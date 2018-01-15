Блэкаут в Казани: как три района татарстанской столицы и 100 тысяч жителей без света остались

В Казанских электрических сетях произошла вторая авария за январь

Не успел начаться новый 2018 год, как Казань вновь оказалась в топе федеральных новостей. Виданное ли дело, чтобы в разгар зимы без света и воды остались 100 тысяч человек. Именно во столько оценивают представители МЧС число жителей Приволжского и частично Советского районов Казани. В результате резкого скачка напряжения «выбило» из строя две ключевые подстанции «Горки» 110 кВ и «Советская» 110 кВ. В соцсетях сообщалось и о проблемах некоторых жителей Вахитовского района. «Реальное время» собрало все, что известно на данный момент о блэкауте.

Город во тьме

Как сообщает татарстанское управление МЧС России, в 16.40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило первое сообщение об отключении электроснабжения в Приволжском районе Казани. По данным спасателей, под отключение попали жилые дома с численностью населения 96 700 человек, 29 детских садов, 21 школа. Именно из-за аварии были вынуждены остановиться 20 котельных «Казэнерго», насосные станции «Водоканала», электротранспорт. В некоторых домах вместе с электричеством исчезли тепло и вода.

Без электричества и воды остались все жилые массивы, в крупных торговых комплексах (ТЦ «Горки» и «Южный») посетителей выводили в аварийном режиме, а самый посещаемый мол «Мега» перешел на резервное питание. Отключился свет на дорожных светофорах. На дорогах вместе с отключением светофоров образовались пробки 8 баллов и встали трамваи.

На дорогах вместе с отключением светофоров образовались пробки 8 баллов и встали трамваи. Фото vk.com



Сейчас городские власти поручили управляющим компаниям вызволить застрявших в лифтах казанцев, а это более сотни человек.

Резкий скачок напряжения на магистральных линиях?

Как стало известно «Реальному времени», в результате резкого скачка напряжения в сетях «выбило» из строя две ключевые подстанции «Горки» 110 кВ и «Советская» 110 кВ.

Беспрецедентный блэкаут случился из-за аварии в казанском энергетическом кольце, обслуживаемом ООО «Казанские электрические сети». Как сообщил «Реальному времени» начальник южного энергорайона КЭС Павел Чеклауков, сбой произошел из-за внезапной остановки работы двух ключевых подстанций «Горки» 110 кВ и «Советская» 110 кВ, которые обеспечивают подачу электричества почти для трети города. Точная причина аварии не установлена.

«Авария произошла час назад, еще неясно, что произошло», — сказал он. При этом не исключается версия, что произошел резкий скачок напряжения на магистральных линиях, который и вывел из строя трансформаторные станции.

В свою очередь МЧС Татарстана сообщило, что предварительная причина — отключение кабельной линии 110 КВт подстанций «Горки» и «Советская». Как говорится в сообщении, информация об отключении энергоснабжения поступила в 16.40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Татарстан от очевидца. Под отключение попали жилые дома с численностью населения 96 700 человек, 14 котельных, 29 детских садов, 21 школа. Всего без света остались почти 100 тысяч казанцев.

— Предварительная причина — отключение кабельной линии 110 Квт подстанций «Горки» и «Советская», — сообщили в МЧС Татарстана. — На месте происшествия работает оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона и бригады ОАО «Сетевая компания».

Как сообщил начальник южного энергорайона КЭС Павел Чеклауков, авария будет устранена в течение 4 часов.

«Мы переводим потребителей на резервные распределительные сети», сказал он, после чего его мобильный был отключен. Освещение в Приволжском и Советском районах Казани должны восстановить ближе к 22 часам, сообщили «Реальному времени» в контакт-центре ОАО «Сетевая компания».

Энергетики пообещали устранить аварию в течение 4 часов. Фото vk.com



Без связи

Казанцы жаловались и на перебои с мобильной связью. Директор казанского филиала Tele2 Марат Кабанов прокомментировал «Реальному времени» текущую ситуацию:

— Мы очень оперативно перевели все на резервное питание, поэтому пока держимся. В энергосетях нам обещали, что авария будет завершена в ближайшее время, поэтому мы очень надеемся, что она не затянется. У нас есть резервные источники питания на каждой базовой станции, есть резервный источник в виде аккумуляторных батарей, плюс, у нас есть бригада, которая осуществляет питание с помощью дополнительных генераторов. Мы будем до последнего обеспечивать связью наших клиентов.

В филиале ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан перебои со связью из-за блэкаута не отрицают, но подчеркивают, что связаны они только с отсутствием электроснабжения в жилых домах:

— Все центры обработки данных, ориентированные на собственные и клиентские информационные системы, и крупные узлы связи снабжены резервным питанием с помощью автономных дизельных генераторов. Поэтому отключение электричества не повлияло на сохранность данных и доступность информационных систем. Что касается жилых домов, то все абонентское оборудование (роутеры, приставки) питается от городской сети, поэтому пользование услугами в силу объективных причин невозможно, — ответил на запрос «Реального времени» пресс-секретарь филиала Ильдус Шакирзянов.

Добавим, что с начала года это уже вторая по счету авария на подстанциях. Ранее, ночью 13 января, произошел пожар на подстанции в Авиастроительном районе Казани. Об отсутствии электричества жители смогли догадаться по своим потекшим холодильникам. Комиссия по расследованию причин не завершила работу.