АО "ТРК "Новый век"

Телеканал «ТНВ-Татарстан» — это двуязычный телеканал с собственным программированием. Приоритетными телепроектами канала являются информационно-аналитические и просветительские программы, социально значимые и общественно-политические передачи, спортивные программы и прямые трансляции матчей, программы о культуре, искусстве и духовных ценностях, телеканал «Яшь ТНВ» для детей и молодежи.

В 2017 году телекомпания «Новый Век» выиграла конкурс на статус «регионального общедоступного обязательного телеканала» в Татарстане. ТНВ гарантированно во всех сетях связи на территории Татарстана занял 21 позицию.

В год своего 10-летия Телерадиокомпанией «Новый Век» открыт спутниковый телеканал «ТНВ-Планета» с территорией распространения по всей территории России, включая Восточную Сибирь и Дальний Восток, а также в Казахстан, Среднюю Азию, Пакистан, Афганистан, Ирак, Иран, Турцию, Монголию, Китай.

Концептуальные особенности телеканала: духовное объединение татарского народа, сохранение и развитие языка, культуры, национальных традиций, продвижение Республики Татарстан на федеральный и международный уровень.