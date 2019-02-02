«Адымнар — к знаниям и согласию»: команда Минтимера Шаймиева подвела итоги работы за 9 лет

Проект возрождения Свияжска и Болгара завершен. Стартует новый — образовательный

Фото: Ринат Назметдинов

Республиканский фонд «Возрождение» подвел итоги девятилетней работы по реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар». Этот этап позади, но новая цель у команды Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева не менее интересная: со сцены казанского КРК «Пирамида» вчера было объявлено о старте пилотной программы в системе образования. Подробности — в материале «Реального времени».

По реке времени

На церемонию подведения итогов девятилетней работы республиканского фонда «Возрождение» собрались инвесторы, руководители предприятий региона, учащиеся лицеев и школ, воспитанники детского дома, а также благотворители, внесшие личный вклад в возрождение памятников истории и архитектуры. Они приехали на торжество целыми семьями.

Участникам церемонии предложили отравиться в путешествие «по реке времени» — так назывался пролог действа, в котором гости погрузились в многовековую историю мусульманской и православной святынь. А затем — в гораздо более близкие дни, но тоже — уже историю. Ровно 9 лет назад с этой же сцены Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев объявил о старте крупнейшего проекта, объединившего государство, бизнес, религиозные организации и общественность:

— Речь идет о культурных ценностях нескольких поколений. Поневоле задаешься вопросом: сумеем ли мы у себя в Татарстане сохранить такое наследие? Возродить наши национальные культурные памятники, имеющие на сегодня общероссийское значение. Я имею в виду прежде всего древний город Болгар и остров-град Свияжск, — сказал он тогда.

«Эти места действительно стали мировым брендом», — констатировал Мединский



Сегодня, спустя менее 10 лет, очевидно: не просто сумели, но сделали даже больше, чем могли сами представить.

— Этот проект показал, как можно вместе, объединив усилия, на месте запустения, на месте, где, казалось бы, уже невозможно возродить то великое историческое наследие, которое оставили наши предки, создать замечательный музейный, культурный и туристический центр. В 20—25 раз за эти годы выросло количество туристов, которые приезжают в Болгар и Свияжск. В прошлом году их было уже более миллиона, — сообщил министр культуры России Владимир Мединский. А еще он поделился личным наблюдением: многие его знакомые сами стремятся посетить Татарстан. Причем именно с целью побывать в Болгаре и Свияжске.

— Эти места действительно стали мировым брендом, — констатировал Мединский.

— 9 лет назад все эти вещи казались сложными. Казалось, что все это будет очень далеко, — согласился с министром президент Татарстана Рустам Минниханов. — Но Минтимер Шарипович сумел собрать команду, убедить всех нас — наши крупные предприятия, бизнес, население. И самое главное: проект поддержал наш президент Владимир Путин, мы получили федеральную поддержку. Это огромная и очень кропотливая работа. И то, что было сделано, — просто бесценно. Я давно работаю в правительстве, мы неоднократно посещали и Болгар, и Свияжск, встречались, но и сил, и возможностей, и смелости не хватало. А Минтимер Шарипович, когда завершил работу президентом, сказал, что будет заниматься этими объектами. И добился успеха.

Благодаря этому опыт Татарстан в возрождении памятников истории и архитектуры сейчас востребован. Ознакомиться с ним приезжают не только со всей России, но и из-за ее пределов. А сам инициатор проекта, Минтимер Шаймиев, — сегодня единственный в стране специальный посланник ЮНЕСКО.

— Это был интересный и созидательный опыт: годы открытий и озарений. Я бы назвал его временем познания самих себя, духовного возрождения общества. За 9 лет удалось не только восстановить исторические памятники и архитектурные ансамбли, построить новые значимые строения, создать современную инфраструктуру, благоустроить территории поселений. Главное — во многом удалось воссоздать духовный образ: веру, традиции и культуру наших предков, — подчеркнул сам Минтимер Шаймиев.

«Главное — во многом удалось воссоздать духовный образ: веру, традиции и культуру наших предков», — подчеркнул сам Минтимер Шаймиев



В собранную им команду вошли профессиональные архитекторы, археологи, строители, историки. Совестными усилиями удалось найти корректные подходы и подобрать правильные технологии и материалы.

— Значимость данной работы очень емко обозначила экс-директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Будучи в Казани, она сказала: Болгар и Свияжск — не просто географические точки на карте России. Это маяки для международного диалога в мире. Они указывают нам дорогу к достижению духовных ценностей и идеалов гуманизма. Это маяки, которые показывают нам, как жить вместе, — сказал Государственный советник Татарстана.

Участие общественности и бизнеса в проекте — бесценно

Отдельные слова благодарности Рустам Минниханов адресовал представителям бизнеса:

— Мы не смогли бы реализовать все, что было создано, только за счет федерального и республиканского бюджета. Огромен вклад наших предприятий, физических лиц, партнеров, бизнесменов, в том числе и проживающих за пределами Татарстана. Желаю, чтобы ваши добрые дела вернулись к вам десятикратно.

К слову, тех, кто принимал участие в проекте, десятки тысяч. Имя каждого мецената внесено в «Книгу благотворителей». Самые активные участники проекта прямо на сцене получили награды из рук президента Татарстана. В их числе и весь многотысячный коллектив ГК ТАИФ. Предприятия Группы компаний участвовали в проекте не только материально, но и взяли на себя реконструкцию целого ряда исторических объектов, а также строительство новых — социально значимых.

Благодарности президента Татарстана также были вручены коллективам ПАО «Татнефть» и Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ и целому ряду специалистов.

Отдельные слова благодарности Рустам Минниханов адресовал представителям бизнеса



Проект завершен — впереди новые задачи

— Я вас поздравляю с завершением проекта и выражаю сожаление. Теперь такая замечательная команда, которую вы создали, такой замечательный коллектив, нуждается в каком-то новом проекте, — заявил Владимир Мединский. Но, как оказалось, сожалел он зря — коллектив, собранный в фонде Минтимером Шаймиевым, уже определил для себя новую цель.

— У Минтимера Шариповича есть очень важный и перспективный план: основное достояние нашей республики — люди. Чтобы республика была конкурентной, мы должны обучать нашу молодежь. Минтимер Шарипович пришел ко мне с предложением, с планом создать самые современные образовательные центры от садика до школы, с возможностью изучения минимум трех языков. Это не просто школы, а образовательные центры будущего. Я уверен, что, как и любой другой проект, за который Минтимер Шарипович брался, он будет выполнен безупречно, — высказал уверенность Рустам Минниханов.

Республика уже заручилась поддержкой на федеральном уровне. Идею создания системы образования будущего одобрила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и готова поддержать министр просвещения РФ Ольга Васильева. Но, как и в предыдущем проекте, потребуется помощь бизнес-сообщества и крупной промышленности Татарстана. За счет только республиканского бюджета и федеральной поддержки этот пилотный проект не реализовать.

О том, каким видится образовательный центр будущего инициатору программы, рассказал сам Минтимер Шаймиев:

— Фонд «Возрождение» совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством образования и науки РТ намерены начать уникальный образовательный проект: строительство и формирование общеобразовательных комплексов, состоящих из многопрофильной школы, детского сада, интерната для детей, приезжающих из районов, и загородного детского лагеря. Такие центры позволят получать академические знания, конкурентную трехъязычную подготовку — на русском, татарском и английском языках. Русский и татарский языки — это государственные языки Республики Татарстан, английский — язык международного общения. В перспективе возможно изучение большего числа языков. Центры будут служить цели формирования разносторонней личности, уважающей общечеловеческие ценности, толерантность и гуманистические установки.

«Мы знаем, что когда вы подходите «к снаряду», можно быть уверенными в успехе», — сказал заместитель министра просвещения России Павел Зенькович

Госсоветник Татарстана подчеркнул, что многие известные личности — Пушкин, Толстой, Ломоносов, Чернышевский — знали более десяти языков. Нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров знает четыре языка, президент страны Владимир Путин и министр культуры РФ — по три. Минтимер Шаймиев и сам заявил со сцены, что в школе учил немецкий язык, а сейчас начал осваивать английский.

Стартует проект в Казани. Не потому, что это столица республики, а в связи с тем, что именно здесь сконцентрирован максимум представителей большинства народов, проживающих в регионе. Возможно даже, что потребуется не один, а два или больше центров. Где расположится первый, который получит имя «Адымнар — к знаниям и согласию», уже известно:

— Базовой могла бы стать трехъязычная 165-я школа Казани. Ее директор – обладатель диплома всероссийского конкурса «Директор школы — 2016» Айдар Шамсутдинов. Он в свои 43 года сам знает шесть иностранных языков и уже не первый год работает директором. Порядка 80 процентов учащихся в школе знают три языка. Мы приняли решение: в этом году возвести пристрой к школе и сделать ее базовой начальной. Комплекс должен быть таким: детские сады, начальная, потом начинаем строить с помощью города и фонда среднюю школу и лагерь. В этом первом комплексе будут обучаться 2 400 человек, — пояснил Шаймиев.

Дальше проект, шаг за шагом, должен будет охватить все крупные, а затем и меньшие города республики.

— То, что вы объявили следующим большим шагом для возглавляемого вами фонда, проект в сфере образования, школьного образования — это значимо. Мы знаем, что когда вы подходите «к снаряду», можно быть уверенными в успехе, — сказал заместитель министра просвещения России Павел Зенькович. — В реализации этого проекта Министерство просвещения, конечно же, готово выступать партнером. Мы заинтересованы в реализации этого проекта. Уверен, что такие школы будут предметом гордости не только Татарстана, но и всей системы школьного образования в России. Они станут и примером, и площадкой для обкатки новых, инновационных технологий, которые найдут потом применение по всей стране. Со своей стороны мы готовы оказывать посильную разностороннюю поддержку.

Замминистра тоже проникся необходимостью изучения несколько языков и начал постигать татарский: «Рехмет», — сказал Зенькович, когда Минтимер Шаймиев вручил ему знак фонда «Возрождение» как символ старта новой большой работы.

1 / 52 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов