Коммунальный разгон: тарифы повысились с января, но июльский рост может стать заметнее
Как изменились тарифы ЖКХ с 1 января и чего ждать в июле
«Реальное время» анализирует, как изменились тарифы на услуги ЖКХ в Приволжском федеральном округе. Тарифы в городах ПФО ожидаемо подорожали почти на все виды коммунальных услуг, с 1 января повышение составило около 1,7%. Это касается, например, электричества, газоснабжения, водоснабжения, а также водоотведения. 1 июля произойдет еще более ощутимый рост — в основной массе регионов и на большинство видов коммунальных услуг — более чем на 3%. Таким образом, суммарный годовой рост (к 1 июля, по сравнению с 1 июля 2018 года) составит 4—5%.
Питьевая вода: Оренбург — зона экономии
Начнем с питьевой воды. В каждой столице субъекта ПФО существует по нескольку поставщиков холодного водоснабжения, однако в большинстве случаев каждый из них является монополистом на определенной территории, так что выбора у населения (и юридических лиц) нет. Кроме того, многие поставщики обслуживают лишь определенные предприятия, так что ставить их в один ряд с крупными поставщиками воды населению смысла нет. Для понимания роста цен мы будем рассматривать городские предприятия с названием «Водоканал» — именно они чаще всего обслуживают население.
Абсолютно во всех городах, где с 1 января произошел рост тарифов на воду, он составил 1,7%. Исключение — только Чебоксары, где рост составил 1,6%, а в Нижнем Новгороде и Оренбурге тариф вообще не повысился. Правда, обольщаться жителям этих городов не стоит: В Нижнем Новгороде тариф повысится сразу на 3,5% с 1 июля, что примерно сравняет годовой рост с показателями других городов. А в Оренбурге тариф повысится сразу на 20,7%, что выведет город в лидеры по годовому росту.
Стоит отметить также Киров, где местный «Водоканал» увеличит тарифы на 11,8% с 1 июля. Это повышение будет дополнительным к уже состоявшемуся повышению на 1,7%, так что итоговый рост составит 13,7%. Самая дорогая холодная вода сейчас в Оренбурге — 35,55 рубля, а также в Перми — 33,03 рубля за кубометр (для сравнения, в Казани тариф составляет около 20 рублей, в Уфе — около 25 рублей, в Нижнем Новгороде — около 18 рублей). С 1 июля в Оренбурге тариф составит вообще почти 43 рубля, а в Кирове — 34 рубля.
|
Субъект РФ в ПФО, столица
|
Поставщик услуг
|
Холодная питьевая вода, руб./куб. м, 01.07.2019-31.12.2019
|
Холодная питьевая вода, руб./куб. м, 01.01.2019-30.06.2019
|
Холодная питьевая вода, руб./куб. м, 01.07.2018-31.12.2018
Изменение с 1 января
|
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань
|
МУП «Водоканал»
|
20,59
|
19,97
|
19,64
1,7%
|
ООО «Карсар»
|
56,21
|
54,84
|
53,93
|
1,7%
2,5%
|
ООО «Теплоснабсервис»
|
18,78
|
18,19
|
17,89
|
1,7%
3,2%
|
Федеральное государственное бюджетное
|
31,1
|
30,37
|
29,86
|
1,7%
2,4%
|
ООО «РСК»
|
—
|
—
|
—
|
ООО «РСК», потребители жилого района
|
20,56
|
19,97
|
19,64
|
1,7%
3,0%
|
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Ола
|
МУП «Водоканал»
|
17,78
|
17,34
|
17,05
1,7%
|
ОАО «Стройкерамика»
|
23,88
|
23,28
|
22,89
|
1,7%
2,6%
|
ФГКУ «Войсковая часть 95504»
|
5,56
|
5,26
|
5,26
|
0,0%
5,7%
Горячая вода: «промышленные» поставщики удивляют тарифами
Аналогичный рост и по тарифам на горячую воду. В основном поставщики в городах ПФО с 1 января повысили тарифы на тепловую энергию на 1,7%, еще на столько же — тариф на холодную воду в составе горячей воды.
Есть, впрочем, и заметно отличающиеся результаты. К примеру, тепловая энергия, передающаяся по сетям ульяновских ТУТС и УМУП «Городской теплосервис», подорожала с 1 января на 10,4%. В том же городе тепловая энергия от ООО «Теплогенерирующая компания» подешевела на 15,3%, а холодная вода — на 13,8%. В Ульяновске выдающиеся результаты и у других поставщиков энергии: почти все котельные УМУП «Городская теплосеть» повысили тариф на тепловую энергию на 4,9%, а с 1 июля тариф повысится еще на 1,3%.
Дороже всего тепловая энергия сейчас стоит у йошкар-олинского ООО «Марикоммунэнерго» — 4 357 рублей за ГКал. У остальных поставщиков столицы Марий Эл тарифы примерно такие же, как по ПФО в целом — от 1 700 до 1 900 рублей за ГКал. Дорогая тепловая энергия, кроме того, у кировского МУП «Водоканал» в слободе Сошени — 3 981 рубль за ГКал. Довольно дорогая она, кроме того, в Нижнем Новгороде — от 2 100 до 2 500 рублей за ГКал, также тариф больше 2 тысяч рублей за ГКал у многих поставщиков Ульяновска.
|
Субъект РФ в ПФО, столица субъекта
|
Поставщик услуг
|
Компонент на холодную воду, руб./куб. м, 01.07.2019-31.12.2019
|
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, 01.07.2019-31.12.2019
|
Компонент на холодную воду, руб./куб. м, 01.01.2019-30.06.2019
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, 01.01.2019-30.06.2019
|
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань
|
ОАО «Казэнерго»
|
20,59
|
1799,56
|
19,97
1766,98
|
АО «Татэнерго», потребители муниципального образования «г. Казань»
|
20,59
|
1741,49
|
19,97
|
1691,38
19,64
|
Казанский территориальный
|
20,59
|
1485,79
|
19,97
|
1451,66
19,64
|
ООО «Теплоснабсервис»
|
18,78
|
1571,09
|
18,19
|
1525,51
17,89
|
ООО «Казанский молочный комбинат»
|
20,59
|
1497,07
|
19,97
|
1453,46
19,64
|
ОАО Холдинговя компания
|
20,59
|
1726,04
|
19,97
|
1683,02
19,64
|
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Ола
|
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»
|
17,78
|
1950,49
|
17,34
1912,4
|
ОАО «Марбиофарм»
|
17,78
|
1742,38
|
17,34
|
1706,7
17,05
|
ОАО «Стройкерамика»
|
23,88
|
1860,42
|
23,28
|
1817,58
22,89
Казанский «Водоканал» повысит тарифы на водоотведение почти на 10% за год
За редкими исключениями не отличается от описанной выше и ситуация с водоотведением. В основном все тарифы выросли с 1 января на 1,7%, а с 1 июля повысятся еще на 1—3%. У нескольких поставщиков (правда, поставщики эти в основном локальные, для промышленных предприятий) тарифы даже снизились. К примеру, у ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» стоимость водоотведения уменьшилась почти на 37%. ООО «Областной водоканал» из Кирова — один из лидеров по дороговизне услуг — снизил тариф на 6,4%, а филиал «Самарский» ОАО «РЭУ» снижает тариф на 14%.
Одним из лидеров по росту с 1 июля станет казанский МУП «Водоканал» — он поднимет тарифы сразу на 8%, помимо 1,7% с 1 января. Годовой рост составит, таким образом, почти 10% — с 16,44 рубля за кубометр на 1 июля 2018 года до 18,06 рубля к 1 июля 2019 года. Аналогичное увеличение стоимости будет и у ОАО «Нижегородский водоканал», правда, итоговая стоимость тут будет заметно ниже, чем в Казани — 15,55 рубля за «куб». Рекорды, впрочем, поставит МУП «Водоканал» из Кирова — он повысит тариф сразу более чем в полтора раза — с 37 до 58,3 рубля за «куб».
Наиболее высокие тарифы в столицах ПФО, помимо упомянутого «Областного водоканала» из Кирова с 80 рублями за «куб», также у самарского филиала «РЭУ» с 63 рублями, кировского МУП «Водоканал» с 37 рублями (при этом он, напомним, еще и повысит тарифы в полтора раза), у Пермского «Новомет-Пермь» с 38 рублями. Из крупных поставщиков также можно выделить «Уфаводоканал» — его тариф составляет 30,3 рубля за «куб». Это, например, почти в три раза больше, чем у «Саранскгорводоканала» и в два раза больше, чем у «Нижегородского водоканала».
|Субъект РФ в ПФО, столица субъекта
|Поставщик услуг
|Водоотведение руб./куб. м. 01.07.2019-31.12.2019
|Водоотведение руб./куб. м. 01.01.2019-30.06.2019
|Водоотведение руб./куб. м. 01.07.2018-31.12.2018
|Изменение с 1 января
|Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань
|МУП «Водоканал»
|18,06
|16,72
|16,44
|1,7%
|ООО «РСК» потребители жилого района
«Салават купере»
|19,58
|19,01
|18,69
|1,7%
|3,0%
|Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Ола
|МУП «Водоканал»
|20,84
|20,41
|20,07
|1,7%
|ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ — АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»)
|24,5
|24,04
|23,64
|1,7%
|1,9%
|Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия), Саранск
|МП «Саранскгорводоканал»
|12,49
|12,31
|12,1
|1,7%
|Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам), Уфа
|МУП «Уфаводоканал»
|30,59
|30,29
|29,78
|1,7%
|ОАО «Международный аэропорт „Уфа“ ( хозбытовые сточные воды)
|20,42
|20,04
|19,71
|1,7%
|1,9%
|ОАО „Уфимский комбинат хлебопродуктов“
|13,38
|13,16
|20,82
|-36,8%
|1,7%
|Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики), Ижевск
|МУП г. Ижевска „Ижводоканал“
|14,44
|14,02
|13,78
|1,7%
Отопление: ульяновские рекорды и скромность Пензы
Поставщиков отопления в городах Приволжского федерального округа огромное количество. Во-многом это связано с тем, что небольшие поставщики отопления, например, на отдельных предприятиях, фигурируют в отчетах наравне с крупными поставщиками, которые поставляют отопление населению.
Только в Казани, к примеру, поставщиков услуг отопления оказалось 24, стоимость 1 ГКал тепловой энергии составляет от 984 (в случае с Казанской государственной академией ветеринарной медицины имени Баумана) до 1 834 рублей (в случае с ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны). В основном тарифы с 1 января повысились на 1,7%, однако есть и другие показатели — ООО «Энергоресурс», например, снизило тариф на 7,3% (с 1 900 до 1 762 рублей), а «Казанская строительно-сервисная компания» — на 2,2%. Ни у одного поставщика тариф не подорожал больше чем на 1,7%.
В случае с другими регионами ситуация отличается. Например, у пензенского участка дирекции по тепловодоснабжению «РЖД» тариф вырос на 16,1%, у потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям, эксплуатируемым АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» — на 28,1%, а у ульяновского УМУП «Городской теплосервис» тариф вырос и вовсе на 250% — с 425 до 1 486 рублей за ГКал. Лидером по снижению тарифов с первого января по всем столицам ПФО стала котельная №22 ФГБУ «ЦЖКХ» Пензы — тут тариф снизился с 2 579 до 1 093 рублей за ГКал.
|Субъект РФ в ПФО, столица субъекта
|Поставщик услуг
|Тепловая энергия, руб./Гкал
01.07.2019-31.12.2019
|Тепловая энергия, руб./Гкал
01.01.2019-30.06.2019
|Тепловая энергия, руб./Гкал
01.07.2018-31.12.2018
|Изменение с 1 января
|Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань
|ОАО «Казэнерго»
|1799,56
|1766,98
|1737,53
|1,7%
|АО «Татэнерго»
|1741,49
|1691,38
|1670,07
|1,3%
|Филиал «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт»
|1.726,04
|1.683,02
|1.654,97
|1,7%
|ОАО «ТГК-16»
|1.566,47
|1510,7
|1.485,53
|1,7%
|ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ»
|1.611,67
|1.581,60
|1.571,64
|0,6%
|ООО «Казанский молочный комбинат»
|1.497,07
|1.453,46
|1.429,24
|1,7%
|ОАО «Казанский вертолетный завод»
|1564,04
|1553,9
|1528,01
|1,7%
|ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Российской Федерации
|1.857,01
|1.834,91
|1.804,33
|1,7%
|Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по
тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»
|1485,79
|1451,66
|1427,47
|1,7%
ТБО: разные схемы и очень разные цены
У остальных коммунальных услуг гораздо меньше поставщиков, чем в случае с водоснабжением, водоотведением и отоплением. Однако в случае с твердыми бытовыми отходами все же встречается более чем по одному поставщику.
При этом тарифы тут очень разные как по стоимости, так и по методике подсчета. Кроме того, определенные поставщики занимаются обращением, а какие-то — захоронением отходов. В случае с обращением самым дорогим является ижевское ООО «Спецавтохозяйство» — тут за тонну придется заплатить 5 719 рублей. В кубометрах стоимость захоронения самая низкая в Саранске — 24 рубля за кубометр. В Уфе, к примеру, стоимость составляет уже 48 рублей, в Казани — 61 или 111 рублей, в зависимости от поставщика. В Ульяновске захоронение стоит 95 рублей за «куб». А вот стоимость утилизации в регионах ПФО составляет от 375 рублей за «куб» в случае с Чебоксарами до 950 рублей — такая цена в Кирове.
|Субъект РФ в ПФО
|Поставщик услуг
|Утилизация ТБО, руб./куб. м, 01.07.2019-31.12.2019
|Утилизация ТБО, руб./куб. м, 01.01.2019-30.06.2019
|Утилизация ТБО, руб./куб. м, 01.07.2018-31.12.2018
|Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань
|ООО „Предприятие жилищно-
коммунального хозяйства“
|61,14 захоронение
|61,14 захоронение
|93,13
|ООО „Управляющая компания
“Предприятие жилищно-
коммунального хозяйства»
|110,99 захоронение / 439,03 за куб. м обращение
|110,99 захоронение / 439,03 за куб. м обращение
|115
|Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Оля
|ООО «Благоустройство»
|536,62 за куб. м и 4878,29 за тонну
|536,62 за куб. м. и 4878,29 за тонну
|77,56
|Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия), Саранск
|КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» (захоронение)
|43,73
|23,98
|98,51
|ООО РЕМОНДИС Саранск (региональный оператор)
|492,42 обращение
|492,42 обращение
|548,15
|Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам), Уфа
|МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
|58,07 захоронение / 447,04 обращение
|47,9 захоронение / 438,95 обращение
|46,41
|Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики), Ижевск
|ООО «Чистый город»
|667,22 за тонну захоронение
|667,22 за тонну захоронение
|1221,78
|ООО «Спецавтохозяйство»
|5719,15 за тонну обращение
|5719,15 за тонну обращение
|ООО «МСК»
|956,49 за тонну обработка
|956,49 за тонну обработка
Электричество трехкратно варьирует, а в Саранске дешевеет газ
А вот тарифы на электричество и газ являются едиными на весь регион — связано это с тем, что поставщик один. Во всех случаях рост составил от 1,3% до 1,9%. Годовой рост на эти виды коммунальных услуг составит от 2,4% до 5,4%. Газ, правда, покажет и более разноплановую динамику: к 1 января за год он, например, подорожал на 11% в Пермском крае и подешевел на 18% в Мордовии.
Один кВт/ч электричества в столицах регионов ПФО сейчас стоит от 2,99 до 4,06 рублей. Разница, как мы видим, довольно значительная — более чем на треть. Дешевле всего электричество стоит в Оренбурге, а дороже всего — в Самаре. В Казани стоимость составляет 3,75 рубля, в Нижнем Новгороде — 3,64 рубля, в Уфе — 3,06 рубля. С 1 июля электричество подорожает еще на 0,8—3,6%. Самый значительный рост будет в Уфе, на 3,5% подорожает электричество в Перми, а наименьшим подорожание будет в Казани, Йошкар-Оле и Ульяновске.д
|Субъект РФ в ПФО
|Одноставочный тариф, руб./кВт∙ч, 01.07.2019-31.12.2019
|Одноставочный тариф, руб./кВт∙ч, 01.01.2019-30.06.2019
|Одноставочный тариф, руб./кВт∙ч, 01.07.2018-31.12.2018
|Изменение с 1 января
|Изменение с 1 июля (по сравнению с тарифами от 1 января)
|Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам)
|3,78
|3,75
|3,69
|1,6%
|0,8%
|Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл)
|3,75
|3,72
|3,66
|1,6%
|0,8%
|Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия)
|3,64
|3,56
|3,51
|1,4%
|2,2%
|Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам)
|3,17
|3,06
|3,01
|1,7%
|3,6%
|Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики)
|3,82
|3,75
|3,69
|1,6%
|1,9%
|Чувашская Республика — Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам)
|3,36
|3,3
|3,25
|1,5%
|1,8%
|Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края)
|4,13
|3,99
|3,92
|1,8%
|3,5%
|Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области)
|3,95
|3,85
|3,79
|1,6%
|2,6%
|Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области)
|3,71
|3,64
|3,58
|1,7%
|1,9%
Что касается газа, то с 1 января он не подорожал только в Кирове. Правда, этот город по-прежнему второй по дороговизне: кубометр здесь стоит 8,09 рубля. Дороже — только в Саратове, 9,11 рубля (тут рост составил 1,7%). Дешевле всего газ стоит в Ижевске — 5,45 рубля, а также в Саранске – 5,57 рубля. В столице Мордовии такой низкий показатель стал возможным благодаря значительному, почти на 18%, снижению стоимости за год.
|Субъект РФ в ПФО, столица субъекта
|Природный газ, руб./куб. м
01.01.2019-30.06.2019
|Природный газ, руб./куб. м
01.07.2018-31.12.2018
|Природный газ, руб./куб. м 01.01.2018-30.06.2018
|Изменение с 1 января
|Изменение за год (с 1 января по сравнению с 1 января 2018)
|Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань
|5,66
|5,57
|5,48
|1,6%
|3,3%
|Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Ола
|6,646
|6,535
|6,525
|1,7%
|1,9%
|Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия), Саранск
|5,57
|5,48
|6,77
|1,3%
|-17,7%
|Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам), Уфа
|7,1
|6,98
|6,75
|1,8%
|5,2%
|Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики), Ижевск
|5,45
|5,36
|5,18
|1,7%
|5,2%
|Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам), Чебоксары
|5,62
|5,53
|5,36627
|1,7%
|4,7%
|Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края), Пермь
|5,81
|5,71
|5,23
|1,9%
|11,1%
|Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области), Киров
|8,09
|8,09
|7,79
|0,0%
|3,9%
|Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области), Нижний Новгород
|6,02576
|5,92534
|5,7305
|1,8%
|5,2%
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