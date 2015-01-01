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Истории брендов

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Истории брендов
Фото: powerbranding.ru

Новый спецпроект интернет-газеты «Реальное время». Каждое воскресенье мы публикуем удивительные истории всемирно известных торговых марок, хроники создания и развития компаний, которые, изобретая собственные самобытные подходы и стратегии, сумели коренным образом изменить рынок.

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