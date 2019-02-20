Асгат Сафаров: «Душа радуется, когда видишь интерес детей к «Шаян ТВ»

Руководитель аппарата президента РТ посетил открытие студии детского канала «Шаян ТВ»

Фото: Ринат Назметдинов

В ближайшее время съемка детских передач татарского телеканала «Шаян ТВ» будет проводится в новой студии на Горького, 15. Сейчас контент снимают на студиях телеканала «Новый Век». Первым новый «дом» «Шаян ТВ» посетил руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров. Он оценил оснащенность новой студии, побеседовал с ребятами, участвующими в съемках детских передач и получил памятные подарки от символа телеканала Шаяна. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Новая студия оборудована лучшей японской техникой

Уже с порога руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров был встречен дружными радостными приветствиями юных «звездочек» «Шаян ТВ». Шаян, Биби и ведущая программы «Оста куллар» («Умелые руки», — прим. ред.) Малика провели гостям экскурсию по новой студии. Компанию им составил генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Малика провела гостей в комнату, с которой начинаются все съемки — гримерную. Она рассказала, что здесь при сиянии десятка ламп юным участникам детского телевидения делают укладку и наносят грим.

В небольшой узкой студии сразу стало тесно от количества гостей



Затем по коридору, на стенах которого висели фотографии со съемок «Шаян ТВ», Асгат Сафаров направился в рабочую комнату режиссера. В небольшой узкой студии сразу стало тесно от количества гостей. На стене мерцало с десяток экранов, которые отображали детскую студию с готовыми к встрече с важным гостем детьми. На режиссерском пульте перемигивались между собой разноцветные кнопки.

— Это новая студия, где сидит режиссер. На экранах он видит то, что происходит в детской студии. Асгат Ахметович, вы можете поговорить с ними через микрофон, — предложила Малика.

— Здравствуйте, дети. Как у вас дела? — поприветствовал участников съемок Асгат Сафаров.

— Эйбэт, — раздался чуть приглушенный ответ из студии, находящейся этажом ниже.



Асгат Сафаров посетил звукозаписывающую студию

Гостям рассказали, что в этой комнате находятся звукорежиссеры, которые работают на новейшем оборудовании.



— У нас собрано одно из лучших оборудований, в основном японское, — заявил Ильшат Аминов.

По словам Ленара Акберова, главного режиссера «Шаян ТВ», на новой съемочной площадке телеканала дети смогут реализовать себя в творчестве. Съемка передач ведется камерами марки Ikegami в формате HD. Студия может позволить себе многоканальную запись звука. Она отвечает всем европейским стандартам.

Студия может позволить себе многоканальную запись звука



— На данный момент мы можем снимать в трех локациях. В дальнейшем планируем увеличить их до шести-семи, — рассказал корреспонденту «Реального времени» Ленар Акберов. Он попросил сместить камеру влево и объяснил, что в этой локации с гимнастической лестницей, обручами и кеглями, планируется снимать утренние зарядки.

— Развитие будет происходить плавно, планы у нас грандиозные. Сейчас мы задействуем основную студию на Шамиля Усманова. В новой студии идет процесс настройки, и в ближайшее время она начнет работу полным ходом, — добавил Ленар Акберов.

Сказки на татарском языке и футбольный мяч для Асгата Сафарова

После знакомства со студией гости спустились на первый этаж на съемочную площадку, где их ждали дети, снимающиеся в передачах «Шаян ТВ». Малика подвела Асгата Сафарова к песочной анимации, на которой была изображена уточка.

Малика рассказала о передачах, которые снимаются на площадке, познакомила с ведущими



— Здесь у нас снимают передачу «Кичке экиятлэр» («Вечерние сказки», — прим. ред.). Для этого мы создаем и рассказываем сказки из песка, — рассказала Малика.

К песочной анимации тут же подошла бойкая девочка в белом платье в горошек. Оказалось, что ее зовут Марьям, ей 10 лет и она ведущая передачи «Кичке экиятлэр». А образы из песка ей помогает создавать Анастасия. Ильшат Аминов попросил Марьям рассказать одну из сказок на татарском языке. После раздумий Малика профессиональным поставленным голосом начала повествование о соловье, жившем у падишаха. Стройный рассказ на татарском языке гости встретили громкими аплодисментами.

Малика рассказала о передачах, которые снимаются на площадке, познакомила с ведущими. Приглашенные «звездочки» из группы «Изумрудный город» исполнили для гостей танец в стиле хип-хоп, а девочки в татарских национальных костюмах спели песню, играя на музыкальных инструментах.

В завершении символ телеканала Шаян подарил Асгату Сафарову футбольный мяч и поло с логотипами «Шаян ТВ»



— Душа радуется, когда видишь интерес детей к участию в проектах «Шаян ТВ». У них у всех глаза горят. Молодцы, что все у вас получилось, — сказал Асгат Сафаров после общения с детьми Ильшату Аминову. Руководитель аппарата президента Татарстана пожелал студии творческих успехов и удачи.

В завершении символ телеканала Шаян подарил Асгату Сафарову футбольный мяч и поло с логотипами «Шаян ТВ».

Своей миссией детский телеканал, рассчитанный на аудиторию в возрасте от 0 до 15 лет, считает развитие татарской культуры



Напомним, что первый эфир детского татароязычного телеканала «Шаян ТВ» состоялся в прошлом году 12 ноября. Отсчет круглосуточному вещанию дал президент Татарстана Рустам Минниханов. Своей миссией детский телеканал, рассчитанный на аудиторию в возрасте от 0 до 15 лет, считает развитие татарской культуры. В программе планируется более 20 оригинальных познавательных, образовательных и развивающих программ, игровые шоу и викторины, а также мультипликационные, научно-популярные, документальные и художественные фильмы, дублированные на татарский язык. Вещание канала круглосуточное.