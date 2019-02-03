Башкирская неделя: вентиляторы в Сибае, эвакуации в Уфе и Рауфа Рахимова о Хамитове и своем дяде

События уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе городские власти Сибая доложили об улучшении экологической ситуации еще до принятия главных мер по ликвидации смога. Республику тем временем вновь накрыли сообщения о заложенных бомбах, власти РБ сообщили о планах запустить особую экономическую зону по примеру ОЭЗ «Алабуга» в соседнем Татарстане, а «Башнефть» начала скупать новые участки для добычи углеводородов. Эти и другие события — в обзоре «Реального времени».

Эвакуации в Уфе

Наиболее запоминающимся событием прошедшей недели в Башкирии можно считать новую волну звонков о минировании общественных мест. Звонки начались во вторник и затронули ряд регионов России.

В ФСБ рассказали, что причиной массовых эвакуаций в Уфе стали анонимные письма в ТЦ, больницы и ряд административных объектов о якобы готовящихся взрывах.

В четверг, 31 января, в столице Башкирии прошла вторая волна сообщений о минировании. Они касались 20 с лишним объектов, в том числе 17-й детской горбольницы и инфекционной больницы на улице Запотоцкого.

Особая башкирская зона

В четверг власти республики сообщили о планах создать в Ишимбайском районе особую экономическую зону (ОЭЗ). Врио главы РБ Радий Хабиров одобрил идею и поручил ускорить отправку заявки в Москву.

Власти республики сообщили о планах создать в Ишимбайском районе особую экономическую зону. Фото wikipedia.org



Отмечается, что в качестве примера будет взята ОЭЗ «Алабуга» в соседнем Татарстане. Делегация из Уфы должна была отправиться перенимать опыт 1 февраля.

Предполагаемые объемы инвестиций и специализация ОЭЗ пока не называются.

Сибайский смог

История со смогом в Сибае продолжается. Местные власти отчитались об улучшении экологической ситуации еще в понедельник, однако основные работы по борьбе с испарениями диоксида серы из местного карьера еще даже не начались. Гигантские вентиляторы для разгона смога установили только на следующий день, а заливать карьер смесью воды и грунта начнут 8 февраля. Стоит отметить, что Радий Хабиров поручил подтопить злополучный карьер к 20 марта.

Несмотря на все усилия, в пятницу в Сибае вновь зафиксировали превышение ПДК диоксида серы в атмосфере — на этот раз 14-кратное.

Церковь в Стерлитамаке

Второй по численности населения город Башкортостана вновь показал себя с неожиданной стороны. Бизнесмен Андрей Лейхнер начал разбирать старинную церковь, пустив 100-летние кирпичи на мощение дороги.

Бизнесмен Андрей Лейхнер начал разбирать старинную церковь, пустив 100-летние кирпичи на мощение дороги. Фото Эмиля Шаяхметова

Руководство управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ и городские власти прибыли на место, но не стали детально разбираться в ситуации и уехали, обвинив в случившемся друг друга.

А возглавляющий местный социальный приют Лейхнер заявил, что продолжит разбирать памятник архитектуры, пока не получит официального запрета от властей.

Рахимова о Хамитове

Медиаменеджер и племянница первого президента Башкирии Рауфа Рахимова дала «Реальному времени» развернутое интервью. Издатель портала ProUfu.ru и газеты Bonus рассказала о самоцензуре региональных СМИ, проблемах, с которыми сталкивается в своей благотворительной деятельности, и о бывшем главе республике Рустэме Хамитове, наделенном ею такими качествами, как «мелочность, мстительность, неумение управлять эмоциями, внутренние комплексы».

Также медиаменеджер сообщила, что находящийся в Австрии Урал Рахимов (объявленный в розыск сын Муртазы Рахимова) «часто звонит родителям».

Коммерческая недвижимость

Аналитическая служба «Реального времени» изучила рынок коммерческой недвижимости в ряде регионов РФ. По нашим данным, показатели окупаемости этого сегмента в Уфе выше, чем в Казани.

В столице РБ срок окупаемости торговых площадей составил 7,5 года, доходность — 13,3%. Фото shopandmall.ru

В столице РБ срок окупаемости торговых площадей составил 7,5 года, доходность — 13,3%. При этом цена предложения по аренде почти такая же, как в Казани — 13,4 тысячи рублей в год, а вот цена продажи ниже почти на 15% и составляет 100,5 тысячи рублей.

Назначения чиновников

Радий Хабиров назначил руководителем аппарата Общественной палаты Башкирии бывшего главу ИА «Медиакорсеть» Шамиля Валеева.

В то же время председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) республики Рамиль Искужин решил покинуть свой пост. Госсобрание — Курултай РБ приняло отставку чиновника.

Полицейский и ФСБ, точка в истории с дракой в Темясово и новые земли «Башнефти»

Начальника отдела МВД в Ишимбайском районе подозревают во взяточничестве. Он попал в разработку ФСБ; Следком уже возбудил уголовное дело. По данным СКР, полицейский получал деньги от компании, которая эвакуировала машины на штрафстоянку. Речь идет о сумме в 500 рублей за каждую машину.

В среду Баймакский райсуд поставил точку в деле о драке в поселке Темясово. Суд установил, что 21-летний житель Чечни ударил ножом одного из местных жителей. Он приговорен к исправительным работам на срок 11 месяцев. Наказание молодой человек будет отбывать в Чечне.

По данным СКР, начальник отдела МВД в Ишимбайском районе получал деньги от компании, которая эвакуировала машины на штрафстоянку. Фото panoramarb.ru

Нефтяная компания «Башнефть» стала победителем пяти аукционов на право пользования участками недр в Башкирии. За 428 млн рублей предприятие получит 25-летнюю лицензию на разработку Байкинского, Верхне-Яркеевского, Туртыкского, Западно-Бураевского и Шахтауского участков.