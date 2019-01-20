Как сын сапожника из Одессы обул всю Америку, а затем и весь мир: история бренда Timberland

Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

Первые шаги к созданию бренда Timberland основатель компании Натан Шварц сделал ни много ни мало… в 50 лет. За долгие десятилетия работы обувщиком сын российского эмигранта скопил внушительный капитал и начал действовать. Через 18 лет после регистрации бренда The Timberland Company разместила свои акции на нью-йоркской фондовой бирже. Сегодня легендарные Yellow Boots узнаваемы и известны во всем мире, ботинки Шварца выбирают топовые знаменитости, о них мечтает каждый подросток на пяти континентах. В 2001 году компанию купили за $2 млрд. А начиналось все в Одессе, в начале XX века в обычной еврейской семье. «Реальное время» рассказывает историю «золотого» американского бренда.

«Гарантированно непромокаемые»



Натан Шварц родился в 1902 году в Одессе в семье потомственных обувщиков. Перед началом Первой мировой войны Шварцы эмигрировали в США. Из-за плачевного финансового положения семьи Натан в 16 лет был вынужден податься в подмастерья в одну из маленьких нью-йоркских обувных лавок. 34 года он копил деньги, работая сапожником в ремонтном ателье. В 1952 году он купил 50% акций никому на тот момент не известной фабрики Abington Shoe Company в штате Массачусетс. Спустя три года Шварцы стали единоличными хозяевами Abington, в бизнес вошли сыновья Натана — Герман и Сидни.

Завод и сейчас был бы одним из небольших семейных производств, затерявшихся в провинциальном штате, если бы в 1965 году Натан Шварц не совершил настоящий технологический прорыв в обувном деле. Хозяин Abington изобрел технологию прямого литья — бесшовного соединения кожаного верха ботинка с резиновой подошвой, что позволило производителям громко заявить: «Мы создали первые гарантированно непромокаемые ботинки». Тройные капроновые швы сделали обувь Шварцев устойчивой к почти любым сверхнагрузкам. Компания внедрила многоэтапный производственный контроль и, надо сказать, не прогадала.

В 1973 году была официально зарегистрирована новая торговая марка Timberland (от англ. timber — древесина, land — земля). Логотипом бренда стало изображение американского дуба, символа основательности и семейственности. Компания начала выпуск новой модели — водонепроницаемых кожаных ботинок желтого цвета.





Натан Шварц, основатель The Timberland Company. Фото culturemeter.od.ua



Как позже признавался внук Шварца Джеффри, цвет был выбран случайно. Увлекшись процессом испытаний технологических свойств, все просто забыли о необходимости продумать палитру — так «тимберы» и вышли в свет в «бросовой расцветке». Хотя у компании есть и официальная версия: Abington Shoe Company много лет производила ботинки для лесорубов, которым желательно носить яркую обувь, чтобы во время работы они могли избежать падения бревна на ногу. А The Timberland Company, как преемница Abington, просто сохранила фирменный цвет. К слову, официально фабрика сменила название лишь в 1978 году.

С самого начала компания крайне внимательно относилась к испытаниям заявленной водонепроницаемости своих ботинок. Перед тем, как попасть на прилавок, каждая пара проходила десятки этапов тестирования. По легенде, в начале 1970-х ботинки даже оставляли на ночь в фабричном туалете, чтобы увидеть, насколько они водонепроницаемы. В 80-х Timberland Co. вовсю проводила открытые «полевые тестирования», одной из самых известных авантюр компании стали испытания «тимберов» во время гонок на собачьих упряжках в Аляске.

После успешного выхода на рынок с новой моделью Шварцы прекратили производство для других компаний и начали работать над расширением линейки собственных продуктов. Вскоре Timberland Co. стал ведущим игроком обувного рынка Северной Америки. К 1985 году Шварцы продали миллионную пару Yellow Boots.

К 1985 году Шварцы продали миллионную пару Yellow Boots. Фото sezonobuvi.ru

В 1986 году президентом The Timberland Company стал сын Натана Шварца Сидни Шварц. За 12 лет его правления компания заняла уверенные позиции на мировом рынке: в конце 80-х в Лондоне открывается первый фирменный магазин Timberland за пределами США, «тимберы» постепенно завоевывают Европу. Timberland Co. запускает рекламную кампанию на телевидении и начинает выпуск собственной коллекции одежды для путешествий и занятий спортом.

Результатом разворачивания бренда стало утроение продаж в 90-х. По данным The Wall Street Journal, только за 1993-й показатель чистых продаж превысил 300 млн долларов и за год вырос более чем на 40%. В то же время классические ботинки Timberland «захватывают» доминирующую на тот момент в США городскую культуру — хип-хоп. Yellow Boots носят Biggie, Das EFX, Mobb Deep, DMX. Ботинки Шварца становятся предметом культа для молодежи.

Обули расизм

В 1998 году пост президента Timberland занимает тот самый внук Натана Шварца — известный филантроп Джеффри Шварц. Помимо внедрения новых технологий в производство, масштабного расширения линейки бренда, он прославил компанию как верного сторонника экологичного производства и теории социальной ответственности бизнеса.

В 1992 году The Timberland Company запустила слоган «Обуй расизм: надень свои ботинки, окажи влияние». Шварцы жертвовали приличные суммы в фонды поддержки пострадавших от расизма по всему миру. В течение нескольких лет компания стала символом протеста против расовой дискриминации, инициатива была быстро подхвачена общественностью и звездами.

В течение нескольких лет компания стала символом протеста против расовой дискриминации, инициатива была быстро подхвачена общественностью и звездами. Фото instagram.com/timberland

«В течение 30 лет мы давали отпор ветру, воде, земле и небу. Теперь для всех нас настала пора дать отпор несправедливости, расизму и равнодушию, — приводит официальный портал бренда выдержку из электронного письма Джеффри Шварца, адресованного СМИ. — Бизнес должен быть вовлечен в гражданские демократические инициативы, обязан иметь собственный голос в социальном дискурсе. Огромное количество обычных граждан по всему миру звонили и писали нам, сообщая о своем согласии с нашей идеей дать совместный отпор ненависти. Сегодня я заявляю о нашем намерении быть в игре, отныне и навсегда».

Большую огласку получила беспрецедентная инициатива Джеффри Шварца в августе 2005 года, когда ураган «Катрин» буквально парализовал всю Америку. Компания тогда выплатила компенсации и обеспечила краткосрочный отпуск всем своим работникам, желающим помочь людям, пострадавшим от стихии.

Поглощение Yellow Boots

В 2011 году крупная американская корпорация с вековой историей VF Corporation купила Timberland у Джеффри Шварца за 2 млрд долларов. Помимо Timberland VF Corporation владеет крупными портфелями акций брендов The North Face, Vans, Lee, Wrangler и Nautica. Но даже по меркам VFC покупка была довольно дорогостоящей и вызвала дискуссию у аналитиков.

На момент поглощения VF Corporation доходы Timberland составляли внушительные 1,4 млрд долларов, однако компания столкнулась с существенным ростом цен на рынках сырья — дорожала натуральная кожа, кроме того, увеличивались затраты на логистику. Некоторые аналитики предсказывали урезание бюджета Timberland новыми владельцами и, как следствие, падение качества продукции, но этого не произошло.

«VF сможет поддерживать уникальную культуру и ДНК Timberland по двум причинам, — заявил в день совершения сделки журналу Fortune Джеффри Шварц. — Одна из них — это их большой опыт приобретения брендов. VF приобретает бренды как самостоятельные торговые марки в соответствии с согласованной открытой стратегией. У них завидный послужной список, и вы можете проверить это сами в таких компаниях, как North Face или JanSport. Разговоры ничего не стоят, но их результаты впечатляют».

Внук Натана Шварца, третий президент The Timberland Company Джеффри Шварц. Фото mihwar.ru



По информации СМИ, после продажи Timberland Джеффри Шварц посвятил себя делам еврейской общины в родном Бостоне.

Текущая рыночная капитализация VF Corporation, по оценке monreport.com, составляет более 29 млрд долларов. В последние недели акции компании имеют доходность на уровне 2,5%. По информации The Wall Street Journal, в 2018 году Timberland стал одним из самых быстрорастущих и прибыльных брендов VF Corporation.

В мире насчитывается несколько тысяч брендовых торговых точек Timberland. Первый фирменный магазин в России был открыт в 2006 году. Сегодня в четырех городах страны работает 31 магазин бренда, еще около 50 партнеров реализуют Timberland в собственных торговых точках от Севастополя до Новосибирска.