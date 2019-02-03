Хроники Zara: история испанского посыльного без диплома, трижды потеснившего Билла Гейтса в списке Forbes

Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

Сегодня в России не осталось, пожалуй, ни одного человека который не слышал бы о магазинах Zara и Pull&Bear, хоть раз не разглядывал бы витрины Bershka и Stradivarius. Модные бренды уже захватили 96 стран мира, а совокупные доходы компаний только за 2018 год значительно превысили €3 млрд. Вместе с тем мало кто знает имя основателя модной корпорации, который за 70 лет воплотил в жизнь теорию «быстрой моды» и коренным образом изменил подход к массовому производству одежды. Амансио Ортега в свои 82 не имеет даже законченного среднего образования, по-прежнему избегает публичности, отказывается от королевских приемов и входит в десятку богатейших людей мира. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казалось бы, ничего не предвещало успеха

Основатель бренда Zara Амансио Ортега Гаона родился в 1936 году в небольшой деревне Бусдонго-де-Арбас северной провинции Испании. Он стал четвертым ребенком в семье. Отец Антонио Родригес был начальником железнодорожной станции и активистом компартии, мать Хосефа Эрнандес в то время занималась домашним хозяйством, поэтому устойчивого достатка в доме не было. Через 3 месяца после рождения Антонио в Испании началась гражданская война. После жестоко подавленного восстания в стране идут гонения на коммунистов, семье Ортега приходится бежать на запад. Вернуться в страну они смогут лишь после окончания Второй мировой войны. В поисках лучшей жизни в 1949 году семья переезжает в крупную портовую провинцию Ла-Корунья, однако лучшей доли там не находит. Глава семейства устраивается простым рабочим на железную дорогу, а мать идет работать горничной.

Дом Ортега находился на окраине города и примыкал к железной дороге. Скромного жалованья не хватало даже на то, чтобы дожить до конца месяца. В 1950 году Амансио бросил школу, чтобы хоть как-то выровнять финансовое положение семьи. Много позже в беседе с испанской журналисткой и близкой подругой Ковадонгой О'Ши, он вспоминал, что на столь импульсивный шаг его подвиг случай. Маленький Амансио стал свидетелем печального инцидента в продуктовой лавке: продавец отказал его матери в очередном кредите, отдавать товары в долг он больше не хотел, и убедить лавочника не могли никакие мольбы.

Биографическая книга О'Ши «The Man from Zara» вышла в 2013 году и моментально стала бестселлером, ведь многие годы основатель одной из крупнейших модных корпораций мира старательно избегал прессы.

Сам Ортега и его империя, созданная впоследствии на основе Zara, до сих пор «существуют в закрытом режиме», не балуя СМИ информацией за рамками той, что предусмотрена законом. Заполучить свежие снимки основателя Zara до сих пор не выходит даже у самых влиятельных и авторитетных изданий мира. В ответ на упреки медийного сообщества Ортега отвечает, что до последних дней хотел бы иметь возможность спокойно выпить кофе и прогуляться по площади Мариа-Пита в Ла-Корунья, оставшись инкогнито. За всю свою жизнь, а Ортеге уже 82 года, он дал только три интервью.

В 14 лет Амансио поступил на работу в ателье Gala. Небольшой магазин занимался пошивом дорогих рубашек для состоятельных жителей Ла-Корунья, а в обязанности Ортеги входила уборка, упаковка и доставка товара, в редких случаях юному посыльному даже поручали консультировать клиентов в зале, что доставляло ему особое удовольствие.

«Кажется, наши клиенты говорили обо мне боссу, потому что заметили, что с того момента, как пришел, я относился к работе очень серьезно и с полной ответственностью, — вспоминает Амансио Ортега на страницах «The Man from Zara». — Я и сейчас с большим трепетом храню свой первый контракт от Gala».

Через год коммуникабельный и предприимчивый парень был принят на должность ассистента в бутик La Maja, где на тот момент уже работали его брат и сестры — Антонио, Хосефа и Пепита Ортеги. Меньше года потребовалось молодому человеку для того, чтобы уйти на повышение, в 16 лет Амансио стал менеджером магазина La Maja. Там Ортега познакомился со своим верным компаньоном на долгие годы и будущей супругой — Розалией Мера Гойенчеа. К слову, на момент знакомства Розалии тоже было 16, и ее история не менее впечатляет — в 11 лет девушка так же, как и будущий супруг, оставила школу, чтобы помогать семье. Розалия пошла учиться кройке и шитью, к 15 годам став отличной портнихой.

Розалия Мера Гойенчеа. Фото news.sky.com



Сбыл неликвид на грани разорения или заложил фундамент мирового бренда?

La Maja для Амансио Ортеги стала отправной точкой: здесь юноша изучил все нюансы закупок и работы с поставщиками, вник в тонкости портновского дела, детально разобрался с нехитрой в то время логистикой, обнаружив «пробоины» и несовершенства буквально в каждом винтике механизма изготовления одежды. В 1966 году Амансио женился на Розалии, супруги продолжали работать вместе.

Отечественные СМИ много лет тиражируют информацию о том, что Ортега открыл свое дело уже в 17, в действительности же ему потребовалось еще 10 долгих лет, чтобы решиться на этот шаг. В 1936 году была основана первая семейная компания Ортега — скромная мастерская по пошиву одежды.

«Я решил последовать порыву и основал компанию GOA Confessoines (аббревиатура состоит из обратной кальки инициалов Амансио Ортеги) со своим братом Антонио. Мы открыли счет на 2,5 тысячи песет. Моя сводная сестра, умевшая шить, и моя первая жена, Розалия, делали знаменитые стеганые халаты, очень модные в то время», – вспоминает основатель модной империи.

Первое время в мастерской Ортега шили только женское белье, пижамы, ночные сорочки и халаты, которые действительно очень хорошо продавались. Небольшую по всем меркам прибыль снова вкладывали в производство, что позволило значительно расширить ассортимент, увеличить мощности, собрать внушительную базу поставщиков и текстильщиков, выкупавших товар для перепродажи. Предприниматель создал в Ла-Корунья своеобразный женский кооператив, в котором трудились сотни наемных швей — в основном жены местных моряков, которые сидели дома и были готовы качественно работать за небольшие деньги.

История Zara начинается в 1975 году, когда супруги Ортега открыли первый магазин бренда. Существует версия, что Амансио вовсе не собирался заниматься розничной торговлей, а открытие магазина было скорее вынужденной мерой, поскольку немецкий заказчик, в последний момент отказавшийся от крупной партии товара, уже пошитого GOA Confessoines, оставил компанию на грани разорения. Ортега вынуждены были самостоятельно выйти в розницу, чтобы сбыть неликвид. Однако тщательный выбор локации торговой точки говорит совсем об обратном — магазин был открыт на центральном городском проспекте Ла-Корунья, напротив крупного универмага, что явно стало для предпринимателя затратной инвестицией.

Первый магазин Zara был открыт в 1975 году на центральной улице курортного города Ла-Корунья. В этом же городе находится и главный офис компании. Фото database.az

Первое название — Zorba — Амансио дал магазину в честь героя драмы греческого режиссера Михалиса Какояниса. «Грек Зорба» вышел на экраны девятью годами ранее и получил сразу три статуэтки «Оскар». К большому сожалению Ортеги, получить права на использование имени персонажа в качестве товарного знака не удалось. Магазин был назван Zara, по одной из версий, в честь испанской Сарагосы (исп. Zaragoza).

Модная экспансия Ортеги: великий обманщик или искусный стратег?

Под маркой Zara GOA Confessoines производит мужскую и женскую одежду, основными характеристиками которой становятся качество, натуральность материалов и соответствие последним веяниям моды. Концепция магазина приходится по вкусу потребителям. В последующие 10 лет бренд активно расширяется: магазины появляются во всех крупных городах Испании. Все это время Ортега лично контролирует все этапы производства, распределения и продаж. В 1985 году, когда становится понятно, что бренд имеет все шансы на успех за рубежом, Амансио Ортега основывает холдинг Inditex, под которым с того момента и работает Zara.

Inditex никогда не скрывал, что сделал ставку на копирование моделей прет-а-порте знаменитых модных домов — дизайнерский пул Ортеги в перманентном режиме мониторит свежий глянец, создавая собственные бюджетные варианты на основе коллекций кутюрье. К слову, в 2011 году компания чуть не поплатилась за свою дерзость — французский дизайнер Кристиан Лабутен подал иск Inditex на две тысячи фунтов стерлингов за копирование в туфлях Zara фирменной красной подошвы обуви дома Christian Louboutin. К общему удивлению, после годичных тяжб суд встал на сторону компании Ортеги. История с Лабутеном далеко не единственная в списке обвинений Inditex в плагиате, однако до сих пор холдингу удается отстаивать свое право «ловить модные тенденции» на мировых подиумах.

Сегодня холдинг Inditex владеет восемью брендами. Фото retaildetail.eu



В декабре 1988 года Zara открывает первый магазин за рубежом, в Португалии. Еще через год бренд заходит в США, а затем и во Францию.

Доступная одежда, не уступающая моделям великих дизайнеров, безусловно, имела успех. Но отнюдь не это сделало испанскую модную империю одной из самых успешных в мире. Ортегу называют основоположником практической теории «быстрой моды». Бизнесмен с самого начала осознал основные ошибки конкурентов: слабая связь производства и точек продаж, продолжительный период выпуска новых коллекций, огромные издержки на хранение товара на складе и, как следствие, завышение цены.

«Когда я прибыл в Париж в 1990 году, вскоре после открытия нашего первого магазина, рядом с Place de l'Opéra, я сразу же бросился туда, чтобы увидеть все своими глазами. Когда я попытался войти, я не смог пробиться сквозь очередь людей, толпящихся даже на улице. Я стоял в дверном проходе, рыдая, как ребенок. Я не мог сдержать чувств», — рассказывал Амансио Ортега, беседуя с О'Ши.



Inditex работает без посредников, полностью контролируя закупки материалов, логистику, разработку дизайна, распределение и продажу. Производство модели занимает не более двух недель, тогда как у конкурентов процесс может затягиваться на полгода. Кроме того, выпуск коллекций осуществляется маленькими партиями. Магазины в каждой точке мира оперативно отправляют в офис данные о продажах каждой модели, и производство мгновенно реагирует на спрос. Коллекции стабильно меняются практически каждые 3 недели.

«У нас есть возможность в короткие сроки полностью отказаться от какой-то линии, если она не продается, мы можем наполнить коллекции новыми цветами и создать новый стиль всего за несколько дней», — объясняет Ортега на страницах «The Man from Zara».

Таким образом компания не тратит лишних средств на складирование вещей и имеет возможность по максимуму отказаться от тотальных распродаж не пользующихся спросом вещей. По словам основателя Zara, ставка в его бизнесе делается именно на количество проданных вещей.



С 90-х годов Inditex начинает коллекционировать бренды, рассчитывая расширить целевую аудиторию. В 1991-м внутри холдинга создается розничная сеть молодежной моды Pull&Bear, в 1995-м Ортега начинает скупать акции бренда Massimo Dutti (одежда для состоятельных людей), в 1998-м холдинг запускает сеть магазинов для молодых женщин Bershka, в 1999-м покупает испанскую торговую марку Stradivarius. Сегодня Inditex владеет восемью брендами (помимо перечисленных — сеть магазинов женского белья Oysho, «дочка» Zara Home и маркет дизайнерских аксессуаров Uterqüe).

В 1986 году Ортеги разводятся, однако Розалия Мера остается в бизнесе, супругам удается сохранить деловые отношения. В то же время холдинг объявляет курс на экспансию — магазины открываются по всей Европе, в Канаде, Бразилии, Сингапуре, ОАЭ, Турции, Уругвае и еще десятках стран. Самым прибыльным брендом компании была (и по сей день остается) именно Zara. По данным Bloomberg, в начале 90-х годов в мире было открыто 1 445 фирменных магазинов, которые ежегодно приносили холдингу в районе 340 миллионов евро чистой прибыли, а с 1994-го по 1999-й, прибыль ежегодно росла на 39%.

Своим преемником Ортега назначил Пабло Исла. Фото myfin.by



Новейшая история Inditex: свержение Гейтса и смена власти

В 2001 году ранее закрытое предприятие Inditex разместило 26% акций на открытом рынке: их курс моментально взлетел на 20%. С этого момента Амансио Ортега стал приковывать к себе взгляды мирового сообщества, хотя сам бизнесмен своих взглядов не изменил, по-прежнему отказываясь от любых комментариев и контактов с прессой. В 2011 году Ортега вошел в десятку богатейших людей мира, по версии Forbes, а 23 октября 2015 года хозяину Inditex впервые удалось подвинуть с пьедестала рейтинга самого Билла Гейтса — традиционного лидера топа. К слову, на первой строчке Ортега оказывался уже три раза. Сейчас, согласно онлайн-табло Forbes, основатель модной империи занимает шестую позицию с состоянием в $64,3 млрд.

В 2011 году, в возрасте 75 лет, Амансио Ортега заявил о своем уходе с постов председателя и исполнительного директора Inditex. Своим преемником он назначил опытного управленца, зарекомендовавшего себя на руководящих должностях крупных корпораций, — Пабло Исла. Процедура сложения исполнительских полномочий завершилась в декабре 2017 года, когда Ортега покинул все свои посты в 53 дочерних компаниях текстильной группы. Несмотря на формальный отход от дел, Ортега остается владельцем 59,9% акций Inditex через свою инвестиционную компанию Pontegadea и, по легенде, до сих пор часто появляется в дизайнерском отделе компании, контролируя сотрудников.

Назначив Исла капитаном, Ортега явно не прогадал: к концу 2017 года второй гендиректор Inditex сумел вдвое увеличить самую продающую сеть холдинга (70% доходов) — Zara. Inditex, по данным Thomson Reuters, оценивается в 93 млрд евро. На данный момент в мире работает 7 442 брендовых магазина компании Inditex, а количество сотрудников превысило 170 тысяч. Еще одной заслугой Пабло Исла называют успешный старт перехода холдинга в онлайн. Уже сейчас в 49 крупнейших странах мира работают онлайн-магазины Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и Bershka. По информации CNBC, к 2020 году Пабло Исла планирует запустить онлайн-продажи во всех 96 странах, где присутствуют бренды холдинга. За 2017—2018 финансовый год чистая прибыль Inditex достигла 3,368 миллиарда евро.

Амансио Ортега с дочерью Мартой. Фото euromag.ru



Будущей наследницей корпорации испанские СМИ называют младшую дочь основателя Inditex — Марту Ортега Перес (с 2001 года супругой миллиардера является Флора Перес, Марта — единственный ребенок Амансио от второго брака, сейчас девушке 35 лет). Марта Перес получила блестящее образование и с 18 лет начала входить в семейный бизнес. По настоянию отца девушка начала карьеру с должности простого продавца-консультанта в одном из испанских магазинов сети Zara, Марта руководила торговыми точками Inditex в Лондоне и Нью-Йорке, а несколько лет назад заняла место в совете директоров модной корпорации. Генеральным директором Inditex все еще остается Пабло Исла.