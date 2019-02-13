Уголовное эхо блэкаута: кто ответит за «конец света» для 100 тысяч казанцев

Гендиректора ПСК «Горизонталь» обвиняют в нарушении правил безопасности при бурении с ущербом для энергетиков в 10 млн рублей

Следком завершил расследование коммунальной «диверсии», которая в январе 2018 года оставила без света 100 тысяч жителей Советского и Приволжского районов Казани. Причиной ЧП эксперты назвали повреждение подземного электрокабеля при бурении скважины водопровода для ЖК «Легенда». Вину в проведении этих работ на несогласованной глубине, в отсутствие разрешений и надзора энергетиков еще до суда признал гендиректор стройфирмы ПСК «Горизонталь». Детали — в материале «Реального времени».

Добурились до уголовного дела



Орудием преступления стала импортная установка горизонтального бурения. Управлял ею, конечно, не гендиректор ПСК «Горизонталь» Вячеслав Курнаев, но без команды начальства опасные работы и не начались бы.

Курнаеву предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба. В потерпевшем ОАО «Сетевая компания» с учетом недопоставки энергии ущерб оценили в 16 млн рублей, но эксперты снизили его до 10,2 млн рублей — столько ушло на восстановление последствий техногенной аварии.

Напомним, прошлой зимой казанцам устроили «темную» — 14 января отключение было кратковременным, а 15-го обесточенными оказались 29 детсадов, 21 школа, без света остались 96,7 тысячи жильцов многоквартирных домов в Приволжском и Советском районах.

Орудием преступления стала импортная установка горизонтального бурения. Фото yarregion.ru

В некоторых домах вместе с электричеством пропало и тепло — встали 20 котельных «Казэнерго» и насосные станции. Замерли трамваи и троллейбусы, отключились светофоры, что обернулось пробками в 8 баллов. Встал и «вертикальный транспорт» — в лифтах застряли больше 100 человек.

Искать причины отключения пришлось под землей на улице Гвардейской. На глубине 7,5 метра аварийщики откопали участки двух поврежденных кабелей линии 110 кВ «Центральная-Восточная»: на одном оказался задет изоляционный слой, другой кабель был практически перебит. Во время бурения скважины для будущего водопровода в новом жилищном комплексе с красивым названием.

«Легендарная» стройка и ее «герои»

Уголовное дело по этой истории возбудили лишь в апреле, когда материалы полицейской проверки по заявлению сетевиков попали в Следком по РТ.

— Последствия могли быть и тяжелее — мог пострадать сам оператор буровых установок, поскольку у этой техники нет защиты от высоковольтных кабелей. Это ведь как отвертку в розетку сунуть. Оператора спасло то, что замыкание произошло не сразу, а после конденсации влаги, — комментирует ситуацию следователь первого отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Ильнур Ахметгалимов.

ЖК «Легенда» на улице Отрадной первоначально назывался скромнее — ЖК «Аметьево». Первая очередь проекта компании «Арт-Строй» предусматривала возведение 25-этажки. Именно «Арт-Строй» через четыре дня после аварии энергетики называли ее виновником. Ну а Ростехнадзор по результатам своего расследования выдвинул претензии ООО «Сити-Сервис», однако то отбилось через суд. После чего «черную метку» получила «Горизонталь».

Причиной ЧП эксперты назвали повреждение подземного электрокабеля при бурении скважины водопровода для ЖК «Легенда». Фото legendakazan.ru

На данный момент установлено — «Арт-Строй» привлек к работе генподрядчика — «Вертикаль-С», тот заключил договор подряда на прокладку коммуникаций с «Сити-Сервисом». А дальше по договору субподряда на бурение подписали ООО «ПСК «Горизонталь». Следствие выяснило — ранее согласованный с энергетиками проект «Арт-Строя» предусматривал бурение на глубине 3,5 метра. Однако эта глубина в прямом смысле оказалась занята — сетями водопровода и дождевой канализации ближайшего гаражного комплекса «Даурия».

Чтобы не нарушать закон, заказчик и исполнители должны были заняться согласованием нового проекта. А заодно продлить и истекшее в декабре 2017-го разрешение на работы. По версии ныне обвиняемого Вячеслава Курнаева, соучредителя и гендиректора «Горизонтали», с него потребовали выполнения обязательств, поэтому он дал команду углубиться на 7—8 метров. Вопреки требованиям законодательства и в нарушение всех мыслимых строительных правил, констатировали позже участники расследования.

Первоначально Курнаев утверждал — на момент ЧП договор субподряда еще не был подписан, позже полностью признал вину в нарушении правил безопасности при проведении стройработ и заявил о готовности компенсировать ущерб. Санкция части 1 статьи 216 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Курнаевым заявлено ходатайство на рассмотрении дела в особом порядке — в расчете на более мягкий приговор.

Дело рассмотрит Советский райсуд Казани.