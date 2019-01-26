Сто дней Бекмеметьева: сокращение чиновников, продажа электросетей и штрафы за уборку улиц

Эксперты — о том, что удалось сделать новому главе Ижевска

Сто дней прошло с момента избрания Олега Бекмеметьева главой Ижевска. До этого столица Удмуртии полгода жила без градоначальника. Особенно горячими темами в первые месяцы работы Бекмеметьева были продажа имущества Ижевских электрических сетей и уборка улиц зимой. Что успел за это время «легионер» из Глазова и какие задачи ему еще только предстоит решить — в материале «Реального времени».

Избрание почти единогласно

Олег Бекмеметьев вступил в должность главы Ижевска 19 октября 2018 года. До этого он 3 года был мэром Глазова, большую часть жизни проработал на крупнейшем предприятии этого города — Чепецком механическом заводе.

Должность главы Ижевска оставалась вакантной с мая 2018 года, когда заявление об уходе по собственному желанию написал Юрий Тюрин. Отставка произошла на фоне очередной порции критики в его адрес со стороны главы Удмуртии Александра Бречалова. Руководитель региона говорил, что сработаться с Тюриным ему так и не удалось.

Временно полномочия главы города исполнял первый замглавы администрации Сергей Задорожный, а в периоды его отпусков по болезни — другой заместитель, руководитель аппарата Алексей Тимофеев.

Однако быстро избрать нового мэра не удалось. Сначала не собралась комиссия, затем ни один из тогдашних кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов депутатов Городской думы. На повторный конкурс заявился Олег Бекмеметьев, и эксперты сразу отметили, что теперь руководство республики ставит именно на него как на будущего мэра. 18 октября почти все депутаты проголосовали за избрание Бекмеметьева новым главой Ижевска на оставшиеся 2 года.

Должность главы Ижевска оставалась вакантной с мая 2018 года, когда заявление об уходе по собственному желанию написал Юрий Тюрин. Фото day.org.ru



«Из плюсов могу выделить хорошие личные отношения с главой Удмуртии»

Тогда Бекмеметьев обозначил ряд проблем, над решением которых он будет работать. В частности, выводить бюджет города из финансового кризиса. На тот момент в казне не были заложены средства на уборку снега и освещение улиц в декабре, имелись долги перед подрядчиками. Справиться с недостатком финансов в конце года помог республиканский бюджет. Как рассказал Бекмеметьев 25 января, кредиторская задолженность города сократилась с 500 млн рублей до 26 млн, ее планируется погасить до конца месяца.

Политтехнолог Константин Труфанов считает, что хорошие отношения между мэром столичного города и руководством региона очень важны, особенно в свете конфронтации глав Ижевска и Удмуртии в прошлом.

— Из плюсов, которые я вижу в работе Олега Бекмеметьева, я могу выделить хорошие личные отношения с главой Удмуртии, — говорит Труфанов. — Это та конструкция, которая должна быть между муниципальной и региональной властями, потому что последние двое глав и Ижевска, и Удмуртии конфликтовали. Я имею в виду непростые отношения между Денисом Агашиным (глава администрации Ижевска в 2010—2015 годах, — прим. ред.) и Александром Соловьевым (глава Удмуртии в 2014—2017 годах, — прим. ред.), а затем между Тюриным и Бречаловым. Понятно, что городу на пользу это не шло. Эта история продолжалась практически 4 года. Так что мы наблюдаем первые 100 дней, когда город и республика работали сообща.

Руководитель фракции ЛДПР в Городской думе Ижевска Дмитрий Кулишов отмечает, что в данном случае выстроенная вертикаль власти — на пользу, и такое взаимодействие даст позитивный результат. Также новый градоначальник смог выстроить рабочие отношения с депутатским корпусом.

— Сегодня абсолютно нет преград, чтобы обсуждать любой вопрос, предлагать решения. Депутаты вовлечены в эти процессы в силу активной позиции, понимания отраслей, в которых работают, и участия в различных комиссиях и рабочих группах. Те, у кого есть желание, у них нет каких-то преград, — говорит депутат.

«Формирование личной команды Бекмеметьева пока не движется»

Также Бекмеметьев с самого начала заявил о необходимости проведения административной реформы. Оптимизацию органов управления городом начинал еще его предшественник, однако серьезных изменений структура все-таки не претерпела, но была сокращена должность одного заместителя главы. Полугодовое отсутствие у города мэра этот процесс приостановило.

Пока обновления руководящего состава администрации города не произошло. Фото day.org.ru

Параметры предстоящей реформы Бекмеметьев обозначил на декабрьской сессии Гордумы. Вместо 39 управлений администрации Ижевска останется 30 за счет их укрупнения, сокращена должность одного замглавы администрации. Процесс реорганизации, как заявил Бекмеметьев на пресс-конференции 25 января, завершится в мае. Сократить планируется около 130—140 человек.

Пока обновления руководящего состава администрации города не произошло. Свои позиции сохранили заместители по социальной политике и финансам — Дмитрий Чистяков и Павел Новгородцев. Продолжает работать зам по ЖКХ Сергей Чернышев. Единственным новым лицом в администрации пока что будет Денис Логинов, назначение которого на должность замглавы администрации — руководителя аппарата депутаты одобрили в декабре, однако формально оно пока не произошло. Алексей Тимофеев, проработавший в этой должности при трех мэрах, пока исполняет обязанности.

Вакантной остается позиция первого заместителя главы. Контракт с Сергеем Задорожным Бекмеметьев решил не продлевать, однако сам Задорожный с увольнением не согласился и подал в суд.

— Что меня настораживает, так это то, что формирование личной команды Бекмеметьева пока не движется, — говорит Труфанов. — Много вакантных должностей, много людей в администрации остались работать от предыдущей команды. Определенно, работать без своей команды мэру будет тяжело. Но в любом случае, особенно с учетом оптимизации структуры администрации, на решение кадрового вопроса нужно время.

Больше всего споров в первые месяцы работы нового градоначальника вызвало решение о продаже имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети». Фото пресс-службы Удмуртэнерго

Продажа электросетей

Однако больше всего споров в первые месяцы работы нового градоначальника вызвало решение о продаже имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети», 100 процентов акций которого находятся в муниципальной собственности. В качестве довода к продаже этого крупного актива называют возможность получения разом крупной суммы, с помощью которой можно провести ремонт в целом ряде соцобъектов города и частично погасить муниципальный долг. При этом, как говорят, предприятие не приносило муниципалитету больших дивидендов. Львиную долю прибыли предприятие направляло на модернизацию сетей.

Покупателем имущества стало дочернее предприятие «Россетей» — «МРСК Центра и Приволжья», имеющее в Удмуртии филиал. Первую часть имущества продали в последние дни 2018 года за 2,2 млрд рублей. По второй части предстоит оценка. Власти декларировали, что в целом город выручит 2,9 млрд рублей, однако действительно ли оставшееся имущество будет выкуплено за 700 млн рублей — пока неизвестно.

Споры вызывали как в целом целесообразность продажи актива, так и стоимость сделки.

К работе Бекмеметьева у Бречалова пока претензий нет. Фото udmurt.ru

«Он ведь и не способен был за этот срок повлиять»

Новому мэру города пришлось столкнуться с традиционно непростой для градоначальников темой в зимний период — уборкой снега. Его предшественник не раз получал критику в свой адрес от руководства региона. К работе Бекмеметьева у Бречалова пока претензий нет. Все, что касается жалоб на неубранный снег, заужение проезжей части и чрезмерное использование реагентов, переадресовывается подрядчикам, недостаточно хорошо справляющимся со своей работой. К слову, муниципальное предприятие ДРЭУ испытывает при этом и нехватку спецтехники.

На пресс-конференции 25 января глава Ижевска отметил, что за выявленные общественниками недостатки при уборке улиц подрядчика, МУП ДРЭУ, оштрафуют на 200 тысяч рублей.

Председатель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров, активисты которого и выявили случаи заужения проезжей части из-за снега, говорит, что в целом пока не видит заметных улучшений работы.

— По уборке снега у нас ребята проехали по улицам, зафиксировали большие заужения дорог. В общем, не очень, конечно, но он ведь и не способен был за этот срок особо повлиять на это, — говорит Тайгаров.

Дмитрий Кулишов отмечает, что внимание этому вопросу Бекмеметьев уделяет большое и признает положение дел пока неудовлетворительным.

— Вопрос содержания улиц в зимний период – совсем не праздный. Я думаю, горожане объективно видят, что происходит на улицах Ижевска в части уборки снега. И я знаю, что мнение главы Ижевска об этих процессах формулируется как неудовлетворительное. Он не удовлетворен тем, как работают службы, а значит, будут приняты и какие-то управленческие решения, в том числе кадровые, — говорит Кулишов.

Эксперты отмечают, что на системные изменения в этой сфере нужно время, так что позитивных изменений лучше ждать следующей зимой.

— Работает хорошо. Четко вошел в рабочий ритм с первого дня, без раскачки. В проблемах города разбирается. Очень работоспособен. Зиму город под его руководством проходит без авралов, — говорит руководитель фракции «Патриоты России» в Городской думе Вадим Глухов.

«Тяжелее, но тем и интереснее»

И о других конкретных результатах работы Олега Бекмеметьева на самом деле говорить пока рано, отмечают эксперты — на решение основных проблем города требуется много времени. Нынешний градоначальник воспринимается как кризисный менеджер, который должен сдвинуть с мертвой точки многие вопросы, связанные с городским хозяйством и бюджетом.

— Я работаю на результат, на эффективность, — сказал после пресс-конференции Бекмеметьев журналистам, отвечая на вопрос о ста днях работы. — Результат — это достижение поставленной цели. Эффективность — это как дорого или как дешево ты смог этой цели достигнуть. Лучше, если меньшими средствами — больший результат. Высокая оценка работы — это удовлетворительно, низкая — это неудовлетворительно. Высокую оценку я никогда себе не ставил, так что делайте вывод. Вообще, оценку мне должны ставить горожане.

На вопрос журналистов, сложнее ли руководить Ижевском после Глазова, он ответил: «Тяжелее, но тем и интереснее».