Уголовное эхо блэкаута: кто ответит за «конец света» для 100 тысяч казанцев
Гендиректора ПСК «Горизонталь» обвиняют в нарушении правил безопасности при бурении с ущербом для энергетиков в 10 млн рублей
Следком завершил расследование коммунальной «диверсии», которая в январе 2018 года оставила без света 100 тысяч жителей Советского и Приволжского районов Казани. Причиной ЧП эксперты назвали повреждение подземного электрокабеля при бурении скважины водопровода для ЖК «Легенда». Вину в проведении этих работ на несогласованной глубине, в отсутствие разрешений и надзора энергетиков еще до суда признал гендиректор стройфирмы ПСК «Горизонталь». Детали — в материале «Реального времени».
Добурились до уголовного дела
Орудием преступления стала импортная установка горизонтального бурения. Управлял ею, конечно, не гендиректор ПСК «Горизонталь» Вячеслав Курнаев, но без команды начальства опасные работы и не начались бы.
Курнаеву предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба. В потерпевшем ОАО «Сетевая компания» с учетом недопоставки энергии ущерб оценили в 16 млн рублей, но эксперты снизили его до 10,2 млн рублей — столько ушло на восстановление последствий техногенной аварии.
Напомним, прошлой зимой казанцам устроили «темную» — 14 января отключение было кратковременным, а 15-го обесточенными оказались 29 детсадов, 21 школа, без света остались 96,7 тысячи жильцов многоквартирных домов в Приволжском и Советском районах.
В некоторых домах вместе с электричеством пропало и тепло — встали 20 котельных «Казэнерго» и насосные станции. Замерли трамваи и троллейбусы, отключились светофоры, что обернулось пробками в 8 баллов. Встал и «вертикальный транспорт» — в лифтах застряли больше 100 человек.
Искать причины отключения пришлось под землей на улице Гвардейской. На глубине 7,5 метра аварийщики откопали участки двух поврежденных кабелей линии 110 кВ «Центральная-Восточная»: на одном оказался задет изоляционный слой, другой кабель был практически перебит. Во время бурения скважины для будущего водопровода в новом жилищном комплексе с красивым названием.
«Легендарная» стройка и ее «герои»
Уголовное дело по этой истории возбудили лишь в апреле, когда материалы полицейской проверки по заявлению сетевиков попали в Следком по РТ.
— Последствия могли быть и тяжелее — мог пострадать сам оператор буровых установок, поскольку у этой техники нет защиты от высоковольтных кабелей. Это ведь как отвертку в розетку сунуть. Оператора спасло то, что замыкание произошло не сразу, а после конденсации влаги, — комментирует ситуацию следователь первого отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Ильнур Ахметгалимов.
ЖК «Легенда» на улице Отрадной первоначально назывался скромнее — ЖК «Аметьево». Первая очередь проекта компании «Арт-Строй» предусматривала возведение 25-этажки. Именно «Арт-Строй» через четыре дня после аварии энергетики называли ее виновником. Ну а Ростехнадзор по результатам своего расследования выдвинул претензии ООО «Сити-Сервис», однако то отбилось через суд. После чего «черную метку» получила «Горизонталь».
На данный момент установлено — «Арт-Строй» привлек к работе генподрядчика — «Вертикаль-С», тот заключил договор подряда на прокладку коммуникаций с «Сити-Сервисом». А дальше по договору субподряда на бурение подписали ООО «ПСК «Горизонталь». Следствие выяснило — ранее согласованный с энергетиками проект «Арт-Строя» предусматривал бурение на глубине 3,5 метра. Однако эта глубина в прямом смысле оказалась занята — сетями водопровода и дождевой канализации ближайшего гаражного комплекса «Даурия».
Чтобы не нарушать закон, заказчик и исполнители должны были заняться согласованием нового проекта. А заодно продлить и истекшее в декабре 2017-го разрешение на работы. По версии ныне обвиняемого Вячеслава Курнаева, соучредителя и гендиректора «Горизонтали», с него потребовали выполнения обязательств, поэтому он дал команду углубиться на 7—8 метров. Вопреки требованиям законодательства и в нарушение всех мыслимых строительных правил, констатировали позже участники расследования.
Первоначально Курнаев утверждал — на момент ЧП договор субподряда еще не был подписан, позже полностью признал вину в нарушении правил безопасности при проведении стройработ и заявил о готовности компенсировать ущерб. Санкция части 1 статьи 216 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Курнаевым заявлено ходатайство на рассмотрении дела в особом порядке — в расчете на более мягкий приговор.
Дело рассмотрит Советский райсуд Казани.
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