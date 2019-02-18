Госзакупки: подорожавшие турбины Заинска, новые лифты Казани и «монументальная» стела в Набережных Челнах

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. На Заинскую ГРЭС потратят не 67, а 79 миллиардов

АО «Татэнерго» готовится заплатить 78,5 млрд рублей за модернизацию Заинской ГРЭС путем строительства двух энергоблоков парогазовой установки, а также за сервисное обслуживание оборудования, введенного в эксплуатацию по результатам модернизации ГРЭС. Информация о закупке появилась 13 февраля, заявки будут приниматься до 14 марта, а итоги закупки подведут 26 апреля.

Начать выполнять работы должны не позднее 31 декабря 2019 года, и завершится модернизация Заинской ГРЭС до конца 2023 года. Как указывается в техническом задании, результатом работы по модернизации должны стать две принятые парогазовые установки. Напомним, ранее СМИ утверждали, что на установку турбин от Siemens потратят около 66,5 млрд рублей.

2. Солод на 360 миллионов для «Татспиртпрома»

«Татспиртпром» собирается купить пивоваренного солода на общую сумму 360 млн рублей. Об этой закупке стало известно 8 февраля. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 19 февраля, рассмотрены они будут 22 февраля.

Из технического задания известно, что речь идет о поставке ячменного пивоваренного солода объемом 10 тысяч тонн. Товар должен быть поставлен в Чистополь — напомним, в этом городе находится недавно построенный пивоваренный завод «Татспиртпрома». Поставка будет осуществляться с момента заключения контракта до декабря 2019 года включительно.

«Татспиртпром» собирается купить пивоваренного солода на общую сумму 360 млн рублей. Фото tatcenter.ru



3. В многоэтажках Казани заменят 121 лифт

Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» заплатит 247,5 млн рублей за ремонт и замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, а также за ремонт лифтовых шахт. Об этой закупке стало известно 8 февраля, заявки будут приниматься до 1 марта, а аукцион состоится 4 марта. Работы должны быть выполнены до 30 августа 2019 года.

Из документации можно узнать, что всего заменят 121 лифт, в основном — в Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах. В Авиастроительном районе заменят один лифт на Лукина, 16, в Вахитовском — два лифта на Вишневского, 51, в Кировском — три лифта на Окольной, 3, в Московском — пять лифтов на Декабристов, 113 и 115, а также на улице Восход, 3. В Приволжском районе заменят 31 лифт в домах по проспекту Победы, улицам Дубравная и Рихарда Зорге, а также Фучика. В Советском районе поменяют 36 лифтов на Фучика, Минской, Ноксинском спуске, Ломжинской, Латышских стрелков и Мира. В Ново-Савиновском районе будут заменены 43 лифта в домах на Четаева, Чистопольской, Чуйкова, Адоратского, а также на проспектах Амирхана и Ямашева. В прошлом году на замену лифтов было потрачено около 428 млн рублей, но касалась закупка всего Татарстана.

4. Проект СИЗО на Гудованцева заказывает структура ФСИН из Кабардино-Балкарии

ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний» (базируется в селе Каменка Кабардино-Балкарии) собирается потратить 105 млн рублей на инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации для строительства следственного изолятора на 930 мест в Казани. Такая информация появилась 8 февраля, закупка осуществляется у единственного поставщика. Обосновывается это так: «В силу ограниченности по времени исполнения госконтракта, по которому заказчик является подрядчиком, и невозможности проведения конкурентной закупки». Единственным поставщиком, судя по проекту договора, стало ООО «Творческое производственное объединение «Резерв». Судя по имени директора и названию, речь идет о московской компании, зарегистрированной в Благовещенском переулке. Учредителями ее значатся Сергей Зацев, Владимир Плоткин и Семен Ламдон.

Местом нахождения СИЗО указывается улица Гудованцева. Фото Олега Тихонова

Местом нахождения объекта указывается улица Гудованцева. Работы должны быть завершены до 28 декабря 2020 года. Отметим, что в данной закупке речь идет о первом этапе строительства изолятора — на 500 мест. Второй этап будет включать еще 430 мест. Само строительство должно вестись в 2021—2024 годах, площадь строительства на первом этапе составит 28,9 тысяч кв. м. Здание должно быть не выше четырех этажей. Впервые информация о месте, где будет построен СИЗО, появилась в октябре 2018 года.

5. Центрифуга для ГИПО

Научно-производственное объединение ГИПО («Государственный институт прикладной оптики») собирается купить стенд для проведения испытаний на воздействие линейного ускорения за 23,1 млн рублей. Информация об этом появилась 13 февраля, заявки будут приниматься до 1 марта, а итоги подведут 11 марта.

Стенд должен быть поставлен по адресу Липатова, 2. Стенд, также известный как центрифуга, предназначен для воспроизведения линейных ускорений при проведении испытаний в условиях воздействия постоянных линейных ускорений. Гарантия на стенд — 24 месяца, максимальная полезная нагрузка составит не менее 200 килограмм на плечо.

6. Три года уборки вокзала в Челнах за 15 миллионов

Железнодорожный монополист — компания «РЖД» — заплатит 15,2 млн рублей за уборку вокзала в Набережных Челнах. О тендере стало известно 14 февраля, заявки от потенциальных участников будут приниматься до 4 марта, а итоги подведут 13 марта.

РЖД заплатит 15,2 млн рублей за уборку вокзала в Набережных Челнах. Фото train-photo.ru

Договор будет заключаться сроком на три года — с 1 апреля 2019 по 31 марта 2022 года. Стоимость уборки внутренних помещений составит 177,3 тысячи рублей в месяц — по 32,7 рубля в месяц за каждый квадратный метр. Стоимость уборки прилегающей территории составит 8,8 рубля в месяц за «квадрат». Любопытно, что объемы уборки прилегающей территории летом будут больше, чем зимой, — 27,4 тысячи кв. м против 18,8 тысячи кв. м.

7. «Татнефть» отремонтирует холл и столовую на 13 млн рублей

«Татнефть» потратит 13,3 млн рублей на капремонт центрального холла в медико-санитарной части в Альметьевске с устройством кафе на 20 мест. Об этом стало известно 8 февраля, заявки будут приниматься до 14 февраля.

Информация о тендере, размещенная на торговой площадке «Татнефти», впрочем, очень скромная. Кроме итоговой стоимости, практически ничего не известно. Однако также есть информация о том, что вместе с указанными работами будет проведен капитальный ремонт столовой на 80 мест в медико-санитарной части в Альметьевске. Эти работы обойдутся еще в 11,9 млн рублей. Документации обнаружить не удалось.

8. В Набережных Челнах появится монументальная стела в честь ГЭС

Муниципальное казенное предприятие Набережных Челнов «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» готово потратить 10,8 млн на установку скульптурной композиции монументального искусства «Стела Нижнекамской ГЭС». О закупке стало известно 14 февраля, она будет осуществлена у единственного поставщика. Имя или название его, впрочем, обнаружить не удалось.

Стела появится в Набережных Челнах на пересечении улицы Гидростроителей и бульвара Ямашева. Фото chelny-izvest.ru

Стела появится в Набережных Челнах на пересечении улицы Гидростроителей и бульвара Ямашева. Судя по договору, «ДИАС» устанавливает стелу в рамках обязательств по соглашению о предоставлении спонсорской помощи, спонсором является «Татэнерго». Работы должны быть выполнены до 31 мая 2019 года.

9. Выставки в Кремле за 10,5 миллиона

ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль» готов выделить 10,5 млн рублей на организацию и проведение временных выставок и культурно-образовательных мероприятий, а также на их популяризацию и продвижение. О закупке было объявлено 12 февраля, заявки будут приниматься до 6 марта, а рассматривать их будут 13 марта.

Из технического задания можно узнать, что в 2019 году Музей-заповедник «Казанский Кремль» отмечает 25-летие своего создания. В связи с этим в течение года будет реализован цикл выставок из фондов музея-заповедника «Казанский Кремль»: «Жизнь длиною в четверть века», «Иконография Казанского Кремля», «Коран — притяжение гармонии», ретроспективная выставка произведений Ахсана Фатхутдинова (с привлечением по мере необходимости фондов и коллекций из других музеев и частных лиц), выставка новых поступлений. Выставки пройдут в экспозиционном зале в выставочном зале «Манеж» музея-заповедника общей площадью 368 кв. м и в трех экспозиционных залах Центра «Эрмитаж-Казань» общей площадью 245 кв. м. Мероприятия пройдут с марта по август.

Музей-заповедник «Казанский Кремль» готов выделить 10,5 млн рублей на организацию и проведение временных выставок и культурно-образовательных мероприятий, а также на их популяризацию и продвижение. Фото Дмитрия Резнова



10. Спартакиада среди профессиональных учебных заведений

А вот Министерство образования и науки РТ собирается заняться спортивным мероприятием: оно выделит 5,57 млн рублей на проведение среди профессиональных образовательных учреждений спартакиады со свежим названием «Готов к труду и обороне». О закупке стало известно 13 февраля, заявки принимаются до 1 марта, а аукцион состоится 4 марта. Закупка будет профинансирована из бюджета региона.

Спартакиада должна пройти с момента заключения контракта до 28 июня 2019 года. В рамках ее пройдут соревнования по восьми видам спорта по зональному принципу с последующим проведением финальных этапов. Весь регион будет разделен на 12 зон. В рамках Спартакиады пройдут соревнования по лыжным гонкам, хоккею с шайбой, баскетболу, мини-футболу, волейболу, борьбе корэш, настольному теннису, студенческому многоборью.