Между Казанью и Ташкентом: от булгарских посольств в Бухару до сборки узбекских КАМАЗов

Торгово-экономические связи Татарстана и Узбекистана: история и современность

Сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (ИТЭР) Руслан Ибрагимов и Булат Хамидуллин в продолжение цикла о татарах Узбекистана сегодняшнюю колонку в «Реальном времени» посвятили уже торгово-экономическим отношениям Казани со среднеазиатской республикой. Ученые рассмотрели как исторический аспект, так и современное состояние.

Из древности к веку двадцатому

Торгово-экономические связи Татарстана и Узбекистана имеют давнюю историю. Доподлинно известно, что уже в начале X века, в 920—921 годах, было организовано посольство правителя Волжской Булгарии Алмуша в Бухару и Багдад и Волжская Булгария на всем протяжении своего существования имела тесные дипломатические и экономические связи с государством Хорезмшахов Ануштегинидов. С XIII века территории современных Татарстана и Узбекистана входили в составы улусов, основанных потомками Чингисхана, — в Улус Джучи (Золотую Орду) и Улус Чагатая (Чагатайский улус, государство Чагатаидов) соответственно.

Несмотря на этнокультурную и хозяйственно-экономическую пестроту на первых этапах развития этих стран, бесспорно, народы, проживавшие в них, переняли многие общие элементы, характерные супердержаве Чингизидов как сообществу разных народов.

Улусы некогда единой империи Чингисхана



Близость этнополитического происхождения, языка и культуры, единство религии, сходство принципов и традиций ведения торговли у татар и у народов значительной части Центральной Азии (включая современные Казахстан и Узбекистан), побудили российское самодержавие во второй половине XVIII века использовать татар в налаживании политических и торговых отношений России с Бухарским эмиратом, Кокандским и Хивинским ханствами.



В советский период, особенно в послевоенные годы, в Татарской АССР был сформирован полиотраслевой промышленный комплекс. Его удельный вес от общего объема продукции РСФСР к 1970 году составил: нефти — 36,2%, газа — 23,2%, нефтеаппаратуры — 10,9%, вычислительной техники — 20,2%, приборов и средств автоматизации — 7,2%, электроэнергии — 3,1%, бытовых холодильников — 6,5%.

Однако принципы функционирования советской политической системы предопределили специфику выстраивания внешнеэкономической деятельности: в данной области в советской стране была установлена государственная монополия (см. Декрет Совета народных комиссаров от 22 апреля 1918 г. «О национализации внешней торговли»). В ее рамках регионы и предприятия были лишены какой бы то ни было внешнеэкономической самостоятельности, вся их деятельность в данной связи осуществлялась посредством централизованных внешнеторговых организаций, таких как «Авиаэкспорт», «Союзнефтьэкспорт» и т. д. Только лишь на закате советской эпохи, в перестроечные годы, в связи с реформой внешнеэкономической деятельности, полномочия и права в этой сфере все больше делегировались от центральных органов на места.







Второй миллиард тонн нефти с начала разработки месторождений РТ. 2 октября 1981 года

Эпоха суверенитета: новые модели

Распад Советского государства обусловил формирование принципиально новой модели развития для всех бывших республик СССР. В ее рамках, в числе прочего, эти республики стали самостоятельными участниками внешнеэкономической деятельности. Отчасти то же можно было утверждать и о субъектах Российской Федерации (бывшей РСФСР), в новых условиях получивших от федерального центра значительную часть полномочий. В данных обстоятельствах перед Татарстаном, имевшим мощную промышленную базу, открылись большие перспективы в плане реализации своего внешнеэкономического потенциала.

В этой связи в 1990-е годы в Республике Татарстан была разработана соответствующая правовая база, произошло структурное оформление органов республиканской власти, формировавших и реализовывавших внешнеэкономическую деятельность.

На постсоветском пространстве Узбекистан для Татарстана является весьма перспективным торгово-экономическим партнером. Если в начале XX века данный регион в экономическом отношении прочно ассоциировался исключительно с сельским хозяйством, в первую очередь с выращиванием хлопка, то в советский период экономическая структура Узбекистана существенно преобразилась. В советские десятилетия были построены предприятия тяжелой промышленности, тепловые и гидроэлектростанции, открыты и разработаны нефтяные и газовые месторождения.

Значительное развитие получили пищевая и легкая промышленность. Таким образом, к концу 1980-х годов республика представляла собой динамично развивающийся аграрно-индустриальный регион с отлаженными торгово-экономическими внутрисоюзными связями.

Ташкент, 1980-е. Фото В. Клепко (myhistori.ru)

Первые самостоятельные внешнеэкономические шаги Татарстана в начале 1990-х годов показали заинтересованность республики в выстраивании взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Узбекистаном. О важности для Татарстана данного региона свидетельствует тот факт, что одно из первых зарубежных представительств республики было открыто именно здесь в 1992 году. Примечательно также и то, что среди задач, поставленных перед представительством, одним из приоритетных являлось представление интересов Республики Татарстан по вопросам, касающимся торговли, финансово-кредитной деятельности, инвестиций, международного туризма и других сфер экономического сотрудничества с Республикой Узбекистан, организация визитов в это государство представителей деловых кругов Татарстана.

Важным событием в развитии татарстанско-узбекистанских связей в целом и в экономической сфере в частности стало подписание между правительствами Татарстана и Узбекистана 18 февраля 1993 года в Ташкенте Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В соответствии с ним на правительственном уровне создавались условия для масштабного и тесного взаимодействия двух республик в разных отраслях экономики. В частности, обе стороны обязывались всемерно содействовать обеспечению благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности; развитию сотрудничества в области экологии и охраны окружающей среды, подготовке кадров для работы в новых экономических условиях, а также в других областях, представляющих взаимный интерес; созданию совместных предприятий, расширению и установлению прямых связей между предприятиями и организациями Республики Узбекистан и Республики Татарстан; реализации долгосрочных соглашений по производственной кооперации; обмену экономической и научно-технической информацией; созданию благоприятных условий для инвестиций в экономику обеих республик. В контексте данного соглашения 19 февраля 1993 года был также заключен Договор об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Бухарской областью Республики Узбекистан и Республикой Татарстан.



Большое значение в налаживании торгово-экономических связей между республиками сыграли официальные встречи руководителей Узбекистана и Татарстана. Так, 12—13 октября 1998 года состоялся официальный визит правительственной делегации Татарстана в Узбекистан. На встрече президентов двух республик среди других тем были обсуждены и вопросы экономических отношений между Татарстаном и Узбекистаном; М.Ш. Шаймиев побывал на Ташкентском авиационном предприятии им. Чкалова, где были рассмотрены актуальные аспекты сотрудничества между авиаотраслями двух республик; заместители премьер-министров Татарстана и Узбекистана Р.Ф. Муратов и Б.С. Хамидов подписали протокол по реализации межправительственного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Республикой Татарстан и Республикой Узбекистан от 18 февраля 1993 года.

Встреча Ислама Каримова с Минтимером Шаймиевым во время официального визита делегации РТ в Узбекистан. 12 октября 1998 года. Фото Михаила Козловского



Движение на Восток

Характерной чертой внешнеэкономической деятельности Татарстана в 1990-е годы являлось увеличение доли стран дальнего зарубежья и уменьшение доли государств СНГ. К примеру, в 1996 году внешнеторговый оборот Татарстана со странами СНГ составлял 774 млн долларов, в 1997 году — 467 млн, в 1999 году — 212 млн. Такая тенденция в значительной степени была обусловлена несогласованными организационно-финансовыми вопросами между данными государствами, в первую очередь таможенных пошлин, конвертации национальных валют, сертификации товаров в соответствии с местными стандартами. Следует также учитывать привлекательность рынков дальнего зарубежья большей платежеспособностью населения этих стран и более предсказуемой политической ситуацией.

Динамика объема товарооборота Татарстана с Узбекистаном в 2000-е и 2010-е годы была нестабильна. Например, в 2005 году — 26 162,1 млн долларов США, в 2006 году — 35 534,1 млн долларов, в 2007 году — 41 450,1 млн долларов, в 2008 году — 94 466,6 млн долларов, в 2009 году — 47 709,2 млн долларов, в 2010 году — 52 667,3 млн долларов, в 2014 году — 122 677,2 млн долларов, в 2015 году — 111 022,1 млн долларов, в 2016 году — 50 779,3 млн долларов, в 2017 году — 92,7 млн долларов. Причины подобных колебаний во многом зависели от укрепления или ослабления курса рубля по отношению к мировым валютам, что в свою очередь, помимо финансово-экономических аспектов, определялось и политическими событиями в регионе и в мире.

В торгово-экономических отношениях двух республик Татарстан имеет устойчивое положительное сальдо: в 2005 году экспорт Татарстана в Узбекистан составил 19 687,5 млн долларов, импорт — 6 474,5 млн долларов, в 2010 году экспорт — 43 354,4 млн долларов, импорт — 9 312,9 млн долларов, в 2014 году экспорт — 113 417,4 млн долларов, импорт — 9 259,8 млн долларов, в 2015 году экспорт — 106 760,5 млн долларов, импорт — 4261 млн долларов.

Товарная структура экспорта и импорта двух республик обусловлена научно-техническим, промышленным и производственным потенциалом. В этой связи основными товарами экспорта продукции из Татарстана в Узбекистан являются грузовые автомобили КАМАЗ, продукция ПАО «Нижнекамскшина», товары бытовой химии, полиэтилен, древесина, нефтегазовое оборудование и др. Из Узбекистана в Татарстан поставляются сельскохозяйственная продукция, продукты питания, легковые автомобили, изделия легкой промышленности, шерсть и ряд других товаров.

Российско-узбекистанские переговоры. 5 апреля 2017 года. Фото kremlin.ru



На современном этапе для России и ее регионов особую привлекательность приобретает среднеазиатский рынок, в частности Республика Узбекистан. В этой связи в 2017 году произошла значительная активизация межправительственных контактов между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, призванных максимально усилить торгово-экономические отношения двух государств, в том числе и на региональном уровне. Важность данного аспекта в сотрудничестве двух стран подчеркнули на встрече в Москве 5 апреля 2017 года президенты В.В. Путин и Ш.М. Мирзиёев.



В рамках данной тенденции стали более интенсивными и контакты Татарстана с Узбекистаном. В марте 2017 года в Казани с рабочим визитом побывала делегация Самаркандской области, в мае столицу Татарстана посетил премьер-министр Узбекистана А.Н. Арипов, он принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Знаковый характер носила встреча президентов Республики Татарстан и Республики Узбекистан в сентябре 2017 года на международном бизнес-форуме в Ташкенте. На ней были рассмотрены возможности для расширения экономического сотрудничества, в первую очередь в области нефтегазохимии, производства промышленного оборудования, автомобилестроения, агропромышленного комплекса, медицины и фармацевтики.



В 2018 году данный тренд в отношениях двух республик усилился. Очевидно, что в прошедшем году сотрудничество Татарстана с Узбекистаном вышло на новый качественный уровень, в рамках которого было продолжено налаживание торгово-экономических связей в межрегиональном формате. С мая по декабрь минувшего года президент РТ шесть раз встречался с официальными лицами Узбекистана. Примечательно, что в пяти случаях это были встречи с хокимом Ташкентской области Г.И. Ибрагимовым и в одном — с председателем Жокаргы Кенеса (парламента) Республики Каракалпакстан, заместителем Сената Олий Мажлиса Республики М.Т. Ерниязовым. Их результатом стали новые соглашения. Например, на встрече Р.Н. Минниханова и Г.И. Ибрагимова, проходившей в августе 2018 года в Казани, было заявлено о планах открытия в Узбекистане филиала технополиса «Химград» и организации сборочного производства медицинских роботов-симуляторов компании «Эйдос-Медицина». Говоря о Каракалпакстане, необходимо учитывать, что здесь находятся самые крупные нефтяные и газовые залежи в Узбекистане. Поэтому неслучайно в ходе визита в сентябре 2018 года в Казань делегации этой республики были отмечены перспективы сотрудничества в данной отрасли двух нефтяных регионов.

Встреча c делегацией Ташкентской области Республики Узбекистан. 9 августа 2018 года. Фото president.tatar.ru

Особо стоит отметить, что в 2018 году в городе Джамбай Самаркандской области началась сборка грузовых автомобилей КАМАЗ на производственных площадях предприятия «UzAutoTrailer». Решение об этом было принято в рамках визита премьер-министра России Д.А. Медведева в Узбекистан в ноябре 2017 года.

Таким образом, подводя итоги нашей обзорной публикации о торгово-экономических взаимосвязях Республики Татарстан и Республики Узбекистан, и с учетом предыдущих публикаций сотрудников ИТЭР АН РТ о татарской диаспоре Узбекистана, мы можем отметить следующие важные пункты:

богатый исторический опыт сотрудничества народов, проживавших и проживающих на территориях современных Татарстана и Узбекистана, минимизировали издержки на стадии налаживания деловых контактов; важным фактором сближения двух республик на межгосударственном уровне является многочисленная татарская диаспора Узбекистана; своеобразие научно-технических возможностей, географических и природно-климатических условий двух республик определили взаимовыгодный характер сотрудничества; международные политические реалии последних лет актуализируют заинтерсованность России в расширении и углублении сотрудничества с Узбекистаном на региональном уровне.

Руслан Ибрагимов, Булат Хамидуллин