Нож был, умысла не было: напугавший приставов хозяин квартиры «особого режима» избежал посадки

Верховный суд Татарстана не стал лишать свободы бизнесмена, который перешел черту ради безопасности своего ребенка

Фото: Анастасия Михайлова

В Казани завершился судебный процесс по делу зеленодольского бизнесмена-должника Александра Харитонова, сына судьи в отставке. Как установил Верховный суд Татарстана, в апреле 2018 года должник выгнал из своей квартиры трех приставов, «имитируя нанесение ударов ножом», но без умысла нанести увечья. Согласно приговору, Харитонов «руководствовался не желанием сохранить имущество от ареста, а соображениями безопасности своего ребенка, страдающего тяжелым генетическим заболеванием». Выводы суда о преступлении и наказании — в материале «Реального времени».

«Пожизненная» статья в приговор не вошла



Ни один из трех потерпевших приставов на оглашение приговора Александру Харитонову не пришел. В зале Верховного суда РТ собрались лишь его родственники и журналисты. Ранее в прениях гособвинитель запросил для подсудимого бизнесмена из Зеленодольска 6 лет колонии строгого режима. Однако лишать свободы суд его не стал. Наказанием для Харитонова стали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, фигурантом уголовного дела владелец компании «Мебель Европы» стал в апреле 2018 года, когда в его квартире побывали приставы-исполнители Крупнова и Басырова, а также их коллега Евгений Малышев. Пустил их хозяин сам, и сам же начал выгонять после слов о приглашении понятых. «Я угрожал им фразой: «Я вас сейчас всех положу!» Моя цель была, чтобы они испугались и добровольно покинули квартиру», — объяснял суду Харитонов. По версии подсудимого, он защищал жизнь неизлечимо больного шестилетнего сына, ради которого семья соблюдает особый санитарный режим.

По версии обвинения, от слов хозяин перешел к делу — схватился за нож и нанес не меньше трех ударов приставу Малышеву. Правда, из повреждений у пристава обнаружили только ссадину на губе. В суд дело ушло по обвинению в посягательстве на жизнь представителя Фемиды при исполнении (ст. 295 УК РФ с санкцией до пожизненного заключения, — прим. ред.) и в угрозах убийством с применением насилия (ч. 2 и ч.3 ст. 296 УК) ради «срыва исполнительских действий».

Дело рассматривал судья Верховного суда РТ Эдуард Абдуллин. Обвинение в части посягательства он посчитал недоказанным. Но не стал оправдывать Харитонова в этой части, а переквалифицировал его действия.

Доводы защитника Геннадия Бартенева, что это приставы нарушили закон и порядок исполнительных действий, суд назвал необоснованными. Фото Анастасии Михайловой



Ради безопасности ребенка

В суде установлено: препятствовать приставам Харитонов не собирался. Наоборот, готовясь к визиту, заранее сфотографировал мебель и технику в квартире, договорился о передаче в счет погашения долга дорогого стола, самостоятельно вынес его на улицу.

«Подсудимый руководствовался не желанием сохранить имущество от ареста, а соображениями безопасности своего ребенка», — указал судья в приговоре. Младший сын подсудимого страдает тяжелым генетическим заболеванием, который предполагает «особый режим посещения квартиры не только посторонними людьми, но и близкими родственниками». Именно по этой причине четвертый, приболевший сотрудник УФССП по РТ получил предложение остаться на улице. По тем же мотивам, согласно приговору, Харитонов начал угрожать приставам, желая сохранить в квартире особый микроклимат.

Еще один вывод суда: боксер и каратист Харитонов использовал кухонный нож, но только «имитировал им нанесение ударов Малышеву», при этом сохранял безопасную дистанцию, что подтверждает отсутствие повреждений на руках и одежде потерпевшего. И это было признано свидетельством контроля Харитонова за своими действиями и отсутствием умысла посягать на жизнь пристава. Согласно приговору, сам Малышев свидетельствовал: прямого контакта с нападавшим не было — «уклонялся от выпадов и уходил с линии атаки».

А вот заявление Харитонова, что выпады он имитировал рукой без ножа, было признано несостоятельным со ссылкой на показания свидетелей и заключение экспертов, что ссадина на нижней губе Малышева образовалась в результате воздействия твердого предмета с ограниченно выступающей острой кромкой. В суде установлено — это повреждение Малышев получил, когда Харитонов, помахав ножом, двумя руками вытолкнул его за порог.

Судом установлено: как только приставы оказались за порогом, Харитонов бросил нож и никакой агрессии больше не проявлял. Спустился с потерпевшими вниз к подъезду, предложил вызвать полицию, а пока ждали — воспользовался помощью приставов и занес в квартиру невостребованный в счет долга стол.

Наказанием для Харитонова стали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Фото Анастасии Михайловой



В зачет пошли лечебный массаж и «Гонка Героев»

Доводы защитника Геннадия Бартенева, что это приставы нарушили закон и порядок исполнительных действий, судья Эдуард Абдуллин назвал необоснованными. С учетом ранее высказанной позиции гособвинения он квалифицировал все действия должника против приставов как единое преступление — угроза убийством в отношении судебного пристава в связи с исполнением решения суда, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 296 УК РФ).

Смягчающими вину обстоятельствами суд признал двух малолетних детей Харитонова, его активное содействие расследованию, частичное признание вины. Не остались без внимания благодарность от директора Дербышкинского детдома и медаль с казанской «Гонки Героев».

При назначении наказания суд дал оценку тому, как оно повлияет на условия жизни семьи. Принял во внимание особенности ухода за больным ребенком, которому ежедневно нужен лечебный массаж, а отец умеет его делать. Так Харитонов получил шанс на исправление без изоляции от общества. Любое нарушение закона в течение двухлетнего испытательного срока может обернуться заменой условного наказания реальным.

Приговор может быть оспорен в течение 10 дней.