Короли индивидуального госзаказа Башкирии: натуральное возмещение по ОСАГО вывело автосервисы в топ

Рейтинг ИП Башкортостана по сумме государственных заказов

Согласно исследованию аналитической службы «Реального времени», 10 крупнейших индивидуальных предпринимателей Башкирии по госзаказам получили в 2018 году контракты на суммы от 84,4 до 520 млн рублей. В Татарстане, напомним, самый крупный подрядчик госконтрактов-ИП получил заказов лишь на 82 млн рублей. В Башкортостане же примерно равная сумма в 520 млн рублей оказалась сразу у четырех предпринимателей, при этом сумма заказов топ-10 предпринимателей составила 3,38 млрд рублей. Может показаться, что получение госзаказов малым бизнесом в Башкортостане — дело гораздо более обыденное, чем в Татарстане, но на самом деле это не совсем так.

Ремонтники для «Югории» с лимитами по полмиллиарда

В списке крупнейших подрядчиков Башкортостана — четыре предпринимателя с заказами на суммы примерно 520 млн рублей. Это Ильдар Мавлиев, Эльза Зарипова, Сергей Балакин и Равиль Тухватуллин. При более детальном рассмотрении, правда, оказывается, что они и еще несколько подрядчиков получили свои контракты лишь от одного заказчика, причем речь идет не о фактическом получении средств, а лишь о лимите: суммы эти — максимум, который компании могут получить за несколько лет.

Ильдар Мавлиев из села Николо-Березовка Краснокамского района, судя по всему, депутат Совета городского округа города Нефтекамск, член постоянной комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, торговле и предпринимательству Совета Нефтекамска, получил пять контрактов на общую сумму 520,093 млн рублей. Из этой суммы подавляющая часть, 520 млн, приходится на два заказа АО «Государственная страховая компания «Югория». Первый из них на 400 млн рублей, второй — на 120 млн рублей, оба контракта связаны с услугами по ремонту транспортных средств. Еще три контракта на сумму в 93 тыс. рублей были получены от психоневрологического интерната «Раздолье» из Краснокамского района Башкортостана (заказы связаны с текущим ремонтом автомобилей) и администрации города Агидель — тут заказ касается приобретения и установки сигнализации.

Аналогичная история и с Эльзой Зариповой из Нефтекамска, которая получила пять контрактов на 520,07 млн рублей. Два из них, на общую сумму 520 млн рублей, приходится на ханты-мансийскую страховую компанию «Югория», заказ на 400 млн — на ремонт транспортных средств, на 120 млн рублей — на услуги по ремонту застрахованных транспортных средств. Остальные заказы, суммарно примерно на 70 тыс. рублей, получены от республиканского центра социальной поддержки населения — на ремонт автомобиля и комплексную диагностику определения неисправностей.

В списке крупнейших подрядчиков Башкортостана — четыре предпринимателя с заказами на суммы примерно на 520 млн рублей. Фото ideiforbiz.ru



Не отличается оригинальностью и еще один исполнитель госзаказов — Сергей Балакин из все того же Нефтекамска. Сумма его контрактов в 2018 году — также 520 млн рублей. Контракта тут два, они вновь с «Югорией», повторяется и «разбивка» стоимости — 120 и 400 млн рублей на ремонт транспортных средств. Ровно такая же история и с обладателем четвертого места — Равилем Тухватуллиным из Уфы, он стал исполнителем двух контрактов «Югории» на ремонт транспортных средств. Любопытно, что закупка осуществляется у единственного поставщика. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 20 дней, так что речь, видимо, идет о лимите, то есть максимальной сумме, на которую могут быть оказаны услуги. Ремонт будет осуществляться в соответствии с направлением «Югории» в сервисный центр. Датой окончания исполнения договора называется 31 января 2026 года. Начало исполнения договора — 1 февраля 2018, соответственно, договоры заключены сроком на 8 лет. Речь, вероятно, идет о «натуральном» возмещении по ОСАГО, введение которого значительно снизило выплаты страховых компаний в этом сегменте.

Кроме того, исполнителями контрактов «Югории» стали и обладатели следующих двух мест — это Светлана Абсаттарова из Уфы (работает под брендом «Урал-Транс», занимается узбекской маркой Ravon и китайской Zotye) с заказами на 430 млн рублей, и Ильдус Саматов из Нефтекамска с заказами на 400,1 млн рублей. Абсаттарова также получила 30 млн рублей за услуги страхового агента, а Саматов занимался ремонтом и техобслуживанием автотранспорта для Управления федеральной службы судебных приставов по Башкортостану. Девятое место в топе крупнейших подрядчиков-предпринимателей также было обеспечено «Югорией»: речь о предпринимательнице Ирине Хусаеновой, получившей от страховой компании контракт на 120 млн рублей.

Светлана Абсаттарова из Уфы работает под брендом «Урал-Транс», занимается марками Ravon и Zotye. Фото ufa.cena-auto.ru

Массовые поставки блочных котельных установок

Седьмое место в списке крупнейших поставщиков-индивидуальных предпринимателей заняла Альфия Насырова, при этом она — крупнейший поставщик, заказы которого не связаны с «Югорией».

Всего предпринимательница получила в 2018 году 29 контрактов на общую сумму 137 млн рублей. 25 из них, на сумму 125 млн рублей, были получены от Управления капитального строительства Башкортостана. Среди них, например, заказ на 19,6 млн рублей на поставку блочных модульных котельных установок для строительства трех бассейнов в районах Башкортостана, поставка модульной котельной для школы в Демском районе Уфы за 18,9 млн рублей, а также поставка блоков питания светильников для центра спортивной подготовки в Ленинском районе Уфы за 13,7 млн рублей и поставка спортивного освещения для этого центра за 12,7 млн.

Кроме того, Насырова поставляла для Специализированного застройщика инвестиционно-строительного комитета Уфы, а именно для дома в Кировском районе Уфы, оборудование газовой крышной котельной за 6,5 млн рублей.

Дороги и дворы Стерлитамака, Салавата и Сибая

Восьмое место оказалось у Славика Нерсесяна из Стерлитамака. Он заключил контрактов на общую сумму 127,9 млн рублей. Всего их было 29, при этом самым крупным заказчиком стало МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Стерлитамака». С ним было заключено пять контрактов на общую сумму 42 млн рублей — связаны они с благоустройством дворовых территорий.

Со Славиком Нерсесяном было заключено пять контрактов, связанных с благоустройством дворовых территорий. Фото sterlegrad.ru

Вторым по величине заказчиком Нерсесяна стало Управление дорожного хозяйства Башкортостана с двумя заказами на 31,3 млн рублей. 21,6 млн рублей из них приходится на устройство поверхностной обработки на участке автодороги Стерлитамак — Федоровка. Третий заказчик — администрация города Салавата с шестью заказами на 24,8 млн рублей. Крупнейшие из них — на ремонт дороги по бульвару Салавата Юлаева, улице Уфимской, улице Нуриманова.

Отметим, что у Нерсесяна также есть четыре юрлица, включая церковь «Святого Нерсеса», ООО «Кристина», ООО «Стройкомпания «Нерсесян», ПК «Высота». Последние два, правда, не действующие.

Территориальная привязка, то есть связь места регистрации предпринимателя с местом получения заказов, прослеживается и в случае с замыкающим десятку Булатом Баязитовым из Сибая. В 2018 году он получил 25 контрактов на общую сумму 84,6 млн рублей. Все они связаны с ремонтом дорог, дворовых территорий или общественных пространств. Больше всего — 23 контракта на общую сумму в 83,5 млн рублей — были получены от администрации Сибая. 11,9 млн рублей, в частности, принес ремонт дороги по улице Маяковского, 10,7 млн — по Индустриальному шоссе, 7,3 млн рублей — по Зилаирскому шоссе. Самый дорогой ремонт дворовой территории — на сумму в 3,35 млн рублей — был во дворе на улице Белова.

Подрядчик Сумма контрактов Мавлиев Ильдар Рафилевич 520.092.660 Зарипова Эльза Равилевна 520.069.986 Балакин Сергей Тимофеевич 520.000.000 Тухватуллин Равиль Габдуллович 520.000.000 Абсаттарова Светлана Разифовна 430.000.000 Саматов Ильдус Наисович 400.089.000 Насырова Альфия Билаловна 136.600.135 Нерсесян Славик Бегларович 127.884.136 Хусаенова Ирина Фанильевна 120.000.000 Баязитов Булат Нигаматович 84.356.459