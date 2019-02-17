Башкирская неделя: «экскременты» от сибайского мэра, ТОРы для республики и новый глава «третьего города»

События уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: mkset.ru (на фото - мэр Сибая Рустем Афзалов)

На прошедшей неделе в Башкирии вновь на первый план вышла ситуация в Сибае. Врио главы РБ Радий Хабиров отметился визитами в Москву, Казань и Сочи — и договорился о привлечении в республику 40 млрд рублей инвестиций. Тем временем, вновь всплыли темы платных парковок в Уфе и памятника воинам-интернационалистам, установленного в Салавате, а массовые перестановки во власти, похоже, подходят к концу. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Сибай: кто ответит за «козла»?

Несмотря на то, что экологическая ситуация в Сибае осложнилась еще около двух месяцев назад, на минувшей неделе смогом в этом небольшом башкирском моногороде заинтересовались федеральные СМИ — «Эхо Москвы», «Медиазона» и «Новая газета».

На прошлых выходных в городе вновь было зафиксировано резкое превышение норм концентрации диоксида серы (в 23 раза). Местные власти объяснили это выбросами завода буровых реагентов, деятельность которого недавно приостанавливали. В среду экологи вновь отметили заметное превышение ПДК.

Жители Сибая записали обращение Путину с просьбой разобраться в действиях чиновников и помочь в решении проблемы загрязняемого воздуха. В Кремле ответили, что сообщение получено и президент РФ Владимир Путин знает о проблеме, а федеральное Минприроды тут же решило создать рабочую группу по ситуации со смогом.

На прошлых выходных в городе вновь было зафиксировано резкое превышение норм концентрации диоксида серы (в 23 раза). Фото bashinform.ru



В соцсетях появилась информация, что глава Сибая Рустем Афзалов оскорбительно отозвался об активистах, участвовавших в записи ролика. Так, во время встречи с жителями поселка Аркаим из уст мэра прозвучали такие эпитеты, как «козел» и «экскременты». Однако в администрации эти сообщения опровергают. Сообщается, что так градоначальник обозвал лишь одного из авторов ролика, который, по его словам, был судим и избивал жену.

Кроме того, суд обязал мэрию Сибая сообщать жителям о загрязнении воздуха. Однако власти города намерены обжаловать это решение.

Инвестиции в Башкирию



На прошедшей неделе агентство Moody's повысило рейтинги России, а следом и ряда регионов. Рейтинг Башкирии был повышен с «Ba2» до «Ba1».

Вложения в инфраструктуру республики подтвердили федеральные власти. Например, правительство РФ включило один из мостов через Белую в число проектов с госучастием. Позже врио главы РБ Радий Хабиров сообщил, что Минтранс РФ выделит 2 млрд рублей на строительство вставки между старым и новым бельскими мостами и их последующее объединение. Об этом и ряде других проектов он договорился с министром транспорта Евгением Дитрихом, посетив Москву.

Кроме того, на прошедшей неделе Хабиров возглавил делегацию от Башкортостана на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Изначально планировалось, что регион заключит соглашения на 35 млрд рублей. Но по итогам глава региона сообщил об инвестициях на 40 млрд рублей. В том числе проектами в Башкирии собирается заняться холдинг «Фармстандарт», который готов вложить до 2,5 млрд рублей. Напомним, фармацевтический холдинг с кипрскими корнями владеет Уфимским витаминным заводом (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»).

Проектами в Башкирии собирается заняться холдинг «Фармстандарт». Фото glavarb.ru

Также стало известно, что власти республики обсуждают с крымским руководством возможность создания единой авиакомпании.

На форуме в Сочи было подписано и распоряжение премьер-министра РФ о создании в стране ряда новых территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР). Три из них было решено организовать и в Башкирии. Теперь статус ТОР получат Нефтекамск, Благовещенск и Белорецк.

Жилье в ПФО



«Реальное время» проанализировало ввод жилья в регионах ПФО по итогам 2018 года. Татарстан обошел Башкирию на 100 тысяч кв. метров: в РТ за год введено 2,4 млн кв. м жилья, а в РБ — 2,3 млн «квадратов».

При этом эксперты считают, что «майский указ» Путина о необходимости строить в стране по 120 млн кв. м в год невыполним, поскольку спрос падает. Резкий рост ввода жилья в последние полгода объясняется попыткой успеть сдать объекты до вступления в силу новых правил о проектном финансировании.

В то же время Башкирия опередила Татарстан по среднему размеру ипотеки. Лидером этого рейтинга стала Нижегородская область (1,86 млн рублей), а за ней следует Башкортостан с показателем 1,85 млн рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, за год этот показатель в республике вырос на 14%. Татарстан замыкает топ-5 со средним кредитом в 1,78 млн рублей.

Башкирия опередила Татарстан по среднему размеру ипотеки. Фото bashinform.ru

Индивидуальный госзаказ



Аналитическая служба «Реального времени» также подготовила рейтинг индивидуальных предпринимателей, получивших крупнейшие контракты по госзакупкам. В лидерах оказались сразу четыре ИП, получившие заказы приблизительно на 520 млн рублей каждый. Речь идет о контрактах автомастерских со страховщиками, и указанные суммы являются, скорее, лимитом.

Первым предпринимателем, контракты которого не связаны со страховкой, оказалась Альфия Насырова, занявшая седьмую строчку. Она специализируется на поставке котельных, общая сумма ее заказов по госзакупкам составила 137 млн рублей.

Отставки экс-главы ЕР и мэра Салавата



На прошедшей неделе произошли две знаковые отставки, которые, тем не менее, не стали сенсацией. Бывший секретарь республиканского отделения «Единой России» Руслан Гизатуллин, назначенный Хабировым на должность главы Кушнаренковского района, покинул горсовет Уфы. Таким образом, он окончательно попрощался с башкирской столицей.

Также официально ушел в отставку мэр Салавата Фарит Гильманов. Он получил «повышение» в республиканское министерство промышленности и инновационной политики. Администрацию третьего города РБ возглавил Динар Халилов.

Мэр Салавата Фарит Гильманов официально ушел в отставку. Фото mkset.ru

Смерть эпатажного Эдика

На минувшей неделе скончался от инфаркта известный в Уфе 55-летний правозащитник, политик и журналист Эдвард Мурзин (Эдуард Хуснутдинов). Это произошло в Нью-Йорке — последние годы Мурзин проживал в США. В понедельник, 18 февраля, его тело доставят в столицу Башкирии. В ритуальном зале Южного кладбища Уфы желающие смогут попрощаться с Мурзиным. Похоронить его планируется по мусульманскому обряду в Краснокамском районе.

Оппозиционный «Вечерний Нефтекамск», главным редактором которого был Мурзин, активно критиковал городских и республиканских чиновников. Став депутатом Госсобрания — Курултая РБ (избирался от «Яблока») в 2003 году, журналист провел ряд экстравагантных акций, например, выступал на легализацию однополых браков и даже пошел с мужчиной в ЗАГС, чтобы пожениться, хотя сам к сексуальным меньшинствам не принадлежал. В 2012 году баллотировался в мэры Уфы, но проиграл Иреку Ялалову.

Эдвард Мурзин скончался в Нью-Йорке, последние годы он проживал в США. Фото facebook.com

Памятник афганцам, платные парковки и возможное банкротство завода «Башмилка»



Одним из самых обсуждаемых в соцсетях и СМИ скандалов недели стала установка памятника воинам-интернационалистам в Салавате. К спорам вокруг эстетической ценности скульптуры (по мнению пользователей, она выполнена непрофессионалом) добавились разговоры о плагиате, а после появились сообщения и о деньгах, потраченных на монумент. В Сети утверждали, что установку оплатило ООО «Газпром нефтехим Салават», однако компания отрицает свою причастность к этому.

В среду уфимский горсовет решил запретить частным компаниям заниматься платными парковками. Развитие инфраструктуры должно находиться в ведении только муниципальных предприятий (при этом федеральные власти намерены полностью ликвидировать все ГУПы и МУПы). Уфимские депутаты убеждены, что «платные парковки имеют большую общественную значимость, в связи с чем с целью сокращения возможных негативных моментов ответственность за эту деятельность возлагается на плечи муниципалитета». Ранее планировалось сделать оператором платных парковок в Уфе ООО «Сити-Р». Однако остальные участники аукциона подали жалобу в ФАС, и ведомство отменило итоги торгов.

Одним из самых обсуждаемых в соцсетях и СМИ скандалов недели стала установка памятника воинам-интернационалистам в Салавате. Фото vk.com

Налоговая служба потребовала банкротства ООО «Чекмагушевский молочный завод», входящего в агрохолдинг «Башмилк», одно из крупнейших предприятий сельхозотрасли РБ. Сумма долга компании составила 54 млн рублей. «Башмилк» входит в топ-20 крупнейших переработчиков молока России, развивает бренды «Край курая» и «Честное коровье» и планирует построить молокозавод в Татарстане. Так что здесь речь идет скорее о попытке поторопить должника с выплатами.