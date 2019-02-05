Болгар ищет капиталиста: туркластер получит субсидии, если заключит соглашение с частными инвесторами

Ростуризм назвал приоритетные проекты по своему профилю

Фото: Ринат Назметдинов

С завершением реализации проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар» республиканский фонд «Возрождение» прекращает его финансирование и передает туристическую жемчужину в руки государства. Между тем, вчера стало известно, что Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) зарезервировало 331 млн рублей субсидии под строительство туристской инфраструктуры кластера «Волжская Булгария» — но при условии подписания соглашения о государственно-частном партнерстве с инвесторами. Подробности — в материале «Реального времени».

«Волжскую Булгарию» включили в резерв Ростуризма

Вчера на официальном портале правительства РФ было опубликовано постановление о распределении субсидий среди 24 туристских кластеров России, которые должны стать магнитами внутреннего и въездного туризма. Чего только в этом списке нет: хорошо известные с детских лет черноморские достопримечательности «Абрау-Утриш» и «Гурзуф» соперничают за госсредства с речными рыбалками в местечках с экзотическими названиями «Волжское море» (Тверская область) или «Русские берега» (Вологодская область). Московская область продвигает традиционный «бренд» «Сергиев Посад — врата Золотого кольца» и чуть менее традиционный проект «Русская Палестина». Отчасти религиозное поветрие подхватила и Псковская область, выдвинувшая на господдержку кластер «Духовные истоки».

В этом смысле некоторым особняком стоит татарстанский туристский кластер «Волжская Булгария», выросший из программы по восстановлению историко-культурного наследия Свияжска и Болгара, которую на протяжении девяти лет выполнял Республиканский фонд «Возрождение». Как следует из постановления правительства РФ, на «создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры» этого кластера Ростуризм выделит 331 млн рублей в 2021 году. В отличие от большинства других заявок, Татарстан получит господдержку по нижней границе и с отсрочкой на 2 года. К примеру, тем же «Духовным истокам» будет выделено 1,1 млрд рублей в 2019—2021 гг., ближайшая Чувашия защитилась на 1,8 млрд рублей на те же 3 года под кластер «Чувашия — сердце Волги», «Соленые озера» Оренбургской области получат 900 млн рублей. Меньше всего подкинут кластерам ГРИНН (Орловская область) — 156 млн и «Бурзянский» (Башкортостан) — 200 млн в 2021 году. Всего на обеспечение инфраструктуры кластеров Ростуризм намерен потратить за 3 года более 20 млрд рублей.

По словам представителя Ростуризма, Татарстан заявил о готовности подписать подобное соглашение лишь в 2021 году — поэтому госсубсидии зарезервированы именно на этот год. Фото icourse.ru



Туристские кластеры встали в очередь за господдержкой

«До этого не было вообще ни-че-го! — заявили «Реальному времени» в Ростуризме. — Это первые деньги, которые получат регионы в качестве федеральной поддержки на развитие внутреннего туризма». Правда, основным условием их получения является подписание соглашения о государственно-частном партнерстве с частными инвесторами, в рамках которого и будет обеспечиваться трехканальное финансирование туристского кластера «Волжская Булгария».

По словам представителя Ростуризма, Татарстан заявил о готовности подписать подобное соглашение лишь в 2021 году, поэтому госсубсидии зарезервированы именно на этот год. «Почему 2021-й? Это было предложение Республики Татарстан. Это не наша история. Причина в том, что полностью кластер не сформирован», — рассказали в Ростуризме. Осложняет переговоры с инвесторами тот факт, что федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011—2018 гг.» закончила свое действие, а идущая ей на смену еще не принята. В этой бюджетной «пересменке» правительство РФ и выпустило промежуточный документ, чтобы закрепить распределение ресурсов за Ростуризмом. «Сейчас просто нет отраслевой федерально-целевой программы на этот год. И чтобы как-то конкретизировать [туристские] кластеры, мы должны внести куда-то изменения, где предусмотрены деньги. Поэтому вносятся изменения в части детализации кластеров и правил распределения субсидий», — пояснили нам в Ростуризме.

Минтимер Шаймиев на торжественной церемонии объявил о завершении программы по восстановлению древнего города Болгар и острова-града Свияжска. Фото Рината Назметдинова



Фонд «Возрождение» простился с Болгаром

Напомним, туристский кластер «Волжская Булгария» сформирован благодаря возрождению древнего города Болгар, включенного в список ЮНЕСКО по инициативе Госсоветника Татарстана, председателя попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимера Шаймиева. В прошлую пятницу на специальной торжественной церемонии первый президент Татарстана объявил о завершении программы по восстановлению древнего города Болгар и острова-града Свияжска. Программа длилась 9 лет и финансировалась за счет пожертвований частных лиц и компаний.

«В основном завершился крупнейший совместный проект государства, промышленных предприятий, бизнеса и общественности под названием «Культурное наследие: древний Болгар и остров-град Свияжск». Это был интересный и созидательный опыт, годы открытий и озарений, которые я бы назвал процессом познания самих себя, временем духовного возрождения общества», — сказал Минтимер Шаймиев. По его словам, за эти годы в «Книгу благотворителей» были внесены почти 62 тысячи имен, а туристический поток в Болгар увеличился в 15 раз.

«Мы неслучайно провели в пятницу большое мероприятие: фонд «Возрождение» завершил свою работу и дальше осуществлять ее не будет, — сообщила «Реальному времени» исполнительный директор фонда, вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова. — Исторический ландшафт восстановлен и сейчас нужно развивать туристическую инфраструктуру, чтобы обеспечивать стойкий приток туристов. Мы предлагали несколько вариантов. Сейчас очень популярной формой организации отдыха являются кемпинги. Мы хотели бы построить такой городок возле палаточного лагеря — возможно, деньги выделили на него. Предложений было несколько, они были разные, но что прошло в итоге, я сказать не могу. Иванов (Сергей Иванов, глава Госкомитета РТ по туризму, — прим. ред.) должен сказать, на что пойдут эти деньги — это очень важно. Федеральные средства пойдут с 2021 года, а не в 2019 и 2020 году, так как до конца не проработана документация. Там правила игры менялись не просто каждый год, а даже неоднократно в течение года. Что мы только не предлагали! Но я рада, что с 2021 года средства пойдут — это не страшно, потому что мы не одним годом живем. Сейчас того, что сделано, достаточно для того, чтобы принимать туристов. Но какие-то средства по текущему финансированию Минкульту в эти 2 года придется выделять. Но в глобальных средствах нужды нет», — отметила Ларионова.

Сколько всего денег было затрачено на восстановление древнего Болгара? «Мы таким подсчетом даже не занимались, — ответила на этот вопрос Татьяна Ларионова. — Частные инвесторы, как правило, не афишируют свое участие и ставят одним из его условий сохранение конфиденциальности. Главное не то, какие деньги истрачены, а результат. Что получилось сделать за 9 лет — смотрите сами!».

«В 2018 году мы не достигли запланированных результатов по инвестиционному проекту «5 ветров». Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, но к реализации конкретных предложений, в рамках этого проекта, мы пока не приступили», – сообщил Сергей Иванов на итоговой коллегии Госкомитета РТ по туризму. Фото Максима Платонова



На Болгар нет инвесторов

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, до которого удалось дозвониться «Реальному времени», не стал объяснять, под что выделяются федеральные деньги. Напомним, что на недавней коллегии своего ведомства он сетовал, что привлечь частных инвесторов в туристские кластеры не удается на протяжении нескольких лет. «В 2018 году мы не достигли запланированных результатов по инвестиционному проекту «5 ветров». Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, но к реализации конкретных предложений в рамках этого проекта мы пока не приступили», — сообщил Иванов на коллегии Госкомитета РТ по туризму.

Пресс-служба ведомства предоставила «Реальному времени» следующий ответ: «Туристского-рекреационный кластер «Волжская Булгария», направленный на развитие внутреннего и въездного туризма в Волжско-Камском бассейне Республики Татарстан, включен в проект концепции федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019—2025 годы. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами по реализации проектов кластера «Волжская Булгария» с 2021 года. Предполагается, что инвесторами кластера «Волжская Булгария» выступят несколько компаний. Планируется, что данный проект будет софинансироваться как со стороны федерального бюджета, так и со стороны республиканского».