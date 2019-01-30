«Автомобилиста» «Ак Барсу» не догнать. Пора начинать погоню за «Магниткой»

Плей-офф меньше чем через месяц

Казанский «Ак Барс» весь регулярный чемпионат выступает неровно, но в матчах с лидером Восточной конференции, «Автомобилистом» из Екатеринбурга, осечек еще не допускал. Зинэтула Билялетдинов после предыдущей встречи с «Трактором» немного пожурил своих нападающих, заявив, что те мало забивают. После вчерашней игры это были вынуждены признать и сами форварды «барсов». О предварительных раскладах перед плей-офф и довольно своеобразной подготовке казанского клуба к решающим матчам сезона — в репортаже «Реального времени».

В плей-офф с Подъяпольским?



Одной из главных новостей из стана «Ак Барса» перед предстоящим матчем стало сообщение о здоровье Эмиля Гарипова. Об отсутствии лучшего вратаря прошлогоднего плей-офф Зинэтула Билялетдинов за последний месяц отвечал дважды. Сначала это было пространное «не готов», затем — «не здоров».

— Гарипов находится на обследовании в Германии. Говорить о том, когда он вернется, можно будет после точного диагноза. Пока решения врачей нет, — такой ответ генерального менеджера казанцев Рафика Якубова «РИА-Новости» тоже не проясняет ситуацию окончательно. Но хотя бы официально заявлено, что дело все-таки в здоровье голкипера и, похоже, речь идет о старой травме спины. Если Гарипову понадобится хирургическое вмешательство, то сезон для него явно завершится досрочно.

В любом случае, пропустившему больше месяца вратарю нужна будет игровая практика, а у «Ак Барса» в «регулярке» осталось всего восемь матчей. И ни один из них нельзя назвать проходным. Владиславу Подъяпольскому нужно готовиться уже не только морально, но и физически, играть без замен еще минимум месяц и, возможно, март и апрель. Александр Шарыченков уже давно потерял доверие тренерского штаба, Артур Мисбахов стал привлекаться к основной команде не так давно, а Подъяпольский получает уникальный шанс провести первый полноценный плей-офф в карьере. Игра молодого вратаря радует, он старается и не допускает регулярных «фейлов», но вот только побеждает «Ак Барс» с ним в воротах не так часто, как это было с Гариповым и в прошлом году, и на старте сезона.

Как это без подстраховки? Вот у нас Саня Шарыченков есть. Мы все в одной команде работаем. Я считаю, что подстраховка в порядке



— Стало известно, что Эмиль уехал на лечение, и ты, по сути, остался без подстраховки. Чувствуешь дополнительное давление по этому поводу? — спросил корреспондент «Реального времени» у Владислава после матча.

— Как это без подстраховки? Вот у нас Саня Шарыченков есть. Мы все в одной команде работаем. Я считаю, что подстраховка в порядке.

— По плей-офф есть какие-то предпочтения?

— Нет, вообще об этом не думаем. Все работают, все хотят победить. Пусть не думают, что мы специально под кого-нибудь подстраиваемся. Хотим выиграть каждую игру. Просто сейчас не получается.



Убойное большинство и первый сезон в статусе «топ»

«Автомобилист» в этом году ни разу не упускал лидерство в Восточной конференции. Даже несмотря на поражение в двух предыдущих матчах с «Ак Барсом» (3:4, 1:3), екатеринбуржцы уверенно оторвались от казанцев по очкам и вряд ли кому-то дадут даже приблизиться к первой строчке. Но, по сути, это первое место гарантирует подопечным Мартемьянова только преимущество своей площадки вплоть до финала конференции. И, возможно, какое-то моральное удовлетворение, потому что клуб из Екатеринбурга сложно отнести к записным фаворитам КХЛ.



Любопытно, что билеты на этот матч в «Татнефть Арене» шли не в самой высокой ценовой категории, так как перед стартом сезона «Автомобилист» не считался принципиальным соперником «Ак Барса». Стоимость билетов была такой же, как и на встречу, например, с «Нефтехимиком». По сути, в статусе топ-клуба уральцы проводят лишь первый сезон. Когда-то в таком же статусе «Салават Юлаев» смог сходу стать чемпионом, правда, имея более звездный состав.

— Определенно какой-то специфики подготовки именно к «Автомобилисту» у нас нет, — говорил клубной пресс-службе перед матчем тренер «Ак Барса» Александр Завьялов. — Мы ко всем командам готовимся одинаково. Знаем о том, что их сильная сторона — большинство, не просто так они в лиге идут на первом месте. Постараемся нейтрализовать это большинство.

У «Автомобилиста» под вопросом было участие в игре основного вратаря, Якуба Коваржа



Возвращение Михеева и травма Потапова

По состоянию здоровья этот матч пропускал Андрей Марков, а Артем Михеев вернулся в звено к Артему Лукоянову и Алексею Потапову. Снова не попали в заявку Свитов и Зарипов. По словам Билялетдинова, им был предоставлен отдых.

У «Автомобилиста» под вопросом было участие в игре основного вратаря, Якуба Коваржа. В предыдущей игре против «Магнитки» шайба довольно болезненно попала в шлем вратарю, в результате даже потребовалась замена. Но прямо перед матчем стало известно, что с чешским голкипером все в порядке. Выйди против казанцев его сменщик, Владимир Сохатский, возможно, расклад сил был бы другим, и «Ак Барс» заведомо получил бы некоторое преимущество.

Зато получил шанс проявить себя Подъяпольский, который как минимум два раза в первом периоде спас свою команду. Сначала он остановил опасный выход Анатолия Голышева в контратаке, а вот справиться с его броском после удачного розыгрыша большинства уже не получилось — гости открыли счет в матче.

— Нужно больше забивать. С одной шайбой тяжело выиграть. Даже вничью сложно сыграть, — сетовал после матча нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов. — Второй матч подряд по одному голу, никуда не годится. Хотя моменты есть. Но, значит, нужно создавать еще больше. Впереди еще один хороший матч с сильным соперником — ЦСКА. Там у нас будет очень большая мотивация победить. И не только потому, что плохо играли с ними в этом сезоне.

— «Хорошие матчи» будут не только с ЦСКА. Все оставшиеся восемь соперников — не подарок.

— Ну это же хорошо. Вот и потренируемся перед плей-офф.

Второй матч подряд по одному голу, никуда не годится. Хотя моменты есть. Но, значит, нужно создавать еще больше



— Последние годы спад у «Ак Барса» зачастую происходит в конце января — начале февраля. Как вы можете объяснить это?

— Всей кухни рассказывать не буду. Но понятно, что мы сейчас под нагрузкой. Надо через «не могу» играть и работать. Перетерпим, а там полегче будет.

Еще одним неприятным моментом встречи стали всего 3 минуты айстайма у Алексея Потапова. Нападающий получил травму и выбыл уже в первом периоде. Возможно, ближайшие пару игр мы игрока не увидим, поэтому воссоединение звена Михеева, которое очень хорошо выглядело в декабре, толком и не состоялось. Кстати, в отсутствии Свитова, Зарипова и Маркова, команду на игру в роли капитана выводил как раз Потапов, ассистентами были Лукоянов и Азеведо.

— Теперь будем играть и за себя, и за того парня, за Леху Потапова, — подытожил с грустной улыбкой на лице Лукоянов. Обрадовало Артема лишь известие, что его любимый московский «Спартак» обыграл на предсезонном футбольном турнире «Локомотив» со счетом 4:0.

Ткачев назвал причину всех проблем «Ак Барса»

По голевым моментам на старте матча «Автомобилист» определенно превзошел «Ак Барс», но за 3 секунды до конца 20-минутки хозяева своего все же добились. Неугомонный Пол Постма в большинстве аж три раза щелкал по воротам гостей, а забил один из самых полезных игроков казанцев в этом сезоне Роб Клинкхаммер.

В оставшихся двух периодах характер игры не поменялся. Больше времени в атаке проводили казанцы, но моменты поопаснее создавали уральцы. В середине встречи игра приобрела довольно зрелищный характер, но накалившиеся внезапно страсти на льду и выяснение отношение сбили ритм игры.

Разгорелась стычка между Джастином Азеведо и Алексеем Василевским

Так, разгорелась стычка между Джастином Азеведо и Алексеем Василевским. Но чуть раньше Никита Трямкин подъехал к скамейке «Ак Барса» и начал словесную войну с Романом Абросимовым. До этого выяснить отношения успели и Дмитрий Юдин и Андрей Обидин.

— Сейчас такие игры, что нужно реализовывать свои моменты. В обороне мы вроде неплохо играем, но нас в последнее время подводит именно реализация, — говорил после игры нападающий казанцев Владимир Ткачев, который проводит довольно скомканный сезон и является одним из тех хоккеистов, кого реализация подводит пока совершенно точно.

— Не хватает креатива или просто не получается?

— Где-то невезение, где-то торопимся, где-то вратарь выручает, где-то чуть-чуть не хватает.

— В большинстве у вас были шансы 5 на 3, но пока не получается забивать.

— Это ключевой момент наших проблем — не получается забивать.

— Ты всегда был штатным исполнителем буллитов, хорошо их реализовывал. Сегодня вышло очень слабо, да и в прошлых играх тоже. В чем причина?

— Иногда идет, забивается легко. А иногда это как груз, который нужно сбросить. Не нужно думать об этом, а нужно просто играть.

«Автомобилист» неплохо играл против «Ак Барса» и в декабрьской встрече. Но тогда подопечных Мартемьянова хватило всего на полматча. Вчера же екатеринбуржцы играли без сильных провалов и спадов всю игру. Показательным был момент, когда Трямкин с легкостью буквально увел шайбу с крюка у Михеева, убегавшего в одиночку к воротам. Если уральский клуб сохранит такую уверенность и порядок в своей игре и в плей-офф, то он способен будет задержаться в розыгрыше Кубка Гагарина не на один раунд. А возможно, и съездить в апреле в Москву или Санкт-Петербург.

«Автомобилист» впервые в сезоне оформил победу над «Ак Барсом»

В овертайме обе команды создали по одному моменту, но игра закономерно перешла к серии буллитов, которая получилась довольно интересной. «Ак Барс» неизменно был в роли догоняющего — на точный бросок Секстона ответил попаданием Основин, Секач поддержал голевой порыв Голышева, а вот в серии до одного точного броска казанцы уже не смогли выдержать темп. Два из двух своих буллитов практически одинаковым финтом реализовал Дэн Секстон, и «Автомобилист» впервые в сезоне оформил победу над «Ак Барсом».

«Поражения? Идет подготовка к плей-офф»

На послематчевой пресс-конференции Андрей Мартемьянов с особым азартом говорил и о своей команде, и о сопернике:

— Абсолютно равный матч. Напряженный, боевой. Спасибо «Ак Барсу», но сегодня мы лишь чуточку лучше были. Нам удалось закрыть наш пятак, соперник туда очень активно лез, но мы сработали неплохо.

— Согласен с коллегой, что сегодня была хорошая и боевая игра. Сумбура было много, но это от большого желания, мне кажется, — вторил тренеру «Автомобилиста» Зинэтула Билялетдинов. — В целом я доволен ребятами, были, конечно, ошибки, но это игра. Серьезный соперник был. У меня положительная оценка.

— Гарипов выбыл на несколько недель. Скажите, почему не играет Шарыченков?

— Играет Подъяпольский — мы так считаем нужным. Владислав, между прочим, хорошо проводит свои матчи.

— Не опасаетесь, что он устанет перед плей-офф?

— Мы дадим ему отдохнуть.

— Можете назвать основные причины неудачной серии из семи поражений в 11 играх?

— Идет подготовка к плей-офф.

В целом я доволен ребятами, были, конечно, ошибки, но это игра. Серьезный соперник был. У меня положительная оценка



На самом деле, казанцы потерпели уже восьмое поражение в последних 12 матчах. Сейчас «Ак Барс» занимает лишь 5-е место на Востоке, и если команда останется на нем до конца регулярного чемпионата, она начнет плей-офф на выезде. Календарь оставшихся матчей не настраивает на большой оптимизм, но все-таки в четверку казанцы попадать должны, так как «Авангард» провел на три игры больше и впереди всего на 2 очка.

Соседний дивизион Чернышева с большой долей вероятности выиграет «Барыс», а вот «Ак Барсу» нужно теперь сосредоточиться не на борьбе за первое место в своем дивизионе с «Автомобилистом», а на противостоянии с «Магниткой», которая уже успела обогнать «барсов». Скорее всего, итоговое распределение мест этих команд в «регулярке» будет решаться как раз в февральских «междусобойчиках» — по матчу будет сыграно и в Магнитогорске, и в Казани.

Андрей Лопата, Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru