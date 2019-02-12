Госзакупки: распродажа имущества газовиков, предвыборная учеба и ремонт дома для студентов

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. «Газпром теплоэнерго Казань» избавится от имущества в районах Татарстана почти на 900 миллионов

Крупнейшим тендером недели стала обнародованная ООО «Газпром теплоэнерго Казань» 1 февраля процедура. Речь идет о заключении договора купли-продажи выставляемого на торги недвижимого и движимого имущества предприятия, расположенного в Менделеевском и Бавлинском районах. Общая стоимость закупки составляет 881 млн рублей. Заявки принимаются до 1 марта, итоги подведут 4 апреля.

Интересно, что «Газпром теплоэнерго Казань» собирается не покупать, а продавать имущество — то есть указанную сумму в 881 млн рублей предприятие хочет получить, а не потратить. Как следует из проекта договора, имущество пригодно для надежной и качественной его эксплуатации с целью производства и поставки тепловой энергии, горячей и хозяйственно-питьевой воды, а также эксплуатации коммунальных сетей на территории Бавлинского и Менделеевского районов Татарстана.

В прошлом году условно-досрочно был освобожден бывший гендиректор компании «Газпром теплоэнерго Казань» Рафис Купкенов. Фото cap.ru



В списке недвижимого имущества, выставляемого на продажу, 75 объектов на общую сумму 82,7 млн рублей. Среди них — здания котельных, тепловых пунктов, топочных, складов, а также гаражи, артезианская скважина и другое. В списке движимого имущества очень много наименований — всего 1 237 на общую сумму 651,7 млн рублей. Предметы в этом списке очень разные. Тут, например, можно встретить насосы, электродвигатели, внутренние газопроводы, теплотрассы, газовые горелки, канализацию в зданиях, компьютеры и принтеры, а также два автомобиля — Subaru Legacy Outback за 441 тысячу рублей и Lexus GS350 за 1,2 млн рублей. Напомним, в прошлом году условно-досрочно был освобожден бывший гендиректор компании «Газпром теплоэнерго Казань» Рафис Купкенов, фигурант громкого скандала о покушении на мошенничество на сумму в 15 млн рублей.



2. Ограждения дорог на 182 миллиона

«Татавтодор», второй по сумме госконтрактов подрядчик Татарстана, собирается купить боковое металлическое барьерное ограждение на общую сумму 182 млн рублей. Об этом стало известно 1 февраля, заявки принимаются до 18 февраля, а итоги будут подведены 19 февраля.

Поставки должны осуществляться в несколько мест, расположенных в разных районах Татарстана, в том числе в Высокогорском, Сабинском, Мензелинском, Тукаевском районах, в Арске, Мамадыше и Нижнекамске. Товар должен поставляться до 31 декабря 2020 года отдельными партиями по заявкам. Судя по техническому заданию, речь идет о 5 километрах барьерного ограждения с удерживающей способностью У1 за 7,8 млн рублей, 30 километрах ограждения с удерживающей способностью У2 за 56,6 млн рублей, 20 километрах — с удерживающей способностью У3 за 42,6 млн рублей. Остальные барьерные ограждения должны быть длиной в 3 километра и меньше.

«Татавтодор» собирается купить боковое металлическое барьерное ограждение на общую сумму в 182 млн рублей. Фото Максима Платонова

3. В татарстанских селах появятся амбулатории за 6—12 миллионов

Главный строительный заказчик Татарстана – ГИСУ — собирается заплатить 96 млн рублей за строительство врачебных амбулаторий по модульной технологии. Информация о тендере появилась 1 февраля, заявки будут приниматься до 18 февраля, а аукцион состоится 21 февраля. Закупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

Речь идет о девяти врачебных амбулаториях площадью 118—191 кв. м. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2019 года. Амбулатории появятся, в частности, в селах Исенбаево Агрызского района, Чувашский Брод при Базарно-Матакской ЦРБ, в Менделеевске, в деревне Новоселок Пестречинского района, в селе Усады Лаишевского района и других населенных пунктах.

4. Отдых с пятиразовым питанием для 8 тысяч детей

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» готово потратить 55,6 млн рублей на приобретение путевок на условиях долевого финансирования для детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных и государственных учреждений), в том числе предприятий группы «Татнефть». Информация о закупке появилась 4 февраля, заявки на участие будут приниматься до 21 февраля, а аукцион состоится 25 февраля.

Дети отдохнут в лагере 21 день. На каждого из них будет потрачено 6 953 рубля. Фото Олега Тихонова

Из технического задания известно, что всего отдохнуть должны будут 8 тысяч детей, в номерах по 2—5 человек. У них будет пятиразовое питание (возможна система «шведский стол»). В лагере должен быть сценический комплекс с 200 или более сидячими местами, видеопроектор. Дети отдохнут в лагере 21 день. На каждого из них будет потрачено 6 953 рубля.

5. Студентов КАИ ждет ремонт места жительства

КНИТУ-КАИ готов потратить 22,5 млн рублей на капитальный ремонт своего общежития №5, расположенного по адресу: Николая Ершова, 30. Об открытом аукционе стало известно 6 февраля, потенциальные участники могут подать заявки до 22 февраля, а рассматривать их будут 28 февраля.

Работы должны продлиться 210 дней с момента заключения контракта. За это время, к примеру, в жилых комнатах отремонтируют стены, потолки, полы, откосы, окрасят радиаторы, поменяют двери. Аналогичные работы проведут и в коридорах, а также в фойе. Напомним, в 2016 году Казгордума одобрила строительство общежития КАИ на пересечении улиц Адоратского и Четаева.

КНИТУ-КАИ готов потратить 22,5 млн рублей на капитальный ремонт своего общежития №5, расположенного по адресу: Николая Ершова, 30. Фото rr911.ru

6. Скачки за 16 миллионов не дальше 10 километров от Казани

Министерство сельского хозяйства и продовольствия готовится заплатить 16 млн рублей за проведение конноспортивных мероприятий. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 6 февраля. Заявки будут приниматься до 22 февраля, а аукцион состоится 25 февраля.

Услуги должны быть оказаны до 20 декабря 2019 года на территории, расположенной не более чем в 10 километрах от Казани. Всего должны быть организованы шесть заездов и скачек по два номера. Помимо этого, подрядчик должен будет изготовить наградную атрибутику, программы, пригласительные, концертные номера, а также подготовить и обслуживать ипподромное поле. Также исполнитель должен будет предоставить мультимедийное оборудование, транспорт, обеспечить безопасность и проживание тренировочного персонала.

7. Членов избирательных комиссий подготовят к выборам за 14 миллионов

Центральная избирательная комиссия Татарстана собралась потратить 14,2 млн рублей на образовательный семинар для членов территориальных и участковых избирательных комиссий. О закупке стало известно 5 февраля, заявки можно подать до 27 февраля, а рассматриваться они будут 6 марта. Закупка будет оплачена из бюджета Татарстана.

Общее число слушателей семинара составит 21,5 тысячи человек. Длительность семинара — не менее 10 академических часов. Фото izbirkom.tatarstan.ru



Исполнитель должен будет разработать сценарий «Организация деятельности территориальных и участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов» длительностью 10 часов, содержащий практические задания по основным блокам образовательного семинара, актуальные контрольно-измерительные и наглядно-демонстрационные материалы, и провести не менее четырехсот тридцати семинаров в муниципальных районах и городских округах Татарстана. Общее число слушателей семинара составит 21,5 тысячи человек, а его длительность — не менее 10 академических часов.

8. «Казанская ярмарка» показала продовольствие Татарстана в Берлине за 14 миллионов

А вот «Казанская ярмарка» потратит 13,8 млн рублей на участие в международной выставке «Зеленая неделя — 2019». Закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Информация об этом появилась 2 февраля.

Исполнителем стал выставочный оператор — московское ООО «Ротекс» Дмитрия Проценко. Выставка, судя по всему, уже закончилась, она проходила с 18 по 27 января 2019 года в выставочном комплексе Messe Berlin в столице Германии. Исполнитель предоставил необорудованную выставочную площадь, оплатил регистрационный взнос «Казанской ярмарки», администрировал площадку, также занимался транспортировкой груза из Москвы в Берлин и обратно, уборкой стенда и оформлением выставочной композиции, а также обеспечивал доступ в интернет. Судя по макету, выставочный павильон касался Татарстана в целом. По данным СМИ, «Зеленая неделя» — выставка продовольственных товаров и сельского хозяйства.

9. Избавиться от илового остатка за 13 миллионов в год

Тем временем МУП «Водоканал» собирается вывезти за 12,7 млн рублей обезвоженный иловый осадок с очистных сооружений канализации по улице Магистральной. Об этой закупке стало известно 1 февраля, заявки на участие принимаются до 11 февраля, а итоги подведут 15 февраля.

«Водоканал» собирается вывезти за 12,7 млн рублей обезвоженный иловый осадок с очистных сооружений канализации по улице Магистральной. Фото Максима Платонова

В среднем объем вывоза обезвоженного илового осадка составит от 240 до 300 тонн. Отгрузка должна осуществляться на расстояние не более 5 километров. Услуги будут оказываться с момента заключения договора до 31 января 2020 года, то есть примерно год. Напомним, в прошлом году началась глобальная реконструкция биологических очистных сооружений канализации.

10. Полеты на вертолете по 26 тысяч в час

Хозяйственное управление при Кабинете министров Татарстана готово потратить 4,5 млн рублей на 171 час полетов на вертолете Robinson-44. Соответствующий конкурс был объявлен 7 февраля, заявки будут приниматься до 23 февраля, а аукцион состоится 28 февраля. Закупка будет оплачена из бюджета Татарстана.

Стоимость каждого летного часа составит 26,5 тысячи рублей. В эту стоимость включена усредненная стоимость всех расходов, связанных с оказанием услуг — фонд оплаты труда, топливо, техническое и аэропортовое обслуживание, метеообслуживание и тому подобное. Вместимость вертолета должна быть не менее трех человек. Дальность его полета должна составлять не менее 500 километров, а крейсерская скорость — не менее 180 км/ч. Услуги должны оказываться до 31 декабря 2019 года. По сравнению с аналогичным тендером 2017 года стоимость летного часа выросла с 25 до 26,5 тысячи рублей.