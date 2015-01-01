АО "ТРК "Новый век"
Телеканал «ТНВ-Татарстан» — это двуязычный телеканал с собственным программированием. Приоритетными телепроектами канала являются информационно-аналитические и просветительские программы, социально значимые и общественно-политические передачи, спортивные программы и прямые трансляции матчей, программы о культуре, искусстве и духовных ценностях, телеканал «Яшь ТНВ» для детей и молодежи.
В 2017 году телекомпания «Новый Век» выиграла конкурс на статус «регионального общедоступного обязательного телеканала» в Татарстане. ТНВ гарантированно во всех сетях связи на территории Татарстана занял 21 позицию.
В год своего 10-летия Телерадиокомпанией «Новый Век» открыт спутниковый телеканал «ТНВ-Планета» с территорией распространения по всей территории России, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток, а также в Казахстан, Среднюю Азию, Пакистан, Афганистан, Ирак, Иран, Турцию, Монголию, Китай.
Концептуальные особенности телеканала: духовное объединение татарского народа, сохранение и развитие языка, культуры, национальных традиций, продвижение Республики Татарстан на федеральный и международный уровень.
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- Мероприятия 01 дек, 07:00 8 «Татар-моны»-2016: на татарском уже запели в Китае и Бельгии
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- Технологии 29 авг, 07:00 8 Новый сезон «ТНВ»: программа о происшествиях, татарское ток-шоу и сбалансированная подача главных новостей
- 14 марта, 07:00 13 Мадина Тимерзянова: «Это должно быть одним из самых интересных лиц Татарстана» Свыше 200 человек приняли участие в открытом кастинге ведущих новостей на телеканале ТНВ
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- 25 янв, 07:00 11 Ильшат Аминов: «Мы, как холоднокровные лягушки, впали в спячку в надежде на будущее повышение нефтяных котировок» От нефти до медиации: неделя глазами творческой бригады программы «7 дней»
- 19 дек, 07:00 11 Миляуша Айтуганова о «Белых цветах»: «У зрителя есть ностальгия по теплоте и чистоте»
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- 25 нояб, 16:54 10 «Татар моны» превращается в «Голос» по-татарски?
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- 11 сент, 16:54 8 Зрители о «Белых цветах»: «Мечта сбылась. Фильм потрясающий!»
- 11 авг, 07:00 10 ТНВ сделал шаг к появлению своего «Останкино» на берегу Казанки Проектировать 12-этажный медиацентр будет московское проектное бюро Speech
- 15 апр, 07:00 Ильшат Аминов: «Интернет не заменит телевидение» Мастерская гендиректора ТНВ станет первой творческой лабораторией для гуманитариев Казанского университета
- Аналитика 23 марта, 13:30 ТНВ нашел свое «ядро» в районах Два проекта ТРК «Новый век» — телевидение и радио «Булгар радиосы» — оказались лидерами среди татарстанских медиапроектов по аудитории в районах РТ