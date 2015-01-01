Истории брендов
Сюжет 12 материалов
Новый спецпроект интернет-газеты «Реальное время». Каждое воскресенье мы публикуем удивительные истории всемирно известных торговых марок, хроники создания и развития компаний, которые, изобретая собственные самобытные подходы и стратегии, сумели коренным образом изменить рынок.
- История Cirque du Soleil: от труппы уличных артистов под шефством Ги Лалиберте до «слива» за $1,5 млрд Воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок
- История основания Tesla. Причем тут Илон Маск? Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок
- Samsung: от экспорта рыбы во времена японской колонизации до эпохи корейских чеболей Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок
- История Pixar — компании, которая девять лет приносила Стиву Джобсу миллионные убытки Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок
- Quadratisch und praktisch: семейный бизнес, будущее которого определила катастрофа на Чернобыльской АЭС Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок
- «Цукерберг нарушил все обещания»: история Instagram — от крошки-сервера до вынужденного бегства Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок