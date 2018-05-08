Минниханов обсудил с главой РЖД строительство ВСМ и создание кольцевого движения в Казани

Президент РТ Рустам Минниханов 7 мая в Москве встретился с генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

На встрече обсуждалась перспектива создания новой ЖД-ветки от Тихоново до Тракторной с транзитом на ОЭЗ «Алабуга». Минниханов подчеркнул, что это один из приоритетных транспортных проектов республики, который обеспечит дополнительные грузовые перевозки в районе ОЭЗ «Алабуга» и Нижнекамска.

Кроме того, особое внимание было уделено перспективам создания кольцевого железнодорожного движения в Казани (городская электричка) и реализации проекта строительства ВСМ «Москва — Казань», передает пресс-служба РЖД.

Также на встрече речь шла о предстоящем столетнем юбилее казанского поселка Юдино. К праздничной дате принято решение обустроить поселок: отреставрировать Дворец культуры, фасады домов в центральной части Юдино, отремонтировать дороги.

Добавим, что 7 мая Рустам Минниханов посетил инаугурацию президента РФ Владимира Путина.