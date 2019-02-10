Quadratisch und praktisch: семейный бизнес, будущее которого определила катастрофа на Чернобыльской АЭС

Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

Фото: Handelsblatt

С оборотом в €482 млн Ritter Sport не входит в число самых крупных производственных компаний Европы или даже родной для бизнеса Риттеров Германии, однако бренд узнаваем уже в сотне стран мира. По-настоящему семейная компания, пережившая две мировые войны и несчетное количество экономических кризисов, в последние десятилетия обставляет всех своих конкурентов по части ответственного и бережливого производства. В то время как ведущие марки продолжают использовать почти рабский труд жителей стран третьего мира, Ritter Sport обзаводится плантациями в Никарагуа, возводя для местных работников больницы, школы и дома. Компания выкупает «чистый шоколад» у кооперативов Кот-д'Ивуара и отчаянно судится за право быть единственной «квадратиш» на Земле. История живой легенды немецкого рынка — в материале «Реального времени».

Первая плитка шоколада Alrika: с малиной, апельсином и ромом

История семейного бизнеса Риттеров началась в 1912 году, в год основания семьи, когда молодой кондитер Альфред Эуген Риттер взял в жены хозяйку скромной кондитерской лавки Клару Готтль. В год их свадьбы в немецком Штутгарте была официально зарегистрирована кондитерская компания Alfred Ritter Schokolade-und Zuckerwarenfabrik. Крошечное производство располагалось прямо в квартире молодой пары, а штат состоял всего из двух работников. Магазин вполне обеспечивал семье достойное существование, а о большем Риттеры и не мечтали.

Основатели Ritter Sport Альфред Эуген Риттер и Клара Готтль



Летом 1914 года грянула Первая мировая война, Альфреда призывают на фронт, а кондитерская лавка на время сворачивает работу. После 2,5 года в рядах армии Германской империи молодому человеку улыбается удача — в 1917 году его переводят на гражданскую службу, по счастливому стечению обстоятельств его направляют на шоколадную фабрику родного Штутгарта. Целый год Альфред знакомится с технологией производства шоколада и рецептами изготовления сладостей. Сразу после окончания войны Alfred Ritter Schokolade-und Zuckerwarenfabrik открывается вновь. Семейное дело становится больше похоже на производственную компанию: Альфред и Клара набирают наемных сотрудников, арендуют помещение в соседнем городе Бад-Каннштатт.

В 1919 году Риттеры выпускают свою первую плитку настоящего шоколада Alrika с тремя вкусовыми добавками: малиновой, ромовой и апельсиновой. Продукт имел успех. К 1926 году в фирме работают уже 80 сотрудников, появляется второй фирменный магазин. Предприятие все больше отходит от мануфактурного производства, Риттеры покупают первый фирменный грузовик. Бизнес идет в гору, и в 1930 году компания вновь расширяется, перенеся производство в Вальденбух. Любопытно, что, переехав, компания умудрилась сохранить весь свой штат, чуть ли не первой в Европе организовав для работников трансфер из Вальденбуха в Бад-Каннштатт и обратно.

Годом рождения знаменитой квадратной плитки Ritter Sport считается 1932-й. По официальной легенде, идея необычной формовки принадлежала Кларе Риттер. «Давайте делать шоколад, который помещался бы в карман любой спортивной куртки и не ломался, а по весу был бы таким же, как обычная прямоугольная плитка», — цитирует официальный портал бренда свою основательницу. Дело в том, что в начале 30-х годов необычайную популярность в Европе приобрели спортивные куртки с квадратными нагрудными карманами, куда, по задумке Риттер, и следовало класть шоколад, уже тогда получивший название «Ritter Sport».

К концу 30-х в Германии начинаются перебои с поставками какао, страна готовится развязать Вторую мировую войну. Производство на фабрике Риттеров совсем останавливается в 1941-м. Лишь спустя пять лет компания возобновит производство, однако поставок какао в Европу не будет вплоть до 1950 года. Через два года в возрасте 66 лет умирает основатель компании Альфред Эуген Риттер, отцовское дело продолжает Альфред Отто Риттер.

«Бог маркетинга» — Альфред Риттер II

Альфред Отто Риттер руководил на тот момент Alfred Ritter GmbH & Co без малого 22 года. За это время он сумел прославить семейное дело на весь мир. Смелые, подчас казавшиеся современникам и вовсе сумасшедшими идеи каждый раз выстреливали, а рекламный бум 70-х значительно облегчил Риттеру задачу.

В течение 60-х годов постепенно исчезают из ассортимента компании праздничные сладости, прямоугольный шоколад, конфеты и полые шоколадные фигурки — Альфред Риттер решается на радикальный шаг и фокусирует производство на квадратной плитке Ritter Sport. Начинают запускаться новые вкусы шоколада и фруктовые наполнители, стартуют экспортные поставки в соседние европейские страны. Активно развивающиеся технологии приводят к тому, что почти в каждом доме появляется цветной телевизор — уникальное средство коммуникации к тому моменту уже успело прославить великого Дэвида Огилви, чьи труды ознаменовали расцвет рекламного рынка.

В 1970 году выходит первая телевизионная реклама Ritter Sport со слоганом «Quadratisch. Praktisch. Gut», который для компании разработало одно из немецких рекламных агентств. Ролики Ritter Sport всякий раз производили резонанс благодаря особой юмористической линии, от которой компания не отходит и в наши дни.

Параллельно Риттер выпускает семь новых видов шоколада и вводит свой оригинальный цвет для каждого из вкусов квадратной плитки. Еще через два года в производство обертки внедряется собственная запатентованная технология Knick-Pack с защелкой для упрощения вскрытия плитки. Альфред Отто Риттер буквально жил семейным делом, благодаря его усилиям к 1972 году оборот компании перевалил за 100 миллионов немецких марок.

Как катастрофа на Чернобыльской АЭС определила будущее Ritter Sport

В 1974 году умирает Альфред Отто Риттер, а Ritter Sport открывает новую страницу истории. На момент ухода второго хозяина кондитерской компании его дети (Альфред Теодор Риттер и Марли Хоппе-Риттер) были слишком юны для того, чтобы возглавить предприятие. Кроме того, наследник в то время вовсе не проявлял особого желания взять на себя управление семейным бизнесом: 21-летний юноша изучал психологию и биоэнергетический анализ в Гейдельбергском университете, намереваясь посвятить свое будущее частной психологической практике. В это время в течение нескольких лет предприятием управляют супруга Альфреда Отто Риттера Марта и наемные менеджеры.

В 1978 году третье поколение Риттеров все же вошло в консультативный совет компании, хотя до 1986 года Альфред Теодор Риттер продолжал работать психотерапевтом по найму, увлекался сферой возобновляемых источников энергии и игнорировал дела фирмы. Возможно, у руля Ritter Sport и сейчас бы стоял сторонний специалист, если бы не одно важное событие. В апреле 1986 года по всему миру разнеслась весть о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Из-за воздействия радиоактивного облака, двинувшегося в сторону Турции, плантации фундука, поставляемого на завод Ritter Sport, были потеряны. Катастрофа произвела столь сильное впечатление на 33-летнего наследника компании, что он принял решение круто изменить свою жизнь и судьбу семейного дела.

Фото badische-zeitung.de

К тому моменту, по данным немецкого издания Handelsblatt, на Alfred Ritter GmbH & Co. работают уже 710 сотрудников, предприятие достигает оборота почти в 400 миллионов марок, 10% продукции экспортируя в европейские страны. Альфред Теодор Риттер начинает входить в управление Ritter Sport и берет курс на повышение социальной ответственности, переход на полностью экологичное и безвредное для окружающей среды производство, считая, что только принятие «глобальной ответственности» за будущее и отказ от сиюминутной выгоды могут привести бизнес к успеху.

Утверждение Риттера могло остаться лишь красивыми словами, но он начал действовать. В 1988 году он стал одним из основателей Paradigm Group, специализирующейся на системах солнечного отопления. К слову, сейчас дочерняя компания фирмы Ritter Solar является крупнейшим немецким производителем вакуумных коллекторов. В начале 90-х предприимчивый энтузиаст начал переводить завод Ritter Sport на солнечную энергию (к 2015 году производство уже на 50% обслуживалось за счет возобновляемых источников энергии).

Фабрика Ritter Sport в Вальденбухе. Фото kaiserslauternamerican.com

Дальше — больше: Ritter Sport начинает внедрять схему экологического менеджмента и аудита для своих поставщиков — фермеров, выращивающих какао в Африке и Латинской Америке. Это значит, что компания начинает активно поощрять мелкие и средние фермерские хозяйства, которые выращивают какао-деревья без вреда для окружающей среды. В 1990 году, после окончания гражданской войны в Никарагуа, Марли Хоппе и Альфред Теодор Риттеры начали сотрудничество со 170 местными фермерами, которые обязались выращивать сырье в соответствии с принципами агролесоводства.

Так родился проект Ritter Sport CACAONICA. За десять лет работы Риттеров в Никарагуа из совершенно неприбыльного и непопулярного дела выращивание какао превратилось в процветающую отрасль, притом без ущерба для тропических лесов. Сейчас страна в Центральной Америке является одним из немногих в мире производителей какао высшего качества.

Альфред Теодор Риттер. Фото Handelsblatt

Плантация El Cacao должна продемонстрировать, что экономическое выращивание какао возможно даже при хороших социальных и экологических условиях. Наша ответственность перед людьми и окружающей средой формирует наш образ жизни на протяжении многих лет. Мы уверены, что только устойчиво работающая компания может быть ориентирована на будущее



В конце 2005 года Альфред и его сестра расстались с управляющим директором компании Олафом Бланком. По сообщениям немецких СМИ, причиной разрыва контракта стали разные взгляды владельцев Ritter Sport и Бланка на дальнейшее развитие предприятия. Альфред решил лично возглавить семейное дело, предупредив, что возьмет на себя эту роль только на время. Этот «временный» период растянулся уже на девять лет.

Антимонопольщики заподозрили Риттеров в сговоре с Nestle и Ferrero

В декабре 2010 года компания Риттеров угодила в серьезный скандал: антимонопольные службы Германии заподозрили Alfred Ritter GmbH & Co наряду с другими ведущими производителями отрасли (Nestle, Ferrero, Mars, Kraft) в сговоре и, как следствие, резком увеличении отпускной цены шоколада. Было запущено целое расследование, а компаниям пригрозили штрафами в €30 миллионов.

«Если они предъявят штраф Alfred Ritter GmbH & Co, это будет концом нашего семейного дела. Мы не сможем выплатить штраф, в два раза превышающий размер нашего годового дохода. Компания вряд ли сможет выжить», — признался в интервью Handelsblatt Альфред Теодор Риттер, повторяя, что повышение цен вызвано постоянным колебанием цен на какао из-за нестабильной политической и экономической обстановки в странах, где выращивают сырье. Антимонопольщики тогда не сумели доказать сговор, но Риттер сделал выводы и не стал ждать новых волн обвинений.

«Шоколадный рай» в Никарагуа: Ritter Sport начинает выращивать какао

В 2012 году компания сделала стратегически важный шаг в сторону уменьшения зависимости от рыночных цен на какао и приобрела плантацию El Cacao в Никарагуа. Ritter Sport фактически стал первым в мире производителем шоколада, собственноручно изготавливающим сырье, и точно первым в мире производителем, решившим проспонсировать повышение уровня жизни в беднейшей стране Америки, притом самым экологичным способом.

«Это было очень долгое и напряженное путешествие — на самолете, автомобиле и затем на лошадях по пересеченной местности, пока мы наконец не достигли дома, в котором не было ни воды, ни электричества, ни чего-либо еще, — вспоминает свое первое посещение El Cacao руководитель подразделения сельскохозяйственного производства Ritter Sport Хауке Вилль. — С тех пор была проделана титаническая работа».

Работы на плантации El Cacao, 2015 год. Фото ritter-sport.de

Землю в 2,5 тысячи гектаров условно разделили на две части: 1,3 тысячи га были отданы под посевную площадь, оставшаяся тысяча с небольшим осталась фактически нетронутой — она занята тропическими лесами и водно-болотными угодьями, в которых обитают сотни видов животных. В Никарагуа Ritter Sport делает ставку на агролесоводство, то есть наряду с какао на плантации выращиваются бананы в качестве технической культуры и крупные деревья как источник тени и древесины. Разнообразие флоры влияет на фитоклимат и в будущем позволит значительно «продлить жизнь» земле, на долгие годы сохранить качество почвы, не применяя химикаты и минеральные удобрения.

Пробный урожай с первых деревьев, высаженных в 2012 году, компания собрала уже в 2017-м. Через десятилетие плантация может стать одним из крупнейших районов выращивания какао в мире, поставляя для завода Ritter Sport 30% необходимого сырья. Сегодня на El Cacao растет 1 млн шоколадных деревьев и трудятся 350 работников из числа местных жителей.

За несколько лет Ritter Sport превратил пустошь El Cacao в миниатюрный моногород: вокруг плантации выросли жилые кварталы со школами, магазинами и транспортной инфраструктурой. Здесь введены стандарты безопасности и организовано медицинское обслуживание, работники El Cacao получают оплату значительно большую, чем никарагуанский МРОТ.

Фото ljin.ru

«Плантация El Cacao должна продемонстрировать, что экономическое выращивание какао возможно даже при хороших социальных и экологических условиях. Наша ответственность перед людьми и окружающей средой формирует наш образ жизни на протяжении многих лет. Мы уверены, что только устойчиво работающая компания может быть ориентирована на будущее», — подчеркнул Альфред Теодор Риттер, получая премию Berenberg-Preis от старейшего частного банка Германии как самая социально ответственная компания страны в сентябре 2018 года.

Milka тоже захотела стать квадратной?

Уже в новейшей истории Alfred Ritter GmbH & Co чуть не лишилась части своего товарного знака — едва не потеряв право быть единственным шоколадным «квадратиш» в мире. Гигант кондитерского рынка Milka Mondelez (помимо производства одноименных шоколадок концерн владеет такими брендами, как Alpen Gold, «Медвежонок Барни», «belVita Утреннее», Oreo, Picnic и др.) попытался в судебном порядке оспорить права на «квадратную монополию» Ritter Sport. В начале октября 2017 года Федеральный патентный суд Германии удовлетворил иск Milka Mondelez, утвердив решение о том, что «трехмерные квадратные упаковочные марки для шоколадных плиток» не могут быть частью товарного знака.

Патентные судьи посчитали, что законодательная защита товарных знаков возможна только в том случае, когда составляющие знака не являются чисто техническим эффектом, а именно к этой категории была отнесена квадратная форма Ritter Sport. Судебное решение даже было зарегистрировано в Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам, сообщал журнал Welt.

Однако компания Риттеров не намерена была сдаваться: юристы Alfred Ritter GmbH & Co обжаловали решение в высшей инстанции — Федеральном суде Германии в Карлсруэ. Аргументами для суда послужили маркетинговая и рекламные кампании, в том числе и легендарный слоган предприятия Риттеров. 18 октября было вынесено окончательное решение: характерная форма Ritter Sport может быть защищена как товарный знак. На данный момент квадратные шоколадные плитки может производить только Alfred Ritter GmbH & Co.

Дела семейные

В конце 2014 года Альфред Теодор Риттер уходит с поста управляющего директора Alfred Ritter GmbH & Co. За девять лет руководства компанией он модернизировал фабрику в Вальденбухе, представил десятки новых органических сортов шоколада и наполнителей, сделал семейную компанию пионером во многих областях производства. В 2013 году Ritter Sport увеличила свои продажи до 380 миллионов евро. С 1 января 2015 года главой компании стал наемный менеджер Андреас Ронкен. Он продолжил путь, определенный Риттером, и значительно укрепил позиции Ritter Sport на международном рынке. По данным horizont.net, уже в 2017 году оборот компании составил 482 миллиона евро, причем половина этой суммы генерируется за рубежом — бренд сегодня работает в 100 странах мира.

Исполнительный директор Alfred Ritter GmbH & Co. Андреас Ронкен. Фото Bild.de



Альфред Теодор Риттер сейчас занимает пост председателя консультативного совета компании. По информации Handelsblatt, даже сейчас, спустя четыре года после передачи всей операционной ответственности, он продолжает непосредственно влиять на все внутренние процессы компании, включая назначение глав подразделений и отделов Alfred Ritter GmbH & Co. Несмотря на приглашение сторонних управленцев для руководства компанией, Ritter Sport по-прежнему остается семейным делом Риттеров. Альфред, его сестра Марли и их дети тесно связаны с ней как акционеры и члены консультативного совета, который решает все стратегические вопросы.

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