет создать новые рабочие места. Многие хотели бы работать с животными, да нет возможности...» — отзываются в соцсетях.

Жить Луна будет не в тигрятнике, а в барсятнике, который опустел после того, как в 2017 году с разницей в 6 месяцев умерла пара снежных барсов Тамерлан и Теофани. Фото tatar-inform.ru



Тигрицу поселят в вольере, опустевшем после смерти барсов

Еще две недели назад у руководства Казанского зооботсада не то что в планах не было — они категорически отказывались брать тигренка. У животного нет документов, неясны его происхождение и порода — такой питомец ставит крест на международной программе размножения, в которой участвует Казанский зооботсад, объяснял «Реальному времени» замдиректора Александр Малев.

Для Казанского зоопарка стала сюрпризом новость о том, что Луну передают им, но поручение сверху не обсуждают, а выполняют.

— Конечно, это создает ряд проблем, потому что предстоит огромная работа, надо будет выяснить физическое состояние тигренка, его вид, подвид, но мы рады и довольны, что Луна будет у нас. Раз президент принял такое решение, значит, нам доверяют, — рассказала «Реальному времени» заместитель директора Казанского зооботсада Гузель Горбанева.

Сейчас в зоопарке Казани есть одна тигрица — Ромашка, ей 15 лет. Год назад в 16-летнем возрасте умер тигр Инсар, вместе они дали много потомства, которое разобрали другие зоопарки мира. Жить Луна будет не в тигрятнике, а в барсятнике, который опустел после того, как в 2017 году с разницей в 6 месяцев умерла пара снежных барсов Тамерлан и Теофани.

После того как откроют новый зоопарк «Река Замбези» и перевезут туда львов, тигров переселят в освободившийся львятник, а вольер для барсов реконструируют. В планах приобрести пару барсов после реконструкции.

Сегодня, около 14.00, Луна отправится в путешествие из Набережных Челнов в Казань, в 17.00—18.00 ее готовятся встретить в Казанском зооботсаде. Завтра журналистов приглашают на пресс-конференцию и фотосессию с участием Луны.