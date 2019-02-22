Коммунальный разгон: тарифы повысились с января, но июльский рост может стать заметнее

Как изменились тарифы ЖКХ с 1 января и чего ждать в июле

Фото: Роман Хасаев

«Реальное время» анализирует, как изменились тарифы на услуги ЖКХ в Приволжском федеральном округе. Тарифы в городах ПФО ожидаемо подорожали почти на все виды коммунальных услуг, с 1 января повышение составило около 1,7%. Это касается, например, электричества, газоснабжения, водоснабжения, а также водоотведения. 1 июля произойдет еще более ощутимый рост — в основной массе регионов и на большинство видов коммунальных услуг — более чем на 3%. Таким образом, суммарный годовой рост (к 1 июля, по сравнению с 1 июля 2018 года) составит 4—5%.

Питьевая вода: Оренбург — зона экономии

Начнем с питьевой воды. В каждой столице субъекта ПФО существует по нескольку поставщиков холодного водоснабжения, однако в большинстве случаев каждый из них является монополистом на определенной территории, так что выбора у населения (и юридических лиц) нет. Кроме того, многие поставщики обслуживают лишь определенные предприятия, так что ставить их в один ряд с крупными поставщиками воды населению смысла нет. Для понимания роста цен мы будем рассматривать городские предприятия с названием «Водоканал» — именно они чаще всего обслуживают население.

Абсолютно во всех городах, где с 1 января произошел рост тарифов на воду, он составил 1,7%. Исключение — только Чебоксары, где рост составил 1,6%, а в Нижнем Новгороде и Оренбурге тариф вообще не повысился. Правда, обольщаться жителям этих городов не стоит: В Нижнем Новгороде тариф повысится сразу на 3,5% с 1 июля, что примерно сравняет годовой рост с показателями других городов. А в Оренбурге тариф повысится сразу на 20,7%, что выведет город в лидеры по годовому росту.

Стоит отметить также Киров, где местный «Водоканал» увеличит тарифы на 11,8% с 1 июля. Это повышение будет дополнительным к уже состоявшемуся повышению на 1,7%, так что итоговый рост составит 13,7%. Самая дорогая холодная вода сейчас в Оренбурге — 35,55 рубля, а также в Перми — 33,03 рубля за кубометр (для сравнения, в Казани тариф составляет около 20 рублей, в Уфе — около 25 рублей, в Нижнем Новгороде — около 18 рублей). С 1 июля в Оренбурге тариф составит вообще почти 43 рубля, а в Кирове — 34 рубля.

Тарифы на питьевую воду в городах ПФО, 2019 год

Субъект РФ в ПФО, столица Поставщик услуг Холодная питьевая вода, руб./куб. м, 01.07.2019-31.12.2019 Холодная питьевая вода, руб./куб. м, 01.01.2019-30.06.2019 Холодная питьевая вода, руб./куб. м, 01.07.2018-31.12.2018 Изменение с 1 января Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань МУП «Водоканал» 20,59 19,97 19,64 1,7% ООО «Карсар» 56,21 54,84 53,93 1,7% 2,5% ООО «Теплоснабсервис» 18,78 18,19 17,89 1,7% 3,2% Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление», потребители

муниципального образования «Город Казань» 31,1 30,37 29,86 1,7% 2,4% ООО «РСК» — — — ООО «РСК», потребители жилого района

«Салават купере» 20,56 19,97 19,64 1,7% 3,0% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Ола МУП «Водоканал» 17,78 17,34 17,05 1,7% ОАО «Стройкерамика» 23,88 23,28 22,89 1,7% 2,6% ФГКУ «Войсковая часть 95504» 5,56 5,26 5,26 0,0% 5,7%

Горячая вода: «промышленные» поставщики удивляют тарифами

Аналогичный рост и по тарифам на горячую воду. В основном поставщики в городах ПФО с 1 января повысили тарифы на тепловую энергию на 1,7%, еще на столько же — тариф на холодную воду в составе горячей воды.

Есть, впрочем, и заметно отличающиеся результаты. К примеру, тепловая энергия, передающаяся по сетям ульяновских ТУТС и УМУП «Городской теплосервис», подорожала с 1 января на 10,4%. В том же городе тепловая энергия от ООО «Теплогенерирующая компания» подешевела на 15,3%, а холодная вода — на 13,8%. В Ульяновске выдающиеся результаты и у других поставщиков энергии: почти все котельные УМУП «Городская теплосеть» повысили тариф на тепловую энергию на 4,9%, а с 1 июля тариф повысится еще на 1,3%.

Дороже всего тепловая энергия сейчас стоит у йошкар-олинского ООО «Марикоммунэнерго» — 4 357 рублей за ГКал. У остальных поставщиков столицы Марий Эл тарифы примерно такие же, как по ПФО в целом — от 1 700 до 1 900 рублей за ГКал. Дорогая тепловая энергия, кроме того, у кировского МУП «Водоканал» в слободе Сошени — 3 981 рубль за ГКал. Довольно дорогая она, кроме того, в Нижнем Новгороде — от 2 100 до 2 500 рублей за ГКал, также тариф больше 2 тысяч рублей за ГКал у многих поставщиков Ульяновска.

Тарифы на горячую воду в городах ПФО, 2019 год

Субъект РФ в ПФО, столица субъекта Поставщик услуг Компонент на холодную воду, руб./куб. м, 01.07.2019-31.12.2019 Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, 01.07.2019-31.12.2019 Компонент на холодную воду, руб./куб. м, 01.01.2019-30.06.2019 Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, 01.01.2019-30.06.2019 Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань ОАО «Казэнерго» 20,59 1799,56 19,97 1766,98 АО «Татэнерго», потребители муниципального образования «г. Казань» 20,59 1741,49 19,97 1691,38 19,64 Казанский территориальный

участок Горьковской дирекции по

тепловодоснабжению —

структурного подразделения

Центральной дирекции по

тепловодоснабжению — филиала

ОАО «РЖД» 20,59 1485,79 19,97 1451,66 19,64 ООО «Теплоснабсервис» 18,78 1571,09 18,19 1525,51 17,89 ООО «Казанский молочный комбинат» 20,59 1497,07 19,97 1453,46 19,64 ОАО Холдинговя компания

«Татнефтепродукт» — филиал

«Казаньнефтепродукт» 20,59 1726,04 19,97 1683,02 19,64 Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Ола МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 17,78 1950,49 17,34 1912,4 ОАО «Марбиофарм» 17,78 1742,38 17,34 1706,7 17,05 ОАО «Стройкерамика» 23,88 1860,42 23,28 1817,58 22,89

Казанский «Водоканал» повысит тарифы на водоотведение почти на 10% за год

За редкими исключениями не отличается от описанной выше и ситуация с водоотведением. В основном все тарифы выросли с 1 января на 1,7%, а с 1 июля повысятся еще на 1—3%. У нескольких поставщиков (правда, поставщики эти в основном локальные, для промышленных предприятий) тарифы даже снизились. К примеру, у ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» стоимость водоотведения уменьшилась почти на 37%. ООО «Областной водоканал» из Кирова — один из лидеров по дороговизне услуг — снизил тариф на 6,4%, а филиал «Самарский» ОАО «РЭУ» снижает тариф на 14%.

Одним из лидеров по росту с 1 июля станет казанский МУП «Водоканал» — он поднимет тарифы сразу на 8%, помимо 1,7% с 1 января. Годовой рост составит, таким образом, почти 10% — с 16,44 рубля за кубометр на 1 июля 2018 года до 18,06 рубля к 1 июля 2019 года. Аналогичное увеличение стоимости будет и у ОАО «Нижегородский водоканал», правда, итоговая стоимость тут будет заметно ниже, чем в Казани — 15,55 рубля за «куб». Рекорды, впрочем, поставит МУП «Водоканал» из Кирова — он повысит тариф сразу более чем в полтора раза — с 37 до 58,3 рубля за «куб».

Наиболее высокие тарифы в столицах ПФО, помимо упомянутого «Областного водоканала» из Кирова с 80 рублями за «куб», также у самарского филиала «РЭУ» с 63 рублями, кировского МУП «Водоканал» с 37 рублями (при этом он, напомним, еще и повысит тарифы в полтора раза), у Пермского «Новомет-Пермь» с 38 рублями. Из крупных поставщиков также можно выделить «Уфаводоканал» — его тариф составляет 30,3 рубля за «куб». Это, например, почти в три раза больше, чем у «Саранскгорводоканала» и в два раза больше, чем у «Нижегородского водоканала».

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод в городах ПФО, 2019 год

Субъект РФ в ПФО, столица субъекта Поставщик услуг Водоотведение руб./куб. м. 01.07.2019-31.12.2019 Водоотведение руб./куб. м. 01.01.2019-30.06.2019 Водоотведение руб./куб. м. 01.07.2018-31.12.2018 Изменение с 1 января Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань МУП «Водоканал» 18,06 16,72 16,44 1,7% ООО «РСК» потребители жилого района

«Салават купере» 19,58 19,01 18,69 1,7% 3,0% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Ола МУП «Водоканал» 20,84 20,41 20,07 1,7% ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ — АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства») 24,5 24,04 23,64 1,7% 1,9% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия), Саранск МП «Саранскгорводоканал» 12,49 12,31 12,1 1,7% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам), Уфа МУП «Уфаводоканал» 30,59 30,29 29,78 1,7% ОАО «Международный аэропорт „Уфа“ ( хозбытовые сточные воды) 20,42 20,04 19,71 1,7% 1,9% ОАО „Уфимский комбинат хлебопродуктов“ 13,38 13,16 20,82 -36,8% 1,7% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики), Ижевск МУП г. Ижевска „Ижводоканал“ 14,44 14,02 13,78 1,7%

Отопление: ульяновские рекорды и скромность Пензы

Поставщиков отопления в городах Приволжского федерального округа огромное количество. Во-многом это связано с тем, что небольшие поставщики отопления, например, на отдельных предприятиях, фигурируют в отчетах наравне с крупными поставщиками, которые поставляют отопление населению.

Только в Казани, к примеру, поставщиков услуг отопления оказалось 24, стоимость 1 ГКал тепловой энергии составляет от 984 (в случае с Казанской государственной академией ветеринарной медицины имени Баумана) до 1 834 рублей (в случае с ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны). В основном тарифы с 1 января повысились на 1,7%, однако есть и другие показатели — ООО «Энергоресурс», например, снизило тариф на 7,3% (с 1 900 до 1 762 рублей), а «Казанская строительно-сервисная компания» — на 2,2%. Ни у одного поставщика тариф не подорожал больше чем на 1,7%.

В случае с другими регионами ситуация отличается. Например, у пензенского участка дирекции по тепловодоснабжению «РЖД» тариф вырос на 16,1%, у потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям, эксплуатируемым АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» — на 28,1%, а у ульяновского УМУП «Городской теплосервис» тариф вырос и вовсе на 250% — с 425 до 1 486 рублей за ГКал. Лидером по снижению тарифов с первого января по всем столицам ПФО стала котельная №22 ФГБУ «ЦЖКХ» Пензы — тут тариф снизился с 2 579 до 1 093 рублей за ГКал.

Тарифы на тепловую энергию в городах ПФО, 2019 год

Субъект РФ в ПФО, столица субъекта Поставщик услуг Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2019-31.12.2019 Тепловая энергия, руб./Гкал

01.01.2019-30.06.2019 Тепловая энергия, руб./Гкал

01.07.2018-31.12.2018 Изменение с 1 января Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань ОАО «Казэнерго» 1799,56 1766,98 1737,53 1,7% АО «Татэнерго» 1741,49 1691,38 1670,07 1,3% Филиал «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» 1.726,04 1.683,02 1.654,97 1,7% ОАО «ТГК-16» 1.566,47 1510,7 1.485,53 1,7% ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ» 1.611,67 1.581,60 1.571,64 0,6% ООО «Казанский молочный комбинат» 1.497,07 1.453,46 1.429,24 1,7% ОАО «Казанский вертолетный завод» 1564,04 1553,9 1528,01 1,7% ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Российской Федерации 1.857,01 1.834,91 1.804,33 1,7% Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по

тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» 1485,79 1451,66 1427,47 1,7%

ТБО: разные схемы и очень разные цены



У остальных коммунальных услуг гораздо меньше поставщиков, чем в случае с водоснабжением, водоотведением и отоплением. Однако в случае с твердыми бытовыми отходами все же встречается более чем по одному поставщику.

При этом тарифы тут очень разные как по стоимости, так и по методике подсчета. Кроме того, определенные поставщики занимаются обращением, а какие-то — захоронением отходов. В случае с обращением самым дорогим является ижевское ООО «Спецавтохозяйство» — тут за тонну придется заплатить 5 719 рублей. В кубометрах стоимость захоронения самая низкая в Саранске — 24 рубля за кубометр. В Уфе, к примеру, стоимость составляет уже 48 рублей, в Казани — 61 или 111 рублей, в зависимости от поставщика. В Ульяновске захоронение стоит 95 рублей за «куб». А вот стоимость утилизации в регионах ПФО составляет от 375 рублей за «куб» в случае с Чебоксарами до 950 рублей — такая цена в Кирове.

Тарифы на обращение с ТКО в городах ПФО, 2019 год

Субъект РФ в ПФО Поставщик услуг Утилизация ТБО, руб./куб. м, 01.07.2019-31.12.2019 Утилизация ТБО, руб./куб. м, 01.01.2019-30.06.2019 Утилизация ТБО, руб./куб. м, 01.07.2018-31.12.2018 Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань ООО „Предприятие жилищно-

коммунального хозяйства“ 61,14 захоронение 61,14 захоронение 93,13 ООО „Управляющая компания

“Предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» 110,99 захоронение / 439,03 за куб. м обращение 110,99 захоронение / 439,03 за куб. м обращение 115 Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Оля ООО «Благоустройство» 536,62 за куб. м и 4878,29 за тонну 536,62 за куб. м. и 4878,29 за тонну 77,56 Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия), Саранск КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» (захоронение) 43,73 23,98 98,51 ООО РЕМОНДИС Саранск (региональный оператор) 492,42 обращение 492,42 обращение 548,15 Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам), Уфа МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» 58,07 захоронение / 447,04 обращение 47,9 захоронение / 438,95 обращение 46,41 Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики), Ижевск ООО «Чистый город» 667,22 за тонну захоронение 667,22 за тонну захоронение 1221,78 ООО «Спецавтохозяйство» 5719,15 за тонну обращение 5719,15 за тонну обращение ООО «МСК» 956,49 за тонну обработка 956,49 за тонну обработка

Электричество трехкратно варьирует, а в Саранске дешевеет газ

А вот тарифы на электричество и газ являются едиными на весь регион — связано это с тем, что поставщик один. Во всех случаях рост составил от 1,3% до 1,9%. Годовой рост на эти виды коммунальных услуг составит от 2,4% до 5,4%. Газ, правда, покажет и более разноплановую динамику: к 1 января за год он, например, подорожал на 11% в Пермском крае и подешевел на 18% в Мордовии.

Один кВт/ч электричества в столицах регионов ПФО сейчас стоит от 2,99 до 4,06 рублей. Разница, как мы видим, довольно значительная — более чем на треть. Дешевле всего электричество стоит в Оренбурге, а дороже всего — в Самаре. В Казани стоимость составляет 3,75 рубля, в Нижнем Новгороде — 3,64 рубля, в Уфе — 3,06 рубля. С 1 июля электричество подорожает еще на 0,8—3,6%. Самый значительный рост будет в Уфе, на 3,5% подорожает электричество в Перми, а наименьшим подорожание будет в Казани, Йошкар-Оле и Ульяновске.д

Тарифы на электроэнергию в городах ПФО, 2019 год

Субъект РФ в ПФО Одноставочный тариф, руб./кВт∙ч, 01.07.2019-31.12.2019 Одноставочный тариф, руб./кВт∙ч, 01.01.2019-30.06.2019 Одноставочный тариф, руб./кВт∙ч, 01.07.2018-31.12.2018 Изменение с 1 января Изменение с 1 июля (по сравнению с тарифами от 1 января) Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) 3,78 3,75 3,69 1,6% 0,8% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) 3,75 3,72 3,66 1,6% 0,8% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) 3,64 3,56 3,51 1,4% 2,2% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) 3,17 3,06 3,01 1,7% 3,6% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) 3,82 3,75 3,69 1,6% 1,9% Чувашская Республика — Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) 3,36 3,3 3,25 1,5% 1,8% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) 4,13 3,99 3,92 1,8% 3,5% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) 3,95 3,85 3,79 1,6% 2,6% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) 3,71 3,64 3,58 1,7% 1,9%

Что касается газа, то с 1 января он не подорожал только в Кирове. Правда, этот город по-прежнему второй по дороговизне: кубометр здесь стоит 8,09 рубля. Дороже — только в Саратове, 9,11 рубля (тут рост составил 1,7%). Дешевле всего газ стоит в Ижевске — 5,45 рубля, а также в Саранске – 5,57 рубля. В столице Мордовии такой низкий показатель стал возможным благодаря значительному, почти на 18%, снижению стоимости за год.

Розничные цены на газ в городах ПФО, 2019 год

Субъект РФ в ПФО, столица субъекта Природный газ, руб./куб. м

01.01.2019-30.06.2019 Природный газ, руб./куб. м

01.07.2018-31.12.2018 Природный газ, руб./куб. м 01.01.2018-30.06.2018 Изменение с 1 января Изменение за год (с 1 января по сравнению с 1 января 2018) Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань 5,66 5,57 5,48 1,6% 3,3% Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Ола 6,646 6,535 6,525 1,7% 1,9% Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия), Саранск 5,57 5,48 6,77 1,3% -17,7% Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам), Уфа 7,1 6,98 6,75 1,8% 5,2% Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики), Ижевск 5,45 5,36 5,18 1,7% 5,2% Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам), Чебоксары 5,62 5,53 5,36627 1,7% 4,7% Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края), Пермь 5,81 5,71 5,23 1,9% 11,1% Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области), Киров 8,09 8,09 7,79 0,0% 3,9% Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области), Нижний Новгород 6,02576 5,92534 5,7305 1,8% 5,2%



