«Наш товарооборот с Россией 6 млрд долларов. С Татарстаном должно быть хотя бы 10 процентов от этой суммы!»

В Казани подыскивают помещение для генерального консульства Узбекистана и ждут продукцию узбекской легкой промышленности

Увеличить на 80 процентов товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2019 году, повторив рекорд 2017 года, — такую задачу поставили вчера друг перед другом президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер Узбекистана Ачилбай Раматов в ходе встречи в казанском Кремле. Об этом и других подробностях встречи — в репортаже «Реального времени».

Рост большой, объем — недостаточный



Характер визита узбекской делегации в Татарстан 20—21 февраля можно определить как рабочий — и в какой-то степени как продолжение диалога, начатого в ходе визитов президента РТ в Узбекистан. Гости республики посетили Иннополис, «Химград», ознакомились с работой технопарка и побывали в центре культуры и спорта «Московский», на примере которого администрация Кировского района Казани представила им концепцию создания единого комфортного городского пространства.

А на встрече с Рустамом Миннихановым стороны обсудили основанные на давних связях планы по реализации подписанных в 2017 году во время визита президента РТ в Ташкент и Самарканд соглашений.

По словам президента, в наиболее тесном режиме с Татарстаном сотрудничают Ташкентская область, Каракалпакия, Самаркандская и Бухарская области, а в целом рост товарооборота между республиками составил в 2017 году рекордные 80%, в 2018-м — еще 57%. Но этого недостаточно, заметил Минниханов:

— Эта цифра, я считаю, небольшая — всего 146 миллионов долларов США. Нам необходимо работать над увеличением товарооборота!

Рустам Минниханов отметил сотрудничество с Узбекистаном в области образования: в высших учебных заведениях республики учатся 3 089 узбекских студентов



Мы — вам, вы — нам

«Хороший толчок для активизации отношений», по мнению президента, даст открытие в Казани в ближайшее время Генерального консульства Узбекистана, которое не за горами: сейчас идет работа по подбору помещения для него.

Особо Рустам Минниханов отметил сотрудничество с Узбекистаном в области образования: в высших учебных заведениях республики учатся 3 089 узбекских студентов. И сообщил, что надо продолжать расширять межвузовское сотрудничество.

А перечисляя области, в которых сотрудничество Татарстана и Узбекистана необходимо развивать в первую очередь, Минниханов перечислил практически все крупные предприятия республики — от нефтехимических производств до «Татспиртпрома». И наметил новые пути этого сотрудничества:

— Нам очень важно наладить обмен в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, строительства. Везде есть что-то новое и интересное. Формы работы могут быть разные — семинары, форумы, стажировки.

А искать новых партнеров в Татарстане узбекским производителям президент предложил в Казани — на ежегодном международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit» и на чемпионате Worldskills-2019.

Мы с большим удовольствием готовы поставлять нашу продукцию в Узбекистан, — заметил президент РТ. — В то же время продукция, которая есть в Узбекистане, у нас пока слабо представлена. Нам надо расширить наши взаимные товарные потоки!

— В этом году планируем увеличить товарооборот на 80 процентов к прошлому году, — не остался в долгу Ачилбай Раматов. — Для этого приглашаем наших татарстанских коллег в Узбекистан. Можно организовать различные виды производства по всем направлениям.

Искать новых партнеров в Татарстане узбекским производителям президент предложил в Казани — на ежегодном международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit» и на чемпионате Worldskills-2019. Фото Олега Тихонова



Операция «Интеграция»

Отвечая по завершении встречи на вопрос корреспондента «Реального времени» о том, какую конкретно продукцию Узбекистана ждет татарстанский рынок, Рустам Минниханов дал понять, что, говоря о расширении взаимных «товарных потоков», он подразумевает не только товарообмен в прямом смысле слова:

— Узбекистан — это страна, которая сегодня представляет собой огромный рынок как потребления, так и мощной производственной силы — 33 миллиона [человек населения]… Узбекистан — крупный производитель продукции легкой промышленности, уникальный регион с мощным агропромышленным комплексом. Эти потоки должны работать. Но мы должны смотреть на более глубокую интеграцию — чтобы российский и татарстанский бизнес были представлены в Узбекистане, сделали страну более индустриальной, высокотехнологичной.

В то же время, подчеркнул президент РТ, «мы очень серьезно ощущаем нехватку той продукции, которая есть у наших коллег, особенно продукции легкой промышленности, которая в России серьезно пострадала при переходе к рыночной экономике, а это рабочие места, особенно для женщин». Минниханов дал понять, что в перспективе речь идет не только о ввозе товаров народного потребления, но и о совместном производстве с узбекскими предпринимателями.

Раматов же констатировал, что товарооборот Узбекистана и России превышает 6 млрд долларов США, и «с Татарстаном должно быть хотя бы 10 процентов от этой суммы».



И Рустам Минниханов, и Ачилбай Раматов особо акцентировали внимание на необходимости развивать сотрудничество в области туристической индустрии

Меняемся туристами!

И Рустам Минниханов, и Ачилбай Раматов особо акцентировали внимание на необходимости развивать сотрудничество в области туристической индустрии, благо этому способствует общность культур и тесная взаимосвязь между татарским и узбекским народами.

А вице-премьер Узбекистана подчеркнул, что перевезти любое количество пассажиров из Татарстана в Узбекистан и обратно — не проблема:

— Четыре рейса в неделю сейчас [летает] из Узбекистана в Татарстан, в том числе два из Ташкента. И если надо — еще дадим!