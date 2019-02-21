Не ручайся: арбитраж отменил сделку основателя «Сапсана» на миллиард рублей

Некогда крупнейший автодилер РТ Ильдар Зиннуров потерял возможность управлять личным банкротством

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд РТ признал недействительной сделку поручительства собственника почившей сети автосалонов «Сапсан» Ильдара Зиннурова, которую он провел 7 лет назад. Решение, вынесенное накануне в рамках дела о личном банкротстве автодилера, по мнению его финансового управляющего, имеет принципиальное значение, так как исключило возможность влияния должника на ход банкротства. Подробности процесса и новые детали из истории обанкротившегося бизнеса — в материале «Реального времени».

«Никто ничего не получит»



— В оспариваемой сделке Зиннуров поручился за подконтрольную ему фирму как физлицо, — пояснил перед началом процесса Александр Созинов, представитель финансового управляющего Дениса Двоеглазова. — Упрощенно говоря, если сделка будет признана законной, то долг Зиннурова подконтрольной ему компании даст основания включить этот долг в реестр требований кредиторов, и подконтрольная банкроту фирма сможет влиять на ход банкротства.

Созинов говорит: на момент заключения договора поручительства финансовое положение компаний, подконтрольных Ильдару Зиннурову, уже было неустойчивым, и предприниматель с помощью подобных сделок мог сознательно подстраховаться на случай банкротства.

Созинов говорит: на момент заключения договора поручительства финансовое положение компаний, подконтрольных Ильдару Зиннурову, уже было неустойчивым. Фото Инны Серовой



— С момента заключения сделки прошло 7 лет, срок давности по ней давно истек, — изложил позицию Ильдара Зиннурова его представитель Марат Кабиров. — Кроме того, даже если суд удовлетворит иск финансового управляющего, в итоге никто ничего не получит, поскольку сделка была безденежной. Какой смысл оспаривать законную сделку вместо того, чтобы искать имущество должника?

А в ответ на вопрос, почему рухнула некогда процветавшая татарстанская дилерская сеть, созданная Ильдаром Зиннуровым, Марат Кабиров заметил, что представлять интересы основателя «Сапсана» стал гораздо позже, однако полагает, что начало краху положил мировой финансовый кризис 2007—2008 годов.

Восемь сумок с документами — не доказательство

На судебном заседании обе стороны подтвердили свои позиции. Александр Созинов сообщил, что настаивает на признании сделки по заключению договора поручительства за ООО «Медиа Сервис» перед набережночелнинским ООО «Премиум Кар» г-на Зиннурова недействительной и на том, чтобы в реестр требований кредиторов не включали требование ИП Павла Евдокимова, к которому перешло право требования по этому договору.

Представитель Зиннурова Марат Кабиров напомнил о дате заключения договора поручительства, сроке давности и подчеркнул, что договор заключался еще в тот период, когда подконтрольные Зиннурову компании были устойчивыми с финансовой точки зрения.

— Информации об имуществе финансовый управляющий не приводит, а оно было у сторон на момент совершения сделки, — заявил Кабиров. — На момент заключения договора поручительства имущества было достаточно, чтобы покрыть 504 миллиона (сумма, указанная в договоре поручительства, которая из-за неуплаты выросла до 1,106 млрд рублей, — прим. ред.). Мы приносили сюда, в суд, восемь больших сумок с выписками по расчетным счетам, доказывающими наличие средств!

Марат Кабиров напомнил о дате заключения договора поручительства, сроке давности и подчеркнул, что договор заключался еще в тот период, когда подконтрольные Зиннурову компании были устойчивыми с финансовой точки зрения. Фото Инны Серовой

Представитель ИП Евдокимова Олег Кудряшов настаивал на включении требований предпринимателя в реестр требований кредиторов Зиннурова.

В исковом заявлении, направленном Денисом Двоеглазовым в Арбитражный суд РТ, в частности указывалось, что на момент заключения договора поручительства «Зиннуров И.З. имел огромный размер непогашенной задолженности». Двоеглазов уточняет: решением Вахитовского райсуда с Зиннурова в пользу АКБ «Абсолют Банк» было взыскано 76,436 млн рублей; решениями Советского райсуда и Вахитовского райсуда в пользу ОАО «МДМ Банк» (реорганизован в ПАО «Бинбанк») — сумма задолженности, которая к настоящему времени составляет 301,287 млн рублей.

Председательствующий судья Артем Путяткин счел эти доводы финансового управляющего Зиннурова убедительными и удовлетворил иск.

Договоров два — поручитель один

Как следует из заявления финансового управляющего, в 2011 году Ильдар Зиннуров поручился по договору временной финансовой помощи за подконтрольное ООО «Медиа Сервис» перед подконтрольной же, ныне не действующей фирмой, специализировавшейся на торговле автомобилями и автозапчастями ООО «Премиум Кар». Договор поручительства заключили на сумму 504,185 млн рублей, однако за 7 лет за счет пеней и штрафов сумма долга выросла в два раза — до 1,106 миллиарда.

Финансовый управляющий Ильдара Зиннурова Денис Двоеглазов подал в Арбитражный суд Татарстана еще одно аналогичное исковое заявление — о признании недействительным заключенного также в 2011 году договора поручительства перед ООО «ТТК Ленд 16» за исполнение обязательств заемщиком, ООО «Медиа Сервис». В настоящее время сумма долга составляет 58,703 млн рублей.

В случае удовлетворения исковых требований финансового управляющего из числа кредиторов будет исключена еще одна аффилированная банкроту (на фото) компания. Фото newsler.ru

По мнению финансового управляющего, на момент заключения сделки Ильдар Зиннуров «располагал данными о наличии задолженности перед иными кредиторами» и понимал, что договор экономически невыгоден и финансово нецелесообразен. На последствиях этой сделки основано ходатайство о включении в реестр требований кредиторов требований АО «Хетон», которым в 2012—2013 годах руководил Ильдар Зиннуров, а с сентября 2018-го управляет Шамиль Ильдарович Зиннуров. В случае удовлетворения исковых требований финансового управляющего из числа кредиторов будет исключена еще одна аффилированная банкроту компания.

Родственные связи

Согласно информации ресурса rusprofile.ru, 75% в уставном капитале строительной компании ООО «Медиа Сервис» принадлежат 87-летней Зайтуне Закировне Зиннуровой. По информации «СПАРК-Интерфакс», до июня 2011 года ООО «Премиум Кар» было «прописано» в Казани и принадлежало на 90% Зиннурову Ильдару Зиганшевичу и на 10% Зиннурову Тимуру Ильдаровичу, затем переехало в Москву и изменило название на ООО «Файненшл».

Недействующее с июля 2017 года ООО «ТТК Ленд 16», как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», принадлежало ЗАО «Таттранском», учредителем которого был Ильдар Зиннуров. В 2008 году 95% доли уставного капитала в ООО «ТТК Ленд 16» приобрел Ильдар Зиннуров, 5% — Ольга Викторовна Ратахина (Зиннурова).