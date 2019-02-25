Госзакупки: новый лицейский корпус, проектировка кольцевой электрички и реконструкция нижнекамского театра

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Марат Гайфуллин

1. Новый корпус лицея в Осиново за 419 миллионов

Главный строительный заказчик региона — ГИСУ — собирается потратить 419 млн рублей на строительство корпуса №2 Лицея имени Карпова в селе Осиново Зеленодольского района. Об этой закупке стало известно 18 февраля, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 6 марта, а аукцион состоится 11 марта.

Строительство будет профинансировано из бюджета Татарстана. Оно должно быть завершено до 1 марта 2020 года. Из технического задания известно, что речь идет о строительстве корпуса лицея, рассчитанного на 800 учащихся. По данным портала «Электронное образование», на данный момент в основанном в 1995 году лицее учатся 1345 человек.

2. Минпромторг отправится по миру за 110 миллионов

Министерство промышленности и торговли Татарстана готовится выделить 110 млн рублей на организацию и проведение официальных мероприятий. Об этом стало известно из госзаказа, обнародованного 18 февраля. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 13 марта, а рассматривать их будут 27 марта.

Мероприятия должны проводиться до конца следующего, 2020 года. Местом оказания услуг указаны Россия, США, страны Евросоюза, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. Речь идет о 10 выставках, 220 мероприятиях (в основном на территории Татарстана), а также общественном конкурсе «Руководитель года» по итогам 2019 года. Напомним, в начале февраля Минсельхоз опубликовал тендер на 16 миллионов на проведение конноспортивных мероприятий.

Реконструкция должна быть завершена до 30 декабря 2019 года. Фото nkamsk-teatr.ru



3. Реконструкция нижнекамского театра за 100 миллионов

В Нижнекамске собираются реконструировать здания государственного академического учреждения культуры «Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннулина». Соответствующую закупку объявил Главинвестстрой 18 февраля. Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 6 марта, а аукцион состоится 11 марта. Стоимость работ, которые будут профинансированы из бюджета Татарстана, составит 100,2 млн рублей.

Реконструкция должна быть завершена до 30 декабря 2019 года. Около 40 миллионов рублей будет потрачено на общестроительные работы. Вентиляция обойдется в 4,8 млн рублей, механооборудование сцены — в 8,3 млн, внутренние сети электроснабжения — в 4,4 млн рублей. 2,4 млн рублей потратят на благоустройство территории, 4,4 млн рублей — на технологические решения по звуковому и световому оборудованию, 4 млн рублей — на автоматическую установку водяного пожаротушения.

4. Почти 54 миллиона на проектировку участка кольцевой электрички

Главтатдортранс собирается заплатить 53,5 млн рублей за проектно-изыскательные работы по строительству железнодорожных путей в районе станции Новое Аракчино в рамках проекта «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани». О закупке стало известно 19 февраля, заявки могут быть поданы до 15 марта, а рассматривать их будут 20 марта. Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана.

Основанием для проектирования является соглашение между Татарстаном и РЖД о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2017—2019 годы, датированное еще декабрем 2016 года. Протяженность проектируемого участка составит 11,8 километра — от станции Новое Аракчино до станции Казань-2 с прохождением через грузовую станцию Восстание. Пути должны быть электрифицированы, потребуется оборудовать контактной сетью перегоны на участке от станции Юдино до станции Дербышки. Трасса железнодорожного пути должна пересекаться с Горьковским шоссе на разных уровнях, для этого потребуется железнодорожный путепровод. Пересечение с улицей Васильченко в районе существующего автодорожного путепровода должно быть выполнено с увязкой с проектными решениями, принятыми в проекте ВСМ. Максимальная скорость движения поездов составит 140 км/ч. Перспективы создания кольцевого железнодорожного движения в Казани в мае 2018 года обсуждали в Москве глава региона Рустам Минниханов и председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Заявки от компаний, которые хотят поставлять топливо, будут приниматься до 26 февраля. Фото chelnyvodokanal.ru



5. «Дизель» на 32 миллиона для «Челныводоканала»

Предприятие из второго по величине города региона ООО «Челныводоканал» готовится купить дизельного топлива на сумму 32,5 млн рублей. О тендере стало известно 19 февраля. Заявки от компаний, которые хотят поставлять топливо, будут приниматься до 26 февраля. Итоги подведут уже на следующий день — 27 февраля.

Предприятие, видимо, будет заправляться на заправках поставщика (именно АЗС в Набережных Челнах указаны в качестве места поставки). Топливо будет закупаться до 30 апреля 2020 года. Конкретный требуемый объем будет определяться по заявкам — по цене заправки с учетом скидки поставщика.

6. Содержание дорог за 21 миллион в год

Муниципальный трест «Горводзеленхоз» легко и незаметно выбрал единственного поставщика на оказание услуг по содержанию автодорог общего пользования и внутриквартальных проездов в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Подрядчиком стало ООО «Астрос», которое выполнит эти работы за 20,8 млн рублей. О закупке стало известно 20 февраля, компания «Астрос» зарегистрирована в Казани, на улице Портовой, в конце февраля 2013 года. Учредителем компании значится Медея Колесиди, а директором — Валериан Карибов.

Услуги должны оказываться с 1 января по 31 декабря 2019 года. Как следует из техзадания, основной целью работ является обеспечение непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов, сохранность автодорог и элементов благоустройства, нормативного санитарного состояния дорог. Отметим, что в летнем режиме уборка будет происходить с 15 апреля по 14 октября.

Основной целью работ является обеспечение непрерывного и безопасного движения автотранспорта и пешеходов. Фото Дмитрия Резнова

7. Камера глубокого вакуума для ГИПО

А вот акционерное общество «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» собирается купить камеру глубокого вакуума за 14 млн рублей — также у единственного поставщика. Имя этого поставщика обнаружить не удалось, но, как следует из документации, его выбор определен конструкторской документацией.

Оплата камеры глубокого вакуума TVH1000-70/180 будет производиться в три этапа: сначала — 6,99 млн рублей, позже — еще 5,59 млн рублей, на третьем этапе заплатят еще 1,4 млн рублей. Поставка должна быть осуществлена в течение шести месяцев после первого этапа оплаты. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что ГИПО купит центрифугу за 23 миллиона.

8. Больше ста видов автобусных запчастей для МУП «ПАТП №2»

Муниципальное «Пассажирское автотранспортное предприятие №2», один из крупнейших автобусных перевозчиков Казани, собирается купить запчасти для автобусов на общую сумму 13,5 млн рублей. Об аукционе стало известно 18 февраля, заявки принимаются до 28 февраля, а итоги закупки подведут 6 марта.

Запчасти должны поставляться по заявке заказчика в течение трех календарных дней. Всего ПАТП №2 понадобится 113 видов запчастей — среди них, к примеру, шесть турбокомпрессоров МАЗ, 10 стартеров, 24 поршня двигателя, 15 датчиков температуры, 490 наконечников рулевой тяги двух видов, один блок двигателя и три распредвала.

Один из крупнейших автобусных перевозчиков Казани собирается купить запчасти для автобусов на общую сумму в 13,5 млн рублей. Фото Владимира Васильева

9. Пассажирские перевозки для Мензелинского района

Еще один «транспортный» тендер на неделе объявил исполком Мензелинского района. Он собирается выделить 12,9 млн рублей на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах. О закупке стало известно 15 февраля, заявки принимаются до 4 марта, а аукцион состоится 11 марта.

В рамках этого тендера подрядчик должен будет обеспечить работу восьми автобусных маршрутов — между Мензелинском и различными поселками. Протяженность маршрутов составит от 12,8 до 66 километров. Предельная нормативная себестоимость одного километра пробега составит около 53 рублей.

10. Полиграфия на 5 миллионов для КГЭУ

Тем временем Казанский государственный энергетический университет заплатит за полиграфическую продукцию 5,2 млн рублей. Информация о закупке появилась 15 февраля, заявки принимаются до 25 февраля, а итоги подведут 4 марта.

Всего в списке — 159 видов полиграфической продукции. Среди них листовки, мандаты для делегатов конференций, открытки, обложки к приказам, отчеты в жестком переплете, обязательства о неразглашении персональных данных, памятки студента первого курса по вопросам воинского учета, памятки руководителю об организации расследования, а также пригласительные билеты.