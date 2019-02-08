«Мы кого воспитываем — патриотов России или тех, кто хочет сделать из нее Францию?»

В вузах появятся проректоры по воспитательной работе, а у ученых — День татарской науки

В Татарстане 46 вузов, студентов — 147 тысяч, по количеству студентов республика занимает первое место в ПФО и 7-е в России. В День российской науки в Казанском федеральном университете ректоры вузов встретились с Рустамом Миннихановым. Минниханов покритиковал за то, что ученые из Татарстана редко получают госпремии, и озаботился воспитанием студентов, чтобы они из России «Францию не сделали». Ректор КФУ попросил новое общежитие для иностранцев, конвертировав студентов в деньги, и предостерег о том, что школы по программе «Адымнар» могут остаться без учителей татарского.

Катализаторы испытывают на Кубе, а суставы — на кроликах

В холле КФУ развернули выставку, на которой, видимо, воспользовавшись правом принимающей стороны, свои разработки представил только Федеральный университет. Минниханов останавливался у каждого стенда, но больший интерес проявлял к сельскому хозяйству и нефтедобыче (судя по времени, проведенному у этих экспозиций). Оказалось, что многие изобретения казанских ученых существуют не только в лабораториях, но и получили практическое применение. Президенту показали колбочку, в которой плескалась коричневая жидкость — нефтерастворимый катализатор. Он закачивается в скважину, повышает объемы нефтедобычи и уменьшает вязкость.

— Мы договорились с «Зарубежнефтью», для них произвели пилотную партию, и в марте на Кубе будет закачка, — рассказывал Михаил Варфоломеев, руководитель приоритетного научного направления «Эконефть» КФУ.

В основе катализатора металлы — кобальт, никель, медь. «На сколько удорожание на одну тонну нефти будет?» — спросил Минниханов.

— Мы посчитали, чтобы окупить, надо дополнительно добывать 10%. Если 20% — это уже мы в два раза экономику повышаем, — рассказывал ученый.

В Казани не только разрабатывают технологии, но и используют местные материалы. Биомедики КФУ разработали имплантат тазобедренного сустава.

— Делается компьютерная томография, создается 3D-модель, которая печатается из полистирола, произведенного на «Нижнекамскнефтехиме», потом мы эту форму пропитываем воском и отправляем на Зеленодольский завод имени Горького, где из титана отливают сустав, — рассказала Регина Кашапова, аспирант кафедры биомедицинской инженерии.

Искусственные суставы испытывают сейчас на кроликах.

На гранты «Алгарыш» потратят 100 млн в год

— Видели на выставке много интересных молодых ученых, не просто с идеями, а проектами, которые могут быть конкурентными, — сказал Минниханов на встрече с ректорами. Потом заметил, что госпремий в области науки и техники в Татарстане все равно мало.

— Выдвигалось 15 работ, семь были отклонены. Премии получили две — это говорит о том, что мы недорабатываем.

В Татарстане есть программа «Алгарыш», в рамках которой за рубеж отправляют учиться талантливых студентов и выпускников. Минниханов призвал заменить долгосрочное обучение краткосрочными курсами, а то некоторые успевают обжиться и не возвращаются обратно. За 15 лет 4 тысячи человек отучились по программе «Алгарыш», расходы на финансирование ежегодно составляют 100 млн рублей. В этом году за счет бюджета планируется обучить 250 человек, расходы на одного участника составят 400 тыс. рублей.

Но студенты, побывавшие «за бугром», могут не только знания привезти, но и чуждые российским «скрепам» ценности. Чтобы этому противостоять, в вузах с численностью более 8 тысяч студентов Рустам Минниханов предложил ввести штатную должность проектора по воспитательной работе.

— Мы пока недорабатываем. Мы кого воспитываем — патриотов нашей страны или людей, которые хотят Францию сделать из России? — четко объяснил необходимость новой должности руководитель Татарстана.

VIP-гостем встречи казанских ректоров стала Марина Боровская, замминистра науки и высшего образования РФ. Она тоже высказалась по поводу воспитания студентов. По ее словам, о патриотизме можно говорить тогда, когда человек чувствует, что нужен своей стране.

Иностранные студенты приносят дополнительно 600 млн рублей налогов

Ректор КФУ Ильшат Гафуров попросил Минниханова о новом общежитии. Он рассказал, что иностранных студентов в Татарстане 14,2 тысячи, можно было бы привлечь еще больше, но жить им негде.

— Расходы порядка 7 тысяч иностранцев увеличивают продажи в сфере услуг на 3 млрд рублей, поступление налогов возрастет до 600 млн рублей ежегодно, — конвертировал студентов в деньги Ильшат Гафуров.

Поднял он болезненную тему — подготовку учителей татарского языка. Сейчас разработкой методики преподавания занимаются и в КФУ, и в Академии наук РТ, и в Институте развития образования Минобрнауки РТ.

— К сожалению, сегодня мы и работаем все, и отчитываемся все, но каждый создает отдельные фрагменты, которые мы сшить не сможем, — посетовал Гафуров и предложил создать специальный центр, руководство которым, конечно, поручить КФУ.

Причем решить вопрос с новыми методиками преподавания татарского надо как можно скорее. В крупных городах Татарстана собираются строить татаро-англо-русские школы «Адымнар», но татарский в них преподавать будет некому.

— Нет сомнений, что школы будут построены, но что касается подготовки специалистов — мы этого быстро не сделаем. Это как минимум 4 года, — предупредил Гафуров.

Национальному образованию назначат координатора, а ученым РТ — свой день

— Вопрос национального образования — я согласен, что нужен центр. Сейчас занимаются в КФУ, у нас есть центр, в системе Минобрнауки, в Институте истории имеется центр теории национального образования, и, конечно, нам нужен координирующий орган, чтобы с взаимным доверием работали, — согласился президент АН РТ Мякзюм Салахов.

В заключение Минниханов снова обратил внимание на то, что наука — важный элемент конкурентоспособности страны.

— Тот провал, когда внимание государство ослабло, система была нарушена, — мы видим, чем это чревато. Резервы есть, поддержка федерального центра есть, и нам самим тоже с предприятиями надо работать. Воспитательную работу проводить надо, формировать новых граждан страны, которые будут определять будущее, — сказал он.

Ильшат Гафуров попросил об одолжении — учредить День работников высшей школы и науки Татарстана: «Когда бы мы в торжественной обстановке не только обсуждали проблемы, но и получали соответствующие награды».

— День науки — неплохое предложение, нормальное. Поэтому принимается, — утвердил новый праздник Минниханов.

