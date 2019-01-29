«К избушке претензий нет»: в башкирском Стерлитамаке старинную церковь разрушили ради дороги и теплиц

Пока в Башкирии по кирпичикам растаскивают памятник архитектуры, ответственные лица выясняют отношения

Фото: Эмиль Шаяхметов

Накануне информационное поле Башкортостана сотрясла новость о выложенной в Стерлитамаке дороге из кирпичей старинной церкви. Как выяснилось, этот памятник архитектуры начала XX века был задуман как лютеранский храм и мельница. Кто варварски разрушает старинное здание и почему бездействуют ответственные лица — об этом в репортаже корреспондента «Реального времени».

Памятнику не жить

В втором по численности населения городе Башкортостана продолжают сносить памятник архитектуры, несмотря на протесты общественности. Вместо того, чтобы остановить разрушение Симоновской мельницы (недостроенной церкви), чиновники устроили разборки, кто виноват в сложившейся ситуации.

Разрушение здания началось в конце 2018 года и продолжается по сей день. Статус памятника архитектуры этому объекту был присвоен приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан (Башкультурнаследие) в июле 2018 года, после этого он был включен в перечень охраняемых объектов культурного наследия. Уникальное здание, в котором архитектор совместил мельницу и лютеранскую церковь, не было достроено из-за начавшейся Первой мировой войны.

О том, что памятник начали разрушать, выяснил один из общественников, журналист Эмиль Шаяхметов, который давно отслеживает судьбу мельницы.

— Последний раз мельницу с целыми стенами я видел в середине ноября. Никаких работ по ее демонтажу тогда не велось, хотя крыша уже была убрана. Это было сделано в период с июля, когда здание получило статус памятника архитектуры, по ноябрь, — рассказал он корреспонденту «Реального времени». — В следующий раз я попал к мельнице 26 января — и обомлел. Целый этаж здания был снесен, а из столетнего кирпича была построена дорога, чтобы вандалам было удобно подъезжать к мельнице.

Через социальные сети общественнику удалось поднять шум, и уже утром 28 января на объекте состоялось встреча людей, которые отвечали за его сохранность.

Разрушение здания началось в конце 2018 года и продолжается по сей день



«К избушке претензии есть? К избушке претензий нет»

Изучить ситуацию приехали руководители управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ, главный архитектор Стерлитамака Наталья Винклер, начальник городского отдела культуры Зуфар Зиннатуллин, помощник депутата Госсобрания — Курултая республики Дамир Гарифуллин.

Вместо того, чтобы остановить снос исторического здания, чиновники принялись выяснять, кто виноват. Так, главный архитектор Стерлитамака вменила в вину представителям Башкультурнаследия, что в своем приказе ведомство указало неточный адрес памятника. В документе он значится по адресу: ул. Юсупова, 1, но на этом месте стоит небольшой домик. Сам памятник, хоть и стоит на одном участке с этой избушкой, значится под адресом: ул. Юсупова, 1а. Дальнейший разговор шел в русле монолога Аркадия Райкина о пошиве костюма.

— Претензии к избушке есть? Претензий нет. Избушка цела и невредима, никто ее не сносит. А мельница — это уже другой адрес.

Крыть такие «весомые» аргументы чиновникам от Башкультурнаследия было нечем.

Зуфар Зинатуллин предположил, что работы на мельнице могут вести представители социального приюта «Ковчег», который примыкает к памятнику, но никого из инспекторов это не заинтересовало. Группа чиновников прошлась вокруг мельницы и, не сумев попасть на территорию, покинула место, даже не заглянув в «Ковчег».

Памятник значится по адресу: ул. Юсупова, 1, но на этом месте стоит небольшой домик



Уплывая на «Ковчеге»

А между тем, директор «Ковчега» Андрей Лейхнер даже не стал скрывать, что именно он разбирает памятник архитектуры, заверив при этом, что ничего не знал о его охранном статусе. По словам Лейхнера, он 6 лет судился за здание, однако решений судов раскрывать не стал. Причина сноса — якобы аварийное состояние строения, которое может обрушиться на людей.

Однако старинное здание находится в безлюдном месте. С одной стороны его закрывают непролазные чащи на берегу Ашкадара, а с другой — огороды частного сектора. Абсолютное большинство жителей Стерлитамака плохо представляют, где находится этот памятник архитектуры именно потому, что там редко кто ходит. Да и общественники, которые изучали здание летом, говорят, что оно было в прекрасном состоянии (с учетом его 110-летней истории).

К слову, реабилитационный центр «Ковчег» Лейхнер открыл для бездомных и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации (наркоманы, алкоголики и др.). В Стерлитамаке его знают как успешного в прошлом бизнесмена, который прошел через судимость, наркозависимость и жизнь на улице. Несколько лет назад, взяв себя в руки, он решил выкарабкиваться сам и помогать в этом деле другим. Нашел помещение, кинул клич – и к нему потянулись люди, кто получить помощь, кто ею поделиться (продуктами, деньгами, одеждой).

Кстати, 26 ноября 2018 года Андрей Лейхнер появился в эфире канала «Пятница» в программе «Секретный миллионер», где пообещал «секретному миллионеру» Ивану Серебренникову, «выживавшему» (по сюжету программу) в Стерлитамаке, что отреставрирует это здание.

Золотая дорога

Но в жизни что-то пошло не так. Часть кирпича от разрушенного памятника архитектуры Лейхнер пустил на дорогу вдоль берега реки Ашкадар, другая часть «стройматериала» просто валяется рядом с останками мельницы. Бесхозные кирпичи тут же стали растаскивать местные жители на свои хозяйственные нужды. К примеру, на соседних огородах уже появились теплицы из исторического кирпича. Между тем, этот кирпич даже сам по себе представляет ценность.

— Стоимость такого кирпича в разы выше, чем обычного, — комментирует «Реальному времени» представитель стерлитамакской компании-застройщика ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» (ИРСЗ) Артур Резяпов. — Из него можно построить новое здание, либо создать арт-объект. Этот столетний кирпич простоит гораздо дольше, чем современный.

И вот теперь в Стерлитамаке появилась 30-метровая кирпичная дорога, сделанная из камня со 110-летней историей, чтобы по ней было удобнее подъезжать машинам к разрушаемому памятнику. Узнав, что за разрушение памятника архитектуры предусмотрена уголовная ответственность, Лейхнер стал менее разговорчив — заявил лишь, что не прекратит работы, пока не получит соответствующее распоряжение администрации. Тем временем администрация города заняла круговую оборону, отказывая журналистам в комментариях.

Андрей Лейхнер даже не стал скрывать, что именно он разбирает памятник архитектуры, заверив при этом, что ничего не знал о его охранном статусе. Фото vk.com/vosstanovlenie_rb



Стоит отметить, что Стерлитамак, в отличие от Уфы, пока еще обладает огромным историческим наследием. Если в столице Башкирии исторический центр практически полностью снесен и застроен безликими «муравейниками», то в Стерлитамаке сохранили целые кварталы застройки XIX — начала XX веков. К примеру, только на улице Комсомольской расположено более 10 памятников архитектуры. Однако местные власти никак не используют этот потенциал, который может быть интересен туристам и любителям старины.