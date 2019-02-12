Тигренок раздора: изъятую у наркоторговца «улику» хотят забрать Запашные, зоозащитники против

Сейчас Луну выхаживают в зоопарке Набережных Челнов, ее кормят парным козьим молоком и балуют вниманием

Фото: из личного архива Марса Гилязова

Тигренка, изъятого у наркоторговцев в Набережных Челнах, готовы взять к себе члены цирковой династии Запашных, об этом «Реальному времени» рассказал представитель дрессировщиков. Зоозащитники — против, они считают, что Луне лучше будет в реабилитационном центре. Сейчас двухмесячный котенок находится в зоопарке ДЮСШ «Тулпар», и директор заведения не против оставить животное у себя. Ранее тут выходили львенка, попавшего к ним в младенческом возрасте. Подробности в материале «Реального времени».

Экзотическая «улика» на ответственном хранении в «Тулпаре»

Двухмесячный тигренок по кличке Луна (с ударением на «у») сейчас находится в зоопарке при детско-юношеской конноспортивной школе «Тулпар» Набережных Челнов. Сотрудники полиции по поручению главы исполкома Рината Абдуллина передали тигренка туда — это единственное место в автограде, где экзотическому животному могли обеспечить комфортное существование.

У «Тулпара» уже был опыт по передержке крупных кошачьих. 4 года назад к ним в младенческом возрасте попала львица Киара. Правда, криминальной составляющей не было — львицу передал в мини-зоопарк экс-мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев, который получил животное в подарок.

Марс Гилязов лично кормит Луну парным молоком из бутылочки, живет она в его кабинете



По словам директора ДЮСШ «Тулпар» Марса Гилязова, Луна поступила к ним очень худой, для своего возраста у нее дефицит веса.

— Сегодня у нас были ветеринары, составили рацион, будем ее откармливать. Пока она у нас из бутылочки кушает козье молоко. Кстати, козы у нас свои, — рассказал Гилязов.

В зоопарке 12 видов животных, диких только три вида — львица, семейство волков и сейчас тигрица. Марс Гилязов лично кормит Луну парным молоком из бутылочки, живет она в его кабинете. Вольера для тигренка пока нет, но Гилязов готов его построить и оставить Луну у себя, если разрешит МВД и даст указание руководство Набережных Челнов. Пока животное — улика и передано «Тулпару» на ответственное хранение.

Зоозащитники против передачи Луны в цирк, а Казанский зооботсад не хочет оставлять себе

По словам Гилязова, на тигренка есть ветеринарное свидетельство, выданное в Самаре. Но как животное попало в руки наркоторговца и что он с ним собирался делать дальше — неизвестно.

История тигренка из нарколаборатории растрогала всех, Луну хотят забрать цирки и реабилитационные центры для диких животных.

— Я связывалась с Калужским центром реабилитации «Феникс», они посмотрели видео с тигренком и сказали, что у него рахит из-за неправильного кормления. Они готовы забрать его себе, у них есть опыт выхаживания диких животных. Хотя «Тулпар» — тоже хороший зоопарк, но у них нет условий для содержания тигра, — беспокоится зоозащитница Эвелина Скрипочкина.

Главное, по словам зоозащитницы, чтобы тигренка не отдали в цирк.

— Для циркачей он очень удобен — возраст маленький, но хотелось бы, чтобы «ребенок» прожил нормальную жизнь. Чтобы ему не ломали волю, не заставляли делать несвойственные вещи.

Казанский зооботсад сразу отказался приютить Луну, даже несмотря на скорое расширение зоопарка и возможности для содержания хищников.

— Этот тигренок нечистокровный, его происхождение неизвестно. А у нас по племенной книге должен содержаться амурский тигр, и когда закончится реконструкция, мы получим чистокровных амурских тигров. Если мы возьмем нечистокровное животное, то не сможем участвовать в программе размножения. А определить на глаз и даже генетически — это амурский или бенгальский тигр, или же помесь, к сожалению, невозможно, — пояснил «Реальному времени» заместитель директора Александр Малев.

Запашные готовы взять Луну к себе

Готовы взять тигренка представители цирковой династии Запашных. По данным источников «Реального времени», братья Запашные даже обращались к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой передать тигренка им.

Получить подтверждение у Аскольда и Эдгарда Запашных не удалось. Но представитель другого брата из династии — Мстислава Запашного, рассказал «Реальному времени», что с удовольствием взяли бы Луну в свой цирк.

— Мы не укротители, мы не изымаем животных из дикой природы. Мы разводим и дрессируем животных, так же, как разводят и дрессируют домашних собачек. Этот тигренок наверняка тоже был рожден в неволе, — предположил Сергей Белинский, заместитель директора цирка Мстислава Запашного.

Получить подтверждение у Аскольда и Эдгарда Запашных не удалось. Фото zapachnye.ru



По словам Белинского, у них в практике был подобный случай — в Красноярске браконьеры убили медведицу, ее маленькие медвежата чуть было не умерли. Их привезли к ним, и сейчас косолапые гастролируют с циркачами.

— Сейчас все дрессировщики пришли к выводу, что животных нельзя бить, морить голодом. Те люди, для которых это дело жизни, перешли на гуманную дрессуру. У нас тигры по 9 кг мяса в день съедают! — убеждает Белинский противников цирка с животными и добавляет, что если тигренка передадут им, то создадут для него все условия.

— Та же Екатерина Андреева выступила против цирка с животными, а вы посмотрите, какая у нее коллекция шуб! А сегодня Эдгард Запашный выложил видео в «Инстаграме», где та же Андреева год назад за кулисами цирка умилялась медвежонку, — говорит Белинский.